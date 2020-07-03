Комментарии
За них проголосовали почти 78% избирателей.
Путин подписал указ о вступлении в силу поправок в Конституцию с 4 июля. Документ опубликован на сайте правовой информации.
Голосование проходило с 25 июня по 1 июля, за поправки высказались 77,92% россиян, 21,27% — против. Явка составила 67,97%. После завершения голосования ЦИК сначала подвёл предварительные результаты, а 2 июля объявил итоги. В этот же день Путин подписал указ о вступлении поправок в силу.
Andrey Frolov
Осталось сделать под это праздник и назначить его на 4 июля
Иркутский Филипп
Сергей ЗвездаAndrey
есть уже
Региональный единорожек88
Блять, я только сейчас это поняла
Andrey FrolovСергей
Вот ты зачем шутки объясняешь!
KylerAndrey
Вроде как 1 июля хотят сделать праздником
Andrew PolanskiKyler
Нужно больше праздников в светлой России будущего!
Litnikov DanilKyler
Чтоб не как у этих сшашек
Умерший Макс
Но 1 число - день Канады
AlexKyler
Так есть же уже 1 апреля ?
Evgeny DelyukinAndrey
А это будет праздничной открыткой, как поправки медленно накрывают собой Россию-матушку
Различный пришелец
4 июля в США - День Независимости
4 июля в России - День Зависимости
Serg Bootlegger
го ебаться в сракотан пока есть время
Почтовый Орзэмэс
Дмитрий Оверчук
ну, теперь заживем
White Rabbit
Фраза "Спасибо Деду за победу" обретает новый смысл.
Ilya Proklov
В блядском цирке мы опять проиграли шулеру.
Восточный Мурод
Не вижу ни слова о "голосовании за поправки". Где же жидовский мальчик со своими объяснениями, когда он так нужен??
Evgeny DelyukinВосточный
Adir Hartmann
С нами навсегда
Молчаливый дым
За них проголосовали почти 78% избирателей.
Alexey SnookerМолчаливый
На самом деле все 146%
Молчаливый дым
Это Россия!
Plan 🇧&🇨
не, я новое обновление устанавливать не буду. там полно багов. потом все равно откатывать придется
Darya TimofeevaPlan
за тебя все автоматически обновится, не переживай
Закрытый Абдужаббор
gg wp
Who Let The Dogs Out
Одно остаётся непонятным: к чему такая спешка?
Почему за 4 года до формальных выборов (и за полтора до выборов в Гос Думу) все это началось? И почему с такой дикой спешкой и кустарщиной? Поставить все на дико сфальсифицированные левые голосования во время пандемии и тут же подписать закон.
Пока что пахнет каким-то пиздецом осенью, какими-то новыми ебанутыми законами (типа роспуска ГосДумы) или ебанутыми внешнеполитическими решениями (типа аншлюса Беларуси, благо под Бацькой кресло уже дымит и шатается).
Молчаливый дым
Пока вирус - можно провести эту фигню с выездными выборами, растянутыми на неделю, да и к выборам уже негодования утихнут.
Who Let The Dogs OutМолчаливый
Да они и до вируса планировали весь этот балаган на апрель. Могли же подождать но нет.
Litnikov DanilWho
Шульман объясняла. Пока конъюнктура +- ещё позволяет, плюс президент неумолимо превращался в хромую утку
Андрей ГришинWho
благо под Бацькой кресло уже дымит и шатается
Не похоже, что он просто позволит аншлюс. На Януковича не похож по последним действиям с оппозицией
Freon
Троллит пиндосов
Alexey SnookerFreon
*урусов
Litnikov DanilFreon
Троллинг пиндосов - это примерно как анекдот про неуловимого Джо
FreonLitnikov
Не знаю такого
Aman Medetbekov
Удачи вам россияне, такой пздц практически во всех странах СНГ
Alan Hubiev
Хватит называть его Путин, пишите царь
Региональный единорожек88
И как терпеть это отменить назад?
Litnikov DanilРегиональный
Также, как и принимали
poststatist
Шо, опять? ©
Образовательный пёс_анон
удивительно!
Swift WindОбразовательный
Можно даже сказать, сказочно
Молчаливый дым
Поразительно!
Viktor Kushnarov
Б-г - император сможет править до 2к36
KylerViktor
Ну там опять обнулят...
Viktor KushnarovKyler
и перенесут его в дредноут) дед станет киборгом киберпанк по нашему)