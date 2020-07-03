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Новости
Алексей Боржонов
1880

Путин подписал указ о поправках в Конституцию. Они вступят в силу 4 июля Материал редакции

За них проголосовали почти 78% избирателей.

Путин подписал указ о вступлении в силу поправок в Конституцию с 4 июля. Документ опубликован на сайте правовой информации.

Голосование проходило с 25 июня по 1 июля, за поправки высказались 77,92% россиян, 21,27% — против. Явка составила 67,97%. После завершения голосования ЦИК сначала подвёл предварительные результаты, а 2 июля объявил итоги. В этот же день Путин подписал указ о вступлении поправок в силу.

Вбросы, отобранные голоса и похищение члена…
В соцсетях рассказывают о фальсификациях, допущенных ради 77,92% голосов «за».
tjournal.ru

#новости #конституция

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46 комментариев
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Andrey Frolov

19

Осталось сделать под это праздник и назначить его на 4 июля

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Иркутский Филипп

Andrey
22
Ответить

Сергей Звезда

Andrey
8

есть уже 

Ответить

Региональный единорожек88

Сергей
3

Блять, я только сейчас это поняла 

Ответить

Andrey Frolov

Сергей
0

Вот ты зачем шутки объясняешь!

Ответить

Kyler

Andrey
1

Вроде как 1 июля хотят сделать праздником

Ответить

Andrew Polanski

Kyler
3

Нужно больше праздников в светлой России будущего!

Ответить

Litnikov Danil

Kyler
2

Чтоб не как у этих сшашек

Ответить

Умерший Макс

Litnikov
0

Но 1 число - день Канады 

Ответить

Alex

Kyler
0

Так есть же уже 1 апреля ?

Ответить

Evgeny Delyukin

Andrey
1

А это будет праздничной открыткой, как поправки медленно накрывают собой Россию-матушку

Ответить

Различный пришелец

10

4 июля в США - День Независимости
4 июля в России - День Зависимости

Ответить

Serg Bootlegger

8

го ебаться в сракотан пока есть время

Ответить

Почтовый Орзэмэс

Serg
5
Ответить

Дмитрий Оверчук

9

ну, теперь заживем

Ответить

White Rabbit

6

Фраза "Спасибо Деду за победу" обретает новый смысл.

Ответить

Ilya Proklov

4

В блядском цирке мы опять проиграли шулеру.

Ответить

Восточный Мурод

0

Не вижу ни слова о "голосовании за поправки". Где же жидовский мальчик со своими объяснениями, когда он так нужен??

Ответить

Evgeny Delyukin

Восточный
7
Ответить

Adir Hartmann

2

С нами навсегда

Ответить

Молчаливый дым

0

За них проголосовали почти 78% избирателей.

Ответить

Alexey Snooker

Молчаливый
4

На самом деле все 146%

Ответить

Молчаливый дым

Молчаливый
0

Это Россия!

Ответить

Plan 🇧&🇨

1

не, я новое обновление устанавливать не буду. там полно багов. потом все равно откатывать придется

Ответить

Darya Timofeeva

Plan
1

за тебя все автоматически обновится, не переживай

Ответить

Закрытый Абдужаббор

–1

gg wp

Ответить

Who Let The Dogs Out

1

Одно остаётся непонятным: к чему такая спешка?

Почему за 4 года до формальных выборов (и за полтора до выборов в Гос Думу) все это началось? И почему с такой дикой спешкой и кустарщиной? Поставить все на дико сфальсифицированные левые голосования во время пандемии и тут же подписать закон.

Пока что пахнет каким-то пиздецом осенью, какими-то новыми ебанутыми законами (типа роспуска ГосДумы) или ебанутыми внешнеполитическими решениями (типа аншлюса Беларуси, благо под Бацькой кресло уже дымит и шатается).

Ответить

Молчаливый дым

Who
0

Пока вирус - можно провести эту фигню с выездными выборами, растянутыми на неделю, да и к выборам уже негодования утихнут.

Ответить

Who Let The Dogs Out

Молчаливый
0

Да они и до вируса планировали весь этот балаган на апрель. Могли же подождать но нет. 

Ответить

Litnikov Danil

Who
0

Шульман объясняла. Пока конъюнктура +- ещё позволяет, плюс президент неумолимо превращался в хромую утку

Ответить

Андрей Гришин

Who
0

 благо под Бацькой кресло уже дымит и шатается

Не похоже, что он просто позволит аншлюс. На Януковича не похож по последним действиям с оппозицией 

Ответить

Freon

0

Троллит пиндосов

Ответить

Alexey Snooker

Freon
1

*урусов

Ответить

Litnikov Danil

Freon
1

Троллинг пиндосов - это примерно как анекдот про неуловимого Джо

Ответить

Freon

Litnikov
0

Не знаю такого

Ответить

Aman Medetbekov

0

Удачи вам россияне, такой пздц практически во всех странах СНГ

Ответить

Alan Hubiev

0

Хватит называть его Путин, пишите царь 

Ответить

Региональный единорожек88

0

И как терпеть это отменить назад?

Ответить

Litnikov Danil

Региональный
0

Также, как и принимали

Ответить

poststatist

0

Шо, опять? ©

Ответить

Образовательный пёс_анон

0

удивительно!

Ответить

Swift Wind

Образовательный
0

Можно даже сказать, сказочно

Ответить

Молчаливый дым

Образовательный
0

Поразительно!

Ответить

Viktor Kushnarov

0

Б-г - император сможет править до 2к36

Ответить

Kyler

Viktor
0

Ну там опять обнулят...

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Viktor Kushnarov

Kyler
0

и перенесут его в дредноут) дед станет киборгом киберпанк по нашему)

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