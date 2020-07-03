Путин подписал указ о вступлении в силу поправок в Конституцию с 4 июля. Документ опубликован на сайте правовой информации.

Голосование проходило с 25 июня по 1 июля, за поправки высказались 77,92% россиян, 21,27% — против. Явка составила 67,97%. После завершения голосования ЦИК сначала подвёл предварительные результаты, а 2 июля объявил итоги. В этот же день Путин подписал указ о вступлении поправок в силу.