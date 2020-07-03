Когда я узнала о том, что забор упал, пошла посмотрела сама. Там уже восстанавливали это ограждение, просто взяли и поставили обратно, как конструктор LEGO. Просто проходя мимо, увидела, что решётка в одном месте не приварена. Я не специалист, но лично моё мнение — это просто халтура.