Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Комментарии

Оперативные новости со всего мира
Подписаться на push-уведомления
Новости
Ольга Щербинина
1934

В Забайкалье подрядчик пообещал «оторвать головёшку» журналистке за видео о заборе. СК начал проверку Материал редакции

Главный редактор газеты изучила забор после того как его перевернули вандалы.

10 комментариев
В закладки

Главный редактор «Борзинской газеты» Наталья Никифорова опубликовала видео, в котором говорится о недостатках забора в парке. После этого представитель фирмы, производившей работы, ворвался в редакцию газеты и начал угрожать женщине насилием. СК начал проверку, сообщает пресс-служба ведомства.

Никифорова пояснила, что конфликт произошёл из-за слова «халтура», которым она обозначила качество забора, установленного в парке. Ранее его перевернули вандалы. По словам главы города, конструкцию восстановили на следующее утро и «нет смысла поднимать шумиху по этому вопросу».

Когда я узнала о том, что забор упал, пошла посмотрела сама. Там уже восстанавливали это ограждение, просто взяли и поставили обратно, как конструктор LEGO. Просто проходя мимо, увидела, что решётка в одном месте не приварена. Я не специалист, но лично моё мнение — это просто халтура.

Наталья Никифорова
журналистка

По данным «Чита.ру», журналистку обругал представитель подрядной организации Сергей Шилов. Женщина утверждает, что нигде не упоминала его имени, но он пришёл в редакцию и «повёл себя неадекватно» — обматерил Никифорову и пообещал «звездануть» и «оторвать головёшку».

Как отметили в СК, в ближайшее время следователи опросят предпринимателя, о котором идёт речь, и редактора газеты.

#новости #медиа #регионы

Ольга Щербинина PLUS
+16 112
но есть и хорошие новости
1
12
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Ольга Щербинина", "author_type": "editor", "tags": ["\u0440\u0435\u0433\u0438\u043e\u043d\u044b","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043c\u0435\u0434\u0438\u0430"], "comments": 10, "likes": 12, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 184420, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Fri, 03 Jul 2020 17:57:01 +0300", "is_special": false }
Поиск работы на vc.ru
Свежие вакансии от работодателей в сфере ИТ и маркетинга.
Перейти
Объявление на TJ
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
10 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Медленный микрофон

11

Какая все-таки нежная душевная организация, у наших заборостроителей...

Ответить

Nevi Lant

Медленный
1

Везде заборы ставят, сколько заказов потенциальных впереди, а тут ему говорят, что он даже забор не может поставить

Ответить

умный человек

Nevi
1
Ответить

Мощный пришелец

9

После этого руководитель фирмы, производившей работы, порвался в редакцию газеты и начал угрожать женщине насилием.

Ответить

alex twit

2

А этот мудак хотя бы заборостроительный пту закончил?

Ответить

Грязный шмель

1

Леху Щербакова натравить на его забор надо.

Ответить

Zasad Asdasd

0

А в 90е бы застрелили! 

Ответить

Миша Сергеев

0

В Чите (забайкалье) рядом с моим домом есть футбольное поле огорожено забором с кирпичными столбами и не давно из за ветра часть забора рухнула, в течении нескольких дней никому не было до него дела и я даже не уверен что сейчас упавшый забор и столбы убрали, не говоря уже о проверке оставшегося, и это центр города, столица края

Ответить

Ипполит Воробьянинов

0

Ни города, ни сада
Не будет никогда.

Ответить

ouxen

0

Основательная могильная оградка

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
Первые протоколы из Коми показали протестное голосование. Затем ЦИК «уточнил» данные — и результаты стали обратными
Примерно полчаса регион считался самым оппозиционным в России.
233
Новости
Михаил Ефремов отказался признавать вину в смертельном ДТП
Об этом сообщил адвокат актера.
170
Интернет
«Мужское государство» заблокировали во «ВКонтакте» за призывы «к насильственным действиям»
Владельца сообщества Владислава Позднякова неоднократно обвиняли в травле женщин.
239
Популярное за три дня
Интернет
BMW добавила к логотипу в соцсетях ЛГБТ-флаг. В рунете принялись критиковать компанию и обвинять её в «предательстве»
Вроде бы уже стандартная акция в «месяц Прайда» вызвала огромную волну недовольства: в России повлиял ещё и «пацанский» образ «бэх» и «бумеров» из поп-культуры.
250
Новости
В Латвии запретили вещание семи телеканалов RT — из-за санкций ЕС против Дмитрия Киселёва
Национальный совет по электронным СМИ Латвии призвал другие страны ЕС последовать их примеру.
248
Истории
Как за меня проголосовали
Небольшая и довольно банальная история про то, как за меня и мою бабушку заранее проголосовали (без нас).
40
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Комментарии

alexferman

Замминистра образования и науки…

Евгений Клочков

Замминистра образования и науки…

Евгений Шухов

Китайские эксперты назвали…

Shepard

Гость TJ: Илья Найшуллер

Сергей Куторжевский

Путин подписал указ о поправках…

Andrey Svetlov

Способ привлечь знаменитостей к…

Старый ворон

Замминистра образования и науки…

Шапка Ландквиста

Twitter заменит термины «чёрный…

Alexey Snooker

Замминистра образования и науки…

Mr Porter

Путин подписал указ о поправках…

Ilya Grigöryev

Европейская полиция взломала…

Серый кардинал

Отец Хабиба умер после лечения…

Шапка Ландквиста

Twitter заменит термины «чёрный…

умный человек

Замминистра образования и науки…

Myemptyblog

Замминистра образования и науки…

Михаил Бочаров

Путин подписал указ о поправках…

Пожилой Мартингал

Замминистра образования и науки…

Artem Gruzdev

Европейская полиция взломала…

умный человек

В Забайкалье подрядчик пообещал…

Freon

Замминистра образования и науки…