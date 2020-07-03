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Главный редактор газеты изучила забор после того как его перевернули вандалы.
Главный редактор «Борзинской газеты» Наталья Никифорова опубликовала видео, в котором говорится о недостатках забора в парке. После этого представитель фирмы, производившей работы, ворвался в редакцию газеты и начал угрожать женщине насилием. СК начал проверку, сообщает пресс-служба ведомства.
Никифорова пояснила, что конфликт произошёл из-за слова «халтура», которым она обозначила качество забора, установленного в парке. Ранее его перевернули вандалы. По словам главы города, конструкцию восстановили на следующее утро и «нет смысла поднимать шумиху по этому вопросу».
По данным «Чита.ру», журналистку обругал представитель подрядной организации Сергей Шилов. Женщина утверждает, что нигде не упоминала его имени, но он пришёл в редакцию и «повёл себя неадекватно» — обматерил Никифорову и пообещал «звездануть» и «оторвать головёшку».
Как отметили в СК, в ближайшее время следователи опросят предпринимателя, о котором идёт речь, и редактора газеты.
В Чите (забайкалье) рядом с моим домом есть футбольное поле огорожено забором с кирпичными столбами и не давно из за ветра часть забора рухнула, в течении нескольких дней никому не было до него дела и я даже не уверен что сейчас упавшый забор и столбы убрали, не говоря уже о проверке оставшегося, и это центр города, столица края