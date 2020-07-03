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Новости
Ольга Щербинина
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Замминистра образования и науки Марину Лукашевич задержали по делу о мошенничестве на 40 миллионов рублей Материал редакции

В домах и на рабочих местах фигурантов дела провели более 30 обысков.

8 комментариев
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Марина Лукашевич

Полицейские задержали руководителя коммерческой фирмы и высокопоставленного чиновника Минобрнауки по подозрению в причинении ведомству ущерба в 40 миллионов рублей. Об этом говорится в сообщении МВД.

«Интерфакс» со ссылкой на источник пишет, что речь идёт о статс-секретаре — заместителе министра науки и высшего образования Марине Лукашевич. Об этом также сообщает ТАСС. Второй фигурант дела — чиновник Россотрудничества Михаил Попов, уточняет агентство.

По версии следствия, в 2016 году руководитель коммерческой организации получила бюджетные деньги и заключила ряд договоров с подконтрольными индивидуальными предпринимателями на выполнение работ в интересах Министерства образования и науки не имея намерений полностью выполнить все обязательства. Заказчику представили результаты проделанной работы, заведомо не соответствующие условиям контрактов. Принимал работу сообщник подозреваемой, занимавший руководящую должность в ведомстве. В результате министерству нанесли ущерб на 40 миллионов рублей.

Уголовное дело возбудили по статье 159 УК РФ «Мошенничество». 3 июля Тверской районный суд Москвы выберет задержанным меру пресечения. В МВД пояснили, что в рамках уголовного дела прошло более 30 обысков в домах и на рабочих местах фигурантов уголовного дела. В пресс-службе министерства подчеркнули, что со своей стороны оказывают всё необходимое содействие следствию.

Лукашевич в 2010-2012 годах была директором департамента правового обеспечения деятельности Минобрнауки России. В 2012 году — стала директором правового департамента ведомства. 19 июля 2018 года её назначили статс-секретарём — замминистром науки и высшего образования РФ.

#новости #чиновники #мошенничество

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но есть и хорошие новости
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8 комментариев
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Таинственный пришелец

7

замминистра

40 миллионов рублей.

За крохоборство.

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Freon

2

Домашний арест в пентхаусе 

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Почтовый Орзэмэс

Freon
1

Жаль

Ответить

умный человек

1

Свободу узнику совести

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Alexey Snooker

умный
0

Я/МЫ Лукашевич

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Старый ворон

0

Она же женщина

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Евгений Клочков

0

Кому-то перешла дорогу? 
Не просто так же вспомнили и подняли на поверхность такое, наверно это даже ещё не всё 

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alexferman

0

Лукашевич

Это намёк для Лукашенко

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