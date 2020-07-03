В домах и на рабочих местах фигурантов дела провели более 30 обысков.

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Марина Лукашевич

Полицейские задержали руководителя коммерческой фирмы и высокопоставленного чиновника Минобрнауки по подозрению в причинении ведомству ущерба в 40 миллионов рублей. Об этом говорится в сообщении МВД.

«Интерфакс» со ссылкой на источник пишет, что речь идёт о статс-секретаре — заместителе министра науки и высшего образования Марине Лукашевич. Об этом также сообщает ТАСС. Второй фигурант дела — чиновник Россотрудничества Михаил Попов, уточняет агентство.

По версии следствия, в 2016 году руководитель коммерческой организации получила бюджетные деньги и заключила ряд договоров с подконтрольными индивидуальными предпринимателями на выполнение работ в интересах Министерства образования и науки не имея намерений полностью выполнить все обязательства. Заказчику представили результаты проделанной работы, заведомо не соответствующие условиям контрактов. Принимал работу сообщник подозреваемой, занимавший руководящую должность в ведомстве. В результате министерству нанесли ущерб на 40 миллионов рублей.

Уголовное дело возбудили по статье 159 УК РФ «Мошенничество». 3 июля Тверской районный суд Москвы выберет задержанным меру пресечения. В МВД пояснили, что в рамках уголовного дела прошло более 30 обысков в домах и на рабочих местах фигурантов уголовного дела. В пресс-службе министерства подчеркнули, что со своей стороны оказывают всё необходимое содействие следствию.

Лукашевич в 2010-2012 годах была директором департамента правового обеспечения деятельности Минобрнауки России. В 2012 году — стала директором правового департамента ведомства. 19 июля 2018 года её назначили статс-секретарём — замминистром науки и высшего образования РФ.