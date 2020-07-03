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Новости
Алексей Боржонов
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Правозащитники попросили главу СК взять под свой контроль расследование смерти чеченки, умершей после ссоры с мужем Материал редакции

Мать погибшей заподозрила мужа дочери в убийстве, но после встречи с Кадыровым она извинилась за свои слова.

6 комментариев
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Российские и зарубежные правозащитники направили обращение главе Следственного комитета Александру Бастрыкину, сообщают «Дождь» и «Медуза» со ссылкой на текст письма.

Авторы обращения попросили Бастрыкина взять под свой контроль расследование гибели 23-летней Мадины Умаевой. Они считают, что материалы дела надо забрать у чеченских правоохранительных органов и передать в главное следственное управление СК, поскольку высказывания Рамзана Кадырова могут оказать давление на следствие.

Письмо подписали более 20 правозащитных организаций.

  • Мадину Умаеву нашли мёртвой 12 июня. Семья её мужа утверждала, что девушка упала с лестницы во время приступа эпилепсии, но мать погибшей рассказала, что дочь неоднократно жаловалась на избиения со стороны мужа, а эпилепсии у неё не было;
  • Девушку похоронили той же ночью — её смерть констатировал фельдшер бригады скорой помощи. Член Совета по правам человека при главе Чечни Хеда Саратова отметила, что похороны после захода солнца — это нарушение мусульманских норм. Именно это, по её словам, вызвало подозрения у родственников погибшей и других жителей Чечни;
  • Семья погибшей настаивала на эксгумации, и 20 июня СК по Чечне сообщил, что тело Умаевой эксгумировали для проверки, её результаты ещё не огласили, но видимых повреждений на нём не обнаружили. При этом мать погибшей говорила, что видела на теле шрам;
  • На фоне резонанса в историю вмешался Рамзан Кадыров. 23 июня он встретился с родственниками Умаевой, её мужем и его семьёй. Он сказал, что погибшая должна была «цепляться за брак», а её смерть не была насильственной. После этого мать Умаевой извинилась перед семьёй мужа за обвинения в убийстве;

  • Правозащитники в письме посчитали, что выводы Кадырова «опережают заключение судебно-медицинской экспертизы», тем самым они могут оказать давление на экспертов и следователей.

#новости #кадыров

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6 комментариев
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Ярослав

5

Аллах дал, Аллах взял.
А ты докажи, что не Аллах

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Zero Tolerance

2

"Генерал Висяк
Чем запомнится председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин: портрет государственника"

Новая газета - Novayagazeta.ru
Новая газета - Novayagazeta.ru
novayagazeta.ru
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Максим Шпилёв

2

попросили Бастрыкина взять под свой контроль расследование

Пока такие просьбы, вся херня и происходит.. Чувак журналистов в лес вывозит..
Давно уже нужно не просить, а требовать!

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Медленный микрофон

1

«Правозащитники попросили главу СК»

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Вано Хатаев

0

Шутка? Насчёт извинилась.

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Kyler

0

Интересно, где все эти феминистки, почему они молчат и не поднимают бугурт в твиттере?

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