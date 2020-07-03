Комментарии
Мать погибшей заподозрила мужа дочери в убийстве, но после встречи с Кадыровым она извинилась за свои слова.
Российские и зарубежные правозащитники направили обращение главе Следственного комитета Александру Бастрыкину, сообщают «Дождь» и «Медуза» со ссылкой на текст письма.
Авторы обращения попросили Бастрыкина взять под свой контроль расследование гибели 23-летней Мадины Умаевой. Они считают, что материалы дела надо забрать у чеченских правоохранительных органов и передать в главное следственное управление СК, поскольку высказывания Рамзана Кадырова могут оказать давление на следствие.
Письмо подписали более 20 правозащитных организаций.
Правозащитники в письме посчитали, что выводы Кадырова «опережают заключение судебно-медицинской экспертизы», тем самым они могут оказать давление на экспертов и следователей.
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попросили Бастрыкина взять под свой контроль расследование
Пока такие просьбы, вся херня и происходит.. Чувак журналистов в лес вывозит..
Давно уже нужно не просить, а требовать!
Интересно, где все эти феминистки, почему они молчат и не поднимают бугурт в твиттере?