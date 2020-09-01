Белорусские студенты вышли на акцию протеста. Есть задержанные Материал редакции
ОМОН и милиция разгоняют марш на площади Победы.
1 сентября студенты белорусских вузов вышли на акции протестов. Они планируют подписать петицию за справедливые выборы и передать её министру образования, сообщает Onliner.
Около главного корпуса БНТУ в Минске задержали двух студентов — парня и девушку, которая собирала подписи. Видео задержания опубликовал «Чай з малинавым варэннем». К задержанным подошли люди в масках, которые не представились.
От главного входа БНТУ группа студентов двинулась в сторону площади Якуба Коласа. Мужчина с громкоговорителем предупредил собравшихся об ответственности за участие в несанкционированном мероприятии. Студенты не обращают на это внимание и скандируют «Мы студенты», «Мы не наркоманы» и «Мы гуляем», передаёт Onliner.
Колонне студентов из БНТУ преградили силовики, выстроившиеся в цепочку по всей ширине улицы. Протестующие развернулись и ушли в другую сторону. На площади Победы появился синий микроавтобус, из которого вышли чтыре сотрудника ОМОН в полной экипировке. Студенты тут же развернулись и сомкнули ряды. Какое-то время ОМОНовцы их сопровождали, но потом отстали от колонны.
Около 11:50 в районе площади Победы начались задержания.
Студентов у главного корпуса БГУ пытаются разогнать. По информации издания «Наша нива», к 12:00 задержали не менее 18 студентов различных минских вузов.
27 августа Александр Лукашенко пригрозил студентам призывом в армию за участие в протестах. Он заявил, что если студенты не хотят учиться, им придётся идти «защищать родину».
Лукашенко заявил — Если студенты не хотят учиться, им придётся идти защищать родину от меня
Жалкое зрелище. Кстати студентов в РБ около 100 тысяч, а новость преподнесена так словно тут вышло тысяч 50, а по факту человек 200-300?
с другой стороны это всё ещё на 200-300 больше, чем вышедших недовольных обнулением сроков президента в РФ.
Из искры возгорится пламя
Пока что из тлеющего окурка максимум мусорка начнет дымиться
Какие-то черти в гражданской одежде и масках, не представившись, угрожают административной ответственностью, сажают в машину и увозят в неизвестном направлении. Это так дико, что у меня нет слов
27 августа Александр Лукашенко пригрозил студентам призывом в армию за участие в протестах. Он заявил, что если студенты не хотят учиться, им придётся идти «защищать родину».
Так надо было всем массово идти в армию. Если там действительно 80% против лупы, то захватили бы там всё, а там уже и доступ к оружию и технике.
Разве что скоординировать такое было бы сложновато, особенно держа в секрете.
а там уже и доступ к оружию и технике
Откуда вы беретесь такие наивные
Ты смотри, Путин может подарить не только журналистов, но и предоставит места для службы, так сказать будут защищать Родину на дальних рубежах, на Новой Земле)
Александр Лукашенко пригрозил студентам призывом в армию за участие в протестах
Наполнить армию людьми, которые не то что не лояльны тебе, а ненавидят тебя, презирают выстроенный тобою режим, и попали в эту самую армию в наказание за это - отличная идея уровня совкового диктатора-дурачка.
Хотя я и не поддерживаю никого и ничего на свете, я думаю, г-н Лукашенко прекрасно понимает, что армия - как раз-таки место, куда надо ссылать молодых людей, неугодных режиму.
Доступа к технике и серьезному вооружению они не получат, а пометку в личное дело "протестовал против режима" - запросто. А там уже: муштра, унижения, побои, "смерть по естественным причинам".
Так если лупу действительно никто не поддерживает (процентов 20), то с хуя ли тогда в армии будет другое соотношение? Может немного другое, но при 80% по стране не может быть больше чем 50% в армии (среди тех, кто там работает, а не служит)
Кто будет унижать и бить? Те, кто "не поддерживают" лупу?
Определитесь уже тогда, есть там 80% или нет.
Тут временной гэп, пока они дослужаться до рук постов, лука помрет. Все рассчитано.
призывник максимум до прапора дослужится, если я ничего не путаю, а это так себе руководство
Хитрый план. Студенты идут на митинг. Батька всех отчисляет и забирает в армию. Армия выходит на протесты