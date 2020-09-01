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Ольга Щербинина
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Белорусские студенты вышли на акцию протеста. Есть задержанные Материал редакции

ОМОН и милиция разгоняют марш на площади Победы.

25 комментариев
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1 сентября студенты белорусских вузов вышли на акции протестов. Они планируют подписать петицию за справедливые выборы и передать её министру образования, сообщает Onliner.

Около главного корпуса БНТУ в Минске задержали двух студентов — парня и девушку, которая собирала подписи. Видео задержания опубликовал «Чай з малинавым варэннем». К задержанным подошли люди в масках, которые не представились.

Чай з варэннем @belteanews
Приехала милиция, почему-то на гражданской машине. Забрали одну из девушек и парня https://t.co/TFPojzmbGi
Чай з варэннем @belteanews
https://t.co/AlaQx5ZNIS

От главного входа БНТУ группа студентов двинулась в сторону площади Якуба Коласа. Мужчина с громкоговорителем предупредил собравшихся об ответственности за участие в несанкционированном мероприятии. Студенты не обращают на это внимание и скандируют «Мы студенты», «Мы не наркоманы» и «Мы гуляем», передаёт Onliner.

Чай з варэннем @belteanews
Колонна студентов БНТУ и БГУИР https://t.co/7xr0Oj0rYC

Колонне студентов из БНТУ преградили силовики, выстроившиеся в цепочку по всей ширине улицы. Протестующие развернулись и ушли в другую сторону. На площади Победы появился синий микроавтобус, из которого вышли чтыре сотрудника ОМОН в полной экипировке. Студенты тут же развернулись и сомкнули ряды. Какое-то время ОМОНовцы их сопровождали, но потом отстали от колонны.

Onliner
TUT.BY @tutby
МГЛУ оцепили силовики: туда направляется колонна студентов. https://t.co/S9TQrRrkpY

Около 11:50 в районе площади Победы начались задержания.

Студентов у главного корпуса БГУ пытаются разогнать. По информации издания «Наша нива», к 12:00 задержали не менее 18 студентов различных минских вузов.

TUT.BY @tutby
Задержание возле главного корпуса БГУ 1 сентября. https://t.co/3kLw7cKNCP
Радыё Свабода — Беларусь ✔
Разгон студэнцкага маршу ў Менску, фота.

Працягваем трансьляцыю тут, але пакуль студэнцкі пратэст разьбегся https://www.youtube.com/watch?v=vZgxOAFRxvM

27 августа Александр Лукашенко пригрозил студентам призывом в армию за участие в протестах. Он заявил, что если студенты не хотят учиться, им придётся идти «защищать родину».

#новости #белоруссия

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Аристарх Знаменский

47

Лукашенко заявил — Если студенты не хотят учиться, им придётся идти защищать родину от меня

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# realfiddy

–1

Жалкое зрелище. Кстати студентов в РБ около 100 тысяч, а новость преподнесена так словно тут вышло тысяч 50, а по факту человек 200-300?

Ответить

Пальто в коне

#
86

с другой стороны это всё ещё на 200-300 больше, чем вышедших недовольных обнулением сроков президента в РФ.

Ответить

Сергей Королевский

#
7

Из искры возгорится пламя

Ответить

Сергей Яковенко

Сергей
–13

Пока что из тлеющего окурка максимум мусорка начнет дымиться

Ответить

Сергей Королевский

Сергей
4

Пока что единственное, что дымится от окурка - это пердак Луки

Ответить

afroma

Сергей
3

Окурок сидит в кремле пока...

Ответить

Abram Dikoy

#
2

Тысяч 5-10 уже бодро шагают по Минску

Ответить

Мария Казакова

31

Какие-то черти в гражданской одежде и масках, не представившись, угрожают административной ответственностью, сажают в машину и увозят в неизвестном направлении. Это так дико, что у меня нет слов

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Victor Ganin

–11

27 августа Александр Лукашенко пригрозил студентам призывом в армию за участие в протестах. Он заявил, что если студенты не хотят учиться, им придётся идти «защищать родину».

Так надо было всем массово идти в армию. Если там действительно 80% против лупы, то захватили бы там всё, а там уже и доступ к оружию и технике.
Разве что скоординировать такое было бы сложновато, особенно держа в секрете.

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Alex Sharp

Victor
21

а там уже и доступ к оружию и технике

Откуда вы беретесь такие наивные

Ответить

Ваша Закладко

Alex
0

там доступ к заполярью и белым медведям 

Ответить

YeezySpace

Victor
7

Ты смотри, Путин может подарить не только журналистов, но и предоставит места для службы, так сказать будут защищать Родину на дальних рубежах, на Новой Земле)

Ответить

Joni Keij

3

красавы! надеюсь политическая апатия в РФ так же сойдет на нет.

Ответить

Серьезный магнит

0

Александр Лукашенко пригрозил студентам призывом в армию за участие в протестах

Наполнить армию людьми, которые не то что не лояльны тебе, а ненавидят тебя, презирают выстроенный тобою режим, и попали в эту самую армию в наказание за это - отличная идея уровня совкового диктатора-дурачка.

Ответить

Руслан Кипчакбаев

Серьезный
9

Хотя я и не поддерживаю никого и ничего на свете, я думаю, г-н Лукашенко прекрасно понимает, что армия - как раз-таки место, куда надо ссылать молодых людей, неугодных режиму.

Доступа к технике и серьезному вооружению они не получат, а пометку в личное дело "протестовал против режима" - запросто. А там уже: муштра, унижения, побои, "смерть по естественным причинам". 

Ответить

Victor Ganin

Руслан
0

Так если лупу действительно никто не поддерживает (процентов 20), то с хуя ли тогда в армии будет другое соотношение? Может немного другое, но при 80% по стране не может быть больше чем 50% в армии (среди тех, кто там работает, а не служит)
Кто будет унижать и бить? Те, кто "не поддерживают" лупу?
Определитесь уже тогда, есть там 80% или нет.

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Igor Karklin

Серьезный
0

Тут временной гэп, пока они дослужаться до рук постов, лука помрет. Все рассчитано.

Ответить

Пальто в коне

Igor
0

призывник максимум до прапора дослужится, если я ничего не путаю, а это так себе руководство

Ответить

Лысина Арика

2

@Дмитрий Орлов Уведомление/

Ответить

Андрей Иванов

1

Ну вот самые нетерпеливые не стали ждать с отчислением до конца года)

Ответить

Собака

0

У усатого очко сжалось

Ответить

Сергей Зайкевич

0

Хитрый план. Студенты идут на митинг. Батька всех отчисляет и забирает в армию. Армия выходит на протесты

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Долгий космос

–2

Из автозака да на Новую Землю сразу.

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Ваша Закладко

Долгий
0

новая земля это не в беларуси

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