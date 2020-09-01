ОМОН и милиция разгоняют марш на площади Победы.

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1 сентября студенты белорусских вузов вышли на акции протестов. Они планируют подписать петицию за справедливые выборы и передать её министру образования, сообщает Onliner.

Около главного корпуса БНТУ в Минске задержали двух студентов — парня и девушку, которая собирала подписи. Видео задержания опубликовал «Чай з малинавым варэннем». К задержанным подошли люди в масках, которые не представились.

От главного входа БНТУ группа студентов двинулась в сторону площади Якуба Коласа. Мужчина с громкоговорителем предупредил собравшихся об ответственности за участие в несанкционированном мероприятии. Студенты не обращают на это внимание и скандируют «Мы студенты», «Мы не наркоманы» и «Мы гуляем», передаёт Onliner.

Колонне студентов из БНТУ преградили силовики, выстроившиеся в цепочку по всей ширине улицы. Протестующие развернулись и ушли в другую сторону. На площади Победы появился синий микроавтобус, из которого вышли чтыре сотрудника ОМОН в полной экипировке. Студенты тут же развернулись и сомкнули ряды. Какое-то время ОМОНовцы их сопровождали, но потом отстали от колонны.

Onliner

Около 11:50 в районе площади Победы начались задержания.

Студентов у главного корпуса БГУ пытаются разогнать. По информации издания «Наша нива», к 12:00 задержали не менее 18 студентов различных минских вузов.

27 августа Александр Лукашенко пригрозил студентам призывом в армию за участие в протестах. Он заявил, что если студенты не хотят учиться, им придётся идти «защищать родину».