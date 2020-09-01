«Мне стыдно из-за того, что происходит»: бывшая следователь общается с силовиком в Минске Материал редакции
После разгона студентов 1 сентября.
TUT.BY опубликовал видео, на котором женщина, назвавшая себя бывшим следователем, пытается узнать у предполагаемого силовика причины отсутствия уголовных дел по факту погибших и пострадавших на протестах. Мужчина при этом находится в штатском и не имеет видимых опознавательных знаков.
Разговор произошёл после разгона части студентов нескольких вузов, которые вышли на протестную акцию в Минске 1 сентября. Нескольких людей задержали люди в масках, которые им не представлялись.
МВД Белоруссии официально подтверждает три гибели во время протестов. Правозащитники, очевидцы и ООН говорят о четверых погибших.
ВЫ же понимаете, что это борьба не просто народа с диктатором или востока с западом или еще какой бред. Это война двух миров. Посмотрите на эту мразь в маске. Он же правда считает себя правым а эту "истеричную" бабу напротив, врагом народа.
Беларусы, такой скам ни за что не признает вашу позицию. Он будет вас убивать до последнего. Они уверен, что поступают правильно. Вы для них враг.
А с другой стороны (я не оправдываю) они «силовики» у них промывка мозгов идет от устава и до спального места (от обеда и до забора)
Я с отцом до сих пор спорю (отставник майор) — реально тяжело ему донести что время сменилось
А у него одно на уме — а вдруг будет хуже 🤷🏻♂️ (т.е любой режим уже хорошо чем что то неизведанное)
Так я и не научился доказывать
А у него одно на уме — а вдруг будет хуже 🤷🏻♂️ (т.е любой режим уже хорошо чем что то неизведанное)
Человек имеет право голосовать за кого угодно. Но и другие имеют право выбирать кого угодно. Проблема в том, что белорусские силовики почему-то решили, что они имеют право определять за народ, кому быть президентом.
решили, что они имеют право определять за народ
По мнению среднестатистического постсовкового силовика у народа нет прав. Так что ничего удивительного.
НУ так я и говорю. Там параллельная реальность. В их реальности все заебись и так должно быть. Им не докажешь. И если беларусы хотят перемен, то нужно через таких переступать.
Ошибка белорусов в том, что они не начали отстаивать свои права раньше в массовом порядке. Вот за 26 лет и сложилась и закостенела вся эта государственная система по подавления инакомыслия, которую теперь хрен сломаешь. Впрочем, и у нас ситуация не слишком лучше. Кое-где победить оппозиция ещё может, но если власть почувствую прямую и явную для себя угрозу, сценарий развития событий будет примерно тот же.
Вот читаешь вас и вспоминаешь 2014 год. Когда вы же нам доказывали, что якобы нужно ждать выборы и там было избирать вметсо Януковича нормального. А теперь оказывается
"но если власть почувствую прямую и явную для себя угрозу, сценарий развития событий будет примерно тот же."
И что обидно, ни один так и не извинился, что был не прав.
О чём вы, простите? Янукович правил меньше четырёх лет, следующие выборы должны были состояться года через полтора - вполне можно было его на них прокатить и выбрать полностью легитимного президента.
Не думаю, что за столь малый срок реально бы было такое провернуть. В этом деле во-первых надо контролировать все участковые комиссии, всех силовиков и суды.
А во-вторых, и это самое главное, они должны быть твёрдо уверены в том, что ты не сменишься в результате выборов. Потому как одно дело подтасовывать выборы, зная, что это делается повсеместно, под защитой силовиков и с санкции самого руководства страны, которое будет править ей ещё долгие годы. Совсем другое дело - вбрасывать бюллетени и писать липовые протоколы, осознавая, что власть уже через месяц может поменяться, и тогда новое руководство накажет тебя по всей строгости законодательства.
Ну не сделал бы он этого. Из януковича диктатор так себе он при первом шорохе свалил, а лука и не дёргается
То есть к первому попавшему силовику подошли и начали задавать вопросы про уголовные дела? И это новость?
Душевный лолипоп
Что новости, а что подсайт новости. А будет ли ещё подсайт подсайта новостей?
Почему не в @Беларусь
?
А мог сразу туда только запостить – решил бы вопрос с неновостными новостями...
Я думаю, он не понял вообще всего и спросил. Картинкой. По крайней мере я бы поступил точно так же..
а раньше когда она была действующим следователем, ей было не стыдно типа. То есть можно всю жизнь быть мусором и закрывать глаза на то, что твои коллеги сажают людей на бутылку, а потом уволиться, выебнуться на мусора который ещё служит и все, твоя совесть чиста
Кадровый цвет
Какую "всю жизнь"? По юзерпику диагноз ставишь?
В любой стране так, люди живут с разными убеждениями и друг друга не понимают и даже не делают попыток понять. Просто такие события (когда одни в своем мире пытаются сделать то что они считают правильным и наебывают остальных с выборами) это ожесточают и выявляют
Разные убеждения это республиканцы или демократы или там левые или правые.
А убивать и пытать это фашизм. И никаких разногласий тут нет
Кадровый цвет
Вот поэтому важно иногда огребать серьёзных пиздюлей. Хоть на личном, хоть на государственном уровне. Очень жалко, что ядерный мир положил этому конец на данный момент.
Ну хоть злость появляется у людей. Но пока все не разозлятся, ничего не будет. Добродушность белорусов тут же их и подводит(
Бля, чет эт как то даже унизительно стоять и спрашивать у этого мусора "Скажите пожалуйста, почему?".
Я бы на его месте, с такой же кашей в голове и с теми же полномочиями, ещё и нахуй бы послал эту бабу.
Таких гнид-тихарей обходить стороной или пиздить толпой в масках, благо уже были прецеденты.
Комментарий удален
Всё по схемам Путина как с Навальным
ну уголовного дела не было.. человек же мертв пока, не давал согласия
То есть женщина работала следователем и не знала что в стране происходил беспредел?.А теперь: «Мне стыдно из-за того, что происходит».
Да ты же способствовала и укрепляла этот режим.
Не жалко.