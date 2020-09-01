Бывшая следователь: почему бедные студенты должны защищать своё право спокойно выйти на улицы, не боясь? Почему я, добропорядочный гражданин...я бывший офицер, следователь. Мне стыдно из-за того, что сейчас происходит. Сейчас я вынуждена помогать жертвам.

Скажите, у вас есть как у офицера...Почему нет уголовных дел? Хотя факты смерти есть. Я не говорю про тех, кто до сих пор находится, простите меня, в больнице, в реанимации.

Силовик: обращайтесь в пресс-службу.

Бывшая следователь: Обращаешься — не отвечают.



Силовик: Значит, ничего нету.



Бывшая следователь: Значит, не было смерти?

