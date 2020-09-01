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Сергей Звезда
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«Мне стыдно из-за того, что происходит»: бывшая следователь общается с силовиком в Минске Материал редакции

После разгона студентов 1 сентября.

38 комментариев
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TUT.BY @tutby
Послушайте, как протестующие общаются с силовиками в штатском. https://t.co/4l9SFPj4Jq

TUT.BY опубликовал видео, на котором женщина, назвавшая себя бывшим следователем, пытается узнать у предполагаемого силовика причины отсутствия уголовных дел по факту погибших и пострадавших на протестах. Мужчина при этом находится в штатском и не имеет видимых опознавательных знаков.

Бывшая следователь: почему бедные студенты должны защищать своё право спокойно выйти на улицы, не боясь? Почему я, добропорядочный гражданин...я бывший офицер, следователь. Мне стыдно из-за того, что сейчас происходит. Сейчас я вынуждена помогать жертвам.

Скажите, у вас есть как у офицера...Почему нет уголовных дел? Хотя факты смерти есть. Я не говорю про тех, кто до сих пор находится, простите меня, в больнице, в реанимации.

Силовик: обращайтесь в пресс-службу.

Бывшая следователь: Обращаешься — не отвечают.

Силовик: Значит, ничего нету.

Бывшая следователь: Значит, не было смерти?

фрагмент диалога

Разговор произошёл после разгона части студентов нескольких вузов, которые вышли на протестную акцию в Минске 1 сентября. Нескольких людей задержали люди в масках, которые им не представлялись.

МВД Белоруссии официально подтверждает три гибели во время протестов. Правозащитники, очевидцы и ООН говорят о четверых погибших.

#белоруссия #протесты

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что опять за эмоции в тексте, мне нужны факты
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38 комментариев
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Алексей Панкратов

53

ВЫ же понимаете, что это борьба не просто народа с диктатором или востока с западом или еще какой бред. Это война двух миров. Посмотрите на эту мразь в маске. Он же правда считает себя правым а эту "истеричную" бабу напротив, врагом народа. 

Беларусы, такой скам ни за что не признает вашу позицию. Он будет вас убивать до последнего. Они уверен, что поступают правильно. Вы для них враг. 

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DC Maniac

Алексей
9

А с другой стороны (я не оправдываю) они «силовики» у них промывка мозгов идет от устава и до спального места (от обеда и до забора)

Я с отцом до сих пор спорю (отставник майор) — реально тяжело ему донести что время сменилось

А у него одно на уме — а вдруг будет хуже 🤷🏻‍♂️ (т.е любой режим уже хорошо чем что то неизведанное)

Так я и не научился доказывать

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Романелло Кивогенс

DC
18

А у него одно на уме — а вдруг будет хуже 🤷🏻‍♂️ (т.е любой режим уже хорошо чем что то неизведанное)

Человек имеет право голосовать за кого угодно. Но и другие имеют право выбирать кого угодно. Проблема в том, что белорусские силовики почему-то решили, что они имеют право определять за народ, кому быть президентом.

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Алиса Барышман

Романелло
20

решили, что они имеют право определять за народ

По мнению среднестатистического постсовкового силовика у народа нет прав. Так что ничего удивительного.

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Алексей Панкратов

DC
5

НУ так я и говорю. Там параллельная реальность. В их реальности все заебись и так должно быть. Им не докажешь. И если беларусы хотят перемен, то нужно через таких переступать. 

Ответить

Романелло Кивогенс

Алексей
6

Ошибка белорусов в том, что они не начали отстаивать свои права раньше в массовом порядке. Вот за 26 лет и сложилась и закостенела вся эта государственная система по подавления инакомыслия, которую теперь хрен сломаешь. Впрочем, и у нас ситуация не слишком лучше. Кое-где победить оппозиция ещё может, но если власть почувствую прямую и явную для себя угрозу, сценарий развития событий будет примерно тот же.

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Алексей Панкратов

Романелло
2

Вот читаешь вас и вспоминаешь 2014 год. Когда вы же нам доказывали, что якобы нужно ждать выборы и там было избирать вметсо Януковича нормального. А теперь оказывается 

"но если власть почувствую прямую и явную для себя угрозу, сценарий развития событий будет примерно тот же."

И что обидно, ни один так и не извинился, что был не прав. 

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Романелло Кивогенс

Алексей
3

О чём вы, простите? Янукович правил меньше четырёх лет, следующие выборы должны были состояться года через полтора - вполне можно было его на них прокатить и выбрать полностью легитимного президента.

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Dra

Романелло
0

Думаю, он бы за полтора года закрутил гаечки и получились бы выборы в духе РФ/Беларуси.

Ответить

Романелло

Dra
0

Не думаю, что за столь малый срок реально бы было такое провернуть. В этом деле во-первых надо контролировать все участковые комиссии, всех силовиков и суды.

А во-вторых, и это самое главное, они должны быть твёрдо уверены в том, что ты не сменишься в результате выборов. Потому как одно дело подтасовывать выборы, зная, что это делается повсеместно, под защитой силовиков и с санкции самого руководства страны, которое будет править ей ещё долгие годы. Совсем другое дело - вбрасывать бюллетени и писать липовые протоколы, осознавая, что власть уже через месяц может поменяться, и тогда новое руководство накажет тебя по всей строгости законодательства.

Ответить

Роман Яремчук

Dra
0

Ну не сделал бы он этого. Из януковича диктатор так себе он при первом шорохе свалил, а лука и не дёргается 

Ответить

Dra

Роман
0

Ну не фига ж себе "при первом шорохе" 0_0. С Беларусью на данный момент абсолютно несравнимо. А диктатор так себе, согласен, но наставники есть очень уж хорошие в этом плане.

Ответить

Кадровый цвет

Алексей
0

Кто вы? На тэжэ эпохи 2014 ватников было ровно 1,5.

Ответить

Максим Шпилёв

5

То есть к первому попавшему силовику подошли и начали задавать вопросы про уголовные дела? И это новость?

Ответить

Сергей Звезда

Максим
0

Под постом нет хэштега #новости, что автоматически исключает его из новостного блока в верхней части TJ. Но это довольно примечательное видео, которое входит в основную повестку, поэтому попадает в подсайт «Новости»  

Ответить

Максим Козаченко

Сергей
17
Ответить

Сергей Звезда

Максим
0

если ты что-то не понял, просто спроси ;)

Ответить

Душевный лолипоп

Сергей
1

Что новости, а что подсайт новости. А будет ли ещё подсайт подсайта новостей?

Ответить

Сергей Звезда

Душевный
0

Подсайт «Новости» про картину дня в целом — от видео до пересказов событий. С одноимённым хэштегом только то, что считается новостью — заметкой с чем-то новым, то есть чётким информационным поводом

Ответить

Yury Grinev

Сергей
0

Звучит как косыль.

Ответить

Максим Козаченко

Сергей
0

Почему не в @Беларусь
?

Ответить

Сергей Звезда

Максим
0

репостнул

Ответить

Максим Козаченко

Сергей
1

А мог сразу туда только запостить – решил бы вопрос с неновостными новостями...

Ответить

Raekwon The Chef

Сергей
0

Я думаю, он не понял вообще всего и спросил. Картинкой. По крайней мере я бы поступил точно так же.. 

Ответить

Андрей Кнорозов

0

а раньше когда она была действующим следователем, ей было не стыдно типа. То есть можно всю жизнь быть мусором и закрывать глаза на то, что твои коллеги сажают людей на бутылку, а потом уволиться, выебнуться на мусора который ещё служит и все, твоя совесть чиста

Ответить

Кадровый цвет

Андрей
3

Какую "всю жизнь"? По юзерпику диагноз ставишь? 

Ответить

Андрей Кнорозов

Кадровый
–1

Да

Ответить

solawind

0

В любой стране так, люди живут с разными убеждениями и друг друга не понимают и даже не делают попыток понять. Просто такие события (когда одни в своем мире пытаются сделать то что они считают правильным и наебывают остальных с выборами) это ожесточают и выявляют

Ответить

Ilya Sidyakin

solawind
5

Разные убеждения это республиканцы или демократы или там левые или правые.
А убивать и пытать это фашизм. И никаких разногласий тут нет

Ответить

solawind

Ilya
–1

фашисты тоже были уверены что делают все правильно. я же говорю. Россию то же самое ждет. И это даже не просто противостояние взглядов поколений, это сложнее, тут часть людей намеренно используют и пропагандой увеличивают их численность

Ответить

Кадровый цвет

solawind
0

Вот поэтому важно иногда огребать серьёзных пиздюлей. Хоть на личном, хоть на государственном уровне. Очень жалко, что ядерный мир положил этому конец на данный момент.

Ответить

Sector

1

Ну хоть злость появляется у людей. Но пока все не разозлятся, ничего не будет. Добродушность белорусов тут же их и подводит(

Ответить

Евгений Кочин

–1

Бля, чет эт как то даже унизительно стоять и спрашивать у этого мусора "Скажите пожалуйста, почему?".
Я бы на его месте, с такой же кашей в голове и с теми же полномочиями, ещё и нахуй бы послал эту бабу.
Таких гнид-тихарей обходить стороной или пиздить толпой в масках, благо уже были прецеденты.

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Комментарий удален

Rusty Nail

0

Всё по схемам Путина как с Навальным
ну уголовного дела не было.. человек же мертв пока, не давал согласия 

Ответить

Кадровый цвет

0

дубль.

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Школьный хот-дог

0

Дама очень многословна, из-за чего даже хуй поймёшь, чего она хочет.

Почему нет ни одного уголовного дела в отношении тех жертв, которые пострадали?

Вот как эту хуйню понимать?

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Taktischer Corgi

–1

 МВД Белоруссии

*МВД Беларуси

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Alex Dark

–4

То есть женщина работала следователем и не знала что в стране происходил беспредел?.А теперь: «Мне стыдно из-за того, что происходит». 
Да ты же способствовала и укрепляла этот режим. 
Не жалко.

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