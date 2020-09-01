Для тех, кто скучает по еде из школьных столовых.

В закладки

Delivery Club вместе с петербургским сервисом «Готово» запустили «школьное меню», приурочив это к началу учебного года. Об этом представители сервиса рассказали TJ.

Пользователи могут заказать блюда, аналогичные меню из школьных столовых: молочный суп с вермишелью, пюре с котлетой, гуляш с гречей, пиццу с сосисками, гречневую кашу с морковью, сосиску в тесте, творожную запеканку и другие.

Согласно исследованию Delivery Club, 50% людей старше 18 лет скучают по вкусу школьной еды. Творожная запеканка и компот — лидеры опроса.

С помощью этого проекта мы хотим помочь нашим клиентам окунуться в школьные воспоминания, приготовив для них молочный суп, борщ и пюре с котлетой и другие блюда с ностальгией из детства. Delivery Club

Заказать «школьное меню» можно в разделе сервиса «Готово» с 1 по 15 сентября.

Скучаете по еде из школьной столовой? Да Только по некоторым блюдам Нет Показать результаты Переголосовать Проголосовать