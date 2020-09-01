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Артём Мазанов
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Delivery Club добавил в доставку по Петербургу «школьное меню» — молочный суп, пицца, сосиска в тесте и пюре с котлетой Материал редакции

Для тех, кто скучает по еде из школьных столовых.

107 комментариев
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Delivery Club вместе с петербургским сервисом «Готово» запустили «школьное меню», приурочив это к началу учебного года. Об этом представители сервиса рассказали TJ.

Пользователи могут заказать блюда, аналогичные меню из школьных столовых: молочный суп с вермишелью, пюре с котлетой, гуляш с гречей, пиццу с сосисками, гречневую кашу с морковью, сосиску в тесте, творожную запеканку и другие.

Согласно исследованию Delivery Club, 50% людей старше 18 лет скучают по вкусу школьной еды. Творожная запеканка и компот — лидеры опроса.

С помощью этого проекта мы хотим помочь нашим клиентам окунуться в школьные воспоминания, приготовив для них молочный суп, борщ и пюре с котлетой и другие блюда с ностальгией из детства.

Delivery Club

Заказать «школьное меню» можно в разделе сервиса «Готово» с 1 по 15 сентября.

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#новости #еда

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107 комментариев
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Мистер Блондин

104

Скучаю по тому как все дела заканчивались в 12-13 и можно было идти пинать кусты и ветки на улице до вечера

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Sakari Sauso

Мистер
44
Ответить

Mikki Rurk

Мистер
9

не ну знаю, во взрослом состоянии я чувствую себя намного более свободным, чем в школе или универе

Ответить

Хитрый Слава

Мистер
1

А ты уроки сделал?!

Ответить

Мистер Блондин

Хитрый
11

Ну ма первое сентября же ниче не задали

Ответить

Лысина Арика

Мистер
1

А как же список литературы и сочинение про лето/

Ответить

Всероссийский шар

Мистер
0
Ответить

Чудовищный Илья

39

 Для тех, кто скучает по еде из школьных столовых

...
.....

Ответить

Отчаянный щит

Чудовищный
13

Наверное, такое много где распространено, но в нашей школе старшеклассники дежурили в столовке. Я помню, как мы накладывали пустые макароны ребятам из детского дома, а тем, кто заплатил за школьные обеды, доставались нормальные порции. Мне кажется, в тот день я даже повзрослел

Ответить

Упоротый Голубь

Отчаянный
2

Пиздец 

Ответить

Universal Polish

Чудовищный
6

Чай по 50 копеек и булочка по рублю

Ответить

solawind

Universal
22
Ответить

Развитый рак

solawind
11

Самым топчиком были мини-пиццы и маковые рогалики

Ответить

Maxim Kshishtovski

Развитый
1

У нас вместо сосисок в тесте была колбаса в тесте (ну в смысле кусок колбасы, а не целая). Хз что за колбаса была, но было самым топом

Ответить

Чудовищный Илья

solawind
0

ПРЕКРОТИ

Ответить

Чудовищный Илья

Чудовищный
0

я почувствовала этот запах, трындец

Ответить

solawind

Чудовищ…
3

А как насчет каши с подливой?

Ответить

A big purple

solawind
17
Ответить

Алиса Барышман

solawind
7

Не ну это NSFW. У меня чуть чай обратно не полез

Ответить

Чудовищный Илья

solawind
1

ХВАТИТ А

Ответить

Dmitry Teplyakov

solawind
0

Ммм, холодненькое! (φ)

Ответить

Universal Polish

solawind
0

Уууф-уууфф

Ответить

Al

solawind
0

Всегда теплые и вкусные. Конечно школьники будут покупать эту еду, а не есть ледяные блядь макароны, да еще и с блядь печенкой нахуй. Что угодно блядь лучше печенки, особенно ледяной. 

Ответить

Александр Ярви

Чудовищный
3

Сосичи в тесте, булочки с шоколадом и пицца у нас были вполне себе, остальное - средне

Ответить

Чудовищный Илья

Александр
1

Пицца - это когда шлёпнутый блин, по нему сыр растекается, вокруг колбаса и запекшиеся помидоры?

Ответить

Александр Ярви

Чудовищный
18
Ответить

Парадный каякер

Чудовищный
1

оно

Ответить

Чудовищный Илья

Парадный
1

буээ

Ответить

Плодово-ягодная Трансмиссия

16

Разве нормальные люди могут скучать по этому хрючеву? До сих пор вспоминаю отвратительный вкус всех этих непонятных блюд с переваренным тестом (т.н. макароны), вонючую рыбу, пресные каши и так далее.
Все платили, никто не ел, зато смажни и пиццы в буфете заканчивались уже к полудню

Ответить

Дамир Камалетдинов

Плодово-ягодная
7

Ой элита вылезла

Ответить

Dmitry Teplyakov

Плодово-ягодная
0

У нас класса до 5-6 бесплатное питание было, и то было трудно это есть, а кто-то потом и за деньги продолжал делать это)

Ответить

Corbeau Noir

Плодово-ягодная
0

От школы зависит. У нас было вполне приличные несколько блюд, даже запеканка была вкусной, если они не добавляли в неё кашу (иногда была обычная творожная, иногда вот... с кашей)

Ответить

Al

Плодово-ягодная
0

Ну естественно речь идет о мини пиццах и о том. что было всегда теплое и вкусное, а не ледяное И похуй, что родители школьников платят за это.

Ответить

ВЛАДИМИР ШАЛИМОВ

17

ГДЕ КАКАО???

Ответить

Татарский Абдужаббор

ВЛАДИМИР
4

И русиано отсутствует((

Ответить

Ваша Закладко

Татарский
0

греча. omfg. а, это ж для питера только

Ответить

Парадный каякер

15

Обожал школьную пиццу. С тех пор не ел ничего вкуснее

Ответить

Dmitry Yashin

Парадный
7

А у нас аж в 90-х были предки гамбургеров: вместо сосисок в тесте нам делали котлеты в тесте. Охуительно получалось. И вообще булочки очень вкусными были, особенно те, которые без ничего.

Ответить

Пп Пп

Dmitry
0

Предки? Лоо.

Ответить

Dmitry Yashin

Пп
0

Да, в России тогда про бургеры никто не знал.

Ответить

Litnikov Danil

Парадный
0

Целых 5 рублей стоила!

Ответить

Ориентированный цвет

Litnikov
5

А к 11-му классу уже все 15 рублей

Ответить

Александр Ярви

Ориентированный
0

Инфляция...

Ответить

Ориентированный цвет

Александр
4

+200% за 10 лет, а нам рассказывают четырёх в год!

Ответить

Александр Ярви

Ориенти…
0

Власти скрывают!

Ответить

Ориентированный цвет

8

Молочный суп вообще хоть кто-то любит?

Ответить

solawind

Ориентированный
6

C пенками и раскисшей лапшой внутри?

Ответить

Ориентированный цвет

solawind
5

Кстати, в школе такого не было, только в детском саду

Ответить

Никита Васюков

Ориентированный
1

Просто обожал

Ответить

Ориентированный цвет

Никита
1

Полиция вкуса, вы арестованы!

Ответить

аятомат

Никита
0

да вы, батенька, извращенец 😄

Ответить

Вторичный Илья

Ориентированный
1
Ответить

Vasya Stark

Ориентированный
0

Когда учился в школке, она была, внезапно, неплохая.

Ответить

Dmitry Yashin

Vasya
0

Кто - она? Школа? Или суп?

Ответить

Дамир Камалетдинов

Dmitry
2

ОНА

Ответить

Илюхер XXX

Ориентированный
0

я

Ответить

A big purple banana 🍆

10

Ебал я такую ностальгию. От макарошек с подливой и рагу все-то воротит

Ответить

Алексей Иванов

8

Тоже не помню, что бы в девяностые что-либо с желанием ел или вовсе. Учиться же нужно было всего 5-6 уроков. Нормально позавтракав, можно дотянуть до человеческой еды дома. Насколько помню сосиску в тесте с чаем выпивал и все. Чай разумеется сладко-блевотный в граненом стакане. От уровня чистоты столовой жрать все это не хотелось. Эти искусанные алюминиевые ложки, пиздос. Кстати вонь классический советско-школьной столовой можно понюхать в любой до сих пор живой столовой аля при ближайшем заводе. Сочетание старых тряпок, хлорки и жирных какашек накопившихся во всех щелях и отверстиях, ух.  

Ответить

Ориентированный цвет

Алексей
2

всего 5-6 уроков

Есть хотелось уже после третьего. А когда было 8 уроков, то дважды обедать приходилось.

Ответить

аятомат

Ориентированный
1

на большой перемене (это кажется вторая перемена, да? или третья?), в коридоре находится было опасно, поэтому средние классы опускали на 5 минут раньше, чтобы их не затоптали толпы бешеных огромных кабанов-старшеклассников, сносящих все на своем пути, бегущих на максимальной скорости в соседнее крыло в столовку 😂

Ответить

Anton Silaev

Ориентированный
0

жить не хотелось уже после первого

Ответить

Ориентированный цвет

Anton
0

уже после пробуждения

Ответить

Al

Алексей
0

Я вообще не понимаю, какого хуя школьникам до сих пор запрещают таскать СВОЮ еду с собой. Аргумент
Вы отравитесь а нам отвечать

Вообще не работает. Как будто люди каждый день дома травятся из-за своей еды, лол бля.

Ответить

Павел Макров

6

Я не очень-то и скучаю по школьной еде,  но обеды за 125 рублей в неделю блять.....

Сейчас я прекрасно понимаю, почему мужик сантехник с соседнего ЖЭКа жрал в школьной столовке блять

Ответить

Dmitry Yashin

Павел
0

Нас вообще бесплатно всех кормили.

Ответить

Павел Макров

Dmitry
0

Ну у нас некоторых бесплатно, а некоторых нет.

Ответить

Valeriy Avdeyev

5

Пюре с котлетой 271 рубль. Что ж.

Ответить

Eugen T

Valeriy
0

С пюрешкой

Ответить

Глупый Валера

2

Ебать блять школьное меню, картоху пюре с комочками с вареной котлетой и подливой не хотите? 

Ответить

Дамир Камалетдинов

Глупый
1

ты не туда смотришь

Ответить

Глупый Валера

Дамир
16

Точняк, я не заметил, как пункт "Школьный обед" переходит в "Школьный обед из частной школы". 

Ответить

плюшевый батон

Глупый
0

Питерскоре заведение? А то этим летом все ахуели и в ДС сосиски с пюрехой уже по 300 рублей минимум

Ответить

Сергей Касулин

3

у нас были охуенные булочки с орехами, кроме школы нигде не видел чтобы они продавались. а бесплатный черный хлеб отлично шел как закуска к водке.
ещё была пицца где вместо сосисок был вчерашний борщ(!), это самое странное блюдо, даже хуже холодных склизких макарон.

Ответить

Какой Кошмар

3

А песочное колечко с арахисом есть?

Ответить

Изящный Паша

2

шутка про Никиту

Ответить

Роман Андронов

2

Мне кажется, они должны доплачивать, чтоб я это заказал.

Ответить

Реальный цветок

2

Почему-то уверен, что съешь я хотя бы кусок школьной еды сейчас - вырвало бы к чертям собачьим. А в детстве было ок и даже вкусно, плюс никогда не травился.

Ответить

Stanley H. Tweedle

2

А оно всё холодное и вчерашнее?

Ответить

Вредный меч

1

Базарю вкусная пицца, поцене 38 руб, попробуй ещё захочешь!

Ответить

Хитрый Слава

1

Цены конечно, мда...

Ответить

Dmitry Yashin

Хитрый
0

Слишком много посредников между поваром и жрущим.

Ответить

Игорь Мосийчук

Хитрый
0

Ну школьное меню всяких пригожинцев, продавать по таким ценникам это да, дичь.
Но так же надо понимать, все что было в школе не вернёшь, особенно цены ахаха
Супы по 3 рубля и пицца за 15 в 2009 году...эхх

Ответить

Sloy Pyli

1

В моей школьной столовой еда была божественной.

Правда платной)

КОГДА В ШКОЛЬНОЙ СТОЛОВОЙ ГОТОВЯТ ВКУСНО, КАК ДОМА
Более 40 лет своим кулинарным искусством радует дубоссарских школьников повар Мария Николаевна…
school-4.info
Ответить

Личный каякер

Sloy
0

В статье пиздеж... Сначала написано, что она 40 лет школьников балует, потом указано, что работает в школе она всего 13 лет

Ответить

плюшевый батон

1

Я в первом классе попробовал что-то съесть, но все было такое стремное, вонючее, что меня чуть не стошнило. В итоге только к 11 классу острожно распробовал пирожки, но тогда было уже все за деньги.

Да и особо есть в школе не хотелось.

Ответить

аятомат

1

Молочный суп - одна из главных причин моих психологический травм, нанесенные в детском саду.
А вот в школьной столовке, особенно в старших классах, сосиска в тесте за 3 руб 50 коп и пицца с картофельным пюре, капустой и сосисками за 5 руб - были самым ходовым и самым вкусным товаром, вспоминаю с теплотой в сердце ❤️ Мама давала 10 руб на обед в столовке, я себе покупала сосиску в тесте, чай за 50 коп и сушки на рубль, а на остальное, после уроков, покупала наклейки, фишки, календарики с сейлормун 😅 и ни о чем не жалею

Ответить

Андрей Малинин

1

А где холодная манка, застывшая молочной плёнкой с куском сливочного масла посередине?

Ответить

Егор Сорокин

1
Ответить

Марат Курбанов

1

Почему пицца за 10 рублей стоит 150?

Ответить

Наташа Буринская

1

а кофеек где?

Ответить

Денис Бражников

Наташа
0

Такую же бадягу разливают из ведра в Пышечной на Большой Конюшенной в Петербурге. :) Пару раз попил и прямо ностальгия

Ответить

Max Payne

Наташа
0

мм, знакомый школьный вкусный классический белый русский☺️

Ответить

Андрей Шефер

1

Отличное меню для страны третьего мира. В то время как цивилизованные страны переводят школоту на овощи, ДелириумКлаб продаёт гречу с сосисками , псевдозлаки с псевдомясом.

Ответить

Негативный крюк

0

В смысле «школьное меню»? Я до сих пор так питаюсь в столовых на работе.

Ответить

аятомат

Негативный
1

да тут половина меню - обычное меню в "столовая номер 1", че такого, винегрет - заебись, оливье - заебись, пюрешечка с котлетками - вообще огонь

Ответить

Собака

0

сосиска в тесте была норм, остальное хрючево
еще пирожное медовое

Ответить

Miguel

0

Прикольно, но школьные пиццы были не такие.

Ответить

Константин Курасов

0

С такими ценами за порцию можно было пол столовой купить

Ответить

Жабка

0

Я думал тут люди еще едят еду из школьной столовой

Ответить

sf

0

а  чай с молоком есть?

Ответить

Альтернативный Орзэмэс

0

Что-то дороговато, фулл обед в школьной столовке будет стоить дешевле (по понятно каким причинам)

Ответить

Михаил Набоков

0

Хера цены на столовский нищепит.

Ответить

Сергей Мардс

0

Блэт!!!

Как же я хотел бы сейчас скушать ТУ САМУЮ!!! куринную котлетку с корочкой!!!

Ответить

John Brain

0

Не было денег ни на жраку в школе, ни на жраку дома. Но всё равно не отказался бы позаказывать эту жраку.

Ответить

Dima Anashkin

0

У меня в школе была топ столовка хоть и платная но кормили вкусно )

Ответить

Денис Бражников

0

Не, ну за пиццу полторы сотни... В школе за рублей 25 брали...

Ответить

Звездный чайник

0

Думаю мне повезло, я выходил на улицу и покупал две горячие самсы с картошкой прямо из тандыра.

Ответить
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