Delivery Club добавил в доставку по Петербургу «школьное меню» — молочный суп, пицца, сосиска в тесте и пюре с котлетой Материал редакции
Для тех, кто скучает по еде из школьных столовых.
Delivery Club вместе с петербургским сервисом «Готово» запустили «школьное меню», приурочив это к началу учебного года. Об этом представители сервиса рассказали TJ.
Пользователи могут заказать блюда, аналогичные меню из школьных столовых: молочный суп с вермишелью, пюре с котлетой, гуляш с гречей, пиццу с сосисками, гречневую кашу с морковью, сосиску в тесте, творожную запеканку и другие.
Согласно исследованию Delivery Club, 50% людей старше 18 лет скучают по вкусу школьной еды. Творожная запеканка и компот — лидеры опроса.
Заказать «школьное меню» можно в разделе сервиса «Готово» с 1 по 15 сентября.
Скучаю по тому как все дела заканчивались в 12-13 и можно было идти пинать кусты и ветки на улице до вечера
не ну знаю, во взрослом состоянии я чувствую себя намного более свободным, чем в школе или универе
Хитрый Слава
А ты уроки сделал?!
Ну ма первое сентября же ниче не задали
Отчаянный щит
Наверное, такое много где распространено, но в нашей школе старшеклассники дежурили в столовке. Я помню, как мы накладывали пустые макароны ребятам из детского дома, а тем, кто заплатил за школьные обеды, доставались нормальные порции. Мне кажется, в тот день я даже повзрослел
Чай по 50 копеек и булочка по рублю
Развитый рак
Самым топчиком были мини-пиццы и маковые рогалики
У нас вместо сосисок в тесте была колбаса в тесте (ну в смысле кусок колбасы, а не целая). Хз что за колбаса была, но было самым топом
ПРЕКРОТИ
Чудовищный Илья
я почувствовала этот запах, трындец
Сосичи в тесте, булочки с шоколадом и пицца у нас были вполне себе, остальное - средне
Чудовищный Илья
Пицца - это когда шлёпнутый блин, по нему сыр растекается, вокруг колбаса и запекшиеся помидоры?
Парадный каякер
оно
Разве нормальные люди могут скучать по этому хрючеву? До сих пор вспоминаю отвратительный вкус всех этих непонятных блюд с переваренным тестом (т.н. макароны), вонючую рыбу, пресные каши и так далее.
Все платили, никто не ел, зато смажни и пиццы в буфете заканчивались уже к полудню
У нас класса до 5-6 бесплатное питание было, и то было трудно это есть, а кто-то потом и за деньги продолжал делать это)
От школы зависит. У нас было вполне приличные несколько блюд, даже запеканка была вкусной, если они не добавляли в неё кашу (иногда была обычная творожная, иногда вот... с кашей)
Ну естественно речь идет о мини пиццах и о том. что было всегда теплое и вкусное, а не ледяное И похуй, что родители школьников платят за это.
ГДЕ КАКАО???
Татарский Абдужаббор
И русиано отсутствует((
А у нас аж в 90-х были предки гамбургеров: вместо сосисок в тесте нам делали котлеты в тесте. Охуительно получалось. И вообще булочки очень вкусными были, особенно те, которые без ничего.
Целых 5 рублей стоила!
Ориентированный цвет
А к 11-му классу уже все 15 рублей
Инфляция...
Ориентированный цвет
+200% за 10 лет, а нам рассказывают четырёх в год!
C пенками и раскисшей лапшой внутри?
Просто обожал
Когда учился в школке, она была, внезапно, неплохая.
Ебал я такую ностальгию. От макарошек с подливой и рагу все-то воротит
Тоже не помню, что бы в девяностые что-либо с желанием ел или вовсе. Учиться же нужно было всего 5-6 уроков. Нормально позавтракав, можно дотянуть до человеческой еды дома. Насколько помню сосиску в тесте с чаем выпивал и все. Чай разумеется сладко-блевотный в граненом стакане. От уровня чистоты столовой жрать все это не хотелось. Эти искусанные алюминиевые ложки, пиздос. Кстати вонь классический советско-школьной столовой можно понюхать в любой до сих пор живой столовой аля при ближайшем заводе. Сочетание старых тряпок, хлорки и жирных какашек накопившихся во всех щелях и отверстиях, ух.
Ориентированный цвет
всего 5-6 уроков
Есть хотелось уже после третьего. А когда было 8 уроков, то дважды обедать приходилось.
на большой перемене (это кажется вторая перемена, да? или третья?), в коридоре находится было опасно, поэтому средние классы опускали на 5 минут раньше, чтобы их не затоптали толпы бешеных огромных кабанов-старшеклассников, сносящих все на своем пути, бегущих на максимальной скорости в соседнее крыло в столовку 😂
жить не хотелось уже после первого
Я не очень-то и скучаю по школьной еде, но обеды за 125 рублей в неделю блять.....
Сейчас я прекрасно понимаю, почему мужик сантехник с соседнего ЖЭКа жрал в школьной столовке блять
Нас вообще бесплатно всех кормили.
Пюре с котлетой 271 рубль. Что ж.
ты не туда смотришь
Глупый Валера
Точняк, я не заметил, как пункт "Школьный обед" переходит в "Школьный обед из частной школы".
Питерскоре заведение? А то этим летом все ахуели и в ДС сосиски с пюрехой уже по 300 рублей минимум
у нас были охуенные булочки с орехами, кроме школы нигде не видел чтобы они продавались. а бесплатный черный хлеб отлично шел как закуска к водке.
ещё была пицца где вместо сосисок был вчерашний борщ(!), это самое странное блюдо, даже хуже холодных склизких макарон.
Ну школьное меню всяких пригожинцев, продавать по таким ценникам это да, дичь.
Но так же надо понимать, все что было в школе не вернёшь, особенно цены ахаха
Супы по 3 рубля и пицца за 15 в 2009 году...эхх
В моей школьной столовой еда была божественной.
Правда платной)
Личный каякер
В статье пиздеж... Сначала написано, что она 40 лет школьников балует, потом указано, что работает в школе она всего 13 лет
Я в первом классе попробовал что-то съесть, но все было такое стремное, вонючее, что меня чуть не стошнило. В итоге только к 11 классу острожно распробовал пирожки, но тогда было уже все за деньги.
Да и особо есть в школе не хотелось.
Молочный суп - одна из главных причин моих психологический травм, нанесенные в детском саду.
А вот в школьной столовке, особенно в старших классах, сосиска в тесте за 3 руб 50 коп и пицца с картофельным пюре, капустой и сосисками за 5 руб - были самым ходовым и самым вкусным товаром, вспоминаю с теплотой в сердце ❤️ Мама давала 10 руб на обед в столовке, я себе покупала сосиску в тесте, чай за 50 коп и сушки на рубль, а на остальное, после уроков, покупала наклейки, фишки, календарики с сейлормун 😅 и ни о чем не жалею
А где холодная манка, застывшая молочной плёнкой с куском сливочного масла посередине?
а кофеек где?
Такую же бадягу разливают из ведра в Пышечной на Большой Конюшенной в Петербурге. :) Пару раз попил и прямо ностальгия
Отличное меню для страны третьего мира. В то время как цивилизованные страны переводят школоту на овощи, ДелириумКлаб продаёт гречу с сосисками , псевдозлаки с псевдомясом.
да тут половина меню - обычное меню в "столовая номер 1", че такого, винегрет - заебись, оливье - заебись, пюрешечка с котлетками - вообще огонь
Блэт!!!
Как же я хотел бы сейчас скушать ТУ САМУЮ!!! куринную котлетку с корочкой!!!
Не было денег ни на жраку в школе, ни на жраку дома. Но всё равно не отказался бы позаказывать эту жраку.