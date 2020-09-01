В Госдуму внесли законопроект, который разрешает установку сторонних магазинов приложений и снижает комиссию до 20% Материал редакции
Инициатива депутата, который одним из первых предлагал прекратить блокировку Telegram, направлена против высоких комиссий Apple и Google.
Депутат от «Справедливой России» Федот Тумусов внёс в Госдуму законопроект «О маркетплейсах». Он опубликован на сайте нижней палаты.
- Автор инициативы предлагает разрешить установку альтернативных магазинов на устройства. Это коснётся, например, владельцев техники Apple, которые имеют доступ только к магазину App Store;
- Кроме того, в проекте предлагается ограничить максимальную комиссию за покупки в приложениях — она должна составлять не более 20% от цены без НДС. Треть суммы, полученной с комиссии, владелец магазина должен ежеквартально перечислять в «специальный фонд подготовки кадров в сфере компьютерных технологий», говорится в проекте;
- В пояснительной записке Тумусов указал, что законопроект должен помочь устранить «перекос», возникший из-за того, что владельцы маркетплейсов не платят налог на прибыль по месту получения выручки. Также он должен снизить отток работников в сфере компьютерных технологий за границу.
В законопроекте даётся определение маркетплейса как «программного обеспечения, которое позволяет реализовать другое программное обеспечение». В формулировке не говорится прямо о магазинах приложений, однако фактически речь идёт именно о них. Это Тумусов подтверждает в своём телеграм-канале, где он объяснил появление законопроекта дискуссией о «монополии» Apple и Google на рынке мобильных приложений.
Тумусов одним из первых предлагал разблокировать Telegram на территории России и внёс соответствующий законопроект за несколько дней до официальной разблокировки мессенджера.
App Store и Google Play взимают комиссию в 30% за покупки в магазинах, а разработчикам, таким образом, отходит 70%. Владельцы приложений неоднократно жаловались на это. В частности, с критикой комиссии Apple выступал основатель Telegram Павел Дуров, дистрибьютор для электронных книг Kobo, стриминг Spotify и почтовый сервис Hey.
Наиболее резонансная ситуация произошла с Epic Games, которая тайно внедрила в игру Fortnite функцию, позволяющую обойти комиссию. За это Apple удалила приложение из магазина, а позже удалила аккаунт компании в App Store.
Кроме того, в проекте предлагается ограничить максимальную комиссию за покупки в приложениях — она должна составлять не более 20% от цены без НДС. Треть суммы, полученной с комиссии, владелец магазина должен перечислять в «специальный фонд подготовки кадров в сфере компьютерных технологий»
это так жирно что даже не знаю. Не только указать частной компании сколько она должна зарабатывать но и отжать треть от этого себе в карман
> указать частной компании сколько она должна зарабатывать
Не указать, сколько она должна зарабатывать, а ограничить сверхприбыли, появляющиеся вследствие монополизации.
но и отжать треть от этого себе в карман
Не себе в карман, а на развитие профильного образования в стране.
Психологический алмаз
вследствие монополизации.
Хуелизации
Не себе в карман, а на развитие профильного образования в стране.
Хуитие
Профильного.
а если я профильно на дому учусь, можно бабки мне лично на счет переводить?
А это, кстати, наполовину рабочая тема, потому что если этот сбор будет целевым, то такие целевые сборы намного более эффективно расходуются. Поэтому вполне реально, что этим баблом будут напрямую финансироваться универы либо профильные гранты.
Ну у нас Михалков уже сколько лет налог на болванки собирает, который должен идти на развитие отечественного кино. И как развили?
Так снимают же тонны фильмов за счёт Фонда кино, какие вопросы?
Вопросы к эффективности таких методов. К сведению налог на болванки уходит в союз правообладателей, на эти деньги даже ничего не производят.
Методы очень эффективен: деньги собираются и тратятся целевым образом. Проследить траты таких сборов значительно проще, чем традиционных налогов.
Я про конкретный налог на болванки подробно ничего не знаю, но по логике вещей правообладатели, наверное, должны иметь право на получение какой-то части денег из тех, что собираются.
Должны иметь, но не имеют. Все эти фонды только для распила используются, как то РАО, глава которого замки себе строил
Нет, не все. Подозреваю, что конкретно этот чисто из-за Михалкова покрывают, но это уже другая проблема. В любом случае, траты из таких целевых фондов значительно проще аудировать, чем традиционные налоги, которые вообще хер как отследишь.
А что это за налог?
Реальный цветок
Примерно так же, как и отжим тиктока с обязательной комиссией в казну США.
Почему всегда находятся те, кто считает, что одно говно может оправдывать другое.
Реальный цветок
Где ты нашёл оправдания? Я просто констатирую факт, что за океаном тоже ересь творится.
Как в "Юноне и Авось" было: "Российская империя - тюрьма, но за границей - та же кутерьма!". Поэтому люди в свое время и ломанулись в Новый Свет. Сегодня места на планете для Нового Света практически нет, бежать некуда.
На комиссию намекал Трамп. Не факт что там что-то такое в итоге нарисуется
частная компания, которая богаче и влиятельнее многих государств)
К сожалению такие айти гиганты новое в нашем мире и явно некоторые из них слишком влиятельны и опасны. Тот же ютуб и гугл просто ща секунду может полностью поменять мнение любого человека на счет любого события, просто рекомендуя "правильный" контент. Ладно опустим политику.
Если взять эппл, то это новый рынок игр, рынок ПО, просто огромный и это уже вышло за просто "большая компания". Поэтому данные руглирования обязаны быть, не распределение ресурсов или еще что-то, а регулирование, чтобы такие компании не охуевали. Это новое явление, подобного в мире не было даже примерно.
Поэтому есть тенденция, может конкретно эти предоожения не очень к месту, я бы не стал регулировать комиссию, но вот дать доступ другим магазинам в эппл - 100 процентов верное решение, нажно убирать монополию на рынке apple (да, да, внтури самой экосистемы целый рынок образовался).
Ну и кому от этого станет лучше? Все помойки, которые хотят собирать ещё больше персональных данных, впаривать подписки втихую, майнить на девайсах и т.д., сразу же переметнутся в эти альт. сторы. И речь ведь не о каких-то ноунеймах, а о Facebook, TikTok, Google, Wechat и прочих акулах. Юзеры покупают девайсы на платформе, которая защищает их от произвола сторонних сервисов, а ты предлагаешь разрушить пользовательский опыт сотен миллионов людей просто потому, что тебе привиделась монополия на программно-аппаратном комплексе с долей рынка в Рашке процентов в пятнадцать
никто не запрещает тебе не скачивать других, можешь также быть внутри экосистемы эппл и зависить поллностью от них.
Благо у меня ксяоми с андроидом, и когда очередное приложение забллчит гугл плей, на мне это никак не скажется, а вот ты будешб сосать письку, когда такое сделает эппл, потому что сторонник сторов илм просто напрямую ты ни скачать, ни установить не можешь. И я посмотрю на тебя, если ты станешь разработчиком, сделаешь охуенное ппиложение, которое скачает тсячи людей, а эппл скажет, что ты идешь нахуй и все, ни люди, ни ты нихуя не получат.
Я уж молчу про комиссии. Все вот говорят, что в Вк тоже комиссии и Павел не прав, но на минуточку, там комиссия только тогда, когда ты покупаешь рекламу ЧЕРЕЗ ИХ сервис, где это делать удобно, можешь напрямую, а у эппл даже этого нет.
Эппл охуели, как когда-то охуевали в майкрософт, но их быстро остановили. Надсь тут будет также и на платформе эппл появится и гугл плей и другие сервисы, а кто не хочет, тот просто не качает их.
Комиссия при таком подоходе сама уйдет на нет, эпики смогут сделать свой стор, всем будет лучше (кроме эппл).
никто не запрещает тебе не скачивать других, можешь также быть внутри экосистемы эппл и зависить поллностью от них
Нет. Я тогда останусь без крупных сервисов, которые сейчас ограничены гайдлайнами яббла (и поэтому юзабельны), но, разумеется, они сразу предпочтут свалить в альт. сторы и творить что хотят. Ещё и свой стор на каждого: гугл стор, фб стор и т.д.
когда очередное приложение забллчит гугл плей
Начал пользоваться яблодевайсами в 2011 году, с тех пор ни одно нужное и нормальное приложение не заблочили. Гугль сейчас блочит многое из того, что раньше было разрешено, а Яббл — постепенно разрешает то, что было запрещено. Так что ведроаналогии не к месту здесь
И я посмотрю на тебя, если ты станешь разработчиком
Ты не поверишь
сделаешь охуенное ппиложение, которое скачает тсячи людей, а эппл скажет, что ты идешь нахуй и все, ни люди, ни ты нихуя не получат.
Эппл никогда так не скажет, пока мы не нарушим какие-то фундаментальные правила стора. А это ой как сложно — и явно должно быть злонамеренно.
Эппл охуели
Короче, ты втираешь какую-то хуету из своего ведроидного хуяоми мирка, в котором Эппл беспределит и удаляет что-то там по желанию своей левой пятки, человеку с многолетним опытом использования платформы и разработки/паблишинга под неё. Попустись
Возможный каякер
Все помойки, которые хотят собирать ещё больше персональных данных, впаривать подписки втихую, майнить на девайсах и т.д., сразу же переметнутся в эти альт. сторы
Когда вижу этот аргумент, возникает вопрос: а зачем тебе лично устанавливать любой стор, кроме основного? К тебе-то эти помойки самостоятельно не залезут
Бывший файл
Затем, повторюсь, что это распространенный софт, который я могу использовать, пока он под контролем эппла, но дай им волю — и они устроят пиздец
частной компании
Указать что-то частной компании, и указать что-то частной компании, которая является монополией или частью дуополии — это две большие разницы.
Ничего нового.
Государства хотят получать больше денег, подставив своё ведёрко к кранику с баблом больших корпораций. Но Россия здесь не уникальна, выкуп ТикТока в Штатах — ещё один пример подобной практики.
Но мне интереснее другое — что будет, если Apple закономерно скажет: «Да пошли вы нахуй со своими законами»? Блокировка AppStore в России?
Эпол сначала посчитает, выгоднее ли им согласиться или вообще потерять российский рынок. Если выгоднее будет потерять, пошлют всех нахуй, и всё.
Ну, я слабо представляю себе, чтобы они выборочно снизили % комиссии на площадке для пользователей (или разработчиков?) из России, поэтому с 99% вероятностью они либо откажутся, либо законпроект изменят, убрав это условие.
Верхний Макс
расцвет серого импорта видимо
Долгий космос
Забавнее на это посмотреть с позиции отношений после требования о предустановке ПО на новые смартфоны.
Насколько терпения Кука хватит на все это
Это, Пашенька, называется "налог". Государство предоставляет частной компании рынок, а рынок денег стоит.
Попробуй почитать введение в экономическую теорию)
Хуёвое, видимо) Или ты как-то по-другому можешь объяснить существование налога на прибыль, ВТО, торговые санкции и т.п.
Предоставляло - ровно также, как любое государство предоставляет рынок пользователей фейсбука, линкедина, тиктока и др., и ровно также, как предоставляет рынок любому другому предприятию, целью которого является извлечение прибыли - неважно, цифровое оно или реальное.
тут вопрос монополизации огрромного рынка. Эппл создала огромный рынок ПО и игр на своей платформе, сотни тысяч людей, если не миллионы работают в индустрии, которая связана с эпплом. Это как если бы windows запретил всем устанавливать и качать игры, программы с других платформ (стим, например). Когда-то майкам это запретили делать, теперь следующие эппл. На платформе андроид должен быть магазин эпла, на платформе айос должнен быть гугл плей, тогда и комиссии в 30% не будет и они будут бороться за каждого разработчика на своей платформе. Сейчас же они своим клиентам (разработчикам) срут на лицо и делают все что захотят. И это было бы нормой, если бы они были не такой большой компанией, сейчас сделать крутое приложение и не сесть на бутылку от эппл нельзя. Простой пример фортнайт, где топовую игру (по статистике) запретили в эппл и сразу миллионы людей не имеют к игре доступа, это просто смешно, такого быть не должно, компания не может запрещать игры, программы по выдуманными ими правилами. Правила должны быть уже на уровне государств и надеюсь, скоро к этому мы придем.
Рынок людей, которые платят деньги за любую услугу или товар, не создавала ни одна компания в мире. Если ты придумаешь, как продавать, например, чувство эйфории, технологию производства которого сам создал, то это не значит, что рынок твоих потребителей тоже создал ты.
Государство создало людей?
Наоборот: люди создали государство, чтобы оно решал задачи общества, состоящее из этих людей.
Тогда какой "рынок людей" создало государство? Ты из каких астральных источников эту ересь берёшь?
Где я сказал, что государство создало рынок людей? Ты либо веди диалог нормально, либо траль где-нибудь у себя в блоге.
Государство стоит на защите людей, которые его создали, и обслуживает его интересы. На деятельность государства нужны средства, которые взимаются в виде налогов и специальных сборов. За предоставление частому бизнесу (из любой страны, кстати) своего рынка государство вправе получать с него налоги и сборы. Этот конкретный сбор из топика - один из них.
Этот сбор уже существует в виде "налога на Google" и делает ровно то что ты описал.
Нет, "налог на гугл" - это закон об обязательстве уплаты НДС. Разные вещи.
А, то есть налог, отчисляющийся в процессе производства и реализации товара - это не оплата за доступ к рынку? Неплохо.
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Корпоративный бокал
а он упорный, столько лет уже борется с яблочком)
Да кто это такой
Качественный ихтиандр
Ведущий мобильный аналитик
Глупый Валера
Тоха Логвинов от мира мобилок.
Увы пойдут нахуй дорогие россияне. А они и дальше будут жить припеваюче и безнаказанно
Увы пойдут нахуй дорогие россияне.
Дешевые, россияне очень дешевые
жизнь дорогого россияниянина дешевле пули у расстрельной стенки
Напоминаю что противостояние Apple и России это борьба двух тоталитарных говен.
ЭПИЧНОЕ "рыночное регулирование"))
чистая прибыль эпла 55 млрд, о чем ты блядь вообще?
Хитрый Слава
Ну не прибыль, выручка.
Масштаб понятен, по любому.
Хитрый Слава
Выручка, выручка.
Капитализация два триллиона.
Хехе. Вы еще блять заставьте Apple вместо яблока герб РФ ставить на технике. Ну только для РФ конечно
Такое себе эти ваши запасные аэродромы
Получается
1) Делаешь / разрабатываешь платформу / ось (она твоя)
2) в ней пилишь магазин и даешь инструменты разработки и даже учишь как и что
3) даешь людям возможность разрабатывать и размещать там софт
4) даешь им зарабатывать но берешь с этих платежей комиссии
Тут приходит «Дядя Федор» и говорит как тебе жить 🤷🏻♂️
Да идите вы нахой 👋
Если что—то не устраивает
1) не покупайте устройство на этой оси
2) не пишите софт и не размещайте его в этом «сторе»
3) не зарабатывайте на этой платформе и все
По мне так лучше заработать 70% от чего-то, чем 100% от ничего 🤷🏻♂️
Бывший файл
Классическое «Ты че самый умный / успешный / богатый что ле? Ди сда нахуй». Что в госдуре, что в комментах
“платят налог на прибыль по месту получения выручки. Также он должен снизить отток работников в сфере компьютерных технологий за границу.”
Ну в общем как обычно все сделано ради притока денег, просто не на прямую, а через какой то левый фонд.
А вот каким таким образом это все снизит отток?
Надо не 20% делать, а давать возможность создание альтернативных магазинов. Так будет честно. И пусть они хоть 5% берут
как же заебали воровать наши деньги
Я не очень понял, это про кого — про правительство РФ, про Apple или вообще мета-юмор?
Треть суммы, полученной с комиссии, владелец магазина должен ежеквартально перечислять в «специальный фонд подготовки кадров в сфере компьютерных технологий», говорится в проекте;
я не хочу платить свои деньги хуй пойми кому хуй пойми зачем
я не apple но все эти коммисии в итоге отразятся на ценах приложений/подписок
тоесть мои деньги
Треть суммы, полученной с комиссии, владелец магазина должен ежеквартально перечислять в «специальный фонд подготовки кадров в сфере компьютерных технологий
Откатов захотели, твари
Предлагаю не ограничиваться этим, а двинуться дальше по отраслям и в каждой установить предельную наценку или комиссию. А треть от прибыли принудительно направлять в быстро созданные родственниками чиновничков фонды "на развитие".
Отличная инициатива. Теперь русским разработчикам просто запретят публиковать платные приложения. Много ли от этого потеряет Эппл? Да почти нихрена
Два пацана собрались и решили за всю страну сколько должна быть коммиссия и сколько им пойдет на карман. А еще судя по всему они не вылазят с улиц Неглинная и Петровка во внешний мир, за садовое кольцо
```
Также он должен снизить отток работников в сфере компьютерных технологий за границу
```