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Артём Мазанов
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Автор проекта по деанонимизации силовиков Литреев покинул Россию. В феврале его задержали с двумя таблетками экстази Материал редакции

Литреев рассказал о слежке за собой с 2018 года. Благодаря эстонской дипмиссии он смог уехать из страны, несмотря на закрытую границу и отсутствие документов.

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Александр Литреев Фото РБК

Создатель проекта по деанонимизации силовиков и автор «Красной кнопки» для помощи задержанным на митингах Александр Литреев, которого в феврале задержали в Екатеринбурге по подозрению в покупке экстази, покинул Россию. Об этом он рассказал Znak.com.

Литреев уехал в Эстонию в мае. Сотрудники эстонской дипмиссии помогли ему покинуть Россию, несмотря на закрытую из-за коронавируса границу и отсутствие документов, изъятых в рамках уголовного дела о наркотиках.

Литреев рассказал, что с 2018 года за ним следили оперативники Центра по борьбе с экстремизмом. Слежку он заметил в 2019 году, в Москве за ним ездили тонированные микроавтобусы чёрного цвета. «Рапорт об этих мероприятиях датирован июлем 2018 года. Как раз тогда Роскомнадзор заблокировал сайт, где мы рассказывали, как обойти запрет на блокировку Telegram», — добавил он.

Литреев также сообщил, что в феврале 2020 года, когда его арестовали по подозрению в покупке экстази, в сизо на него оказывалось давление, предположительно, сотрудниками ФСБ.

Меня регулярно приглашали на беседы в помещения без средств видеонаблюдения, задавали множество вопросов о моих проектах, политической деятельности, связи с Алексеем Навальным. Их интересовали источники финансирования моих проектов, мои связи со странами ЕС и Украиной.

Александр Литреев
создатель проекта по деанонимизации силовиков

В январе 2020 года в отношении Литреева возбудили уголовное дело по статье 330.2 УК РФ — о неуведомлении о наличии второго гражданства. По словам активиста, ход этого дела курирует Главное управление по противодействию экстремизму МВД России.

23 февраля Литреева задержали в Екатеринбурге по подозрению в покупке экстази, на следущий день суд арестовал его. Он признал свою вину и заявил, что не будет скрываться от следствия. На суде Литреев рассказал, что приехал встретиться с девушкой, с которой познакомился в соцсетях, вместе с ней он поехал забирать закладку с двумя таблетками экстази.

В марте Литреева перевели под домашний арест, в апреле его освободили и от этой меры пресечения. О прекращении уголовного дела следствие не сообщало.

Проекты, по которым известен Литреев:

  • «Красная кнопка» — приложение для отправки быстрого оповещения при незаконном задержании на улице;
  • Vee Security — компания Литреева, в которой разработали собственный VPN-сервис для обхода блокировок Telegram;
  • «Русский слон» — проект по деанонимизации силовиков, разгоняющих митинги в России.

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25 комментариев
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Аристарх Знаменский

19

"В Москве за ним ездили тонированные микроавтобусы"

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Eugen T

Аристарх
1

Пативэны

Ответить

Аристарх Знаменский

Eugen
3

Ну если с экстази

Ответить

Bad Mother Fucker

18

1. Козлишь мусоров
2. Знаешь, что за тобой следят
3. Едешь покупать экстази
4. Тебя берут мусора
????
5.PROFIT

Ответить

Андрей Парусников

Bad
1

такой же вопрос возник. Он чо вообще не думает о безопасности? классическая honey trap 

Ответить

Алиса Барышман

Андрей
1

Он чо вообще не думает о безопасности?

Зачем? Там было примерно так :
- эээээй минты пасматрите на меня плс ну заметьте жее ну
- смотрите, я впн сделал и блокировки роскомнадзора обхожу ну пришлите оперативноков плес. ps. У НАС СЕГОДНЯ СКИДКА НА VEE VPN
- ну фсё теперь дианонить вас буду раз не хотите на меня внимание обращать

ну и очевидно, что он во всё это время(даже когда им действительно заинтересовались) продолжал катать за веществами(хз кто там из них инициатором был; самка или он). отсюда и истории с черными пативенами(тогда, видимо, страх с паранойей ещё норм работали).

Ответить

Ваша Закладко

Bad
0

4.
он находится там
5.

Ответить

Vlad F

Bad
0

Зачем жить если не можешь купить экстези

Ответить

Bad Mother Fucker

Vlad
0

не знаю, не мой кайф

Ответить

Авдей Прохоров

13

Я правильно понял, его приняли с таблетками, он признал вину и свалил от следствия? Эстонская  дипмиссия вряд ли бы так же помогла обычному человеку) 

Ответить

Андрей

Авдей
6

Он тот ещё фрукт, на самом деле. Про него Одуван писал, что Литреев гоняет по городу на больших скоростях и считает это нормальным.
https://varlamov.ru/3792655.html

Ответить

Алиса Барышман

Андрей
–1

Там потёрт твиттер уже. Что там было? Спидометр?

Ответить

Андрей

Алиса
0

скорее всего. Другие твиты оставил

Ответить

Алиса Барышман

Андрей
1

А, ну мог сторчаться вполне, раз такую хрень творить начал(тем более если на закладке так неосторожно поймали). Аттеншнвхоринг уже переходит границы. Раньше кмк он чуть потише был.

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Ваша Закладко

Алиса
2

типа кодер-торч. как минимум две компетенции. неплохой стэк

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Alexey Snooker

Авдей
5

Эстонская дипмиссия вряд ли бы так же помогла обычному человеку)

У него Эстонский внж, который (как я понял) изъял суд чтобы он не смог уехать.

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Dmitry Markov

Авдей
2

Я тоже не особо понял

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Дамир Камалетдинов

Авдей
0

В 2018 году Литреев с командой зарегистрировали в Эстонии компанию Vee Security, в которой разработали собственный VPN-сервис.

Так у него небось эстонский паспорт есть

Ответить

Алиса Барышман

8

Литреев рассказал, что с 2018 года за ним следили оперативники Центра по борьбе с экстремизмом.

Так он же сам с этой поехавшей самкой в 2017 почти те же прохладные байки про погони(как в боевиках) силовиков травил.
Реально заинтересовались намного позже "чёрных пативенов"

пошел за закладкой в 2019

ну ок, удачи

Проекты, по которым известен Литреев:

Vee Security — компания Литреева, в которой разработали собственный VPN-сервис для обхода блокировок Telegram;

Как же они зае****ли людей в чате вместе со своей самкой рекламой этого говна.

Ответить

Китайский щит

4

Ну покинул и покинул 

Ответить

Андрей Иванов

4

И за границей есть ледорубы и кофе)

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Ваша Закладко

Андрей
3

не в коня корм

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solawind

2

По больному ударил

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Ваша Закладко

solawind
0

отпустило и поехал

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ouxen

0

какое второе гражданство то блять? эстонское?

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