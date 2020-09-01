Литреев рассказал о слежке за собой с 2018 года. Благодаря эстонской дипмиссии он смог уехать из страны, несмотря на закрытую границу и отсутствие документов.

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Александр Литреев Фото РБК

Создатель проекта по деанонимизации силовиков и автор «Красной кнопки» для помощи задержанным на митингах Александр Литреев, которого в феврале задержали в Екатеринбурге по подозрению в покупке экстази, покинул Россию. Об этом он рассказал Znak.com.

Литреев уехал в Эстонию в мае. Сотрудники эстонской дипмиссии помогли ему покинуть Россию, несмотря на закрытую из-за коронавируса границу и отсутствие документов, изъятых в рамках уголовного дела о наркотиках.

Литреев рассказал, что с 2018 года за ним следили оперативники Центра по борьбе с экстремизмом. Слежку он заметил в 2019 году, в Москве за ним ездили тонированные микроавтобусы чёрного цвета. «Рапорт об этих мероприятиях датирован июлем 2018 года. Как раз тогда Роскомнадзор заблокировал сайт, где мы рассказывали, как обойти запрет на блокировку Telegram», — добавил он.

Литреев также сообщил, что в феврале 2020 года, когда его арестовали по подозрению в покупке экстази, в сизо на него оказывалось давление, предположительно, сотрудниками ФСБ.

Меня регулярно приглашали на беседы в помещения без средств видеонаблюдения, задавали множество вопросов о моих проектах, политической деятельности, связи с Алексеем Навальным. Их интересовали источники финансирования моих проектов, мои связи со странами ЕС и Украиной. Александр Литреев создатель проекта по деанонимизации силовиков

В январе 2020 года в отношении Литреева возбудили уголовное дело по статье 330.2 УК РФ — о неуведомлении о наличии второго гражданства. По словам активиста, ход этого дела курирует Главное управление по противодействию экстремизму МВД России.

23 февраля Литреева задержали в Екатеринбурге по подозрению в покупке экстази, на следущий день суд арестовал его. Он признал свою вину и заявил, что не будет скрываться от следствия. На суде Литреев рассказал, что приехал встретиться с девушкой, с которой познакомился в соцсетях, вместе с ней он поехал забирать закладку с двумя таблетками экстази.

В марте Литреева перевели под домашний арест, в апреле его освободили и от этой меры пресечения. О прекращении уголовного дела следствие не сообщало.

Проекты, по которым известен Литреев:

«Красная кнопка» — приложение для отправки быстрого оповещения при незаконном задержании на улице;

Vee Security — компания Литреева, в которой разработали собственный VPN-сервис для обхода блокировок Telegram;



«Русский слон» — проект по деанонимизации силовиков, разгоняющих митинги в России.

