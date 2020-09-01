Это первый приговор по делам, возбуждённым за фото нацистов на сайте «Бессмертного полка».

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Пермский краевой суд приговорил Даниила Симанова к 200 часам обязательных работ по обвинению в реабилитации нацизма — за загруженное на сайт «Бессмертного полка» фото генерала Власова, признанного изменником родины. Об этом пишет ТАСС.

Судья решил, что Симанов проявил неуважение к обществу. У него также конфискуют компьютер, с которого он загрузил изображение. По версии следствия, Симанов разместил фотографию Власова для оправдания его преступлений. Свою вину фигурант дела признал, назвав размещение фото неудачной шуткой, и просил рассмотреть дело в особом порядке — без судебного следствия.

14 мая СК возбудил уголовные дела после публикаций фотографий нацистов на сайтах акции «Бессмертного полка». Симанов — первый фигурант этих дел, получивший наказание, дела ещё расследует в отношении Андрея Шабанова из Самары, Вячеслава Круглова из Ульяновска, Дениса Воронцова из Волгограда, а также Даниила Шестакова и Максима Гусева из Перми.