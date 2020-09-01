Жителю Перми назначили 200 часов обязательных работ за фото генерала Власова на сайте «Бессмертного полка» Материал редакции
Это первый приговор по делам, возбуждённым за фото нацистов на сайте «Бессмертного полка».
Пермский краевой суд приговорил Даниила Симанова к 200 часам обязательных работ по обвинению в реабилитации нацизма — за загруженное на сайт «Бессмертного полка» фото генерала Власова, признанного изменником родины. Об этом пишет ТАСС.
Судья решил, что Симанов проявил неуважение к обществу. У него также конфискуют компьютер, с которого он загрузил изображение. По версии следствия, Симанов разместил фотографию Власова для оправдания его преступлений. Свою вину фигурант дела признал, назвав размещение фото неудачной шуткой, и просил рассмотреть дело в особом порядке — без судебного следствия.
14 мая СК возбудил уголовные дела после публикаций фотографий нацистов на сайтах акции «Бессмертного полка». Симанов — первый фигурант этих дел, получивший наказание, дела ещё расследует в отношении Андрея Шабанова из Самары, Вячеслава Круглова из Ульяновска, Дениса Воронцова из Волгограда, а также Даниила Шестакова и Максима Гусева из Перми.
200 часов работ за неумение скачать ТОР.
Как будто он виноват, что шутит без знания как скрываться в интернете.
А ты смелый
Смелый? В чём? В том, что сказал всем известные вещи?
Судье лучше знать!
Муссолини был нацистом?
Бенито фашист
Праздничный Илья
Ага. А Салазар из Португалии?
вообще-то из Великобритании
Чужой завод
Патриотам такие длинные и мудреные слова незнакомы. А "реабилитация нацизма" звучит ёмко и понятно.
"Судья решил, что Симанов проявил неуважение к обществу"
Вообще заебало это "неуважение". Как в разборках алкашей
Как в разборках алкашей
в смысле как?
-Ты меня уважаешь?
ладно, ты не понял
Теперь да
Шутка была в том, что они типа и есть алкаши.
Психологический алмаз
Трагикомедия блять вот
Конкурс статей «История с поворотом»
А в комментах на ютубе то ли боты, то ли просто долбоебы собрались
открой любую похожу новость в яндекс.дзене, ты вообще охуеешь.
Не для того я от всех сервисов этой помойки избавлялся, чтобы потом в их главный раковник заходить
Ну так-то да, за дело. Не у себя ведь на странице шутит, а в общественном месте. Какого-нибудь ветерана от такого удар хватить может. Хотя часов многовато дали, особенно учитывая, что
Свою вину фигурант дела признал, назвав размещение фото неудачной шуткой
И да, несите ваши дизлайки
За дело то за дело. Только при этом Соловьёву можно спокойно называть Муссолини охуенным мужиком, который придумал третий путь, а Киселёву призывать ставить памятники Краснову. Когда нацизм реабилитирует кто надо, то это другое. Вот от чего бомбит то у людей.
Ну если бы я решал, эти двое у меня 200 часами бы не отделались. Поехали бы снег в Сибири убирать, а ещё лучше - пустыню пылесосить
Гуманное советское общество as is
Громадный кран
Чего ещё от ебанутого совка ожидать?
Член в личку тебе отправил...
Громадный кран
Не вижу, скинь ещё раз
Три раза уже отправил, первый раз твой ответ получил... Перехватывают...
Тут вопрос не в степени наказания, а в избирательном применении законов.
Хитрый Слава
Какого-нибудь ветерана от такого удар хватить может
То-то у нас девяностолетние ветераны по интернетам рассекают
«Один инвалид не хотел назвать имя и отчество, и потому его оставили. Когда всех мужчин, а потом и женщин уже расстреляли, он свою фамилию назвал, и тогда ему предложили сделать с женщиной то, что я говорил следователю, здесь неудобно это повторять. Повели его Лебедев и другие в комнату. При этом были Гришин и Якушев...
Инвалида привел Тимошенко, сказал ему: «Ложись, и потом пойдешь домой». Инвалид лег и начал то, что от него требовали, и тогда его Тимошенко застрелил».
Подсудимый Игнатенко на вопросы суда:
«Я не был, когда старика заставляли лезть на мертвую женщину, я был в коридоре и только слышал смех из комнаты».
Подсудимый Тимошенко поясняет:
«Дверь в мою комнату была открыта, ноги трупов были и в коридоре, так как полно было трупов, а в комнате и коридоре стояли все участники операции и хохотали. При этом был и Игнатенко...»
Вот так весело, с шутками проходили трудовые будни в Житомирском УНКВД. А потом кого-то даже разместили на сайте «Бессмертный полк».
Вообще-то, Власов Москву спас:
"Власова называли спасителем Москвы. Наградили орденом. По горячим следам былинники речистые написали о нём книгу «Сталинский полководец» (в это же время Александр Бек пишет «Волоколамское шоссе» про Бауржана Момышулы).
Потом наступил 1942 год. Он оказался для Красной Армии не менее тяжёлым, чем сорок первый. В марте Власов был назначен заместителем командующего Волховским фронтом. А в конце апреля одновременно стал командиром злополучной 2-й ударной армии, которая вскоре попала в окружение. Никакой вины Власова в этом не было. Историки давно разобрались, что, прежде всего, в провале той операции был виноват Сталин. «Гений всех времён и народов». Вот что пишет по этому поводу авторитетный военный эксперт Борис Иванович Гаврилов (Институт российской истории РАН):
«Невысокий уровень стратегического руководства применительно к Волховскому фронту проявился в приказе Ставки ввести 2-ю ударную армию в узкую щель, едва пробитую в обороне врага. Глубоко ошибочными оказались и дальнейшие распоряжения Сталина, когда неосмотрительная поспешность сменилась чрезмерным промедлением с приказом о выводе армии из окружения. Может быть, Сталин сознательно жертвовал окруженной армией, рассчитывая до последней возможности отвлекать на неё вражеские войска непосредственно из-под Ленинграда?».
Власов делал всё, чтобы спасти вторую ударную. Однако она была обречена. Красноармейцы сотнями и тысячами умирали от голода. Тех, кто пытался прорваться, добивали. Командарм мог улететь в тыл на последнем самолёте, но отказался оставить солдат. 11 июля 1942 года он попал в плен. И тут начинается совсем другая история."