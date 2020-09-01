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Артём Мазанов
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Жителю Перми назначили 200 часов обязательных работ за фото генерала Власова на сайте «Бессмертного полка» Материал редакции

Это первый приговор по делам, возбуждённым за фото нацистов на сайте «Бессмертного полка».

58 комментариев
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Пермский краевой суд приговорил Даниила Симанова к 200 часам обязательных работ по обвинению в реабилитации нацизма — за загруженное на сайт «Бессмертного полка» фото генерала Власова, признанного изменником родины. Об этом пишет ТАСС.

Судья решил, что Симанов проявил неуважение к обществу. У него также конфискуют компьютер, с которого он загрузил изображение. По версии следствия, Симанов разместил фотографию Власова для оправдания его преступлений. Свою вину фигурант дела признал, назвав размещение фото неудачной шуткой, и просил рассмотреть дело в особом порядке — без судебного следствия.

14 мая СК возбудил уголовные дела после публикаций фотографий нацистов на сайтах акции «Бессмертного полка». Симанов — первый фигурант этих дел, получивший наказание, дела ещё расследует в отношении Андрея Шабанова из Самары, Вячеслава Круглова из Ульяновска, Дениса Воронцова из Волгограда, а также Даниила Шестакова и Максима Гусева из Перми.

#новости #деньпобеды

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И это не новость ИА «Панорама»
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58 комментариев
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solawind

39

200 часов работ за неумение скачать ТОР.

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Антон Пострунин

solawind
0

Как будто он виноват, что шутит без знания как скрываться в интернете. 

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S/ A/ S

solawind
–1

Идиот. 

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Праздничный Илья

27

Власов не был нацистом, в НСДАП не состоял. Он был колаборационистом.

Ответить

Громадный кран

Праздничный
2

А ты смелый

Ответить

Праздничный Илья

Громадный
2

Смелый? В чём? В том, что сказал всем известные вещи?

Ответить

Громадный кран

Праздничный
3

Судье лучше знать!

Ответить

Праздничный Илья

Громадный
0

Муссолини был нацистом?

Ответить

Ваша Закладко

Праздни…
2

Бенито фашист

Ответить

Праздничный Илья

Ваша
0

Ага. А Салазар из Португалии?

Ответить

Чудовищный Илья

Праздни…
0

вообще-то из Великобритании

Ответить

Праздничный Илья

Чудовищ…
0

Я про главу государства

Ответить

Чудовищный Илья

Праздни…
0

а я про главу факультета

Ответить

Праздничный Илья

Чудовищ…
1

Ааа...ясно...

Ответить

Ваша Закладко

Праздни…
0

не однозначно. леваки клеймят его ф. а так уже на вкус и цвет

Ответить

Чужой завод

Праздничный
0

Патриотам такие длинные и мудреные слова незнакомы. А "реабилитация нацизма" звучит ёмко и понятно.

Ответить

Аристарх Знаменский

21

"Судья решил, что Симанов проявил неуважение к обществу"

Вообще заебало это "неуважение". Как в разборках алкашей

Ответить

Eugen T

Аристарх
3
Ответить

Владимир Филатов

Eugen
10

Ты постишь фотки Власова, но делаешь это без уважения.

Ответить

Владимир Филатов

Аристарх
0

Как в разборках алкашей

в смысле как?

Ответить

Аристарх Знаменский

Владимир
0

-Ты меня уважаешь?

Ответить

Владимир Филатов

Аристарх
0

ладно, ты не понял

Ответить

Аристарх Знаменский

Владимир
1

Теперь да

Ответить

Владимир Филатов

Аристарх
1

Шутка была в том, что они типа и есть алкаши.

Ответить

Аристарх

Владимир
3

Да я понял. Поэтому "Теперь да" :)

Ответить

Владимир Филатов

Аристарх
2

Я думал, что ты теперь не понял)

Ответить

Психологический алмаз

7

Это очень грустно и очень смешно одновременно

Ответить

Психологический алмаз

Психологический
4

Трагикомедия блять вот

Ответить

Eugen T

Психологический
0

Конкурс статей «История с поворотом»

Ответить

Ваша Закладко

Eugen
0

доработает за власовцев которым не дали высшую меру

Ответить

Artem Gruzdev

Психологический
0

Уже не смешно, вызывает ярость. Как же они осточертели.

Ответить

Качественный ихтиандр

1

А могли и посадить, бггг. Ещё легко отделался. 

Ответить

Хитрый Слава

Качественный
6

А могли бы и по горлу полоснуть

Ответить

Рпош Ашршщ

2

А в комментах на ютубе то ли боты, то ли просто долбоебы собрались

Ответить

Пальто в коне

Рпош
2

открой любую похожу новость в яндекс.дзене, ты вообще охуеешь.

Ответить

Рпош Ашршщ

Пальто
1

Не для того я от всех сервисов этой помойки избавлялся, чтобы потом в их главный раковник заходить

Ответить

Здравый пистолет

–16

Справедливое наказание. А лучше ещё и штраф.

Ответить

Константин Курасов

–6

Ну так-то да, за дело. Не у себя ведь на странице шутит, а в общественном месте. Какого-нибудь ветерана от такого удар хватить может. Хотя часов многовато дали, особенно учитывая, что
Свою вину фигурант дела признал, назвав размещение фото неудачной шуткой

И да, несите ваши дизлайки

Ответить

Роман Трусов

Константин
6

За дело то за дело. Только при этом Соловьёву можно спокойно называть Муссолини охуенным мужиком, который придумал третий путь, а Киселёву призывать ставить памятники Краснову. Когда нацизм реабилитирует кто надо, то это другое. Вот от чего бомбит то у людей.

Ответить

Константин Курасов

Роман
–1

Ну если бы я решал, эти двое у меня 200 часами бы не отделались. Поехали бы снег в Сибири убирать, а ещё лучше - пустыню пылесосить

Ответить

Stanley H. Tweedle

Константин
0

Гуманное советское общество as is

Ответить

Громадный кран

Stanley
1

Чего ещё от ебанутого совка ожидать?

Ответить

Stanley H

Громадн…
1

Да ничего, просто надо напоминать большевистскому живодёру кто он есть на самом деле.

Ответить

Рыбий Глаз

Громадн…
0

Член в личку тебе отправил...

Ответить

Громадный кран

Рыбий
0

Не вижу, скинь ещё раз

Ответить

Рыбий Глаз

Громадн…
0

Три раза уже отправил, первый раз твой ответ получил... Перехватывают...

Ответить

Роман Трусов

Константин
0

Тут вопрос не в степени наказания, а в избирательном применении законов.

Ответить

Константин Курасов

Роман
0

Это понятно. Свою позицию в их адрес обозначил.

Ответить

Хитрый Слава

Константин
2

Какого-нибудь ветерана от такого удар хватить может

То-то у нас девяностолетние ветераны по интернетам рассекают

Ответить

Константин Курасов

Хитрый
0

Ты удивишься

Ответить

Stanley H. Tweedle

1

Считай невиновным признали

Ответить

Тео Брех Великий и Ужасный

0

*******

Ответить

Местный коктейль

0

оперативное видео

Ответить

Арсений Томилов

0

Лишь порочат память дидов.

Ответить

Евгений Бакатуев

0

А что будет, если пройти с портретом Лукашенко?

Ответить

andrej

0

А за фото героического Берии?

Ответить

andrej

0

«Один инвалид не хотел назвать имя и отчество, и потому его оставили. Когда всех мужчин, а потом и женщин уже расстреляли, он свою фамилию назвал, и тогда ему предложили сделать с женщиной то, что я говорил следователю, здесь неудобно это повторять. Повели его Лебедев и другие в комнату. При этом были Гришин и Якушев...
Инвалида привел Тимошенко, сказал ему: «Ложись, и потом пойдешь домой». Инвалид лег и начал то, что от него требовали, и тогда его Тимошенко застрелил».
Подсудимый Игнатенко на вопросы суда:

«Я не был, когда старика заставляли лезть на мертвую женщину, я был в коридоре и только слышал смех из комнаты».
Подсудимый Тимошенко поясняет:

«Дверь в мою комнату была открыта, ноги трупов были и в коридоре, так как полно было трупов, а в комнате и коридоре стояли все участники операции и хохотали. При этом был и Игнатенко...»

Вот так весело, с шутками проходили трудовые будни в Житомирском УНКВД. А потом кого-то даже разместили на сайте «Бессмертный полк».

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Фёдор Крюков

0

Вообще-то, Власов Москву спас:

"Власова называли спасителем Москвы. Наградили орденом. По горячим следам былинники речистые написали о нём книгу «Сталинский полководец» (в это же время Александр Бек пишет «Волоколамское шоссе» про Бауржана Момышулы).

Потом наступил 1942 год. Он оказался для Красной Армии не менее тяжёлым, чем сорок первый. В марте Власов был назначен заместителем командующего Волховским фронтом. А в конце апреля одновременно стал командиром злополучной 2-й ударной армии, которая вскоре попала в окружение. Никакой вины Власова в этом не было. Историки давно разобрались, что, прежде всего, в провале той операции был виноват Сталин. «Гений всех времён и народов». Вот что пишет по этому поводу авторитетный военный эксперт Борис Иванович Гаврилов (Институт российской истории РАН):

«Невысокий уровень стратегического руководства применительно к Волховскому фронту проявился в приказе Ставки ввести 2-ю ударную армию в узкую щель, едва пробитую в обороне врага. Глубоко ошибочными оказались и дальнейшие распоряжения Сталина, когда неосмотрительная поспешность сменилась чрезмерным промедлением с приказом о выводе армии из окружения. Может быть, Сталин сознательно жертвовал окруженной армией, рассчитывая до последней возможности отвлекать на неё вражеские войска непосредственно из-под Ленинграда?».

Власов делал всё, чтобы спасти вторую ударную. Однако она была обречена. Красноармейцы сотнями и тысячами умирали от голода. Тех, кто пытался прорваться, добивали. Командарм мог улететь в тыл на последнем самолёте, но отказался оставить солдат. 11 июля 1942 года он попал в плен. И тут начинается совсем другая история."

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