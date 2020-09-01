Лучше не запрещать то, что и не надо запрещать, вредно запрещать и невозможно. Лучше поставить этот процесс на правильные рельсы и правильным образом этот процесс организовать. Я здесь на вашей стороне и постараюсь сделать так, чтобы и в средних школах киберспорт был представлен наилучшим образом.

Чтобы это привело к возможности участия наших киберспортсменов не только в региональных или всероссийских, но и в международных соревнованиях.

