Новости
Алексей Боржонов
3345

«Вредно запрещать и невозможно»: Путин высказался в поддержку киберспортивных соревнований в школах Материал редакции

И пообещал помочь в их организации.

48 комментариев
В закладки

Владимир Путин во время Всероссийского открытого урока высказался в поддержку киберспортивных соревнований в школах. Трансляцию вела «Россия 24».

Путин отметил, что в России киберспорт с 2016 года признан официальным видом спорта и по нему проводят соревнования. Он сказал, что если речь идёт об организации соревнований на уровне школ, то он готов помочь в этом.

Лучше не запрещать то, что и не надо запрещать, вредно запрещать и невозможно. Лучше поставить этот процесс на правильные рельсы и правильным образом этот процесс организовать. Я здесь на вашей стороне и постараюсь сделать так, чтобы и в средних школах киберспорт был представлен наилучшим образом.

Чтобы это привело к возможности участия наших киберспортсменов не только в региональных или всероссийских, но и в международных соревнованиях.

Владимир Путин

Однако Путин считает, что опасения из-за увлечения детьми играми «не беспочвенные». Он сравнил это с увлечением азартными играми и сказал, что «часто» компьютерные игры бывают «бесполезными».

Вопрос об опасности видеоигр для детей и их возможном запрете регулярно поднимается в российском медиаполе. Например, в 2018 году СМИ сообщили об увлечении играми 15-летнего подростка, который убил студентку в Москве. После этого в Госдуме призывали запретить игры лицам моложе 18 лет. В 2019 красноярский депутат утверждал, что Minecraft пропагандирует насилие и также призвал запретить её.

#путин #игры

Алексей Боржонов PLUS
+42 148
7
17
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Алексей Боржонов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043f\u0443\u0442\u0438\u043d","\u0438\u0433\u0440\u044b"], "comments": 48, "likes": 17, "favorites": 7, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 206390, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Tue, 01 Sep 2020 17:14:06 +0300", "is_special": false }
Скидка на новые Honor в «Связном»
Купите смартфон серии Honor 30 Series с выгодой до 7500 рублей
Узнать
Объявление на TJ
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
48 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Долгий космос

56

Предлагаю законопроект, суть такова...
Можно играть за эльфов злодея и охрану дворца..
Можно грабить корованы..

Ответить

Энергичный дым

Долгий
15

Я джва года хочу такой законопроект!

Ответить

Dmitry Yashin

Долгий
0

Корованы - это голландские коровы?

Ответить

Bad Mother Fucker

Dmitry
18

Выросло поколение, традиций не чтит, классики не знает. Вот так страну и проебут

Ответить

Анатолий Бояров

Bad
3

Ты ему про аномалии, он тебе про хабар.
Ни о чём думать не хотят, кроме бабок,
Пока кишки по веткам не разбросает.

Ответить

Mr Hidden

Bad
1

Вот сейчас законопроект запилят и в школьный курс введут мемологию 90-х, курс "жывотные Бобруйска" и "Стабильный интернет или феномен Уральского" и тогда будут знать. 

Ответить

Берг

Mr
0

Если номад не будет преподавателем этого предмета, то всё зря

Ответить

Качественный ихтиандр

Dmitry
4

Это классика

Ответить

Никита Имамутдинов

Качественный
6

Это знать надо

Ответить

Серьезный магнит

22

Готовит электорат к выборам 2036 года.

Ответить

Глупый Валера

7

Абсолютное большинство компьютеров в школе еле запускает word, из киберспортивного там максимум пойдет только Quake Arena.

Ответить

Дамир Камалетдинов

Глупый
14

Ну так они сейчас распилят денег на переоборудовании в школах «киберспортивных классов»

Ответить

Глупый Валера

Дамир
6

Один киберкомпьютер на десять киберспортсменов! 

Ответить

Алиса Барышман

Глупый
0

Накупят б/у техники, чтобы дока с танками запускалась и запишут как новые. Profit

Ответить

Парадный завод

7

Напомнило
Прогресс ради прогресса поощрять нам не следует! Давайте совершенствовать то, что можно усовершенствовать, беречь то, что необходимо беречь и избавляться от того, что должно быть. недопустимым!

Долорес Амбридж

Ответить

Долгий космос

Парадный
3

@Дмитрий Орлов понтанись аватаркой

Ответить

Печатный нос

Долгий
0

Принц говнокровка 

Ответить

Долгий космос

Печатный
2

Узник VHSбана

Ответить

Психологический алмаз

4

 Путин... то он готов помочь в этом.

Локальный сервер контры поднимет что ли?
Мусор с полторашки блять

Ответить

Государственный месяц

4

Хау ду ю ду, фэллоу кидс?

Ответить

Печатный нос

2

У Горлова теперь есть возможность стать мастером спорта по майнкрафту

Ответить

Zero-one-one

Печатный
1

Вааааахтёр

Ответить

Качественный ихтиандр

Zero-one-one
3

@Вахтёр 

Ответить

Zero-one-one

Качественный
1

В братках с вахтёром, да? 

Ответить

Качественный ихтиандр

Zero-one-one
0

Я и есть вахтер

Ответить

Zero-one-one

Качеств…
1

Неее

Ответить

Качественный

Zero-on…
0

Смирись 

Ответить

Zero-one-one

Качеств…
1

Слился

Ответить

Печатный нос

Качеств…
1

Пруф или Дамир 

Ответить

Печатный нос

Качественный
1

Не рвись, тебе ещё в школу завтра

Ответить

Печатный нос

Zero-one-one
1

Он обиделся на меня ;-)

Ответить

Умерший Мика

2

Во многих школах компы такие антикварные, что там даже офисные программы лагают, какой нахуй киберспорт

Ответить

Alexei Kuksin

Умерший
1

сапер и косынка

Ответить

Умерший Мика

Alexei
1

Чемпионат школы по дисциплинам:
- Сапер
- Пинбол
- Солитер

Ответить

Андрей Ионов

Умерший
1

-литрбол

Ответить

solawind

2

Копирайтеры начали работу с школьниками. Ну пожалуй надо, учитывая сколько он ещё избираться собирается.

Ответить

умный человек

1

А ты выйди со мной раз на раз онлайн, а не на митинге базарь

Ответить

Dmitry Shkolov

1

Походу пыня все это время ммр в бункере поднимает

Ответить

Stanley H. Tweedle

1

Думеры серьёзно считают что каждый пиздюк играющий в игры хочет стать киберспортсменом?

Ответить

Dmitry Teplyakov

Stanley
0

Думеры это игроки в Doom?

Ответить

Stanley H. Tweedle

Dmitry
0

Это пердуны старые

Ответить

Konstantin Tsevelev

1

можно играть только за русских. Игра за другие страны и блоки - предательство родины. Играть за террористов запрещается - наказание за оправдание терроризма и создание террористических ячеек (если вы играете в клане). Игра за немцев - реабилитация нацизма. Могу еще идей подкинуть, чтобы киберспорт был на правильных рельсах.

Ответить

Алиса Барышман

0

Ну всё, теперь можно вводить уроки по Доке 2

Ответить

Пышный месяц

0

Пусть вернет киберспорту статус настоящего спорта как это было раньше.

Ответить

Стёпа Маслов

0

О круто, появится киберфиз-ра, с нее потом будут с потными руками на другие уроки приходить и вонять.

Ответить

Dmitry Teplyakov

Стёпа
0

Или таскать виртуальные парты из подвала в классы.

Ответить

Илюхер XXX

0

долбохрыч

Ответить

Кислотный Мьюзик

0

«..в 2018 году СМИ сообщили об увлечении играми 15-летнего подростка, который убил студентку в Москве»

Почти каждый 15-тилетний подросток играет в игры, по этой логике все сейчас выйдут убивать?

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Дизайн и архитектура
Бизнесмен из Екатеринбурга показал проект фасада местной школы. The Times сравнивала её интерьеры с Зимним дворцом
Лепнина, «золотой» туалет и литые ворота.
149
Кино и сериалы
TJ ностальгирует: 10 российских сериалов нулевых
Во время «мёртвого» сезона мы решили посмотреть любимые сериалы юности — «Убойную силу», «Солдат» и даже «Ранеток».
149
Новости
Со счетов Любови Соболь принудительно взыскали 34 миллиона рублей в пользу Евгения Пригожина и мэрии Москвы
Бизнесмен выкупил долг у комбината питания «Московский школьник». Ему теперь также должны Навальный и ФБК.
308
Популярное за три дня
Новости
Фигурант «московского дела» Егор Жуков заявил о нападении и избиении около дома
Активисту уже оказывают помощь.
282
Новости
ФБК показал фильм, который Навальный снимал в Сибири перед госпитализацией — о том, как «победить „Единую Россию“»
Это первый ролик из фильмов-расследований о региональной политике Сибири. Он посвящён Новосибирску.
152
Новости
Актёр Чедвик Боузман, игравший Чёрную пантеру в фильмах Marvel, умер от рака
Ему было 43 года.
183
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Комментарии

Ольга Щербинина

Холодное лето 2020-го: как…

Ольга Жигулина

Холодное лето 2020-го: как…

Дитковская

Дело Ефремова: как показания…

Dr Serj

Два американских пилота…

Лаванда

Холодное лето 2020-го: как…

Сергей Звезда

Холодное лето 2020-го: как…