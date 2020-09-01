«Вредно запрещать и невозможно»: Путин высказался в поддержку киберспортивных соревнований в школах Материал редакции
И пообещал помочь в их организации.
Владимир Путин во время Всероссийского открытого урока высказался в поддержку киберспортивных соревнований в школах. Трансляцию вела «Россия 24».
Путин отметил, что в России киберспорт с 2016 года признан официальным видом спорта и по нему проводят соревнования. Он сказал, что если речь идёт об организации соревнований на уровне школ, то он готов помочь в этом.
Однако Путин считает, что опасения из-за увлечения детьми играми «не беспочвенные». Он сравнил это с увлечением азартными играми и сказал, что «часто» компьютерные игры бывают «бесполезными».
Вопрос об опасности видеоигр для детей и их возможном запрете регулярно поднимается в российском медиаполе. Например, в 2018 году СМИ сообщили об увлечении играми 15-летнего подростка, который убил студентку в Москве. После этого в Госдуме призывали запретить игры лицам моложе 18 лет. В 2019 красноярский депутат утверждал, что Minecraft пропагандирует насилие и также призвал запретить её.
Корованы - это голландские коровы?
Выросло поколение, традиций не чтит, классики не знает. Вот так страну и проебут
Ты ему про аномалии, он тебе про хабар.
Ни о чём думать не хотят, кроме бабок,
Пока кишки по веткам не разбросает.
Качественный ихтиандр
Это классика
Ну так они сейчас распилят денег на переоборудовании в школах «киберспортивных классов»
Накупят б/у техники, чтобы дока с танками запускалась и запишут как новые. Profit
Долгий космос
@Дмитрий Орлов понтанись аватаркой
Вааааахтёр
В братках с вахтёром, да?
Я и есть вахтер
Неее
сапер и косынка
Умерший Мика
Чемпионат школы по дисциплинам:
- Сапер
- Пинбол
- Солитер
Копирайтеры начали работу с школьниками. Ну пожалуй надо, учитывая сколько он ещё избираться собирается.
Думеры серьёзно считают что каждый пиздюк играющий в игры хочет стать киберспортсменом?
Думеры это игроки в Doom?
можно играть только за русских. Игра за другие страны и блоки - предательство родины. Играть за террористов запрещается - наказание за оправдание терроризма и создание террористических ячеек (если вы играете в клане). Игра за немцев - реабилитация нацизма. Могу еще идей подкинуть, чтобы киберспорт был на правильных рельсах.
О круто, появится киберфиз-ра, с нее потом будут с потными руками на другие уроки приходить и вонять.
«..в 2018 году СМИ сообщили об увлечении играми 15-летнего подростка, который убил студентку в Москве»
Почти каждый 15-тилетний подросток играет в игры, по этой логике все сейчас выйдут убивать?