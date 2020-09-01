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Артём Мазанов
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Charlie Hebdo переиздаст карикатуры на пророка Мухаммеда, после которых террористы напали на редакцию и убили 12 человек Материал редакции

Печатный номер выйдет 2 сентября — в день начала судебного процесса по делу о теракте.

52 комментария
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Французский сатирический журнал Charlie Hebdo переиздаст карикатуры на пророка Мухаммеда, которые стали поводом для нападения на редакцию в 2015 году — тогда террористы убили 12 человек. Об этом сообщается на сайте издания.

Печатный вариант журнала выйдет 2 сентября — в день, когда во Франции начнётся судебный процесс по делу об этом теракте. На обложке появятся 12 рисунков, их в сентябре 2005 года опубликовала датская Jyllands-Posten, в 2006 году они уже появились на страницах Charlie Hebdo. Журналисты решили переиздать карикатуры, так как они «стали историей, а историю нельзя ни переписать, ни стереть». На главной странице также появится работа художника Кабю, погибшего при теракте.

С января 2015 года нас часто просили напечатать другие карикатуры на пророка Мухаммеда. Мы всегда отказывались. Не потому, что это было запрещено законом, наоборот, он разрешает, а потому, что для публикации нужна была веская причина, которая вносит что-то в дискуссию.

Charlie Hebdo

7 января 2015 года братья Саид и Шериф Куаши открыли стрельбу в редакции Charlie Hebdo в Париже, убив 12 человек, среди которых — восемь журналистов. Силовики убили нападавших 9 января. Перед судом предстанут их сообщники — 14 человек. Ответственность за нападение взяла группировка «Аль-Каида», которая запрещена в России.

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52 комментария
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Alex Antipov

23

Самое красивое сокращение штата. 

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Dmitry Yashin

Alex
0

Какое?

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Alex Antipov

Dmitry
0

В редакции явно раздули штат. И тут они вспомнили проверенный метод его сокращения. 

Я так вижу. 

Ответить

Dmitry Yashin

Alex
2

А я в тексте Калифорнию ищу или Массачусетс какой-нибудь)

Ответить

A big purple banana 🍆

19
Ответить

Качественный ихтиандр

–21

Европейские страны заслужили падение от рук исламистов

Ответить

Владислав Косинов

Качественный
16

Хорошо что в РФ не допустили повальной миграции из мусульманских республик. Они того гляди могли бы и теракты устроить, в Волгограде например или Питере с Москвой.

Ответить

Бывший файл

Владислав
0

Whataboutism, гляжу, прямо как сексизм. Стрелочка поворачивается только в одну сторону

Ответить

solawind

Качественный
2

Идея была в ассимиляции, только что-то пошло не так, и вместо ассимиляции начали развиваться общины

Ответить

Качественный ихтиандр

solawind
1

Я же говорю. Белые это заслужили

Ответить

solawind

Качественный
1

Чем? И что нужно было делать? Бомбить их что-ли

Ответить

Качественный ихтиандр

solawind
–3

Колониализм

Ответить

Берг

Качеств…
2

Казахстана тогда бы не было. Подумой.

Ответить

Качественный

Берг
5

Казахстан древнейшая из цивилизаций

Ответить

Берг

Качеств…
3

Ты себе монгольские достижения не приписывай.

Вы были бы Нур-Султановской областью в составе федерации

Ответить

Качественный

Берг
0

Федерации Китая?

Ответить

Берг

Качеств…
0

Какой стул выберешь? 

Ответить

Качественный

Берг
0

Жаль

Ответить

Берг

Качеств…
1

@Мухтар Собакин

Ответить

apranzo

Качеств…
0

Так это и есть колониализм

Ответить

Rex Sacrorum

Качеств…
0

И как, хороши сейчас живут бывшие колонии с небелым населением?

Ответить

ouxen

solawind
0

да

Ответить

solawind

6

Ну-ну

FTP
В Швеции продолжаются исламистские волнения после того, как ультраправый активист сжёг Коран

Викинги вертятся в своих лодках со скоростью света
Ответить

Владимир Филатов

5

а историю нельзя ни переписать, ни стереть

Сотни примеров, когда это сделали

Ответить

Danil Oputin

–5

Нахуя это делать? Для чего? Почему нельзя жить спокойно, без провокаций?
Редакция видимо не особо осознаёт, что этим ребятам колоссально поебать на последствия - тюрьма, смерть, что угодно. Зачем провоцировать?

Ответить

Макс Каширов

Danil
11

Без каких провокаций? Это свободная страна и нельзя позволять диктовать свои правила.

Ответить

Zeynal Verdiyev

Макс
1

 я бы посмотрел на эту свободу если речь идет о blm lgbt
ислам удобная мишень, много шума, рейтинг прочие радости, и главное ты выглядишь цивилизованнее) прям букет

Ответить

Dmitriy Ivanov

Макс
0

В нашей стране подавляющее большинство просто не в состоянии осознать, что такое свобода в рамках закона. И судят другие страны по самим себе с рабским менталитетом.

Ответить

Владимир Филатов

Danil
0

Провокаций чего?

Ответить

Алексей Кучер

Danil
–1

Что бы показать каких животных завезли в страну левые политики.

Ответить

Zeynal Verdiyev

4

рейтинги упали? лол)

Ответить

Артем Носков

3

Слабоумие и отвага 

Ответить

Dmitriy Ivanov

Артем
2

Нет, это свобода и независимость. Какой она должна быть.

Ответить

Лысина Арика

3

Charlie Hebdo переиздаст карикатуры на пророка Мухаммеда

Удачи вам пацаны и девчули/

Ответить

Ваша Закладко

Лысина
0

а ведь у братьев куаши могут быть племянники 🤣

Ответить

Федор Шарапов

3

Уже не актуально.
Вы про БЛМ попробуйте сделать.
Орлову привет

Ответить

J S

2

Про блм или холокост у них карикатуры уже были?
А то они гордятся что якобы могут шутить обо всем, но про западные сакральные темы не шутят.

Ответить

Просто Тимуррр

1

Charlie Hebdo переиздаст карикатуры на пророка Мухаммеда

Когда надо сократить несколько сотрудников, но не знаешь кого бы уволить.

Ответить

x mst

1

Интересно, те 12 человек готовы были осознанно принести себя в жертву, ради огромных яиц своего журнального бренда в глазах всего мира...

Ответить

Руслан Астратов

1

Им в прошлый раз  мало было?

Ответить

Bad Mother Fucker

0
Ответить

Аристарх Знаменский

0

Блять не злите их, они уже взяли на себя ответственность за конец лета

Ответить

Ulya Mir

Аристарх
0

Это не они, это на самом деле американцы подстроили.

Ответить

Toska Toska

0

ТОЛСТО

Ответить

Dmitry Yashin

0

Удалено

Ответить

Вредный меч

0
Ответить

Илюхер XXX

0

царствие небесное

Ответить

Yaroslav Gryaznov

0

Дайте догадаюсь, до большинства публики TJ «ЭТО ДРУГОЕ!»

Ответить

Mikki Rurk

0

Кажется кого-то просто нужно выселить из Европы

Ответить

Дмитрий Овечкин

0

Журналисты погибли за свободу самовыражения, как и многие деятели культуры. Ограничивать свободу - обесценивать  их жизни

Ответить

Ушёл и не вернулся

–1

Молодцы эти гнусные французские гомосеки! Конченые они конечно, но радикальный ислам это самая конченая вещь на свете, хуже гомосятины и французов.

Ответить

ouxen

–1

красавы.
не бывает мирный религий

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