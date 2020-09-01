Charlie Hebdo переиздаст карикатуры на пророка Мухаммеда, после которых террористы напали на редакцию и убили 12 человек Материал редакции
Печатный номер выйдет 2 сентября — в день начала судебного процесса по делу о теракте.
Французский сатирический журнал Charlie Hebdo переиздаст карикатуры на пророка Мухаммеда, которые стали поводом для нападения на редакцию в 2015 году — тогда террористы убили 12 человек. Об этом сообщается на сайте издания.
Печатный вариант журнала выйдет 2 сентября — в день, когда во Франции начнётся судебный процесс по делу об этом теракте. На обложке появятся 12 рисунков, их в сентябре 2005 года опубликовала датская Jyllands-Posten, в 2006 году они уже появились на страницах Charlie Hebdo. Журналисты решили переиздать карикатуры, так как они «стали историей, а историю нельзя ни переписать, ни стереть». На главной странице также появится работа художника Кабю, погибшего при теракте.
7 января 2015 года братья Саид и Шериф Куаши открыли стрельбу в редакции Charlie Hebdo в Париже, убив 12 человек, среди которых — восемь журналистов. Силовики убили нападавших 9 января. Перед судом предстанут их сообщники — 14 человек. Ответственность за нападение взяла группировка «Аль-Каида», которая запрещена в России.
Самое красивое сокращение штата.
Какое?
В редакции явно раздули штат. И тут они вспомнили проверенный метод его сокращения.
Я так вижу.
Хорошо что в РФ не допустили повальной миграции из мусульманских республик. Они того гляди могли бы и теракты устроить, в Волгограде например или Питере с Москвой.
Бывший файл
Whataboutism, гляжу, прямо как сексизм. Стрелочка поворачивается только в одну сторону
Идея была в ассимиляции, только что-то пошло не так, и вместо ассимиляции начали развиваться общины
Я же говорю. Белые это заслужили
Чем? И что нужно было делать? Бомбить их что-ли
Колониализм
Казахстан древнейшая из цивилизаций
а историю нельзя ни переписать, ни стереть
Сотни примеров, когда это сделали
Нахуя это делать? Для чего? Почему нельзя жить спокойно, без провокаций?
Редакция видимо не особо осознаёт, что этим ребятам колоссально поебать на последствия - тюрьма, смерть, что угодно. Зачем провоцировать?
Без каких провокаций? Это свободная страна и нельзя позволять диктовать свои правила.
я бы посмотрел на эту свободу если речь идет о blm lgbt
ислам удобная мишень, много шума, рейтинг прочие радости, и главное ты выглядишь цивилизованнее) прям букет
В нашей стране подавляющее большинство просто не в состоянии осознать, что такое свобода в рамках закона. И судят другие страны по самим себе с рабским менталитетом.
Слабоумие и отвага
Charlie Hebdo переиздаст карикатуры на пророка Мухаммеда
Удачи вам пацаны и девчули/
Про блм или холокост у них карикатуры уже были?
А то они гордятся что якобы могут шутить обо всем, но про западные сакральные темы не шутят.
Charlie Hebdo переиздаст карикатуры на пророка Мухаммеда
Когда надо сократить несколько сотрудников, но не знаешь кого бы уволить.
Интересно, те 12 человек готовы были осознанно принести себя в жертву, ради огромных яиц своего журнального бренда в глазах всего мира...
Блять не злите их, они уже взяли на себя ответственность за конец лета
Журналисты погибли за свободу самовыражения, как и многие деятели культуры. Ограничивать свободу - обесценивать их жизни
Молодцы эти гнусные французские гомосеки! Конченые они конечно, но радикальный ислам это самая конченая вещь на свете, хуже гомосятины и французов.