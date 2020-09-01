Народный артист России Борис Клюев, игравший в «Ворониных», умер после борьбы с раком Материал редакции
Ему было 76 лет.
Народный артист России Борис Клюев умер на 77-м году жизни, передают ТАСС и РБК со ссылкой на пресс-службу Малого театра, где он играл.
«Борис Владимирович, к сожалению, умер после болезни», — заявили в театре. Время и место похорон пока неизвестны.
Рак лёгких Клюеву диагностировали в мае 2018 года, когда ему было 74. Актёр заявил, что «сдаваться не собирается», продолжил сниматься в «Ворониных» и преподавать актёрское мастерство в Театральном училище имени Щепкина.
- Борис Клюев родился 13 июля 1944 года в Москве. Его отец был актёром и воевал в 1941-1943 годах, а мать работала бухгалтером. Сам Борис окончил Высшее театральное училище им. М. С. Щепкина и учился в мастерской Вениамина Цыганкова и Леонида Волкова;
- В 1969 году Клюев стал актёром Государственного академического Малого театра. Он играл в более чем 60 спектаклях, в том числе «Горе от ума», «Пиковой даме» и «Короле Лире»;
- Широкой публике Клюев известен по работе в кино. Он в том числе играл графа Рошфора в фильме «Д'Артаньян и три мушкетера» (1967), Майкрофта Холмса в серии фильмов о Шерлоке Холмсе (1979-1986). Клюев среди прочего исполнял роль пенсионера Николая Петровича в сериале «Воронины» (2009-2019).
Галя неси гроб(((
Где-то я это видел
Сук. Не целующиеся девушки(((((((((((((00000
Да в смысле? НЕ ПОНЯЛ
мне показалось из твоего коммента что модерация начала шалить
Пиздец, надеюсь, он ушел в страну самого вкусного борща и самых красивых Галь.
"11 марта 2014 года подписал обращение деятелей культуры Российской Федерации в поддержку политики президента РФ В. В. Путина на Украине и в Крыму"
Спасибо. Мне на секунду стало грустно, а теперь пофиг на него :)
хорошо, а то мы все так за тебя переживали: вдруг ты близко к сердцу примешь смерть неизвестного тебе человека
Федеральный коктейль
Ну значит лучшая в мире медицина его не спасла, не о чем и горевать.
ох, как же вы заебали со своим постодрочерством
Да причем тут? Смысл просто писать новости на ТЖ если тебя распубликуют, даже если ты принес первым и даже не поблагодарят жа наводку
притом, что заебали
Есть такая штука. По-этому, ни дтф, ни тж, никгда не станут солидными изданиями, как бы смешно это не звучало. Местные редакторы сами не могут в нормальные заметки, но и пропускать мимокрокодилов тоже не хотят.
Негры с гробом не зря мем этого года
потому что в этом году кто-то мог умереть?
Я его как Майкрофта помню в первую очередь, кстати говоря. Но в сериале он очень угарный был.
вижу в первый и последний раз
воронины - это сериал какой то?
я его помню по сериалу "бандитский петербург", он там играл какого генерала продажного, кажется... ладно, я спать, все сон, ом
Тот самый, который играл в скопированном с американского сериале? Как же мало надо, чтобы стать знаменитым в России
Ёкарный бабай
Только позавчера пересмотрела советского «Шерлока Холмса», и жаль что Майкрофту Клюева дали не так много времени, но роль все равно очень запоминающаяся.
Земля пухом