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Сергей Звезда
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Народный артист России Борис Клюев, игравший в «Ворониных», умер после борьбы с раком Материал редакции

Ему было 76 лет.

73 комментария
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«Домашний очаг»

Народный артист России Борис Клюев умер на 77-м году жизни, передают ТАСС и РБК со ссылкой на пресс-службу Малого театра, где он играл.

«Борис Владимирович, к сожалению, умер после болезни», — заявили в театре. Время и место похорон пока неизвестны.

Рак лёгких Клюеву диагностировали в мае 2018 года, когда ему было 74. Актёр заявил, что «сдаваться не собирается», продолжил сниматься в «Ворониных» и преподавать актёрское мастерство в Театральном училище имени Щепкина.

  • Борис Клюев родился 13 июля 1944 года в Москве. Его отец был актёром и воевал в 1941-1943 годах, а мать работала бухгалтером. Сам Борис окончил Высшее театральное училище им. М. С. Щепкина и учился в мастерской Вениамина Цыганкова и Леонида Волкова;
  • В 1969 году Клюев стал актёром Государственного академического Малого театра. Он играл в более чем 60 спектаклях, в том числе «Горе от ума», «Пиковой даме» и «Короле Лире»;
  • Широкой публике Клюев известен по работе в кино. Он в том числе играл графа Рошфора в фильме «Д'Артаньян и три мушкетера» (1967), Майкрофта Холмса в серии фильмов о Шерлоке Холмсе (1979-1986). Клюев среди прочего исполнял роль пенсионера Николая Петровича в сериале «Воронины» (2009-2019).

#новости #кино #происшествия

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73 комментария
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Тео Брех Великий и Ужасный

181

Галя неси гроб(((

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Marhal_New _Arleana

Тео
8

Где-то я это видел

Ответить

Тео Брех Великий и Ужасный

Marhal_New
14
Ответить

Marhal_New _Arleana

Тео
1

Сук. Не целующиеся девушки(((((((((((((00000

Ответить

Тео Брех Великий и Ужасный

Marhal_New
2
Ответить

Тео Брех

Тео
0

А, блин

Ответить

Тео Брех

Тео
0

нравстенный комитет побеждает(

Ответить

Marhal_New

Тео
1

Да в смысле? НЕ ПОНЯЛ

Ответить

Тео Брех

Marhal_…
11
Ответить

Marhal_New

Тео
1

<3

Ответить

Marhal_New

Тео
0

мне показалось из твоего коммента что модерация начала шалить

Ответить

Тео Брех

Marhal_…
0

На пк просто не грузилась, а на айфоне вот так висела

Ответить

Тео Брех Великий и Ужасный

Marhal_New
1

у меня гифки сюда не загружаются

Ответить

Никита Сопов

Тео
1

опять не тот дед умер 

Ответить

Злобный Капитан Немо

115

Пиздец, надеюсь, он ушел в страну самого вкусного борща и самых красивых Галь.

Ответить

Rusyabrr .

50

"11 марта 2014 года подписал обращение деятелей культуры Российской Федерации в поддержку политики президента РФ В. В. Путина на Украине и в Крыму"

Ответить

Kostya Bakay

Rusyabrr
–4

Спасибо. Мне на секунду стало грустно, а теперь пофиг на него :)

Ответить

Bad Mother Fucker

Kostya
40

хорошо, а то мы все так за тебя переживали: вдруг ты близко к сердцу примешь смерть неизвестного тебе человека

Ответить

Федеральный коктейль

Rusyabrr
2

Ну значит лучшая в мире медицина его не спасла, не о чем и горевать.

Ответить

Al

Rusyabrr
1

А вот и расстрельные списки.. 

Ответить

Serg Bootlegger

46

Рип

Ответить

Христов микроскоп

6

Повтор. Сотрудник Комитета опубликовал раньше. Интересно, чью же новость распубликуют...

Ответить

Bad Mother Fucker

Христов
70

ох, как же вы заебали со своим постодрочерством

Ответить

Христов микроскоп

Bad
22

Да причем тут? Смысл просто писать новости на ТЖ если тебя распубликуют, даже если ты принес первым и даже не поблагодарят жа наводку

Ответить

Bad Mother Fucker

Христов
5

притом, что заебали

Ответить

Христов микроскоп

Bad
7

Спасибо за аргументы, вы все олды такие?

Ответить

Звездный Филипп

Христов
1

Вот такой tj мы и потеряли с введением правил, что имеем не храним

Ответить

IceNight

Bad
0

сасатб

Ответить

ouxen

Христов
5

а нехуй бесплатно за других делать их работу

Ответить

Bohdan Shtepan

Христов
3

Есть такая штука. По-этому, ни дтф, ни тж, никгда не станут солидными изданиями, как бы смешно это не звучало. Местные редакторы сами не могут в нормальные заметки, но и пропускать мимокрокодилов тоже не хотят.

Ответить

glimpse unthinkable

Христов
1

Ну не пишии, блять, делов то.

Ответить

anon42

Bad
0

На дтф целые войны из-за этого, но там и аудитория специфическая, конечно

Ответить

Повседневный теркин30см

Христов
2

Я свою 

Ответить

Сергей Звезда

Повседневный
2

Спасибо большое ❤️

Ответить

Decadence

24

И не помогла ему египетская сила...

Ответить

Ученый калькулятор

19

Египетская сила!

Ответить

Артур Габитов

Ученый
0

Спасибо, не стал гуглить фотку8)

Ответить

Andre Macareno

14

Галя, кнопку F

Ответить

Игорец Обыкновенный

–3

Негры с гробом не зря мем этого года

Ответить

Илюхер XXX

Игорец
22

потому что в этом году кто-то мог умереть?

Ответить

YeezySpace

Илюхер
8

эх, вот же был 2019, когда никто не умирал
были же времена

Ответить

Timur Muratshin

Илюхер
1

Ужасный год, не правда ли?

Ответить

Животный турник

8
Ответить

Грубый диод

5

Лучше бы вы знали его по актерской игре в театре, а не сериалам. Сильный актёр

Ответить

Dmitry Yashin

Грубый
10

Я его как Майкрофта помню в первую очередь, кстати говоря. Но в сериале он очень угарный был.

Ответить

Ze Katze

5

ГАЛЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ!!!!
Вы этого больше не услышите.... 

Ответить

Vladyslav Vdovychenko

3

Галя, принеси мне, пожалуйста, хлеб

Галя, хлеб!

Ответить

ouxen

–6

вижу в первый и последний раз

Ответить

Ilya Grigöryev

ouxen
1

воронины - это сериал какой то?

Ответить

Пространственный волк

Ilya
8

Комиксы от Marvel.

Ответить

ouxen

Ilya
4

в душе не ебу, но на слух звучит как русский рэп

Ответить

Илья Волочков

Ilya
1

единственный годный российский ситком.

Ответить

theomism

1

я его помню по сериалу "бандитский петербург", он там играл какого генерала продажного, кажется... ладно, я спать, все сон, ом

Ответить

Павел Каташев

1

Египетская сила!

Ответить

Роберт Петросян

1

Египетская сила

Ответить

Влажный Абдужаббор

1

Зловещий шпиён по кличке Трианон. «Тасс уполномочен заявить». Премия КГБ 1984.

Ответить

Vitali

1

Галяяяяя,
Борщ
А что, Воронины так долго снимали?

Ответить

Парижский лолипоп

1

Никогда не смотрел Ворониных, в этом году не буду даже начинать.

Ответить

Александр Табачников

0

Тот самый, который играл в скопированном с американского сериале? Как же мало надо, чтобы стать знаменитым в России

Ответить

Toska Toska

0

Ёкарный бабай

Ответить

Toska Toska

Toska
2

Ой, не тот народный артист

Ответить

Силовой щит

–3

Ясно

Ответить

Джордж Харви

0

Галя! Зачем?!

Ответить

Elwuts

0

Рип. Ебучий рак

Ответить

Пьяный мангал

0

господи египетская сила

Ответить

Роман Трусов

0

Жаль конечно.
Хорошо озвучил логопеда из "Король говорит".

Ответить

Валерий Ефремов

0

Галя довела

Ответить

Алексей Дудырев

0

Обидно

Ответить

аятомат

0

Только позавчера пересмотрела советского «Шерлока Холмса», и жаль что Майкрофту Клюева дали не так много времени, но роль все равно очень запоминающаяся.
Земля пухом 

Ответить

Peter Brand

0

Мне он нравился...
Покойся с миром.

Ответить

Вадим Талейкин

0

Да прибудет с ним Египетская Сила

Ответить

Александр Табачников

–1

Да похуй вообще, меньше дерьма будет сниматься теперь

Ответить

Радмир Насыров

–2

#некрологи добавьте

Ответить
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