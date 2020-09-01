Ему было 76 лет.

В закладки

«Домашний очаг»

Народный артист России Борис Клюев умер на 77-м году жизни, передают ТАСС и РБК со ссылкой на пресс-службу Малого театра, где он играл.

«Борис Владимирович, к сожалению, умер после болезни», — заявили в театре. Время и место похорон пока неизвестны.

Рак лёгких Клюеву диагностировали в мае 2018 года, когда ему было 74. Актёр заявил, что «сдаваться не собирается», продолжил сниматься в «Ворониных» и преподавать актёрское мастерство в Театральном училище имени Щепкина.

Борис Клюев родился 13 июля 1944 года в Москве. Его отец был актёром и воевал в 1941-1943 годах, а мать работала бухгалтером. Сам Борис окончил Высшее театральное училище им. М. С. Щепкина и учился в мастерской Вениамина Цыганкова и Леонида Волкова;

В 1969 году Клюев стал актёром Государственного академического Малого театра. Он играл в более чем 60 спектаклях, в том числе «Горе от ума», «Пиковой даме» и «Короле Лире»;



Широкой публике Клюев известен по работе в кино. Он в том числе играл графа Рошфора в фильме «Д'Артаньян и три мушкетера» (1967), Майкрофта Холмса в серии фильмов о Шерлоке Холмсе (1979-1986). Клюев среди прочего исполнял роль пенсионера Николая Петровича в сериале «Воронины» (2009-2019).