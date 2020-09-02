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Артём Мазанов
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Кадыров назначил свою 21-летнюю дочь первым заместителем министра культуры Чечни Материал редакции

Он назвал такое назначение «твёрдо взвешенным решением», отметив вклад дочери в сферу культуры.

81 комментарий
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Фото Рамзана Кадырова

Рамзан Кадыров подписал указ о назначении своей 21-летней дочери Айшат первым заместителем министра культуры Чечни. Об этом он рассказал в своём телеграм-канале.

Кадыров назвал назначение дочери «твёрдо взвешенным решением», уточнив, что инициатива принадлежит министру культуры. Глава Чечни рассказал, что его дочь, несмотря на такой возраст, «имеет богатый опыт руководства самыми сложными и масштабными проектами». Кадыров также отметил вклад дочери в развитие Чеченской государственной филармонии.

Особенно последнее время Айшат посвятила тесному изучению сферы культуры, активно взаимодействовала и контактировала с известными и ведущими специалистами в этом направлении.

Рамзан Кадыров
глава Чечни

С 2018 года Айшат возглавляет модный дом Firdaws, который основала супруга главы Чечни Медни Кадырова. В марте 2020 года Кадыров наградил дочь медалью «За заслуги перед Чеченской Республикой» — «за безупречный добросовестный труд и вклад в развитие культуры и искусства».

#новости #кадыров #чечня

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81 комментарий
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Честный нос

65

А говорят, что молодых в политику не пускают, а тут оно как! Прогрессивная страна!

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Сергей Сергеев

Честный
–22

Напишу достаточно спорное заявление, подкрепив реальной историей.

Если отбросить момента возраста/родства повлекших к назначению, то все равно часто дети таких родителей действительно опытны и сильны в сфере в которой развиваются, тупо за счет практически безграничных возможностей и вовлечения в реальные процессы.

Когда работал на заводе, в цех по сборке шкафов РЗА устроили внука генерального, 16 лет. Многие скептически отнеслись к тому, что придется работать с золотым ребенком, но тот в итоге по сути уделал всех и вообще оказался норм пацаном. В свои 16 лет он лихо собирал трансформаторное оборудование ни чуть не хуже многих опытных специалистов.

К чему это, блат кумовство решает конечно, а ребята как тот внук генерального  один на тыщу наверное

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Серьёзный Валера

Сергей
38

Только в этом случае ты перепутал кобылу с телегой. Кэдыров не ген. директор, а обычный охуевший чоповец, которому дали порулить субъектом.

Ответить

Евгений Кочин

Серьёзный
8

Пример в целом не годится. В цех пристроили руками работать как я понял, а тут сразу к кормушке.

Ответить

Сергей Сергеев

Серьёзный
1

да я не спорю, особенно учитывая, что таких прецедентов на самом деле множество

Ответить

Владимир Земсков

Сергей
0

Кадыров в знак уважения и преданности дарит на право и налево гос.должности, показывая тем самым, что дарит не права и обязанности, а привилегии.

К чему тут твой пример - не понятно. Он просто не уместен и ничего не показывает и не демонстрирует, хоть и является правдой.

Ответить

Nikita Dolotov

Сергей
3

Ведь главное, что социальный лифт работает!

Ответить

Name Nick

Сергей
0

в цех по сборке шкафов РЗА устроили внука генерального, 16 лет

В свои 16 лет он лихо собирал трансформаторное оборудование

Так цех сборки РЗА или трансформаторов?

Ответить

Сергей Сергеев

Name
–1

рза и есть по сути трансформаторное оборудование

Ответить

Эмоциональный колос

Сергей
0

Палец и есть по сути жопа.

Ответить

Честный нос

Сергей
0

Ты сравниваешь руководителя и исполнителя.
Так сказать, походи ка сначала в оруженосцах, а потом уже и в рыцари иди.

Ответить

Money Box

Сергей
0

В бухгалтерию зайдите, 15р. ваши.

Ответить

Bash Khodjaev

Сергей
0

Оно и понятно что у детей таких родителей и образование норм, и соображалка есть, и голова (не у всех) на месте благодаря обучениям за границей, постоянной сменой языковой и проф обстановки, благо бабло решает такие аспекты. Но если появится простой человек из глубинки, который тратил уйму времени на самообразование, на заработок и трату этих же денег на учёбу, столько же на  лобызание своего ремесла на практике и всё равно на посту будет чадо знакомого депутата/управленца. Власть имущие ни за что не будут отдавать «левым умникам» места заранее подготовленными для их детей

Ответить

Аристарх Знаменский

11

"С 2018 года Айшат возглавляет модный дом Firdaws"

Это они ему шьют все эти диктаторские костюмчики

Ответить

Dmitry Korotchik

Аристарх
11

мне кажется это Hugo Boss

Ответить

Nikita Dolotov

Dmitry
18

Диктаторская серия Hugo весьма узнаваема

Ответить

Экспериментальный парфюмер

Dmitry
7

Hugo Don

Ответить

камикадзе

Экспериментальн…
3

Нохчи Boss же

Ответить

Аристарх Знаменский

Dmitry
–1

Не обижай немцев. На крайняк, они взяли на работу портных Сталина

Ответить

Джордж Харви

Аристарх
3
Ответить

alexferman

Джордж
3

Пиздос он бесформенный, как мешок с говном

Ответить

Джордж Харви

alexferman
0

Да

Ответить

Похожий шмель

alexferman
0

И что?

Ответить

Илья Гераськин

Аристарх
1

Как будто Ким Чен Ину лицо прифотошопили

Ответить

Eugen T

Илья
0
Ответить

Stanley H. Tweedle

5

Без чёрного мешка милее бы была

Ответить

Stanley H. Tweedle

Stanley
21

И без отца живодёра

Ответить

MASLO

Stanley
5

@Вахтёр Э, моча пархатая. ГЛЯНЬ!
Тут ебать, и шовинизм, и вообще религиозная нетерпимость. Дон
Такого по шариату хорошо бы вообще роскомнадзорнуть. Дон
В общем разберитесь. Дон.

Ответить

alexferman

MASLO
2

и шовинизм, и вообще религиозная нетерпимость

Всё как мы любим

Ответить

MASLO

alexferman
0
Ответить

alexferman

Stanley
2

Если снять чёрный мешок - она взорвётся, это пояс невинности такой

Ответить

MASLO

alexferman
–6

Ты вообще понимаешь, что из-за подобного заявления (буквально этого), печально известному (ныне помощнику депутата) Илюке Чмодье Мэддисону, вменили условку за экстремизм.

Ответить

alexferman

MASLO
2

Бида

Ответить

MASLO

alexferman
–10

Ну хорошо, ты где живешь? Дай мне свой адрес, я обосную тебе, что ты не прав. Ну или мои братья с тобой пообщаются.

Ответить

alexferman

MASLO
2

Казахстан, Костанай, Аль-Фараби 36А,

Ответить

MASLO

alexfer…
–7

Т.е. ты там и живешь?
И живя в квартале, где есть мечеть, ты позволяешь себе подобные заявления?

Или ты публикуешь чужую приватную информацию?

Ответить

alexferman

MASLO
4

живя в квартале, где есть мечеть

Я ещё при первых завываниях муэдзина раздеваюсь, встаю лицом к Мекке и дрочу.

Ответить

MASLO

alexfer…
–5

Я думаю, ты переходишь рамки корректности.

@Вахтёр залупоголовая моча, этому явно бан.

Ответить

alexferman

MASLO
3

Ты ничего не понимаешь в общении с Аллахом

Ответить

Marhal_New

alexfer…
3

Легендарный диалог имхо

Ответить

Marhal_New

alexfer…
0

))))))))))))))))

Ответить

Rusty Nail

MASLO
3

вахтера то за что оскорбляешь(

Ответить

Дмитрий

alexfer…
0

Минарет как фаллический символ

Ответить

ТыжЮзер

9

В первую очередь в республике будут изучать культуру извинений 👆

Ответить

alexferman

3

Она ниндзя что ли?

Ответить

Янпалыч Кошек

alexferman
3

жрица культуры

Ответить

MASLO

alexferman
–3

@Вахтёр 
До глубины души оскорбил мои религиозные чувства.

Ответить

alexferman

MASLO
1

Помолись, отпустит

Ответить

MASLO

alexferman
0

С огнем играешь.

Ответить

Правительственный бокал

MASLO
0

Подолью масла, нежненький ты мой

Ответить

MASLO

Правите…
0

На всё воля Всевышнего.

Ответить

Plan 🇧&🇨

MASLO
0

Он из Святой Инквизиции

Ответить

MASLO

Plan
–1

Хохохох. Таким педоффкам для реконкисты тестостерона не хватит. Да и сжв вектор явно намекает на смену культурных традиций, в том числе и религиозных. От Евфрата то Темзы.

Ответить

Дмитрий

MASLO
0

Всем хороши славные культурные традиции. Кроме одного - они не умеют производить деньги. То есть делать что-то ценное, чего не было раньше. Все их деньги это ресурсы, отобранные у подневольного населения и проданные тем, кто знает, что с ними делать. Поэтому вектор-то есть, но игра не перевернётся. Ибо уничтожив того, кто умеет производить айфоны, они сами без этих айфонов вымрут. И они, по крайней мере их главари, знают об этом прекрасно. Вот с Китаем всё не так просто, он может и перетряхнуть иерархию, да только там, насколько я знаю, на любые традиции клали с прибором и что-то я не вижу каких-то громких заявлений от носителей этих самых традиций. Оно и понятно, у винни-пуха кулак тяжёлый, это тебе не Ангела Меркель.

Ответить

Bad Mother Fucker

MASLO
0
Ответить

Chelovek

alexferman
0

Думаешь , что она как Бэтмен ? Только в твоём случаи придет за казахстанским педофилом. (Уютный багажник прошу скинуть скрины). И какого хуя люди  перестали тебя травить?

Ответить

Катюшка Фролова

3

А че не министром сразу?

Ответить

Таблетка Галоперидола

Катюшка
1

Это на новый год

Ответить

Джордж Харви

1

Глава Чечни рассказал, что его дочь, несмотря на такой возраст, «имеет богатый опыт руководства самыми сложными и масштабными проектами».

Организация коллективных извинений?

Ответить

alexferman

Джордж
4

Пасла стадо овец на 300 голов

Ответить

MASLO

alexferman
–2

Ты думаешь, что если ты где-то в европе, то до тебя не доберутся?
Или ты всё понимаешь?

И когда час придёт, ты смиренно примешь судьбу.

Ответить

Джордж Харви

MASLO
1

Хач порвался

Ответить

MASLO

Джордж
–1

@Вахтёр 
Ксенофобия.

Ответить

Джордж Харви

MASLO
0

Хачи ещё и крысы

Ответить

MASLO

Джордж
–1

@Вахтёр 
Повторная ксенофобия.

Ответить

Зенитный нос

MASLO
0

Воу! Неплохо

Ответить

Pavel Romanov

MASLO
0

Брат, за угрозы в интернетике тоже можно отлететь, если что.

Ответить

MASLO

Pavel
0

иншАллах

Ответить

alexferman

MASLO
0

Ура, я в Европе!

Ответить

Роман Соллвьев

2

Мне кажется Чичня скоро превратиться в северную Корею.....

Ответить

AZP

2

Откуда у него жена?
Барашки в качестве партнёров не устраивают?

Ответить

Rusty Nail

2

уточнив, что инициатива принадлежит министру культуры

ну когда у горла острый предмет, инициативу можно проявить любую

Ответить

Lee

1

Страна преемничества

Ответить

Перспективный огонь

1

FirДОНs

Ответить

Bad Mother Fucker

1

новое дворянство епт

Ответить

Ekaterina

–5

да ладно, что особенного
часто дети работают рядом с родителями
в вузах, школах и прочих учреждениях

не всем детям хочется самостоятельно себе путь пробивать вдали от родительского плеча и помощи
и редкость думаю, когда детям с родителями хочется и получается работать, не всем родителям такое счастье выпадает

чем она плоха, почему недостойна должности замминистра?
об этом ничего не написано
значит достойна.
а остальное всё сплетни и зависть обывателей
у Трампа и дочь и зять в администрации, и норм

Ответить

Зенитный нос

0

@Перенесите В @Грозный 

Ответить

Серьёзный Валера

0

Безобидный комментарий.

Ответить

Андрей Владимирович

0

Эх, вот мое чадо вырастет, я его тоже пристрою...в макдак

Ответить

Животный турник

0

Культур-мультур

Ответить

Грустный Петя

0

Что об этом думают другие чеченские кланы, которые сами не против поруководить Чеченской Республикой?

Ответить
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