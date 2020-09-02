Он назвал такое назначение «твёрдо взвешенным решением», отметив вклад дочери в сферу культуры.

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Фото Рамзана Кадырова

Рамзан Кадыров подписал указ о назначении своей 21-летней дочери Айшат первым заместителем министра культуры Чечни. Об этом он рассказал в своём телеграм-канале.

Кадыров назвал назначение дочери «твёрдо взвешенным решением», уточнив, что инициатива принадлежит министру культуры. Глава Чечни рассказал, что его дочь, несмотря на такой возраст, «имеет богатый опыт руководства самыми сложными и масштабными проектами». Кадыров также отметил вклад дочери в развитие Чеченской государственной филармонии.

Особенно последнее время Айшат посвятила тесному изучению сферы культуры, активно взаимодействовала и контактировала с известными и ведущими специалистами в этом направлении. Рамзан Кадыров глава Чечни

С 2018 года Айшат возглавляет модный дом Firdaws, который основала супруга главы Чечни Медни Кадырова. В марте 2020 года Кадыров наградил дочь медалью «За заслуги перед Чеченской Республикой» — «за безупречный добросовестный труд и вклад в развитие культуры и искусства».