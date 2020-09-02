Кадыров назначил свою 21-летнюю дочь первым заместителем министра культуры Чечни Материал редакции
Он назвал такое назначение «твёрдо взвешенным решением», отметив вклад дочери в сферу культуры.
Рамзан Кадыров подписал указ о назначении своей 21-летней дочери Айшат первым заместителем министра культуры Чечни. Об этом он рассказал в своём телеграм-канале.
Кадыров назвал назначение дочери «твёрдо взвешенным решением», уточнив, что инициатива принадлежит министру культуры. Глава Чечни рассказал, что его дочь, несмотря на такой возраст, «имеет богатый опыт руководства самыми сложными и масштабными проектами». Кадыров также отметил вклад дочери в развитие Чеченской государственной филармонии.
С 2018 года Айшат возглавляет модный дом Firdaws, который основала супруга главы Чечни Медни Кадырова. В марте 2020 года Кадыров наградил дочь медалью «За заслуги перед Чеченской Республикой» — «за безупречный добросовестный труд и вклад в развитие культуры и искусства».
Напишу достаточно спорное заявление, подкрепив реальной историей.
Если отбросить момента возраста/родства повлекших к назначению, то все равно часто дети таких родителей действительно опытны и сильны в сфере в которой развиваются, тупо за счет практически безграничных возможностей и вовлечения в реальные процессы.
Когда работал на заводе, в цех по сборке шкафов РЗА устроили внука генерального, 16 лет. Многие скептически отнеслись к тому, что придется работать с золотым ребенком, но тот в итоге по сути уделал всех и вообще оказался норм пацаном. В свои 16 лет он лихо собирал трансформаторное оборудование ни чуть не хуже многих опытных специалистов.
К чему это, блат кумовство решает конечно, а ребята как тот внук генерального один на тыщу наверное
Только в этом случае ты перепутал кобылу с телегой. Кэдыров не ген. директор, а обычный охуевший чоповец, которому дали порулить субъектом.
Пример в целом не годится. В цех пристроили руками работать как я понял, а тут сразу к кормушке.
да я не спорю, особенно учитывая, что таких прецедентов на самом деле множество
Кадыров в знак уважения и преданности дарит на право и налево гос.должности, показывая тем самым, что дарит не права и обязанности, а привилегии.
К чему тут твой пример - не понятно. Он просто не уместен и ничего не показывает и не демонстрирует, хоть и является правдой.
рза и есть по сути трансформаторное оборудование
Честный нос
Ты сравниваешь руководителя и исполнителя.
Так сказать, походи ка сначала в оруженосцах, а потом уже и в рыцари иди.
Оно и понятно что у детей таких родителей и образование норм, и соображалка есть, и голова (не у всех) на месте благодаря обучениям за границей, постоянной сменой языковой и проф обстановки, благо бабло решает такие аспекты. Но если появится простой человек из глубинки, который тратил уйму времени на самообразование, на заработок и трату этих же денег на учёбу, столько же на лобызание своего ремесла на практике и всё равно на посту будет чадо знакомого депутата/управленца. Власть имущие ни за что не будут отдавать «левым умникам» места заранее подготовленными для их детей
"С 2018 года Айшат возглавляет модный дом Firdaws"
Это они ему шьют все эти диктаторские костюмчики
мне кажется это Hugo Boss
Экспериментальный парфюмер
Hugo Don
Не обижай немцев. На крайняк, они взяли на работу портных Сталина
Пиздос он бесформенный, как мешок с говном
Как будто Ким Чен Ину лицо прифотошопили
Без чёрного мешка милее бы была
и шовинизм, и вообще религиозная нетерпимость
Всё как мы любим
Если снять чёрный мешок - она взорвётся, это пояс невинности такой
Ты вообще понимаешь, что из-за подобного заявления (буквально этого), печально известному (ныне помощнику депутата) Илюке Чмодье Мэддисону, вменили условку за экстремизм.
Бида
Ну хорошо, ты где живешь? Дай мне свой адрес, я обосную тебе, что ты не прав. Ну или мои братья с тобой пообщаются.
Казахстан, Костанай, Аль-Фараби 36А,
живя в квартале, где есть мечеть
Я ещё при первых завываниях муэдзина раздеваюсь, встаю лицом к Мекке и дрочу.
Ты ничего не понимаешь в общении с Аллахом
Она ниндзя что ли?
@Вахтёр
До глубины души оскорбил мои религиозные чувства.
Помолись, отпустит
С огнем играешь.
Правительственный бокал
Подолью масла, нежненький ты мой
Всем хороши славные культурные традиции. Кроме одного - они не умеют производить деньги. То есть делать что-то ценное, чего не было раньше. Все их деньги это ресурсы, отобранные у подневольного населения и проданные тем, кто знает, что с ними делать. Поэтому вектор-то есть, но игра не перевернётся. Ибо уничтожив того, кто умеет производить айфоны, они сами без этих айфонов вымрут. И они, по крайней мере их главари, знают об этом прекрасно. Вот с Китаем всё не так просто, он может и перетряхнуть иерархию, да только там, насколько я знаю, на любые традиции клали с прибором и что-то я не вижу каких-то громких заявлений от носителей этих самых традиций. Оно и понятно, у винни-пуха кулак тяжёлый, это тебе не Ангела Меркель.
Думаешь , что она как Бэтмен ? Только в твоём случаи придет за казахстанским педофилом. (Уютный багажник прошу скинуть скрины). И какого хуя люди перестали тебя травить?
А че не министром сразу?
Глава Чечни рассказал, что его дочь, несмотря на такой возраст, «имеет богатый опыт руководства самыми сложными и масштабными проектами».
Организация коллективных извинений?
Пасла стадо овец на 300 голов
Ты думаешь, что если ты где-то в европе, то до тебя не доберутся?
Или ты всё понимаешь?
И когда час придёт, ты смиренно примешь судьбу.
Хач порвался
Брат, за угрозы в интернетике тоже можно отлететь, если что.
уточнив, что инициатива принадлежит министру культуры
ну когда у горла острый предмет, инициативу можно проявить любую
да ладно, что особенного
часто дети работают рядом с родителями
в вузах, школах и прочих учреждениях
не всем детям хочется самостоятельно себе путь пробивать вдали от родительского плеча и помощи
и редкость думаю, когда детям с родителями хочется и получается работать, не всем родителям такое счастье выпадает
чем она плоха, почему недостойна должности замминистра?
об этом ничего не написано
значит достойна.
а остальное всё сплетни и зависть обывателей
у Трампа и дочь и зять в администрации, и норм