Более 140 человек поручились за обвиняемого в госизмене Сафронова, в их числе — главреды РБК, «Медузы» и «Ведомостей» Материал редакции
2 сентября суд рассмотрит ходатайство ФСБ о продлении ареста Сафронова.
Более 140 журналистов, политиков и правозащитников подписали поручительства и характеристики на обвиняемого в госизмене Ивана Сафронова. Об этом РБК рассказал адвокат журналистов.
В числе новых поручителей — главред РБК Пётр Канаев, главред «Ведомостей» Андрей Шмаров, главред «Медузы» Иван Колпаков, председатель «Яблока» Николай Рыбаков, экс-председатель партии Эмилия Слабунова, депутат Псковского областного собрания Лев Шлосберг, депутат заксобрания Петербурга Борис Вишневский и другие. Поручительства также подписали сотрудники РБК, «Коммерсанта», «Интерфакса», «Эха Москвы» и «Медузы».
Защите удалось собрать столько поручительств перед рассмотрением судом ходатайства ФСБ о продлении ареста Сафронова. Оно состоится 2 сентября.
Сафронова задержали 7 июля по подозрению в госизмене, но в «Роскосмосе» утверждают, что это не связано с его текущим местом работы. ФСБ подозревает бывшего журналиста в том, что он по заданию одной из спецслужб НАТО собирал и передавал сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России, составляющие гостайну. Сафронов не признает вину и связывает свое преследование с журналистской деятельностью. По версии следствия, Сафронов передавал секретные сведения чешской разведке, шифруя их с помощью книги Роя Медведева «Путешествие через эру Ельцина».
В поддержку Сафронова уже выступили журналисты кремлевского пула, а также несколько руководителей российских СМИ.
Они не верят, что он такое может сделать или они уверены, что он такое сделать не может? Откуда у них такая уверенность?
"По версии следствия, Сафронов передавал секретные сведения чешской разведке"
Эти хотя бы знают, что Чехославакии больше нет
так стоп а главред ведомостей почему, нам этого не надо, мы его тут не любим