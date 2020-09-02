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Артём Мазанов
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Более 140 человек поручились за обвиняемого в госизмене Сафронова, в их числе — главреды РБК, «Медузы» и «Ведомостей» Материал редакции

2 сентября суд рассмотрит ходатайство ФСБ о продлении ареста Сафронова.

9 комментариев
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Более 140 журналистов, политиков и правозащитников подписали поручительства и характеристики на обвиняемого в госизмене Ивана Сафронова. Об этом РБК рассказал адвокат журналистов.

В числе новых поручителей — главред РБК Пётр Канаев, главред «Ведомостей» Андрей Шмаров, главред «Медузы» Иван Колпаков, председатель «Яблока» Николай Рыбаков, экс-председатель партии Эмилия Слабунова, депутат Псковского областного собрания Лев Шлосберг, депутат заксобрания Петербурга Борис Вишневский и другие. Поручительства также подписали сотрудники РБК, «Коммерсанта», «Интерфакса», «Эха Москвы» и «Медузы».

Иван был и остаётся настоящим патриотом своего издания и своей страны. В свете вышеизложенного считаю чрезмерной меру пресечения, связанную с лишением свободы.

Иван Сухов
заместитель шеф-редактора газеты «Коммерсантъ»

Сафронов — весьма уважаемый и известный в профессиональных кругах журналист, многие коллеги отмечают его патриотизм, глубокую погружённость в тему, о которой он писал.

Екатерина Гробман
старший корреспондент службы политической информации «Интерфакса»

Защите удалось собрать столько поручительств перед рассмотрением судом ходатайства ФСБ о продлении ареста Сафронова. Оно состоится 2 сентября.

Сафронова задержали 7 июля по подозрению в госизмене, но в «Роскосмосе» утверждают, что это не связано с его текущим местом работы. ФСБ подозревает бывшего журналиста в том, что он по заданию одной из спецслужб НАТО собирал и передавал сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России, составляющие гостайну. Сафронов не признает вину и связывает свое преследование с журналистской деятельностью. По версии следствия, Сафронов передавал секретные сведения чешской разведке, шифруя их с помощью книги Роя Медведева «Путешествие через эру Ельцина».

В поддержку Сафронова уже выступили журналисты кремлевского пула, а также несколько руководителей российских СМИ.

#новости #делосафронова

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9 комментариев
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MASLO

2

главреды РБК, «Медузы» и «Ведомостей»

Самые уважаемые люди. Рофл.

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Unknown

1

Они не верят, что он такое может сделать или они уверены, что он такое сделать не может? Откуда у них такая уверенность?

Ответить

LC

Unknown
1

Откуда у них такая уверенность?

Верующие они. 
Есть такое старинное слово - "кампанейщина". Нынче очень модно.

Ответить

Unknown

LC
2

То есть слепая вера в его невиновность? Я не знаю, виноват ли он или нет. Но я их не понимаю.

Ответить

Аристарх Знаменский

1

"По версии следствия, Сафронов передавал секретные сведения чешской разведке"

Эти хотя бы знают, что Чехославакии больше нет

Ответить

Украденная жизнь

0

"шифруя их с помощью книги"
AES уже всё? Блин, опять процессор менять.

Ответить

Semen Semenov

0

Метуза-то куда лезет 😆

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Чехол от очков

0

так стоп а главред ведомостей почему, нам этого не надо, мы его тут не любим

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Никита Воронов

0

Это тот, которого Навальный презирает?

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