Сафронова задержали 7 июля по подозрению в госизмене, но в «Роскосмосе» утверждают, что это не связано с его текущим местом работы. ФСБ подозревает бывшего журналиста в том, что он по заданию одной из спецслужб НАТО собирал и передавал сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России, составляющие гостайну. Сафронов не признает вину и связывает свое преследование с журналистской деятельностью. По версии следствия, Сафронов передавал секретные сведения чешской разведке, шифруя их с помощью книги Роя Медведева «Путешествие через эру Ельцина».