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Артём Мазанов
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«Ъ»: Минкомсвязи пожаловалось на сложности в создании похоронного онлайн-сервиса. Против него выступают участники рынка Материал редакции

Похоронные агенты считают, что это помешает им работать в моргах, которые генерируют большую долю выручки.

15 комментариев
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Минкомсвязи пожаловалось на сложности в создании сервиса «Потеря близкого человека», позволяющего собрать онлайн все необходимые документы для похорон, а также выбрать место для погребения. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Правительство поручило Минкомсвязи заняться созданием такого сервиса в январе. Источник журналистов рассказал, через него можно будет получить регистрацию о смерти, не посещая ЗАГС, подать документы на получение пособия на погребение и получить их, выбрать место для погребения либо крематорий, аннулировать доверенности, выписанные умершим при жизни, закрыть счета умерших в банках, а также открыть наследственное дело и получить электронное свидетельство о праве на наследство.

Запуску такого сервиса мешает то, что Минстрой, назначенный в 2017 году по поручению Путина регулятором похоронной отрасли, до сих пор не получил полномочий в сфере похоронного дела, поэтому не может курировать работу сервиса. Наделить Минстрой такими полномочиями предлагается до 1 июля 2021 года, Минкомсвязь хочет запустить сервис к ноябрю 2021 года.

Собеседник «Ъ» также рассказал, что против запуска онлайн-сервиса выступают агенты похоронного московского бюро ГБУ «Ритуал» — они считают, что документ запретит им работать в моргах, где агенты генерируют значительную часть выручки. Гендиректор ритуальной службы РС Николай Мозгачев уточнил, что развитие онлайн-услуг невыгодно похоронным агентам, работающим в серой зоне.

#новости

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15 комментариев
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alexferman

37

Похоронные агенты

Мрази те ещё, пусть страдают

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Владимир Климов

34

Отличный сервис хотят сделать. Агенты пусть идут нахуй.

Ответить

Zoid Q

20

Похожая ситуация была с таксистами. В итоге сервис такси стал намного удобней. Жду приложение Яндекс.Похороны.

Ответить

Украденная жизнь

Zoid
3

Но будет Минкомсвязи.Похороны.

Ответить

Ilya Sidyakin

Украденная
1

еще пара лет и разница совсем сотрется

Ответить

AZP

Zoid
2

К вам едет гробовщик Айрат на черной Газели.

Ответить

Ваша Закладко

Zoid
0

произошёл пивот сервиса Умер 

Ответить

Ilya Sidyakin

Ваша
3
Ответить

Stan Islav

19

Динозавры противятся метеориту

Ответить

Земной Даниль

13

 Похоронные агенты

В соседнюю могилу к риэлторам. 

Ответить

Нынешний турник

6

Наконец-то начали бандитов 90-ых толкать - совсем там охуели на кладбищах своих.

Ответить

Аристарх Знаменский

3

"Гендиректор ритуальной службы РС Николай Мозгачев уточнил, что развитие онлайн-услуг невыгодно похоронным агентам"

Ответить

Илья Гераськин

1

против запуска онлайн-сервиса выступают агенты похоронного московского бюро ГБУ «Ритуал» — они считают, что документ запретит им работать в моргах, где агенты генерируют значительную часть выручки.

А кто им разрешал?

Ответить

Чехол от очков

0

Путин.Смерть
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Животный турник

0

они считают, что документ запретит им работать в моргах

Да скорее бы

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