«Ъ»: Минкомсвязи пожаловалось на сложности в создании похоронного онлайн-сервиса. Против него выступают участники рынка Материал редакции
Похоронные агенты считают, что это помешает им работать в моргах, которые генерируют большую долю выручки.
Минкомсвязи пожаловалось на сложности в создании сервиса «Потеря близкого человека», позволяющего собрать онлайн все необходимые документы для похорон, а также выбрать место для погребения. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Правительство поручило Минкомсвязи заняться созданием такого сервиса в январе. Источник журналистов рассказал, через него можно будет получить регистрацию о смерти, не посещая ЗАГС, подать документы на получение пособия на погребение и получить их, выбрать место для погребения либо крематорий, аннулировать доверенности, выписанные умершим при жизни, закрыть счета умерших в банках, а также открыть наследственное дело и получить электронное свидетельство о праве на наследство.
Запуску такого сервиса мешает то, что Минстрой, назначенный в 2017 году по поручению Путина регулятором похоронной отрасли, до сих пор не получил полномочий в сфере похоронного дела, поэтому не может курировать работу сервиса. Наделить Минстрой такими полномочиями предлагается до 1 июля 2021 года, Минкомсвязь хочет запустить сервис к ноябрю 2021 года.
Собеседник «Ъ» также рассказал, что против запуска онлайн-сервиса выступают агенты похоронного московского бюро ГБУ «Ритуал» — они считают, что документ запретит им работать в моргах, где агенты генерируют значительную часть выручки. Гендиректор ритуальной службы РС Николай Мозгачев уточнил, что развитие онлайн-услуг невыгодно похоронным агентам, работающим в серой зоне.
Похожая ситуация была с таксистами. В итоге сервис такси стал намного удобней. Жду приложение Яндекс.Похороны.
Но будет Минкомсвязи.Похороны.
произошёл пивот сервиса Умер
"Гендиректор ритуальной службы РС Николай Мозгачев уточнил, что развитие онлайн-услуг невыгодно похоронным агентам"
против запуска онлайн-сервиса выступают агенты похоронного московского бюро ГБУ «Ритуал» — они считают, что документ запретит им работать в моргах, где агенты генерируют значительную часть выручки.
А кто им разрешал?