В России предпродажи билетов на «Довод» Кристофера Нолана превысили июньские сборы кинотеатров Материал редакции
В первый месяц лета в стране работали всего 28 кинотеатров.
По данным Единой федеральной автоматизированной информационной системы (ЕАИС), предпродажи билетов на фильм «Довод» Кристофера Нолана составили 11,3 миллионов рублей. Это больше, чем общие сборы российских кинотеатров за июнь, обратил внимание РБК.
В июне сборы составили 5,9 миллиона рублей. Это объясняется небольшим числом открытых на тот момент кинотеатров, пояснил представитель Фонда кино. В первый месяц лета в России работали только 28 кинотеатров. К концу августа это число увеличилось до тысячи.
Премьера «Довода» в России состоится 3 сентября. Независимый аналитик Сергей Лавров прогнозирует, что по итогам проката в России фильм соберёт более 500 миллионов рублей. Председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин считает, что высокие сборы по предпродаже «Доводу» обеспечили киноманы, которые «понимают, что фильмы Кристофера Нолана надо смотреть на большом экране».
За всё лето кинотеатры в России заработали 529 миллионов рублей, из них более 492 миллионов — в августе, когда кинотеатрам разрешили открыться в Москве. На конец месяца показы не возобновили в 24 регионах из 85.
Мировая премьера «Довода» состоялась 22 августа. На данный момент сборы картины достигли 53,6 миллиона долларов. В США показы фильма стартуют 3 сентября.
Ехай в Кудрово
Резиновый ихтиандр
Если выеду сейчас на машине, то через 24 часа буду на месте.
а не ссыкотно сидеть 2+ часа в непроветриваемом помещении с ещё парой-тройкой сотен людей? как бы не хотел посмотреть его, подожду в онлайн платного релиза.
Резиновый ихтиандр
Бары и кафе открыты уже 2 месяца. Люди часами сидят максимально близко друг к другу, при этом общаясь, а не через кресло молчком. Шанс подцепить ковид там куда выше, чем в кинотеатре, но тоже как-то не пугает.
Резиновый ихтиандр
Надеялся, что хотя бы ради отечественного шедевра «Вратарь галактики» откроют, и я смогу сходить на «Довод», но глава региона говорит только «надо подождать». Ждём, видимо, второго карантина.
Правительственный бокал
Че за дефолтный зибрашевский ассет блят?
В субботу уже смотрел Тенет (то что у вас как Довод перевели, лол): не то чтоб лютое говнище. "Нихуя не понятно но очень интересно."
Пьяный мангал
Смотрел в первый день премьеры. Отвлекаешься в кинотеатре сильно, поэтому упускаешь много деталей. В целом фильм очень понравился
Как еще перевести? Смысл то, что название читается в обе стороны, не более. Между "довод" и "принцип" разницы особо нет.
Московский татарин
в мск работают 2 аймакса всего: в Мытищах и на Ленинградке на МКАД. Сгорел люто с этого блять((((((
Ух, это же сколько людей разочаруется.
Такой ажиотаж был перед Мстителями Финал, побили все рекорды на предзаказы вообще везде, даже кто то мотался в прибалтику что бы посмотреть раньше. Какое же говнище вышло по сравнению с Войной бесконечности.
по сравнению с любым другим фильмом, даже с бюджетом в 10млн
исправил, не благодари
ебать там терпилоиды не удержались, скоро можно будет митинги проводить с недовольными, что фильм, который продвигали как ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ опыт в аймаксе, который раскроет все лучшие стороны этой системы, более того сам фильм специально был снят для этой системы - тупо недоступен в аймакс, почти все залы по всей россии, я так понял, даже в москве всего пара залов есть включая область, если зайти в группу imax - там все комментарии в стиле ГДЕ ДОВОД В АЙМАКС СУКИ
"Раскроет все лучшие стороны этой системы" это они говорили, видимо, про самый отстойный звук за всю историю аймакс, что упомянуто почти в каждом отзыве.
Не мудрено
Посмотрел его. Пусть меня заминусуют, но сложилось впечатление, что снималось для тинейджеров, для которых главное экшн, не умеющих в логику. Поведение персонажей картонное, очень наивное. Вообще, если убрать научно фантастическую составляющую фильм мне очень напомнил ранние фильмы Бондианы, такой же герой без страха и упрека, суперзлодей, вешающаяся с первой минуты знакомства на героя мадемуазель с помощью которой он проникает в стан суперзлодея.
Ну так Нолан именно это и снимал: пародию на бондиану, но с играми со временем. У него же везде с персонажами беда, фильмы исключительно на концепте держатся.
+, он в видосе к фильму так и говорил, что мечтал снять бондиану, и это его версия. Так что в стилистике бондианы можно простить очень многое.
Не люблю подростков с попкорном и смартфонами в кинотеатрах.
Это всё потому, что Нолан снимал этот фильм в локациях, построенных ещё при совке (канава в Таллинне с хрущёвками по сторонам, горхолл, и тп)
Кто бы мог подумать, что Нолан и чувак из сумерек приедут снимать фильм во двор в котором жил какое-то время #историясповоротом
Кинцо кстати норм, на голову выше "Дюнкерка". Но уровень "Начала" уже никогда не вернуть, сюжет в этот раз дико унылый, а задумка норм. Ну и гг просто никакой, заебало уже
Младший Дензел настолько плох? :(
эхх, а я так надеялся, что из-за короны премьеры начнут откатывать в онлайн формате вместе с кинотеатрами.
конечно, можно подождать когда появится онлайн (смотрю легально, если есть вариант через аренду), но некоторые фильмы разлетаются на мемы и спойлеры сразу после премьеры и приходится идти в кинотеатр, если хочешь посмотреть.