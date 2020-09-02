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Ольга Щербинина
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В России предпродажи билетов на «Довод» Кристофера Нолана превысили июньские сборы кинотеатров Материал редакции

В первый месяц лета в стране работали всего 28 кинотеатров.

42 комментария
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Кадр из «Довода»

По данным Единой федеральной автоматизированной информационной системы (ЕАИС), предпродажи билетов на фильм «Довод» Кристофера Нолана составили 11,3 миллионов рублей. Это больше, чем общие сборы российских кинотеатров за июнь, обратил внимание РБК.

В июне сборы составили 5,9 миллиона рублей. Это объясняется небольшим числом открытых на тот момент кинотеатров, пояснил представитель Фонда кино. В первый месяц лета в России работали только 28 кинотеатров. К концу августа это число увеличилось до тысячи.

Премьера «Довода» в России состоится 3 сентября. Независимый аналитик Сергей Лавров прогнозирует, что по итогам проката в России фильм соберёт более 500 миллионов рублей. Председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин считает, что высокие сборы по предпродаже «Доводу» обеспечили киноманы, которые «понимают, что фильмы Кристофера Нолана надо смотреть на большом экране».

За всё лето кинотеатры в России заработали 529 миллионов рублей, из них более 492 миллионов — в августе, когда кинотеатрам разрешили открыться в Москве. На конец месяца показы не возобновили в 24 регионах из 85.

Мировая премьера «Довода» состоялась 22 августа. На данный момент сборы картины достигли 53,6 миллиона долларов. В США показы фильма стартуют 3 сентября.

#новости #кино

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42 комментария
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Резиновый ихтиандр

11

У нас кинотеатры так и не открыли

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Откровенный бас

Резиновый
0

Ехай в Кудрово

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Резиновый ихтиандр

Откровенный
4

Если выеду сейчас на машине, то через 24 часа буду на месте.

Ответить

Откровенный бас

Резиновый
0

Отличный план!

Ответить

Kir Kirsky

Откровенный
0

В Кудрово есть кинотеатры?
Ааа, в меге

Ответить

Андрей Кулин

Резиновый
–1

а не ссыкотно сидеть 2+ часа в непроветриваемом помещении с ещё парой-тройкой сотен людей? как бы не хотел посмотреть его, подожду в онлайн платного релиза. 

Ответить

Резиновый ихтиандр

Андрей
1

Бары и кафе открыты уже 2 месяца. Люди часами сидят максимально близко друг к другу, при этом общаясь, а не через кресло молчком. Шанс подцепить ковид там куда выше, чем в кинотеатре, но тоже как-то не пугает.

Ответить

Андрей Кулин

Резиновый
0

Я пью на верандах только пока))))

Ответить

Ольга Щербинина

Резиновый
0

у нас тоже

Ответить

Резиновый ихтиандр

Ольга
0

Надеялся, что хотя бы ради отечественного шедевра «Вратарь галактики» откроют, и я смогу сходить на «Довод», но глава региона говорит только «надо подождать». Ждём, видимо, второго карантина.

Ответить

Откровенный бас

9

Новый фильм Нолана охуенен!

Ответить

Правительственный бокал

Откровенный
1

Че за дефолтный зибрашевский ассет блят?

Ответить

Откровенный бас

Правительственн…
3

Это графика уровня западных блокбастеров

Ответить

Lim Kirsanov

3

В субботу уже смотрел Тенет (то что у вас как Довод перевели, лол): не то чтоб лютое говнище. "Нихуя не понятно но очень интересно." 

Ответить

Пьяный мангал

Lim
0

Смотрел в первый день премьеры. Отвлекаешься в кинотеатре сильно, поэтому упускаешь много деталей. В целом фильм очень понравился

Ответить

Артур Логвинов

Lim
0

Как еще перевести? Смысл то, что название читается в обе стороны, не более. Между "довод" и "принцип" разницы особо нет.

Ответить

Локальный череп

2

При этом купить билеты в зал IMАX Lаsеr нельзя.

Ответить

Московский татарин

Локальный
0

в мск работают 2 аймакса всего: в Мытищах и на Ленинградке на МКАД. Сгорел люто с этого блять((((((

Ответить

Денис Чирков

1

Ух, это же сколько людей разочаруется.

Ответить

Никита Сопов

Денис
0

Такой ажиотаж был перед Мстителями Финал, побили все рекорды на предзаказы вообще везде, даже кто то мотался в прибалтику что бы посмотреть раньше. Какое же говнище вышло по сравнению с Войной бесконечности.

Ответить

Рома Кунашко

Никита
0

по сравнению с любым другим фильмом, даже с бюджетом в 10млн

исправил, не благодари

Ответить

Alex Shkatelov

1

ебать там терпилоиды не удержались, скоро можно будет митинги проводить с недовольными, что фильм, который продвигали как ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ опыт в аймаксе, который раскроет все лучшие стороны этой системы, более того сам фильм специально был снят для этой системы - тупо недоступен в аймакс, почти все залы по всей россии, я так понял, даже в москве всего пара залов есть включая область, если зайти в группу imax - там все комментарии в стиле ГДЕ ДОВОД В АЙМАКС СУКИ

Ответить

Дмитрий Чехов

Alex
0

"Раскроет все лучшие стороны этой системы" это они говорили, видимо, про самый отстойный звук за всю историю аймакс, что упомянуто почти в каждом отзыве.

Ответить

1 2

0

Не мудрено

Ответить

Ваша Закладко

1
0

эффект низкой базы

Ответить

Роман Александров

0

Посмотрел его. Пусть меня заминусуют, но сложилось впечатление, что снималось для тинейджеров, для которых главное экшн, не умеющих в логику. Поведение персонажей картонное, очень наивное. Вообще, если убрать научно фантастическую составляющую фильм мне очень напомнил ранние фильмы Бондианы, такой же герой без страха и упрека, суперзлодей, вешающаяся с первой минуты знакомства на героя мадемуазель с помощью которой он проникает в стан суперзлодея. 

Ответить

Rudolf Cunningham

Роман
0

Ну так Нолан именно это и снимал: пародию на бондиану, но с играми со временем. У него же везде с персонажами беда, фильмы исключительно на концепте держатся.

Ответить

Евгений Наумов

Rudolf
0

+, он в видосе к фильму так и говорил, что мечтал снять бондиану, и это его версия. Так что в стилистике бондианы можно простить очень многое. 

Ответить

Грамотный единорожек88

0

Сообщение удалено

Ответить

Данила

0

ваистену гений11!!1

Ответить

alex twit

0

Независимый аналитик Сергей "ДБ" Лавров

Ответить

Одетый Петя

0

Е е е
В пятницу идём
Люблю кинотеатры

Ответить

Виталий Лановой

Одетый
0

Не люблю подростков с попкорном и смартфонами в кинотеатрах.

Ответить

Одетый Петя

Виталий
0

Я тоже)

Ответить

Victor Ganin

0

Это всё потому, что Нолан снимал этот фильм в локациях, построенных ещё при совке (канава в Таллинне с хрущёвками по сторонам, горхолл, и тп)

Кто бы мог подумать, что Нолан и чувак из сумерек приедут снимать фильм во двор в котором жил какое-то время #историясповоротом

Ответить

Долгосрочный теркин30см

0

Правая часть фото темнее получилась как-то

Ответить

Артур Логвинов

0

Кинцо кстати норм, на голову выше "Дюнкерка". Но уровень "Начала" уже никогда не вернуть, сюжет в этот раз дико унылый, а задумка норм. Ну и гг просто никакой, заебало уже

Ответить

Евгений Наумов

Артур
0

Младший Дензел настолько плох? :(

Ответить

Артур Логвинов

Евгений
0

Ну с Дикапио близко не валялся, скажем так

Ответить

Kostya Zubanov

0

эхх, а я так надеялся, что из-за короны премьеры начнут откатывать в онлайн формате вместе с кинотеатрами.
конечно, можно подождать когда появится онлайн (смотрю легально, если есть вариант через аренду), но некоторые фильмы разлетаются на мемы и спойлеры сразу после премьеры и приходится идти в кинотеатр, если хочешь посмотреть.

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Илья Меньшов

0

0 мук й

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