В первый месяц лета в стране работали всего 28 кинотеатров.

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Кадр из «Довода»

По данным Единой федеральной автоматизированной информационной системы (ЕАИС), предпродажи билетов на фильм «Довод» Кристофера Нолана составили 11,3 миллионов рублей. Это больше, чем общие сборы российских кинотеатров за июнь, обратил внимание РБК.

В июне сборы составили 5,9 миллиона рублей. Это объясняется небольшим числом открытых на тот момент кинотеатров, пояснил представитель Фонда кино. В первый месяц лета в России работали только 28 кинотеатров. К концу августа это число увеличилось до тысячи.

Премьера «Довода» в России состоится 3 сентября. Независимый аналитик Сергей Лавров прогнозирует, что по итогам проката в России фильм соберёт более 500 миллионов рублей. Председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин считает, что высокие сборы по предпродаже «Доводу» обеспечили киноманы, которые «понимают, что фильмы Кристофера Нолана надо смотреть на большом экране».

За всё лето кинотеатры в России заработали 529 миллионов рублей, из них более 492 миллионов — в августе, когда кинотеатрам разрешили открыться в Москве. На конец месяца показы не возобновили в 24 регионах из 85.

Мировая премьера «Довода» состоялась 22 августа. На данный момент сборы картины достигли 53,6 миллиона долларов. В США показы фильма стартуют 3 сентября.