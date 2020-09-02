Такой запрет объяснили развитием современных технологий и защитой прав продавцов.

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Минпромторг предложил запретить копировать и фотографировать книги и печатные издания на территории торговых объектов до их приобретения. Документ разместили на официальном портале проектов правовых актов.

В пояснительной записке указано, что запрет на фотографирование необходим «в связи с развитием современных технологий и с целью защиты прав продавцов книг и иных непериодических печатных изданий».

Недопустимо копирование и фотографирование книг и непериодических печатных изданий (брошюр, альбомов, картографических и нотных изданий, листовых изоизданий, календарей, буклетов, изданий, воспроизведенных на технических носителях информации) на территории торговых объектов до приобретения этих изданий. текст постановления правительства, предложенный Минпромторгом

При этом, другой пункт правил гласит, что «в торговых объектах не допускается ограничивать права потребителей на поиск и получение любой информации в любых формах из любых источников, в том числе путём фотографирования товара». Как поясняет РИА «Новости», что означает, что запрет на съёмку в магазинах коснётся только печатных изданий, а не всей продукции.

Минпромторг также предложил исключить требование, чтобы у продавцов любых магазинов обязательно была книга жалоб и предложений. Это назвали «устаревшим механизмом».