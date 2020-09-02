Новости
Артём Мазанов
5242

Минпромторг предложил запретить фотографировать книги в магазинах до их покупки Материал редакции

Такой запрет объяснили развитием современных технологий и защитой прав продавцов.

54 комментария
В закладки

Минпромторг предложил запретить копировать и фотографировать книги и печатные издания на территории торговых объектов до их приобретения. Документ разместили на официальном портале проектов правовых актов.

В пояснительной записке указано, что запрет на фотографирование необходим «в связи с развитием современных технологий и с целью защиты прав продавцов книг и иных непериодических печатных изданий».

Недопустимо копирование и фотографирование книг и непериодических печатных изданий (брошюр, альбомов, картографических и нотных изданий, листовых изоизданий, календарей, буклетов, изданий, воспроизведенных на технических носителях информации) на территории торговых объектов до приобретения этих изданий.

текст постановления правительства, предложенный Минпромторгом

При этом, другой пункт правил гласит, что «в торговых объектах не допускается ограничивать права потребителей на поиск и получение любой информации в любых формах из любых источников, в том числе путём фотографирования товара». Как поясняет РИА «Новости», что означает, что запрет на съёмку в магазинах коснётся только печатных изданий, а не всей продукции.

Минпромторг также предложил исключить требование, чтобы у продавцов любых магазинов обязательно была книга жалоб и предложений. Это назвали «устаревшим механизмом».

#новости #книги

Артём Мазанов PLUS
+129 832
И это не новость ИА «Панорама»
7
21
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Артём Мазанов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043a\u043d\u0438\u0433\u0438"], "comments": 54, "likes": 21, "favorites": 7, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 206883, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Wed, 02 Sep 2020 10:53:31 +0300", "is_special": false }
Скидки на новые Honor в «Связном»
Купите смартфон серии Honor 30 Series с выгодой до 7 500 рублей
Узнать
Объявление на TJ
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
54 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Вова А.

51

интересно, когда уже все запретят

Ответить

Стабильный звук

Вова
21

Я уже давно предлагаю принять в России один единственный закон - запрещено всё, кроме того, что разрешено (ну и там - разрешено голосовать за Единую Россию, смотреть Соловьёва, носить георгиевскую ленточку и т.д)

Ответить

Eugen T

Стабильный
3

Штош, по многочисленным просьбам..

Ответить

Anatoly Gurbanov

Eugen
2

Валентина Владимировна, а можно не надо?

Ответить

Eugen T

Anatoly
1

А всё уже, всё. Надо было раньше 

Ответить

Ваша Закладко

Вова
0

к 2030

Ответить

Животный турник

30

Как интересно, то есть были маньяки, которые перефотали целую книгу постранично?

Ответить

Мертвый шмель

Животный
22

Постранично это, конечно, пиздец, беды с башкой.
Но я, например, иногда фоткаю обложку, чтобы потом поискать книгу в электронке.
Или тупо какие-нибудь мемные названия

Ответить

Ваша Закладко

Мертвый
12

ещё одно подтверждение что в минпромторге инопланетяне сидят - просто не представляют себе повседневные практики людей. ну давайте всё в целофанчик от своего подрядчика заверните ещё

Ответить

Дмитрий Побритый

Животный
10

Были маньяки, которые заходили в книжный по одному и заучивали по одной странице. Потом по памяти восстанавливали книгу. В связи с этим было предложено допрашивать каждого, кто стоял с книгой в руках дольше минуты, но не приобрел её.

Ответить

Андрей Малофеев

Животный
6

Работаю управляющим книжного магазина. Да,такое иногда бывает.

Ответить

Vladimir Medvedev

Андрей
9

Прям даже не знаю, как относиться к этому. Вот ведь жажда знаний у людей.

Сразу вспомнилась новость, как для старушки, которая читала книги в магазине, не покупая их, поставили диван, чтобы ей было удобнее:
https://fishki.net/2513567-chitajuwaja-kievskaja-babushka-poluchila-sobstvennyj-divanchik.html?sign=610424412076595%2C625677157467570

Ответить

Андрей Малофеев

Vladimir
5

Во многих книжных есть "постоянные читальщики",часто пожилые люди. А вот фотографируют часто,например,учебные пособия. Довод такой - мне ж только 10 страниц надо,зачем мне все!

Ответить

Vladimir Medvedev

Андрей
2

Да, я тоже сразу так подумал, что снимут пару схем важных, а вся книга и не нужна.

Ответить

Пётр Орлов

Андрей
0

Литература должна быть свободной

Ответить

Вторичный мангал

Пётр
0

В библиотеке она свободна

Ответить

Роман Александров

Животный
0

Так на видео можно же снимать

Ответить

Илья Гераськин

Животный
0

а чего сложного? можно сразу две страницы горизонтально фоткать. Итого 200-300 фоток. Не так уж много времени займёт.

Ответить

Дмитрий Рублев

Животный
0

Да.

Бывший работник Буквоеда.

Ответить

Nadya Whatever

7

Я фоткала обложки, чтобы потом купить на литресе 🤷🏻‍♀️

Ответить

Откровенный бас

Nadya
23

Это всё из-за тебя!

Ответить

FaroucheMn

Nadya
1

а не проще по названию? 

Ответить

Дмитрий Ермакович

5

Долбоебы, блядь, все проблемы явно решили, осталось запретить фотографировать в книжных. Такие, сука, инициативы уже только лютое бешенство вызывают.

Ответить

Илюхер XXX

Дмитрий
13

все проблемы явно решили, осталось

это очень неправильный аргумент, который можно применить вообще абсолютно ко всему, даже полезному

Ответить

Дмитрий Ермакович

Илюхер
0

То есть тот факт что этот аргумент можно использовать долбоебически, означает его автоматическую неправильность? Я так не думаю. Когда я вижу что вместо реальной деятельности происходит ее симуляция или удаление в фарисейство то именно этот аргумент является актуальным.

Ответить

A big purple banana 🍆

Дмитрий
–2

Всем бы такое бешенство - высрал камент на ТЖ и успокоился

Ответить

Icipher

7

Недопустимо копирование и фотографирование книг и непериодических печатных изданий (брошюр, альбомов, картографических и нотных изданий, листовых изоизданий, календарей, буклетов, изданий, воспроизведенных на технических носителях информации) на территории торговых объектов до приобретения этих изданий.

Надеюсь, составители этого текста карикатурным голосом робота зачитывают его каждый день перед завтраком, обедом и ужином вместо "Отче наш".
Нет, блядь, а чо будет-то? Вот объясните, чо будет, а? Страшные книгопираты отфотографируют на 108-мегапиксельные камеры смартов дешёвые десятистраничные детские раскраски и пойдут подпольные тиражи на цветном принтере печатать?

Ответить

Eugen T

Icipher
0

И тортики

Ответить

MaxBurov

5

Вслед запретить примерять вещи до покупки в магазине, а то мало ли.
Ведь "Как потом продать вещь которую уже кто-то одевал? Это же ФУ"

Ответить

Вольдемаръ Дурбовскiй

MaxBurov
0

Да сразу закрыть все оффлайн-магазины, у нас же технологии

Ответить

Аристарх Знаменский

3

Надо еще такого чела на выходе поставить

Ответить

Звездный Филипп

Аристарх
0

Аристарх в честь Оверима?

Ответить

Аристарх Знаменский

Звездный
1

Шварценеггера

Ответить

Звездный Филипп

Аристарх
1

красиво, подписался на тебя

Ответить

Аяз Умбатов

2

Минпромторг в курсе, что почти любая книга на раз два гуглится и пиратится?

Ответить

Валентин Жетонофф

Аяз
1

мда.. ты не понял? Пиратят, так как можно отфтоткать в магазине все, а так им придется покупать книгу

Ответить

Аяз Умбатов

Валентин
1

А ничего, что спираченные книги, это не набор фотографий, а вполне читабельно сверстанный fb2, epub? Не всегда конечно, но...

Ответить

FaroucheMn

Аяз
0

это чаще всего даже не скан, а просто кто-то купил и выложил в сеть электронный вариант. 

Ответить

Валентин Жетонофф

Аяз
0

это сарказм был..

Ответить

alex twit

1

Еще предложили запретить писать в книгу жалоб

Ответить

dmzkrsk

alex
1

Есть же отзывы в Яднекс.Картах

Уже не помню, когда читал книгу жалоб, а вот отзывы в сети читаю часто

Ответить

Alex Shkatelov

dmzkrsk
8

прикол не в отзыве, а в том, что это возможность любого человека повлиять на бизнес, если есть идеи или жалобы, по закону тебе в этой книге должны ответить, вот например реальная ситуация:

месяц назад я зашёл купить безалкогольного пивка (мазохист) и у меня попросили паспорт на кассе, это нарушение, я попросил книгу жалоб и написал об этом, через пару недель пришёл и мне написали там, типа извиняемся и все такое, сотрудникам сделали выговор, то есть в следующий раз я куплю здесь безалкогольное пивко без паспорта, а если начнётся барагоз - могу просто показать им их же книжку и все, это один из легальных инструментов отстоять свои права

а если это убрать, то тебе любая птушница на кассе сможет что угодно сказать, оправдав это политикой магазина и кроме того, что подавать в суд и писать жалобу в роспотребнадзор (морока пиздец) у тебя никаких рычагов не будет, видимо так и хотят сделать

Ответить

dmzkrsk

Alex
0

Захотелось безалкогольного пива

Ответить

Дмитрий Григорьев

2

Камеры, доступные каждому - существуют
Профессиональные паразиты:

Ответить

AZP

1

Печатные книги? Это что-то из музея?

Ответить

Откровенный бас

1

Страна запретов

Ответить

A big purple banana 🍆

Откровенный
1
Ответить

Bad Mother Fucker

Откровенный
0

поклоняется богу запретов

Ответить

Maksytoff

1
Ответить

Украденная жизнь

1

Если поставить по три чиновника Минпромторга в каждом книжном магазине (дежурный, подменный, руководитель), то можно нехило освоить фонд оплаты труда министерства.

Ответить

Seon

1

Кто-то еще ходит в оффлайн книжные?

Ответить

DC Maniac

0

Очень важная хуйня (очередная) от провластных

Пойду 💩

Ответить

Игорь Валерьевич

0

А что реально настолько много людей фоткали в магазинах книги вместо того чтобы скачать с интернета?
Бумажная книга сейчас же чисто товар для ретрофилов, такие не будут фоткать.

Ответить

ИринаЛогинова

0

и как они определят, что я именно сфоткала, а не запрос сделала?)))) необязательно открыто фотографировать. недорегулировали. надо добавить, что продавцы будут проверять телефоны на наличие запрещенных фоточек)

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Интернет
Белла Торн загрузила на OnlyFans фото в одежде вместо обнажённого. Подписчикам вернули деньги, условия ухудшили для всех
Сервис впервые столкнулся с настолько массовыми возвратами и ужесточил условия.
138
Новости
Со счетов Любови Соболь принудительно взыскали 34 миллиона рублей в пользу Евгения Пригожина и мэрии Москвы
Бизнесмен выкупил долг у комбината питания «Московский школьник». Ему теперь также должны Навальный и ФБК.
308
Технологии
Nvidia представила видеокарты RTX 3070, 3080 и 3090. Базовая модель стоит 500 долларов, в топовой — 24 Гб видеопамяти
Видеокарты стали до двух раз мощнее по сравнению с прошлым поколением.
170
Популярное за три дня
Интернет
В соцсетях раскритиковали Comment Out за шутки про Белоруссию и Хабаровск. Лидер The Hatters отказался выполнять задания
Участник шоу Юрий Музыченко отказался дочитать комментарий о том, что протестный флаг Белоруссии — это «след от месячных на прокладке».
321
Новости
Фигурант «московского дела» Егор Жуков заявил о нападении и избиении около дома
Активисту уже оказывают помощь.
282
Разборы
Мини-гайд: Как поднять уровень английского дома без затрат
Российские государственные школы и университеты очень плохо учили меня английскому, да и я не особо старался. Но недавно спохватился и решил наверстать упущенное.
111
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Комментарии

Righteous Hippie

Военные токсикологи Германии…

Артур Логвинов

В России предпродажи билетов…

Максим Шпилёв

«Египетская сила навсегда»: в…

Романелло Кивогенс

«Есть сложные вопросы, на…

Кисель Имбиревич

«Есть сложные вопросы, на…

Православие…

«Есть сложные вопросы, на…

MEGAtraXXXer666

«Есть сложные вопросы, на…

Вова А.

Запись в подсайте Telegram

ouxen

Военные токсикологи Германии…