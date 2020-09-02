Минпромторг предложил запретить фотографировать книги в магазинах до их покупки Материал редакции
Такой запрет объяснили развитием современных технологий и защитой прав продавцов.
Минпромторг предложил запретить копировать и фотографировать книги и печатные издания на территории торговых объектов до их приобретения. Документ разместили на официальном портале проектов правовых актов.
В пояснительной записке указано, что запрет на фотографирование необходим «в связи с развитием современных технологий и с целью защиты прав продавцов книг и иных непериодических печатных изданий».
При этом, другой пункт правил гласит, что «в торговых объектах не допускается ограничивать права потребителей на поиск и получение любой информации в любых формах из любых источников, в том числе путём фотографирования товара». Как поясняет РИА «Новости», что означает, что запрет на съёмку в магазинах коснётся только печатных изданий, а не всей продукции.
Минпромторг также предложил исключить требование, чтобы у продавцов любых магазинов обязательно была книга жалоб и предложений. Это назвали «устаревшим механизмом».
интересно, когда уже все запретят
Стабильный звук
Я уже давно предлагаю принять в России один единственный закон - запрещено всё, кроме того, что разрешено (ну и там - разрешено голосовать за Единую Россию, смотреть Соловьёва, носить георгиевскую ленточку и т.д)
Штош, по многочисленным просьбам..
Валентина Владимировна, а можно не надо?
Мертвый шмель
Постранично это, конечно, пиздец, беды с башкой.
Но я, например, иногда фоткаю обложку, чтобы потом поискать книгу в электронке.
Или тупо какие-нибудь мемные названия
ещё одно подтверждение что в минпромторге инопланетяне сидят - просто не представляют себе повседневные практики людей. ну давайте всё в целофанчик от своего подрядчика заверните ещё
Были маньяки, которые заходили в книжный по одному и заучивали по одной странице. Потом по памяти восстанавливали книгу. В связи с этим было предложено допрашивать каждого, кто стоял с книгой в руках дольше минуты, но не приобрел её.
Работаю управляющим книжного магазина. Да,такое иногда бывает.
Прям даже не знаю, как относиться к этому. Вот ведь жажда знаний у людей.
Сразу вспомнилась новость, как для старушки, которая читала книги в магазине, не покупая их, поставили диван, чтобы ей было удобнее:
https://fishki.net/2513567-chitajuwaja-kievskaja-babushka-poluchila-sobstvennyj-divanchik.html?sign=610424412076595%2C625677157467570
Во многих книжных есть "постоянные читальщики",часто пожилые люди. А вот фотографируют часто,например,учебные пособия. Довод такой - мне ж только 10 страниц надо,зачем мне все!
Да, я тоже сразу так подумал, что снимут пару схем важных, а вся книга и не нужна.
Литература должна быть свободной
а чего сложного? можно сразу две страницы горизонтально фоткать. Итого 200-300 фоток. Не так уж много времени займёт.
Я фоткала обложки, чтобы потом купить на литресе 🤷🏻♀️
Долбоебы, блядь, все проблемы явно решили, осталось запретить фотографировать в книжных. Такие, сука, инициативы уже только лютое бешенство вызывают.
все проблемы явно решили, осталось
это очень неправильный аргумент, который можно применить вообще абсолютно ко всему, даже полезному
То есть тот факт что этот аргумент можно использовать долбоебически, означает его автоматическую неправильность? Я так не думаю. Когда я вижу что вместо реальной деятельности происходит ее симуляция или удаление в фарисейство то именно этот аргумент является актуальным.
Всем бы такое бешенство - высрал камент на ТЖ и успокоился
Недопустимо копирование и фотографирование книг и непериодических печатных изданий (брошюр, альбомов, картографических и нотных изданий, листовых изоизданий, календарей, буклетов, изданий, воспроизведенных на технических носителях информации) на территории торговых объектов до приобретения этих изданий.
Надеюсь, составители этого текста карикатурным голосом робота зачитывают его каждый день перед завтраком, обедом и ужином вместо "Отче наш".
Нет, блядь, а чо будет-то? Вот объясните, чо будет, а? Страшные книгопираты отфотографируют на 108-мегапиксельные камеры смартов дешёвые десятистраничные детские раскраски и пойдут подпольные тиражи на цветном принтере печатать?
Вслед запретить примерять вещи до покупки в магазине, а то мало ли.
Ведь "Как потом продать вещь которую уже кто-то одевал? Это же ФУ"
Да сразу закрыть все оффлайн-магазины, у нас же технологии
Надо еще такого чела на выходе поставить
Аристарх в честь Оверима?
Шварценеггера
Минпромторг в курсе, что почти любая книга на раз два гуглится и пиратится?
мда.. ты не понял? Пиратят, так как можно отфтоткать в магазине все, а так им придется покупать книгу
А ничего, что спираченные книги, это не набор фотографий, а вполне читабельно сверстанный fb2, epub? Не всегда конечно, но...
это чаще всего даже не скан, а просто кто-то купил и выложил в сеть электронный вариант.
Еще предложили запретить писать в книгу жалоб
прикол не в отзыве, а в том, что это возможность любого человека повлиять на бизнес, если есть идеи или жалобы, по закону тебе в этой книге должны ответить, вот например реальная ситуация:
месяц назад я зашёл купить безалкогольного пивка (мазохист) и у меня попросили паспорт на кассе, это нарушение, я попросил книгу жалоб и написал об этом, через пару недель пришёл и мне написали там, типа извиняемся и все такое, сотрудникам сделали выговор, то есть в следующий раз я куплю здесь безалкогольное пивко без паспорта, а если начнётся барагоз - могу просто показать им их же книжку и все, это один из легальных инструментов отстоять свои права
а если это убрать, то тебе любая птушница на кассе сможет что угодно сказать, оправдав это политикой магазина и кроме того, что подавать в суд и писать жалобу в роспотребнадзор (морока пиздец) у тебя никаких рычагов не будет, видимо так и хотят сделать
Если поставить по три чиновника Минпромторга в каждом книжном магазине (дежурный, подменный, руководитель), то можно нехило освоить фонд оплаты труда министерства.
А что реально настолько много людей фоткали в магазинах книги вместо того чтобы скачать с интернета?
Бумажная книга сейчас же чисто товар для ретрофилов, такие не будут фоткать.
и как они определят, что я именно сфоткала, а не запрос сделала?)))) необязательно открыто фотографировать. недорегулировали. надо добавить, что продавцы будут проверять телефоны на наличие запрещенных фоточек)