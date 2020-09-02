В минский офис стартапа PandaDoc пришли с обыском. Его сооснователь предлагал помощь силовикам, которые хотят уволиться Материал редакции
Сотрудников закрыли в офисе, запретили им пользоваться телефонами, а «директора забрали».
Представители департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Белоруссии пришли с обысками в минский офис стартапа PandaDoc. Об этом со ссылкой на работников компании сообщают Tut.by и Dev.by.
Это подтвердил сооснователь проекта Микита Микадо. По его словам, всех, кто был в офисе (около 20 человек), закрыли там. «Пока что не выпускают. Звонить не разрешают. Запрещают пользоваться телефонами, ходят все осматривают. Требуют, чтобы разблокировали компьютеры, иначе заберут», — рассказал Микадо.
Он уточнил, что большинство сотрудников PandaDoc работает из дома, поэтому информации о происходящем в офисе пока почти нет. Также Микадо сообщил, что «директора забрали». Причина проверки ему неизвестна, но действия правоохранителей он назвал «репрессиями».
Основатели PandaDoc Сергей Борисюк и Микита Микадо — инициаторы сбора денег для силовиков, которые на фоне протестов решили уволиться, но не могут этого сделать по финансовым причинам. 30 августа сообщалось о 594 полученных заявках.
Микадо и Борисюк создали сервис PandaDoc в 2011 году. В августе 2020 года PandaDoc в очередном раунде привлекла 30 миллионов долларов на американском рынке, в том числе от венчурного фонда Microsoft.
13 августа обыски прошли в офисах «Яндекса» и Uber в Минске. В конце месяца СМИ сообщили, что их работников начали эвакуировать.
Микита, а как поднять бабла?
Полноценный Валера
А обыск по привычке просто
Решили переключиться с силовых репрессий на экономические, видимо наши научили. ПРавильно впринципе, давят ничем не хуже, при этом без провоцирующих картинок в новостях.
Но это же конкретный выстрел себе в член - с такими темпами единственная конкурентоспособна отрасль свалит себе в Киев/Таллин/Ригу/Варшаву
Учитывая как щас у главного донатора на Минск со своим бюджетом дела и прочие факторы - кажется да, придется перейти на одну картошку
И случится все то, о чем луканиды в своих агитках про "гроб гроб кладбище бедность" рассказывают
ему уже плевать, себе-то денег хватит, главное власть удержать
Так они же и будут рады этому - меньше проблем себе на голову от всех этих айтишников, которые хотят перемен.
Они и раньше использовали экономическое давление. Когда арестовали Бабарико, был жёсткий прессинг на ряд компаний его соратников. Постоянно пресуют магазины с национальной символикой, некоторые довели до закрытия. Пресуют и другие бизнесы, которыми владеют близкие людей, входящих в координационный совет. Так что им не впервой.
IT компаниям то че. Переместятся в более дружественное место. А для Беларуси это минус половина экономического роста (плюс-минус), минус рабочие места, отток лучших специалистов ну и т.д.
Ну смотри варианты 1) ты правишь нищей страной
2.)ты не правишь вообще ничем и хорошо если ты на свободе.
Какой для себя выберешь, а какой Лукашенко предложишь?
Обидно просто, что тебя выжимают из твоей же страны и заставляют уехать. Уехать, то можно, но так уже не будет друзей, родственников и много чего ещё.
Разбираетца вот
А я о подобном предупреждал.
Кроме того, обратите внимание на мои слова про то, что это могут расценить как взятку сотрудникам правоохранительных органов и про "иуд в погонах". А теперь смотрите, что вчера сказал министр внутренних дел Беларуси Караев:
«Если ты чего-то не хочешь, просто напиши рапорт, а вот это демонстративное выкладывание погон, жетона и удостоверения на публику — это явно за какую-то обещанную сумму. Или второй мотив — это прославиться, но прославиться, будучи Иудой, это какая-то слабенькая слава.
https://news.tut.by/society/698822.html
ктож знал что он додумается это делать находясь в стране
Нет, сам он не в стране. Точнее, в стране, но не в Беларуси. А вот топ-менеджера компании в Минске, увы, подставил.
департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Белоруссии
* Беларуси
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