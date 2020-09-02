Сотрудников закрыли в офисе, запретили им пользоваться телефонами, а «директора забрали».

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Представители департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Белоруссии пришли с обысками в минский офис стартапа PandaDoc. Об этом со ссылкой на работников компании сообщают Tut.by и Dev.by.

Это подтвердил сооснователь проекта Микита Микадо. По его словам, всех, кто был в офисе (около 20 человек), закрыли там. «Пока что не выпускают. Звонить не разрешают. Запрещают пользоваться телефонами, ходят все осматривают. Требуют, чтобы разблокировали компьютеры, иначе заберут», — рассказал Микадо.

Он уточнил, что большинство сотрудников PandaDoc работает из дома, поэтому информации о происходящем в офисе пока почти нет. Также Микадо сообщил, что «директора забрали». Причина проверки ему неизвестна, но действия правоохранителей он назвал «репрессиями».

Основатели PandaDoc Сергей Борисюк и Микита Микадо — инициаторы сбора денег для силовиков, которые на фоне протестов решили уволиться, но не могут этого сделать по финансовым причинам. 30 августа сообщалось о 594 полученных заявках.

Микадо и Борисюк создали сервис PandaDoc в 2011 году. В августе 2020 года PandaDoc в очередном раунде привлекла 30 миллионов долларов на американском рынке, в том числе от венчурного фонда Microsoft.

13 августа обыски прошли в офисах «Яндекса» и Uber в Минске. В конце месяца СМИ сообщили, что их работников начали эвакуировать.