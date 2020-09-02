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Ольга Щербинина
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В минский офис стартапа PandaDoc пришли с обыском. Его сооснователь предлагал помощь силовикам, которые хотят уволиться Материал редакции

Сотрудников закрыли в офисе, запретили им пользоваться телефонами, а «директора забрали».

34 комментария
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Представители департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Белоруссии пришли с обысками в минский офис стартапа PandaDoc. Об этом со ссылкой на работников компании сообщают Tut.by и Dev.by.

Это подтвердил сооснователь проекта Микита Микадо. По его словам, всех, кто был в офисе (около 20 человек), закрыли там. «Пока что не выпускают. Звонить не разрешают. Запрещают пользоваться телефонами, ходят все осматривают. Требуют, чтобы разблокировали компьютеры, иначе заберут», — рассказал Микадо.

Он уточнил, что большинство сотрудников PandaDoc работает из дома, поэтому информации о происходящем в офисе пока почти нет. Также Микадо сообщил, что «директора забрали». Причина проверки ему неизвестна, но действия правоохранителей он назвал «репрессиями».

Основатели PandaDoc Сергей Борисюк и Микита Микадо — инициаторы сбора денег для силовиков, которые на фоне протестов решили уволиться, но не могут этого сделать по финансовым причинам. 30 августа сообщалось о 594 полученных заявках.

Микадо и Борисюк создали сервис PandaDoc в 2011 году. В августе 2020 года PandaDoc в очередном раунде привлекла 30 миллионов долларов на американском рынке, в том числе от венчурного фонда Microsoft.

13 августа обыски прошли в офисах «Яндекса» и Uber в Минске. В конце месяца СМИ сообщили, что их работников начали эвакуировать.

Предприниматели из Белоруссии создали фонд…
И фонд уже получил первые заявки, в том числе от милиционеров.
tjournal.ru

#новости #белоруссия

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34 комментария
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Резиновый ихтиандр

100

Пришли узнать, как получить помощь

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Евгений Клочков

Резиновый
17

Микита, а как поднять бабла?

Ответить

Точный нос

Евгений
0

Спроси у ака

Ответить

Артур

Точный
0

Клятый госдеп, всех белоруссов купил через букмекеров

Ответить

Полноценный Валера

Резиновый
9

А обыск по привычке просто

Ответить

Резиновый ихтиандр

Полноценный
3

Не любят спойлеров просто, сначала хотят сами найти.

Ответить

Shepard

Резиновый
0
Ответить

solawind

6

Решили переключиться с силовых репрессий на экономические, видимо наши научили. ПРавильно впринципе, давят ничем не хуже, при этом без провоцирующих картинок в новостях.

Ответить

Евгений Клочков

solawind
31

Но это же конкретный выстрел себе в член - с такими темпами единственная конкурентоспособна отрасль свалит себе в Киев/Таллин/Ригу/Варшаву

Ответить

solawind

Евгений
39

Свалит и свалит, верхушке валсти какие проблемы? Себе на хорошую жизнь у них деньги всегда будут, даже если сами белорусы будут одну картошку жрать.

Ответить

Евгений Клочков

solawind
1

Учитывая как щас у главного донатора на Минск со своим бюджетом дела и прочие факторы - кажется да, придется перейти на одну картошку

И случится все то, о чем луканиды в своих агитках про "гроб гроб кладбище бедность" рассказывают

Ответить

Jabas

Евгений
13

Главное усатого сохранить, а что там этот ваш ит и экономика, вообще пахую

Ответить

Tural M

Евгений
0

его патрон уже простил миллиард, значит мы тут жируем по его мнению

Ответить

Иван Иванович

Евгений
6

ему уже плевать, себе-то денег хватит, главное власть удержать

Ответить

Ваша Закладко

Иван
0

усатому не нужен эл документооборот

Ответить

Dmitry Abt

Евгений
5

Так они же и будут рады этому - меньше проблем себе на голову от всех этих айтишников, которые хотят перемен. 

Ответить

Александр Ярви

Евгений
0

Вильнюс ещё - тоже соседи, как-никак

Ответить

Денис Курган

solawind
1

Они и раньше использовали экономическое давление. Когда арестовали Бабарико, был жёсткий прессинг на ряд компаний его соратников. Постоянно пресуют магазины с национальной символикой, некоторые довели до закрытия.  Пресуют и другие бизнесы, которыми владеют близкие людей, входящих в координационный совет. Так что им не впервой.

Ответить

Алексей Харыбин

11

IT компаниям то че. Переместятся в более дружественное место. А для Беларуси это минус половина экономического роста (плюс-минус), минус рабочие места, отток лучших специалистов ну и т.д.

Ответить

Михаил Зеленин

Алексей
2

Ну смотри варианты 1) ты правишь нищей страной
2.)ты не правишь вообще ничем и хорошо если ты на свободе.
Какой для себя выберешь,  а какой Лукашенко  предложишь?  

Ответить

thetrickster

Алексей
0

Обидно просто, что тебя выжимают из твоей же страны и заставляют уехать. Уехать, то можно, но так уже не будет друзей, родственников и много чего ещё.

Ответить

Taktischer Corgi

5

Разбираетца вот

Ответить

Jabas

Taktischer
3

рай

Ответить

Романелло Кивогенс

5

А я о подобном предупреждал.

Кроме того, обратите внимание на мои слова про то, что это могут расценить как взятку сотрудникам правоохранительных органов и про "иуд в погонах". А теперь смотрите, что вчера сказал министр внутренних дел Беларуси Караев:

«Если ты чего-то не хочешь, просто напиши рапорт, а вот это демонстративное выкладывание погон, жетона и удостоверения на публику — это явно за какую-то обещанную сумму. Или второй мотив — это прославиться, но прославиться, будучи Иудой, это какая-то слабенькая слава.

https://news.tut.by/society/698822.html

Ответить

Иван Гессе

Романелло
0

ктож знал что он додумается это делать находясь в стране

Ответить

Романелло Кивогенс

Иван
0

Нет, сам он не в стране. Точнее, в стране, но не в Беларуси. А вот топ-менеджера компании в Минске, увы, подставил.

Ответить

Иван Гессе

Романелло
0

я думал про директора это его имели ввиду
тогда да, подставил

Ответить

Евгений Долгий

5

Ну вот и все, прощай, белорусский айти сектор

Ответить

Taktischer Corgi

–3

департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Белоруссии

* Беларуси

Ответить

Taktischer Corgi

2

Можете ещё видеобращение прикрутить

NEXTA Live
Микита Микадо, сооснователь PandaDoc, записал видеообращение, в котором открыто признаёт происходящие сейчас обыски политическими репрессиями.
Ответить

Голубой пришелец

1

Какой же долбаеб

Ответить

sf

0

— Да потому что не будет больше никакого белорусского айти

Ответить

Михаил Никитин

0

Неееет-нет-нет. Сразу увольняетесь, а потом выплаты!

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Semen Semenov

0

Не думаю, что для него это сюрприз

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