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Алексей Боржонов
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Гора Куштау в Башкирии получила «охраняемый» статус после акций против разработки месторождения известняка Материал редакции

Теперь разработка шихана невозможна.

37 комментариев
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Шихан Куштау в Башкирии получил статус особо охраняемой природной территории, передаёт «Интерфакс» со ссылкой на члена Общественной палаты РФ Ростислава Мурзагулова.

По его словам, соответствующее постановление согласовано с Минприроды и уже подписано главой региона Радием Хабировым. Такой статус запрещает любую деятельность, которая нарушает сохранность памятника. Другими словами, разработка шихана будет невозможна.

Присвоить статус памятника природы Куштау Хабиров пообещал 21 августа на встрече активистами, которые протестовали против разработки месторождения известняка на горе.

Протесты начались в начале августа. Активисты устроили палаточный лагерь на шихане и требовали отменить разработку, на них несколько раз нападали, их лагерь громили силовики, после чего региональные власти заявили, что готовы к диалогу с протестующими.

Разработкой хотела заняться «Башкирская содовая компания» (БСК). После резонанса вокруг протестов Владимир Путин поручил проверить компанию и сказал, что «абсолютно чудесным образом» госдоля в ней «размылась». Вскоре после этого Генпрокуратура признала сделку приватизации незаконной, а суд арестовал акции БСК.

#новости #куштау

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37 комментариев
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Петербургский пистолет

24

Офигеть... Мало того, что требование протестующих удовлетворили, так еще и следствие провели по правилам и арестовали кого надо

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eNCake

Петербургский
65

от этого появилось ощущение, что где-то наебали или собираются наебать

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Андрей Рядькин

eNCake
4

Дак они же сейчас контору отожмут. Тоже в плюсе

Ответить

Часовой будильник

eNCake
0

Ну так есть еще 2 шихана: Юрактау и Торатау, при них в статье - ни слова ..)

Ответить

Просторный Женя

Часовой
2

Так у них уже этот статус есть.

Ответить

Сергей Яковенко

Петербургский
3

Спасибо Владимиру Владимировичу. Бояре хотели всех наебать, а он всех спас

Ответить

Дружеский инструмент

22

Хочу себе разработать шихан

Ответить

Andre Macareno

Дружеский
8

Fisting is three hundred bucks

Ответить

Дмитрий Алексеевич

Andre
4

What are hell you two doing?

Ответить

Математический бинокль

Дмитрий
1

We must pull up our pants

Ответить

Полноценный Валера

Дружеский
6

Твой шихан давно уже разработан

Ответить

Илья Гераськин

Дружеский
4
Ответить

Костя Васильев

Дружеский
2

@Владимир Климов помоги человеку

Ответить

Егор Сорокин

Дружеский
1

Могу разработать тебе шихан на Python.
Дорого. Долго.

Ответить

Icipher

Егор
0

Дорого. Долго.

Если ещё не "престижно", то тогда не беру.

Ответить

Егор Сорокин

Icipher
0

Не просто престижно, а ещё и эксклюзивно.

Ответить

Районный магнит

15

ПРОТЕСТЫ БЕССМЫСЛЕННЫ!

Ответить

Dmitry Teplyakov

5

«охраняемый» статус

Что также не мешает депутатам охотиться на зверей в заповедниках, так что толку ноль.

Ответить

Голубой пришелец

3

Ок, 1 был со статусом, 2й получил
А что с 3м?

Ответить

ильнур ихсанов

Голубой
3

их было 4:
юрактау и торатау со статусом,
щас получил куштау,
шахтау срыт

Ответить

Алексей Гришко

ильнур
10

Их было 4,
четыре пацана
Всегда были вмете, как огонь и вода,
Как небо и земля, четыре орла
Летящие в небо - лучшие друзья

Ответить

Районный магнит

Алексей
0

Суук

Ответить

Алексей Гришко

Районный
0

зарегался, чтобы это сказать

Ответить

Максим Пикалов

ильнур
0

На Торатау в этом году лазил, до Куштау, к сожалению, не добрался.

Ответить

Anton

2

Протесты не работают, говорили они

Ответить

Константин Чегемов

Anton
3

Возможно это была война элит, кланов, бизнеса и тп. И она началась задолго до фазы протестов. Ну и в самих протестах были маркеры организованной политической игры, а не стихийного движения.

Показали красивую сказку где добрый волшебник вписался за эльфов и отжал завод у гномов. Прям невероятно.

Ответить

FOX

1

зато "разработку" Байкала разрешили 
Месяц назад Госдума дала добро на вырубку зелёных насаждений на Байкале ради БАМа. Тогда депутаты приняли в третьем чтении закон, который позволяет переводить земли лесного фонда в земли других категорий при строительстве и реконструкции железнодорожных объектов – в частности, проводить сплошную вырубку леса на берегах священного озера до 31 декабря 2024 года.

Ответить

Данила Романов

FOX
0

раньше ведь под дороги не рубили

Ответить

Иван Иванов

0

Защитники горы добились своего, молодцы!

Ответить

Ключевой Данила

0

Хера себе

Ответить

LC

0

C "Денежкиным камнем" такое не получится, "УГМК" - это не "БСК"...

Ответить

Игорь Старков

0

А горы Красной поляны не получили.
А забыл, там же кто надо строит.

Ответить

Парижский лолипоп

0

Теперь соду откуда возить будут?

Ответить

Константин Чегемов

0

За гору рад, но смущает что (оказалось) этот статус дают на уровне президента республики. Что! ? То есть такой же президент может статус забрать? Я просто думал что это компетенции каких-то международных организаций. 

Ответить

Максим Гольдмарк

Константин
0

Было бы странно отчуждать право изменения статуса географического участка собственного государства в пользу третьих лиц.

Ответить

Ilya Grigöryev

0

Куштау Хабиров

Новый глава Башкирии - Киштау Хабиров. Таких косноязычных ебланов еще днем с фонариком надо поискать

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Даниил Богомолов

Ilya
0

Иронично получается, когда порицают чужую косноязычность и пишут с ошибками.

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