Гора Куштау в Башкирии получила «охраняемый» статус после акций против разработки месторождения известняка Материал редакции
Теперь разработка шихана невозможна.
Шихан Куштау в Башкирии получил статус особо охраняемой природной территории, передаёт «Интерфакс» со ссылкой на члена Общественной палаты РФ Ростислава Мурзагулова.
По его словам, соответствующее постановление согласовано с Минприроды и уже подписано главой региона Радием Хабировым. Такой статус запрещает любую деятельность, которая нарушает сохранность памятника. Другими словами, разработка шихана будет невозможна.
Присвоить статус памятника природы Куштау Хабиров пообещал 21 августа на встрече активистами, которые протестовали против разработки месторождения известняка на горе.
Протесты начались в начале августа. Активисты устроили палаточный лагерь на шихане и требовали отменить разработку, на них несколько раз нападали, их лагерь громили силовики, после чего региональные власти заявили, что готовы к диалогу с протестующими.
Разработкой хотела заняться «Башкирская содовая компания» (БСК). После резонанса вокруг протестов Владимир Путин поручил проверить компанию и сказал, что «абсолютно чудесным образом» госдоля в ней «размылась». Вскоре после этого Генпрокуратура признала сделку приватизации незаконной, а суд арестовал акции БСК.
от этого появилось ощущение, что где-то наебали или собираются наебать
Спасибо Владимиру Владимировичу. Бояре хотели всех наебать, а он всех спас
Fisting is three hundred bucks
What are hell you two doing?
Могу разработать тебе шихан на Python.
Дорого. Долго.
«охраняемый» статус
Что также не мешает депутатам охотиться на зверей в заповедниках, так что толку ноль.
их было 4:
юрактау и торатау со статусом,
щас получил куштау,
шахтау срыт
Их было 4,
четыре пацана
Всегда были вмете, как огонь и вода,
Как небо и земля, четыре орла
Летящие в небо - лучшие друзья
Районный магнит
Суук
Протесты не работают, говорили они
Возможно это была война элит, кланов, бизнеса и тп. И она началась задолго до фазы протестов. Ну и в самих протестах были маркеры организованной политической игры, а не стихийного движения.
Показали красивую сказку где добрый волшебник вписался за эльфов и отжал завод у гномов. Прям невероятно.
зато "разработку" Байкала разрешили
Месяц назад Госдума дала добро на вырубку зелёных насаждений на Байкале ради БАМа. Тогда депутаты приняли в третьем чтении закон, который позволяет переводить земли лесного фонда в земли других категорий при строительстве и реконструкции железнодорожных объектов – в частности, проводить сплошную вырубку леса на берегах священного озера до 31 декабря 2024 года.
За гору рад, но смущает что (оказалось) этот статус дают на уровне президента республики. Что! ? То есть такой же президент может статус забрать? Я просто думал что это компетенции каких-то международных организаций.
Было бы странно отчуждать право изменения статуса географического участка собственного государства в пользу третьих лиц.
Куштау Хабиров
Новый глава Башкирии - Киштау Хабиров. Таких косноязычных ебланов еще днем с фонариком надо поискать
Иронично получается, когда порицают чужую косноязычность и пишут с ошибками.