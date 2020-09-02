Twitter добавит описание к некоторым трендам, чтобы пользователи понимали контекст тем Материал редакции
В соцсети объяснили, что пользователи часто задают вопрос «Почему это в тренде?», и попытались помочь им.
Twitter добавит закреплённые твиты и описания к некоторым темам в разделе с трендами. Об этом соцсеть сообщила в своём блоге.
Закреплённые твиты сначала появятся в приложениях для iOS и Android, а позже — в веб-версии. Описания к трендам пообещали добавить в ближайшие недели. В компании пояснили, что часто пользователи не понимают, почему тема стала популярной. В Twitter утверждают, что за последний год более полумиллиона пользователей задали вопрос с формулировкой: «Почему это в тренде?»
В компании рассказали, что описание к трендам будет составлять команда соцсети, а закреплённые твиты будут определять при помощи алгоритма — он не позволит закрепить спам или оскорбительный твит.
Как отмечает NBC News, тренды часто используются для распространения дезинформации. Например, в 2018 году боты выдвинули в тренды твиты, отражающие официальную позицию Саудовской Аравии об исчезновении журналиста Джамаля Хашогги.
Twitter сообщил, что новые функции появятся в нескольких странах, среди которых США, Саудовская Аравия, Австралия, Бразилия, Аргентина. России в списке нет.
2020 был плох для всех, кроме твитора, который начал вводить полезных фич больше, чем за всю предыдущую его жизнь
Если описания будут генерироваться ИИ, то он ахуеет и самоустранится от вопроса ПОЧЕМУ ЭТО В ТРЕНДЕ?
Ну вот я недавно зашёл в твитор, а там в трендах висел "потец". И как вы это объяснять бы стали?
Под половиной трендов будет висеть "тренд тут потому что армия фанаток музыкальных бурятов (кей-поп)".