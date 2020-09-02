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Алексей Боржонов
1447

Twitter добавит описание к некоторым трендам, чтобы пользователи понимали контекст тем Материал редакции

В соцсети объяснили, что пользователи часто задают вопрос «Почему это в тренде?», и попытались помочь им.

17 комментариев
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Twitter добавит закреплённые твиты и описания к некоторым темам в разделе с трендами. Об этом соцсеть сообщила в своём блоге.

Закреплённые твиты сначала появятся в приложениях для iOS и Android, а позже — в веб-версии. Описания к трендам пообещали добавить в ближайшие недели. В компании пояснили, что часто пользователи не понимают, почему тема стала популярной. В Twitter утверждают, что за последний год более полумиллиона пользователей задали вопрос с формулировкой: «Почему это в тренде?»

В компании рассказали, что описание к трендам будет составлять команда соцсети, а закреплённые твиты будут определять при помощи алгоритма — он не позволит закрепить спам или оскорбительный твит.

Как отмечает NBC News, тренды часто используются для распространения дезинформации. Например, в 2018 году боты выдвинули в тренды твиты, отражающие официальную позицию Саудовской Аравии об исчезновении журналиста Джамаля Хашогги.

Twitter сообщил, что новые функции появятся в нескольких странах, среди которых США, Саудовская Аравия, Австралия, Бразилия, Аргентина. России в списке нет.

#новости #twitter

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17 комментариев
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Холодный пёс_анон

5

Это как объяснять смысл мема

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Miguel

3

Это после вчерашнего #pokemonmastersex

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Владислав Плотников

3
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Мертвый шмель

1

России в списке нет

Потому что в России без объяснений в хату влетают

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Илюхер XXX

0

2020 был плох для всех, кроме твитора, который начал вводить полезных фич больше, чем за всю предыдущую его жизнь

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artemykairyak

Илюхер
1

Но всё ещё не ввел редактирование твитов

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Христов микроскоп

0

Все этим дыбилам разжёвывать надо

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Госпожа Дыня

Христов
1

ты бариста вот и разжевывай не ной 

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solawind

0

Тем временем тренды твиттера
есть у кого-то  "обьяснения"?

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плюшевый батон

0

Если описания будут генерироваться ИИ, то он ахуеет и самоустранится от вопроса ПОЧЕМУ ЭТО В ТРЕНДЕ?

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Егор Сорокин

0

Ну вот я недавно зашёл в твитор, а там в трендах висел "потец". И как вы это объяснять бы стали?

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Егор Сорокин

Егор
0

Обнародуй нам, отец, в трендах почему потец?

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Temp Temper

0
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Lee

0

Для бумеров

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Mezzo Deesa

0

чтобы пользователи понимали НУЖНЫЙ контекст тем

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Степан Летун

0

Они не поняли смысла вопроса.

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Алексей Егоров

0

Под половиной трендов будет висеть "тренд тут потому что армия фанаток музыкальных бурятов (кей-поп)".

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