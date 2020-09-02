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Очередь около одной из школ Твери Фото из сообщества «ТИА Новости Твери и Тверской области»

У российских школ в разных регионах возникли очереди на вход из-за того, что у учащихся измеряли температуру тела — согласно новым правилам Роспотребнадзора, введённым из-за пандемии коронавирусной инфекции Covid-19.

В правилах указано, что входящие в школу «подлежат термометрии с занесением её результатов в журнал в отношении лиц с температурой тела 37,1 °С». Эти же правила требуют, чтобы школы разработали специальный график «с целью минимизации контактов обучающихся» — это распространяется и на термометрию. 2 сентября в соцсетях родители школьников из разных регионов опубликовали фото и видео очередей, на которых видно, что ученики во второй учебный день не соблюдали дистанцию друг с другом.

Родители школьников из Уфы рассказали, что дети всё ещё стояли в очереди на измерение температуры за 10 минут до начала уроков.

В Краснодаре около одной из школ большая очередь оставалась и за четыре минуты до начала занятий.

«Это только первоклашек привели на занятия. Социальная дистанция 1,5 метра», — уточнила автор снимка.

Родители одного из учеников школы в Ростове-на-Дону заявили, что «20 минут стоит огромная толпа детей начальной школы и ждут когда их разведут по классам. Зато родителям из-за коронавирусных мер зайти и завести ребёнка в класс нельзя!».

Похожие очереди образовались и в Калуге.

Родители школьников в Набережных Челнах тоже остались недовольны такой проверкой температуры. Местная администрация ответила, что очереди образовались из-за требований Роспотребнадзора. «Мы связывались с автором в личке, но она отказалась указать номер школы. В школах с большим количеством учеников потоки разделены. Родителям на входе не нужно находиться», — уточнили власти.

В Чите родители пожаловались на возникшие очереди в местный комитет образования. Там пообещали разобраться в ситуации и «внести корректировки» в график измерения температуры.

В администрации Перми заявили, что руководство департамента образования изучило «ситуацию первого учебного дня» и приняло меры, чтобы больше не допускать очереди. Родители жаловались, что некоторым школьникам пришлось ждать измерения температуры под дождём.