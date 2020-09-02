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Артём Мазанов
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У российских школ возникли очереди из-за проверки температуры. Роспотребнадзор требовал обратного результата Материал редакции

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Очередь около одной из школ Твери Фото из сообщества «ТИА Новости Твери и Тверской области»

У российских школ в разных регионах возникли очереди на вход из-за того, что у учащихся измеряли температуру тела — согласно новым правилам Роспотребнадзора, введённым из-за пандемии коронавирусной инфекции Covid-19.

В правилах указано, что входящие в школу «подлежат термометрии с занесением её результатов в журнал в отношении лиц с температурой тела 37,1 °С». Эти же правила требуют, чтобы школы разработали специальный график «с целью минимизации контактов обучающихся» — это распространяется и на термометрию. 2 сентября в соцсетях родители школьников из разных регионов опубликовали фото и видео очередей, на которых видно, что ученики во второй учебный день не соблюдали дистанцию друг с другом.

Родители школьников из Уфы рассказали, что дети всё ещё стояли в очереди на измерение температуры за 10 минут до начала уроков.

В Краснодаре около одной из школ большая очередь оставалась и за четыре минуты до начала занятий.

«Это только первоклашек привели на занятия. Социальная дистанция 1,5 метра», — уточнила автор снимка.

Родители одного из учеников школы в Ростове-на-Дону заявили, что «20 минут стоит огромная толпа детей начальной школы и ждут когда их разведут по классам. Зато родителям из-за коронавирусных мер зайти и завести ребёнка в класс нельзя!».

Похожие очереди образовались и в Калуге.

Родители школьников в Набережных Челнах тоже остались недовольны такой проверкой температуры. Местная администрация ответила, что очереди образовались из-за требований Роспотребнадзора. «Мы связывались с автором в личке, но она отказалась указать номер школы. В школах с большим количеством учеников потоки разделены. Родителям на входе не нужно находиться», — уточнили власти.

В Чите родители пожаловались на возникшие очереди в местный комитет образования. Там пообещали разобраться в ситуации и «внести корректировки» в график измерения температуры.

В администрации Перми заявили, что руководство департамента образования изучило «ситуацию первого учебного дня» и приняло меры, чтобы больше не допускать очереди. Родители жаловались, что некоторым школьникам пришлось ждать измерения температуры под дождём.

#новости #образование #карантинвроссии

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72 комментария
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Резиновый ихтиандр

53

На примере московского метро так никто и не научился.

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ouxen

Резиновый
51

Научились, что всем похуй и так сойдёт

Ответить

Федеральный коктейль

Резиновый
2

Всегда умиляюсь с этой презумпции того, что в кто-то что-то там принимает к сведению, анализирует и учится.

Им похуй.

Ответить

ouxen

Федеральный
0

удобно

Ответить

Влажный Абдужаббор

14

Виктор Степаныч бессмертен!

Ответить

Litnikov Danil

Влажный
0

Честный руководитель был

Ответить

ouxen

Litnikov
–1

такой же как и все подельники

Ответить

Зенитный нос

7

Как этим бесконтактным термометром вообще нормально пользоваться? У меня постоянно разную температуру показывает...

Ответить

Мертвый шмель

Зенитный
6

В этом и суть, что он может врать. Устроили какой-то маразм.
Промеж булок втыкать надо - самый надёжный вариант.

Ответить

AZP

Мертвый
2

Промеж булок детям втыкать - это статья.

Ответить

Мертвый шмель

AZP
0

Жаль

Ответить

Госпожа Дыня

AZP
0

Смотря что 

Ответить

AZP

Зенитный
2

В магазинах охранники в каждого этим пистолетом с АлиЭкспресса стреляют и даже на дисплей не смотрят.

Ответить

ouxen

AZP
0

нет, просто заставляют купить у них маски втридорога

Ответить

Голубой украинец

Зенитный
1

То-то и оно)

Ответить

Зенитный нос

Голубой
0

Ну вдруг кто знает. Он хорошо показывает тенденцию. Надо только словить точку нужную.
В больнице детям на затылке измеряли.

Ответить

Semyon Bochkaryov

Зенитный
–1

Расчет на массовость и отсутствие контакта. Если у тебя температура повышена - то бесконтактный термометр рано или поздно это выявит. А обычные термометры ещё бы дезинфицировать пришлось после каждого применения.

Ответить

Зенитный нос

Semyon
0

Я понимаю, но у меня вот недавно термометр на 4 измерения выдал 36.6, 37.5, 36.3 и 38.1.
Вот меня интересует получилось ли у кого-то из местных точно измерить температуру таким термометром.

Ответить

Голубой украинец

5

У нас ОК.
Поделили школоту на две смены — вторая учится параллельно первой, просто вход на час позже. Открыли второй вход, из каждой смены половина школьников идёт туда.
Ещё для пущего эффекта время прохода в школу у каждого класса своё — десятиминутная рамка. Припёрся раньше — будь добр стоять на улице и не чихать ни на кого

Толп нету вообще, было намного хуже, когда все ходили через турникет и один вход.

Ответить

ouxen

Голубой
4

Турникет блять)

Ответить

Голубой украинец

ouxen
7

Ой давно уже ебать, лет 9. Такая хуйня шо пиздец.
После того, как в школы в Москве и Питере звонили с наёбками о бомбах, у нас забором школу обнесли и охрану вывели на аутсорс — там такие персонажи тугие попадаются порой. Сегодня, например, этот гений из 4х входов на территорию открыл только один.

Ответить

Холодный пёс_анон

Голубой
5

Ну а че как он будет за четырьмя входами смотретть

Ответить

Голубой украинец

Холодный
1

Эти входы это ворота в заборе. Надо смотреть — можно камерами обнести. Да и чёто в прошлом году ничего не мешало держать их открытыми и закрывать на ночь.

Ответить

Максим Ерохин

Голубой
3

Как мне жалко современных школьников. В школе турникет, система присылает родителям смс о том, что твой ребенок зашёл или вышел со школы. Если тебя нет на уроке, классуха звонит мамке, а потом мамка даёт тебе пизды. Все обнесли блядскими заборами, будто это не школа, а тюрьма. Камеры - вообще пиздец.
В золотое время я учился. Прогуливать уроки в 7м классе - было святым.

Ответить

ouxen

Максим
0

у нас двойными обнесли всё в купчаге + свой забор на поле

Ответить

Голубой украинец

ouxen
1

У нас одну в одной из школ тоже поле забором обнесли недавно. Так прутья сразу срезали, чтобы доступ оставался всегда.
Поле охуенное, посему туда весь микрорайон ходит попинать/покидать мяч

Ответить

ouxen

Голубой
1

это осознанное вредительство от совковых паскуд + распилы на заборах. У нас пол года все поля закрыты на замок, никак не поиграть ни во что, бляди

Ответить

Голубой украинец

Максим
0

Инсайд — прогуливанию не мешает. СМСки присылают за бабки, в старших классах уже мало какой родитель будет таким маразмом заниматься. А позвонит классуха маме или нет — зависит целиком и полностью от человека.

Ответить

Максим Ерохин

Голубой
0

Опять же от региона зависит. У нас в Краснодарском крае все строго. Ну, по крайней мере в Новороссийске по рассказам знакомых школьников. Да и сам я помню, как за форму дрочили. Пришел в черных джинсах - пиздуй домой. Директор на входе стояла и разворачивала. А у друга в КЧР даже школьной формы по типу "белый низ, черный верх" не было.

Ответить

Голубой украинец

Максим
0

В Питере за форму только в гимназиях каких-нибудь ебут. Но у этих обычно денег дохуя, так что пошив формы производится из бюджета школы — тогда и париться нечего)

Ответить

Максим Ерохин

Голубой
1

Ааа. Я в гимназии учился, форма была (жилет), платили сами.

Ответить

Пространственный волк

Голубой
0

Ты школьник?

Ответить

Голубой украинец

Пространственный
0

Типа того, на второй год оставался пару раз.

Ответить

Пространственный

Голубой
4
Ответить

Sniperidze

4

А были сомнения, что будет иначе?

Ответить

Районный магнит

–1

Ебучий паленый 600рублевый Канкен повсюду.

Ответить

Парижский лолипоп

Районный
3

Нормальный человек не будет покупать школьный рюкзак за 6000 рублей.

Ответить

Районный магнит

Парижский
3

Нормальный человек не будет паль покупать если нет денег на оригинал

Ответить

Влажный Абдужаббор

Районный
2

Ну а почему нет, если он удобен и пошит более-менее прилично?

Ответить

ouxen

Влажный
1

более-менее)))

Ответить

Sloy Pyli

Районный
1

А если он просто выбрал из того что было и вообще на всякие бренды похуй?

Ответить

Vedmed

Районный
1

Они и не покупали паль, они пришли на рынок а там вот этот синенький дайте, они в душе не едут кто такой канкен, как и я например, привет из замкадья блять

Ответить

Иван Демченко

Районный
0

Ну офигеть, доколебался до школьника, который не может себе что-то позволить.

Ответить

Тихий Абдужаббор

2

Ебаный цирк.
На кой черт до появления вакцины детей погнали в школы? Чем им дистант не угодил?
Да еще и в лучших традициях обосрались с организацией всего этого процесса.

Вот как в нормальных странах это сделали (на примере детского сада). Там заболел один ребенок, но из-за подобных мер никто не заразился. А у нас же всё просто для галочки, "и так сойдет"

Ответить

Влажный Абдужаббор

Тихий
0

Против дистанта сами учителя, в первую очередь.

Ответить

ouxen

Тихий
0

еще не готовы сервисы лоббистов

Ответить

ouxen

0

Лол, типичный совок

Ответить

Свойственный браслет

ouxen
1

Где Бобков?!
Топ 1 по проставлению лайков?!!

Ответить

ouxen

Свойственный
0

шта?

Ответить

Taktischer Corgi

1

У российских школ возникли очереди

 Роспотребнадзор

эту проблему и многие другие поможет решить переименование орагнизации во что-то более позитивное

Ответить

пиу-пиу

1

А нахера родители там стоят в толпе?

Ответить

ouxen

пиу-пиу
0

смотрят

Ответить

Районный магнит

1

Они там ртутными меряют чтолт

Ответить

Роман Соллвьев

Районный
0

Денег не хватило у них они там просто на все экономят.

Ответить

Альфия Левина

1

Имитация бурной деятельности каждого ведомства, при отсутствии навыков элементарного планирования и оторванном представление о реальной жизни людей, желание выслужиться, наряду с отсутствием контроля дают вот такие 💩результаты... 

Ответить

Владимир Климов

0

В Екб одна школа уже заболела и ушла на дистант полностью https://www.e1.ru/news/spool/news_id-69453371.html

Ответить

Илюхер XXX

0

топ кек класека россиюшка

Ответить

Mikki Rurk

0

Это конечно пиздец, но с метро же разобрались и тут разберутся через какое-то время.

Ответить

Антон Курочкин

Mikki
2

В метро температуру не мерили, а просто перестали проверять пропуска

Ответить

Mikki Rurk

Антон
–2

тем не менее проблема таким образом решилась) тут, видимо, перестанут мерить температуру и все будет ок. Один хрен, от эти мер мало смысла.

Ответить

Mikki Rurk

Mikki
1

Сами создали проблему, сами и решат.. только так и работает)

Ответить

Влажный Абдужаббор

Mikki
2

Проблему решили тем, что перестали устраивать проблему. Сильное решение.

Ответить

Степан Анейчик

0

Разбудите меня через сто лет и я скажу что у нас так и не научились прогнозировать очереди

Ответить

Alex ey

Степан
2

а я скажу что у нас так и не перестали отключать горячую воду на 2 недели

Ответить

Степан Анейчик

Alex
0

Прогнозировать очереди в миллион раз легче чем не отключать воду

Ответить

Степан Анейчик

Степан
0

* в миллиард

Ответить

Alex ey

Степан
0

отключение горячей воды - с начала времен, а прогнозирование очередей на проверку температуры - только с 2020 года. На горячую воду куда больше времени отводилось) И это прям очевидная проблема всегда была

Ответить

Вторичный мангал

0

Кто бы мог подумать?
Точнее: кто бы должен был подумать?

Ответить

Вторичный мангал

0

Видеозапись "Очередь школьников из-за замера температуры" была помечена модераторами сайта как «Материал для взрослых». Такие видеозаписи запрещено встраивать на внешние сайты. 

Ответить

Sergiy Sev

0

"пообещали разобраться в ситуации и «внести корректировки»"
- лучшая отмазка, в любой ситуации можно использовать

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Анна Уварова

0

по-моему это совсем не удивительно. всё как всегда в лучших российских традициях. 

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Bobby HaveFun

0
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