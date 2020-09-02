У российских школ возникли очереди из-за проверки температуры. Роспотребнадзор требовал обратного результата Материал редакции
Не получилось.
У российских школ в разных регионах возникли очереди на вход из-за того, что у учащихся измеряли температуру тела — согласно новым правилам Роспотребнадзора, введённым из-за пандемии коронавирусной инфекции Covid-19.
В правилах указано, что входящие в школу «подлежат термометрии с занесением её результатов в журнал в отношении лиц с температурой тела 37,1 °С». Эти же правила требуют, чтобы школы разработали специальный график «с целью минимизации контактов обучающихся» — это распространяется и на термометрию. 2 сентября в соцсетях родители школьников из разных регионов опубликовали фото и видео очередей, на которых видно, что ученики во второй учебный день не соблюдали дистанцию друг с другом.
Родители школьников из Уфы рассказали, что дети всё ещё стояли в очереди на измерение температуры за 10 минут до начала уроков.
В Краснодаре около одной из школ большая очередь оставалась и за четыре минуты до начала занятий.
«Это только первоклашек привели на занятия. Социальная дистанция 1,5 метра», — уточнила автор снимка.
Родители одного из учеников школы в Ростове-на-Дону заявили, что «20 минут стоит огромная толпа детей начальной школы и ждут когда их разведут по классам. Зато родителям из-за коронавирусных мер зайти и завести ребёнка в класс нельзя!».
Похожие очереди образовались и в Калуге.
Родители школьников в Набережных Челнах тоже остались недовольны такой проверкой температуры. Местная администрация ответила, что очереди образовались из-за требований Роспотребнадзора. «Мы связывались с автором в личке, но она отказалась указать номер школы. В школах с большим количеством учеников потоки разделены. Родителям на входе не нужно находиться», — уточнили власти.
В Чите родители пожаловались на возникшие очереди в местный комитет образования. Там пообещали разобраться в ситуации и «внести корректировки» в график измерения температуры.
В администрации Перми заявили, что руководство департамента образования изучило «ситуацию первого учебного дня» и приняло меры, чтобы больше не допускать очереди. Родители жаловались, что некоторым школьникам пришлось ждать измерения температуры под дождём.
Федеральный коктейль
Всегда умиляюсь с этой презумпции того, что в кто-то что-то там принимает к сведению, анализирует и учится.
Им похуй.
Честный руководитель был
Мертвый шмель
В этом и суть, что он может врать. Устроили какой-то маразм.
Промеж булок втыкать надо - самый надёжный вариант.
Голубой украинец
То-то и оно)
Зенитный нос
Ну вдруг кто знает. Он хорошо показывает тенденцию. Надо только словить точку нужную.
В больнице детям на затылке измеряли.
Расчет на массовость и отсутствие контакта. Если у тебя температура повышена - то бесконтактный термометр рано или поздно это выявит. А обычные термометры ещё бы дезинфицировать пришлось после каждого применения.
Зенитный нос
Я понимаю, но у меня вот недавно термометр на 4 измерения выдал 36.6, 37.5, 36.3 и 38.1.
Вот меня интересует получилось ли у кого-то из местных точно измерить температуру таким термометром.
У нас ОК.
Поделили школоту на две смены — вторая учится параллельно первой, просто вход на час позже. Открыли второй вход, из каждой смены половина школьников идёт туда.
Ещё для пущего эффекта время прохода в школу у каждого класса своё — десятиминутная рамка. Припёрся раньше — будь добр стоять на улице и не чихать ни на кого
Толп нету вообще, было намного хуже, когда все ходили через турникет и один вход.
Ой давно уже ебать, лет 9. Такая хуйня шо пиздец.
После того, как в школы в Москве и Питере звонили с наёбками о бомбах, у нас забором школу обнесли и охрану вывели на аутсорс — там такие персонажи тугие попадаются порой. Сегодня, например, этот гений из 4х входов на территорию открыл только один.
Холодный пёс_анон
Ну а че как он будет за четырьмя входами смотретть
Голубой украинец
Эти входы это ворота в заборе. Надо смотреть — можно камерами обнести. Да и чёто в прошлом году ничего не мешало держать их открытыми и закрывать на ночь.
Как мне жалко современных школьников. В школе турникет, система присылает родителям смс о том, что твой ребенок зашёл или вышел со школы. Если тебя нет на уроке, классуха звонит мамке, а потом мамка даёт тебе пизды. Все обнесли блядскими заборами, будто это не школа, а тюрьма. Камеры - вообще пиздец.
В золотое время я учился. Прогуливать уроки в 7м классе - было святым.
У нас одну в одной из школ тоже поле забором обнесли недавно. Так прутья сразу срезали, чтобы доступ оставался всегда.
Поле охуенное, посему туда весь микрорайон ходит попинать/покидать мяч
Инсайд — прогуливанию не мешает. СМСки присылают за бабки, в старших классах уже мало какой родитель будет таким маразмом заниматься. А позвонит классуха маме или нет — зависит целиком и полностью от человека.
Опять же от региона зависит. У нас в Краснодарском крае все строго. Ну, по крайней мере в Новороссийске по рассказам знакомых школьников. Да и сам я помню, как за форму дрочили. Пришел в черных джинсах - пиздуй домой. Директор на входе стояла и разворачивала. А у друга в КЧР даже школьной формы по типу "белый низ, черный верх" не было.
В Питере за форму только в гимназиях каких-нибудь ебут. Но у этих обычно денег дохуя, так что пошив формы производится из бюджета школы — тогда и париться нечего)
Пространственный волк
Ты школьник?
Голубой украинец
Типа того, на второй год оставался пару раз.
Парижский лолипоп
Нормальный человек не будет покупать школьный рюкзак за 6000 рублей.
Районный магнит
Нормальный человек не будет паль покупать если нет денег на оригинал
Влажный Абдужаббор
Ну а почему нет, если он удобен и пошит более-менее прилично?
Ну офигеть, доколебался до школьника, который не может себе что-то позволить.
Ебаный цирк.
На кой черт до появления вакцины детей погнали в школы? Чем им дистант не угодил?
Да еще и в лучших традициях обосрались с организацией всего этого процесса.
Вот как в нормальных странах это сделали (на примере детского сада). Там заболел один ребенок, но из-за подобных мер никто не заразился. А у нас же всё просто для галочки, "и так сойдет"
Лол, типичный совок
Свойственный браслет
Где Бобков?!
Топ 1 по проставлению лайков?!!
У российских школ возникли очереди
Роспотребнадзор
эту проблему и многие другие поможет решить переименование орагнизации во что-то более позитивное
Имитация бурной деятельности каждого ведомства, при отсутствии навыков элементарного планирования и оторванном представление о реальной жизни людей, желание выслужиться, наряду с отсутствием контроля дают вот такие 💩результаты...
В Екб одна школа уже заболела и ушла на дистант полностью https://www.e1.ru/news/spool/news_id-69453371.html
Это конечно пиздец, но с метро же разобрались и тут разберутся через какое-то время.
В метро температуру не мерили, а просто перестали проверять пропуска
тем не менее проблема таким образом решилась) тут, видимо, перестанут мерить температуру и все будет ок. Один хрен, от эти мер мало смысла.
Сами создали проблему, сами и решат.. только так и работает)
Влажный Абдужаббор
Проблему решили тем, что перестали устраивать проблему. Сильное решение.
Разбудите меня через сто лет и я скажу что у нас так и не научились прогнозировать очереди
Прогнозировать очереди в миллион раз легче чем не отключать воду
"пообещали разобраться в ситуации и «внести корректировки»"
- лучшая отмазка, в любой ситуации можно использовать
по-моему это совсем не удивительно. всё как всегда в лучших российских традициях.