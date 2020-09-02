Индия заблокировала PUBG Mobile и более сотни других китайских приложений. Их посчитали угрозой нацбезопасности Материал редакции
Всё это на фоне обострения отношений между Китаем и Индией.
Правительство Индии заблокировало на территории страны 118 китайских приложений, посчитав их угрозой национальной безопасности. Об этом сообщается в пресс-релизе правительства.
Среди заблокированных приложений: PUBG Mobile, Rise of Kingdoms, VPN for TikTok, Baidu. Как отмечает TechCrunch, игра PUBG Mobile — наиболее популярное приложение из списка. Его использовали более 40 миллионов человек ежемесячно.
Индийское министерство электроники и информационных технологий посчитало, что приложения угрожают суверенитету страны и её целостности. Ведомство сообщило, что получило множество жалоб на приложения, в том числе о передаче данных пользователей на серверы за пределами Индии. Их запрет должен обеспечить безопасность пользователей, считают в министерстве.
Блокировка произошла на фоне обострения отношений между Китаем и Индией. В середине июня на спорной границе стран в регионе Ладакх произошла массовая драка, после которой погибли 20 индийских военных. В том же месяце Индия заблокировала TikTok, WeChat и десятки других китайских приложений, объяснив это угрозами суверенитету Индии. В августе произошло ещё одно обострение конфликта: Минобороны Индии сообщило, что китайские военные якобы проводят «провокационные движения» на границе.
Красная язва на теле планеты должна быть выжжена
А помните, как Pokemon Go следил за школьниками и сливал данные ЦРУ?
Главное, что не COD Mobile, а то @alien inс. пришлось бы снова искать игрока на замену индусу
Сегментация сети и сторов кажется неизбежена уже
Принятый супер_стар
Запрыгивайте в трогающийся поезд. Ждем TJ-Store
Наконец-то будет куда потратить тжубли
Сначала подумал, что Комитет риальне пилит TJ-Store с мерчем, например
лучше бы арабские страны его заблочили)
Rise of Kingdoms
Я думал это корейская игра. Хорошо что не много донатил