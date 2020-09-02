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Алексей Боржонов
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Индия заблокировала PUBG Mobile и более сотни других китайских приложений. Их посчитали угрозой нацбезопасности Материал редакции

Всё это на фоне обострения отношений между Китаем и Индией.

23 комментария
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Правительство Индии заблокировало на территории страны 118 китайских приложений, посчитав их угрозой национальной безопасности. Об этом сообщается в пресс-релизе правительства.

Среди заблокированных приложений: PUBG Mobile, Rise of Kingdoms, VPN for TikTok, Baidu. Как отмечает TechCrunch, игра PUBG Mobile — наиболее популярное приложение из списка. Его использовали более 40 миллионов человек ежемесячно.

Индийское министерство электроники и информационных технологий посчитало, что приложения угрожают суверенитету страны и её целостности. Ведомство сообщило, что получило множество жалоб на приложения, в том числе о передаче данных пользователей на серверы за пределами Индии. Их запрет должен обеспечить безопасность пользователей, считают в министерстве.

Блокировка произошла на фоне обострения отношений между Китаем и Индией. В середине июня на спорной границе стран в регионе Ладакх произошла массовая драка, после которой погибли 20 индийских военных. В том же месяце Индия заблокировала TikTok, WeChat и десятки других китайских приложений, объяснив это угрозами суверенитету Индии. В августе произошло ещё одно обострение конфликта: Минобороны Индии сообщило, что китайские военные якобы проводят «провокационные движения» на границе.

#новости #индия #китай #игры

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23 комментария
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Голубой пришелец

11

Я не устану повторять
Ебать Китай, ебать

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ouxen

8

Красная язва на теле планеты должна быть выжжена

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Artem Gruzdev

ouxen
1

Китай должен присоединиться к Тайваню.

Ответить

Jabas

5
Ответить

Илюхер XXX

4

ни фортнайта, ни пубга

Ответить

dmzkrsk

0

А помните, как Pokemon Go следил за школьниками и сливал данные ЦРУ?

Ответить

ouxen

dmzkrsk
5

Нет

Ответить

Почетный шмель

2

Главное, что не COD Mobile, а то @alien inс. пришлось бы снова искать игрока на замену индусу

Ответить

Jabas

Почетный
0

Будет и на их улице блокировочка. 

Ответить

Denis Shiryaev

1

Сегментация сети и сторов кажется неизбежена уже

Ответить

Принятый супер_стар

Denis
0

Запрыгивайте в трогающийся поезд. Ждем TJ-Store

Ответить

Denis Shiryaev

Принятый
6

Наконец-то будет куда потратить тжубли

Ответить

Евгений Клочков

Denis
0

ПАКУПАЙТЕ Т-ЖУБЫ. Т-ЖУБЫ - САМАЯ ШТАБИЛЬНАЯ ОРАЧЬЯ ВАЛЮТА

Ответить

Александр Ярви

Принятый
0

Сначала подумал, что Комитет риальне пилит TJ-Store с мерчем, например

Ответить

Владимир Филатов

1

VPN for TikTok

лооооол

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Мертвый шмель

0
Ответить

Ключевой Данила

0

Rise od kingdoms то за шо

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Александр Пеньков

0

лучше бы арабские страны его заблочили) 

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ouxen

Александр
0

нет, пусть деградируют и ослабевают

Ответить

Влажный Абдужаббор

0

Индусы вечно сливали в PUBG китаёзам, вот и решили вопрос кардинально.

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Владимир Филатов

Влажный
0

это не первая такая блокировка

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ouxen

Влажный
0

они ненавидят друг друга?

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Магомед Шереметьев

0

Rise of Kingdoms

Я думал это корейская игра. Хорошо что не много донатил

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