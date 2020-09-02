Военные токсикологи Германии нашли в организме Навального следы яда из группы «Новичок» Материал редакции
Правительство Германии заявило, что Навальный «стал жертвой нападения с химическим нервно-паралитическим веществом».
Лаборатория Бундесвера нашла в организме Алексея Навального следы яда из группы «Новичок». Об этом заявил кабмин ФРГ.
МИД Германии из-за этого вызовет посла России для беседы. Правительство ФРГ также уведомит НАТО и ЕС о новых данных и свяжется с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО). «Жаль, что Алексей Навальный в России стал жертвой нападения с химическим нервно-паралитическим веществом», — заявили германские власти.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Германия не проинформировала Кремль о новых результатах анализов Навального. Российский МИД сообщил, что ждёт ответ Берлина на запрос Генпрокуратуры РФ.
Источник ТАСС в силовых структурах сообщил, что российские криминалисты не обнаружили в организме Навального следов ядовитых, отравляющих и сильнодействующих веществ.
Навальному стало плохо утром 20 августа во время полёта из Томска в Москву. Самолёт экстренно посадили в Омске, где политика госпитализировали в тяжёлом состоянии и подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.
22 августа Навального доставили в немецкую клинику, где считают, что оппозиционера отравили веществом из той же группы, что и «Новичок». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ заявил, что в Кремле не понимают спешки с озвучиванием версии об отравлении Навального.
27 августа СМИ узнали о найденном врачами сходстве отравления Навального и болгарского торговца оружием Гебрева. По данным исследователей, Гебрева тогда пытались убить нервно-паралитическим веществом класса «Новичок».
Доллар по 100
Скриньте
Грустный Петя
Хуйня твой доллар, главное, как из-за срачей акции пользователей ТЖ сейчас вырастут!
Дружеский инструмент
А новичок по сколько???? Хочу закупиться пока не подорожал!
Голубой украинец
Не трави жену, подумой, отдай нам
Удивленный якорь
Та ты погоди
Щас ещё в Беларусь влезут
Там вообще берёзовые листочки использовать будем использовать в качестве расчёта
ладно, пацаны, пока
ну на интрадей обвал, как обычн, даже если "вакцина института гамалеи безопасна для пожилых" (с) 🙈
Рубль не нужен, скоро все перейдут на тжубли
Вторичный мангал
Когда будет выгоднее баксы продавать?
Белорусская поговорка: «Не откладывай на завтра то, что можно поменять на доллары сегодня».
Хоба
Грубый диод
Вопрос только в чем смысл этого новичка, если два раза им травили и два раза все выжили?
Вторичный мангал
Почему ты считаешь, что только два раза им травили? Это только известно о двух разах.
Тут был расчёт на то что никто самолёт сажать не станет?
@Биржа TJ купить 1 273861
Посол России: «Ладно пацаны, меня вызвали, пока, я посол...»
Как можно быть такими жестокими и тупыми одновременно, просто аааааа
Философский мангал
Я почти уверен, что травили его какие-то региональные дебилы без согласования с АП, но вся РФ опять будет выгребать говна из-за КГБ понтов "своих пиндосам не сдаем".
Думаешь у нас в каждом регионе есть свои дебилы с новичком за пазухой?))
Ну и рубили бы им бошки, зачем двое суток морозиться, зачем покрывать местных опасных дурачков?
именно у региональных дебилов есть доступ к новичку, аха. выдают при приёме на работу дебилов 😂🍿
По мне так самое время убирать неугодных, пока главная страна мира занята выборами и беспорядками левых неофашистов.
Если кубики упадут удачно, то мир вообще ждет междуцарствие и можно будет делать что угодно.
Скорее ехидное «Нет это не мы... А даже, если и мы, что вы нам сделаете?»
Да как раз есть что сделать, и мы это проходили не раз: осуждение, санкции, падение рубля.
Даже если забыть на минуту о том, что политические убийства в 21 веке это пиздец, я не понимаю, как можно делать работу настолько плохо в стране, которой управляет кгбшник.
А ещё говорили, что Лукашенко топорный как трактор. Тут новый победитель появился.
С полонием?
Перспективный огонь
Индийский байховый.
и что это доказывает? Новичок можно в любой аптеке купить - Д. Песков
Зачем вообще хоть кто-то до сих пор цитирует хоть одно слово Пескова? Ну то есть, это же информационный шум.
ОН ОТ АЛЬЦГЕЙМЕРА НОВИЧКОМ ЛЕЧИЛСЯ ВЫВСЁВРЁТИ
Да, обычно он на полке рядом с дистанционным отпугивателем вирусов, который Песков в нагрудном кармашке носил 😀
есть, но надо использовать этот, банку открыли, выкидывать жалко
На реддите местные эксперты-химики пишут, что он довольно просто делается, поэтому такой популярный – но было бы интересно реального химика послушать
Небольшой томагавк_два
Нет, сделать его сложно, для обычного человека даже невозможно.
а как же нефть
Яды это десятки лет вложений по разработке, по определению дозы и использованию, ради одного оппозиционера или шпиона что-то уникальное разрабатывать просто нет резона
Ничего удивительного, "Новичок " был ожидаем. Вот вы реально верите,что его травили новичком?
Наверное, просто чай протух
Резиновый ихтиандр
уже не верим, а знаем
Думаете его отравители настолько тупые,чтоб опять споткнуться на новичке и подставить себя и все правительство?
Есть противоречащие факты?
Факты здравого смысла и выгоды каким либо сторонам
Создатели "новичка" уже прокомментировали этот случай. Они обвинили немецких токсикологов в непрофессионализме и что, конечно же, если бы это был новичок - 1. Начальному было бы сразу очень плохо, так как это быстродействующий яд.
2. То что он бы подействовал на окружающих.
(верить этому, или нет решайте сами)
https://iz.ru/1056039/2020-09-02/sozdatel-novichka-prokommentiroval-otravlenie-navalnogo
когда в политике ты новичок
С 20-летним стажем
Тупые? Если тактика работает, то зачем что-то менять? Они травонули в Лондоне людей и немного не было, а тут Томск какой-то
Одетый Петя
Если тактика работает, то зачем что-то менять?
Если уже был прецедент и в крови нашли вещества, схожие с Новичком, будут искать в первую очередь Новичок. Это проигрышная тактика для мразей, ващето
Самое странное, что да, можно ведь чем попроще травить и это вызовет меньше подозрений. Да и яд любой химик сделать на коленке сможет.
Странно это
Они не тупые. Держат за жопу 140 млн, так и кто тупой спрашивается?
Путина в Гаагу
Долбанные фрицы в след за западом решили на нас надавить, ну уж неет, нас не сломить🤪 да че нам эти ваши доллары, в пятёрочку на них не сходишь, щас перетерпим эти ваши санкции да в Крыму отогреемся и покажем вам всем 😎😎😎😎
Привет, санкции, нищета и самоубийство
Я другое понять не могу, у нас газ такой херовой или шпионы не очень?
Я тут версию придумал.
Чай, который пил Навальный, заказали с Али. Чай летел в том же самолёте, где случайно перевозили "Новичок". Часть яда попало в чай, и именно ядовитый чай попал к Навальному. Доза была маленькая совсем, но, как мы знаем, у Навального были проблемы с обменом веществ, плюс печень плохо работала после попойки, поэтому, ему даже от маленькой дозы стало плохо.
Нормуль? Ждём завтра это у Пескова?
А может тут дело не в газе и не в шпионаж?
Навальный сам себя отравил, чтобы насолить Путину.
Угу, ведь есть столько веществ, которыми можно отравить и попортить имидж. Но нет, надо пользоваться нервно-паралитической хернёй в Европе и РФ.
Снова во всем обвинят невинных фсб-шников,которые несколькими днями до визита Навального в кафетерий аеропорта поняли,что их призвание-быть официантами.
Хм, а вот это уже интересно. Я поначалу грешил на мелких сошек, которые траванули Навального без отмашки сверку по собственной инициативе. Но вряд ли у них есть доступ к Новичку. А стало быть, если не брать в расчет Самого, под подозрением остаются только Повар и Академик. Однако враги последнего как показывает практика погибают от более явных причин. Так что выводы делайте сами.
Далекий файл
Там вроде этот Новичок ещё в 90-х из лаборатории стащили
Маленький холод
Ну да, если это было желание выслужиться со стороны лиц с доступом к новичку, то если Путин отойдет от паханского принципа не сдавать своих, то может еще и пронесет.
Сейчас эксперты расскажут, что такие яды лечатся рафаэлкой.
Голубой пришелец
Не пизди, рафаэлка от грусти и тоски заебись лечит
К чаю самое оно
интрига раскрыта!
Федеральное правительство Германии осуждает это нападение
Ой, я это проходила, потом цивилизация объявляет тебе войну и роботами топчет каменоломни
Не понимаю, если травила кговая гебня новичком, зачем нужно было отправлять его в Германию, зная, что там найдут следы? Не знали как ещё опустить рубль?
Кажется мы все забыли что не только в России производились БОВ из группы Новичок... и Германия в том числе его производила и не уничтожала, как и Чехия, как и Великобритания.
И что дальше? Т.е. ФСБники и другие каловики настолько хуево следили за Навальным, что допустили его отравление иностранным агентом? И даже когда это произошло не стали искать виновных, а вместо этого всеми силами отбрыкиваются от того чтобы завести уголовное дело и начать собирать доказательства?
Бля, настолько поломанную логику даже совсем ватным дебилам продать трудно. Впрочем люди иногда не перестают удивлять своей тупостью, так что может и такую версию кто то примет всерьез.
Чешский след!
По этим событиям тоже снимут сериал?
Теперь всё понятно. Хотели чтобы умер, пока самолет был в воздухе. Использовали тот яд, который был у спецслужб в наличии. Не стали убивать как Немцова просто потому, что пои отравлении можно было бы спихнуть на то, что Навальный «сам заболел» и внезапно умер. И никаких новых санкций.
Тогда зачем в Германию отпустили? Могли бы и дальше держать, заявляя, что он не транспортабелен
Чёт не понял. Сперва ингибиторы были, теперь уже новичок.
Новичок - семейство фторфосфорорганических отравляющих веществ нервно-паралитического действия, ингибиторов ацетилхолинэстеразы.