Правительство Германии заявило, что Навальный «стал жертвой нападения с химическим нервно-паралитическим веществом».

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Навального доставили в Германию в герметичной капсуле Фото Getty Images

Лаборатория Бундесвера нашла в организме Алексея Навального следы яда из группы «Новичок». Об этом заявил кабмин ФРГ.

МИД Германии из-за этого вызовет посла России для беседы. Правительство ФРГ также уведомит НАТО и ЕС о новых данных и свяжется с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО). «Жаль, что Алексей Навальный в России стал жертвой нападения с химическим нервно-паралитическим веществом», — заявили германские власти.

Специальная лаборатория Бундесвера провела токсикологический тест с использованием образцов, полученных от Алексея Навального. Были предоставлены недвусмысленные доказательства наличия химического отравляющего вещества нервно-паралитического действия группы «Новичок».

кабмин ФРГ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Германия не проинформировала Кремль о новых результатах анализов Навального. Российский МИД сообщил, что ждёт ответ Берлина на запрос Генпрокуратуры РФ.

Источник ТАСС в силовых структурах сообщил, что российские криминалисты не обнаружили в организме Навального следов ядовитых, отравляющих и сильнодействующих веществ.

Навальному стало плохо утром 20 августа во время полёта из Томска в Москву. Самолёт экстренно посадили в Омске, где политика госпитализировали в тяжёлом состоянии и подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

22 августа Навального доставили в немецкую клинику, где считают, что оппозиционера отравили веществом из той же группы, что и «Новичок». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ заявил, что в Кремле не понимают спешки с озвучиванием версии об отравлении Навального.

27 августа СМИ узнали о найденном врачами сходстве отравления Навального и болгарского торговца оружием Гебрева. По данным исследователей, Гебрева тогда пытались убить нервно-паралитическим веществом класса «Новичок».