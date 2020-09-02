Новости
Артём Мазанов
23 496

Военные токсикологи Германии нашли в организме Навального следы яда из группы «Новичок» Материал редакции

Правительство Германии заявило, что Навальный «стал жертвой нападения с химическим нервно-паралитическим веществом».

377 комментариев
В закладки
Слушать
Навального доставили в Германию в герметичной капсуле Фото Getty Images

Лаборатория Бундесвера нашла в организме Алексея Навального следы яда из группы «Новичок». Об этом заявил кабмин ФРГ.

МИД Германии из-за этого вызовет посла России для беседы. Правительство ФРГ также уведомит НАТО и ЕС о новых данных и свяжется с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО). «Жаль, что Алексей Навальный в России стал жертвой нападения с химическим нервно-паралитическим веществом», — заявили германские власти.

Специальная лаборатория Бундесвера провела токсикологический тест с использованием образцов, полученных от Алексея Навального. Были предоставлены недвусмысленные доказательства наличия химического отравляющего вещества нервно-паралитического действия группы «Новичок».

кабмин ФРГ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Германия не проинформировала Кремль о новых результатах анализов Навального. Российский МИД сообщил, что ждёт ответ Берлина на запрос Генпрокуратуры РФ.

Источник ТАСС в силовых структурах сообщил, что российские криминалисты не обнаружили в организме Навального следов ядовитых, отравляющих и сильнодействующих веществ.

Навальному стало плохо утром 20 августа во время полёта из Томска в Москву. Самолёт экстренно посадили в Омске, где политика госпитализировали в тяжёлом состоянии и подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

22 августа Навального доставили в немецкую клинику, где считают, что оппозиционера отравили веществом из той же группы, что и «Новичок». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ заявил, что в Кремле не понимают спешки с озвучиванием версии об отравлении Навального.

27 августа СМИ узнали о найденном врачами сходстве отравления Навального и болгарского торговца оружием Гебрева. По данным исследователей, Гебрева тогда пытались убить нервно-паралитическим веществом класса «Новичок».

#новости #отравлениенавального

Артём Мазанов PLUS
+129 833
И это не новость ИА «Панорама»
25
264
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Артём Мазанов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043e\u0442\u0440\u0430\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435\u043d\u0430\u0432\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0433\u043e","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 377, "likes": 264, "favorites": 25, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 207051, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Wed, 02 Sep 2020 16:42:30 +0300", "is_special": false }
Скидки на новые Honor в «Связном»
Купите смартфон серии Honor 30 Series с выгодой до 7 500 рублей
Узнать
Объявление на TJ
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
377 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Alexey Snooker

289

Доллар по 100 
Скриньте

Ответить

Грустный Петя

Alexey
73

Хуйня твой доллар, главное, как из-за срачей акции пользователей ТЖ сейчас вырастут!

Ответить

Зенитный нос

Грустный
0

@Биржа TJ цена 273861

Ответить
2 комментария

Alexey Snooker

Alexey
51
Ответить

Taktischer Corgi

Alexey
30

На сайте кремля опубликована реакция путена 

Ответить

Tural M

Alexey
7

умножай на два, Беларусь на подходе

Ответить

Дружеский инструмент

Alexey
19

А новичок по сколько???? Хочу закупиться пока не подорожал!

Ответить

Голубой украинец

Дружеский
7

Не трави жену, подумой, отдай нам

Ответить
3 комментария

Грустный Петя

Дружеский
3
Томат Новичок семена - низкая цена, описание…
Семена Томата Новичок - подробное описание, характеристика, а так же отзывы наших покупателей о…
semena-zakaz.ru
Ответить

Нынешний турник

Дружеский
1

@Биржа TJ цена "Новичок"

Ответить
4 комментария

Вечерние чтения

Дружеский
0

Стань популярным блогером и получишь бесплатно

Ответить

Удивленный якорь

Alexey
18

Та ты погоди
Щас ещё в Беларусь влезут
Там вообще берёзовые листочки использовать будем использовать в качестве расчёта

Ответить

Госпожа Дыня

Alexey
16

ладно, пацаны, пока 

Ответить

Ваша Закладко

Госпожа
1

ну на интрадей обвал, как обычн, даже если "вакцина института гамалеи безопасна для пожилых" (с) 🙈

Ответить

Принцесса Пеночка

Alexey
15

Рубль не нужен, скоро все перейдут на тжубли

Ответить

badResistor

Принцесса
1

тужу-висибли

Ответить

Сергей Яковенко

Alexey
10

Нихуя не будет, скриньте

Ответить

Вторичный мангал

Alexey
0

Когда будет выгоднее баксы продавать?

Ответить

Alexey Snooker

Вторичный
21

Никогда

Ответить

Андрей Рядькин

Вторичный
5

Белорусская поговорка: «Не откладывай на завтра то, что можно поменять на доллары сегодня».

Ответить
1 комментарий

Свойственный браслет

Вторичный
5

за тебя это сделают солдаты НАТО

Ответить

Ху Эмай

Вторичный
3

хочешь купить покушать, продаешь немножко

Ответить

Rex Sacrorum

Вторичный
0

Когда все на работе обсудят и побегут в обменники - завтра.

Ответить

Александр Ярви

Alexey
7

Это тянет на все 120

Ответить

Антон Курилов

Alexey
6

Хоба

Ответить

Jabas

Антон
–1

Хуяк

Ответить

Грубый диод

Alexey
1

Вопрос только в чем смысл этого новичка, если два раза им травили и два раза все выжили? 

Ответить

Вторичный мангал

Грубый
3

Почему ты считаешь, что только два раза им травили? Это только известно о двух разах.

Ответить
1 комментарий

Rex Sacrorum

Грубый
1

Тут был расчёт на то что никто самолёт сажать не станет?

Ответить
3 комментария

Vladimir Medvedev

Грубый
0

А может и не два!

Ответить

Иван Сидоров

Alexey
–1

@Биржа TJ  купить 1 273861

Ответить

Биржа TJ

Иван
–1

Я тебя не понял. Проверь соответствие запроса формату. Должно быть, например, так: "купить 10 85142". Обрати внимание на возможные лишние пробелы.

Ответить
2 комментария

Мертвый шмель

148
Ответить

Глеб Горохов

135

Посол России: «Ладно пацаны, меня вызвали, пока, я посол...»

Ответить

Igor Chvalun

Глеб
3

Посоны

Ответить

Принцесса Пеночка

92

Как можно быть такими жестокими и тупыми одновременно, просто аааааа

Ответить

Илюша

Принцесса
77

Жестокость это следствие тупости.

Ответить

Onihei

Илюша
6

Японские врачи из отряда 731 вряд-ли были тупыми

Ответить
4 комментария

Философский мангал

Принцесса
–30

Я почти уверен, что травили его какие-то региональные дебилы без согласования с АП, но вся РФ опять будет выгребать говна из-за КГБ понтов "своих пиндосам не сдаем". 

Ответить

Евгений Кочин

Философский
46

Думаешь у нас в каждом регионе есть свои дебилы с новичком за пазухой?))

Ответить
30 комментариев

Принцесса Пеночка

Философский
6

Ну и рубили бы им бошки, зачем двое суток морозиться, зачем покрывать местных опасных дурачков?

Ответить
1 комментарий

Orbital_Cat

Философский
2

именно у региональных дебилов есть доступ к новичку, аха. выдают при приёме на работу дебилов 😂🍿

Ответить

YourPersonalRobotWaifu

Философский
1

По мне так самое время убирать неугодных, пока главная страна мира занята выборами и беспорядками левых неофашистов.
Если кубики упадут удачно, то мир вообще ждет междуцарствие и можно будет делать что угодно. 

Ответить
2 комментария

Денис Вселенский

Принцесса
1

Скорее ехидное «Нет это не мы... А даже, если и мы, что вы нам сделаете?»

Ответить

Принцесса Пеночка

Денис
10

Да как раз есть что сделать, и мы это проходили не раз: осуждение, санкции, падение рубля.

Даже если забыть на минуту о том, что политические убийства в 21 веке это пиздец, я не понимаю, как можно делать работу настолько плохо в стране, которой управляет кгбшник.

Ответить
9 комментариев

OlegTar

Принцесса
0

почему в случае Скрипалей, умер даже кот и другим людям плохо стало.
А в случае Навального плохо только Навальному?
Подумой.

Ответить

Принцесса Пеночка

OlegTar
0

Твои версии?

Ответить
1 комментарий

Имя Фамилия

Принцесса
0

А ещё говорили, что Лукашенко топорный как трактор. Тут новый победитель появился.

Ответить

Голубой украинец

109

Из-за этого МИД Германии вызовет посла России.

Надо понимать, что на чай?

Ответить

dmzkrsk

Голубой
7

Мы обеспокоены

Ответить

Александр Романов

Голубой
0

С полонием?

Ответить

Владимир Филатов

Александр
0

С трёхпроцентным

Ответить
1 комментарий

Многолетний глобус

Голубой
0

Поставит в угол коленями на горох

Ответить

Alex Antipov

Голубой
0

Просто на прогулку. Подышать свежим воздухом.

Ответить

Перспективный огонь

Голубой
0

Индийский байховый.

Ответить

Артур Мудрик

Перспективный
0
Ответить

Андрей Галицкий

97

и что это доказывает? Новичок можно в любой аптеке купить - Д. Песков

Ответить

Jabas

Андрей
22

Берлин не проинформировал Москву о своих выводах про «отравление» Навального «Новичком», у России нет таких данных — Песков

Ответить

Удивленный якорь

Jabas
5

*этого господина

Ответить

Иван Иващенко

Jabas
0

Зачем вообще хоть кто-то до сих пор цитирует хоть одно слово Пескова? Ну то есть, это же информационный шум.

Ответить
1 комментарий

Алиса Барышман

Андрей
5

ОН ОТ АЛЬЦГЕЙМЕРА НОВИЧКОМ ЛЕЧИЛСЯ ВЫВСЁВРЁТИ

Ответить

Вова А.

Алиса
2

от авитаминоза же

Ответить
1 комментарий

Сергей Павлов

Андрей
2

народное средство.  Надо просто натощак... 

Ответить

Denis Krivonosov

Андрей
0

Навальный сам все подстроил, чтоб свалить на Путена

Ответить

Иван Ташкинов

Андрей
0

Да, обычно он на полке рядом с дистанционным отпугивателем вирусов, который Песков в нагрудном кармашке носил 😀

Ответить

Сибирский парфюмер

75

Немцы накачали Навального новичком чтобы опорочить великого Путина. Потрясающий ход.

Ответить

Семен Семеныч

Сибирский
6
Князь каменной горы @medvozaec
@CrazyZorg @blisch так я не понял, немцы его еще и Новичком траванули? он же и так себя плохо чувствовал. у них с бриттами один склад даже после Брексита?
Ответить

Легендарный велосипед

22

У нас других ядов нету, что за тупняк?

Ответить

Ху Эмай

Легендарный
166

есть, но надо использовать этот, банку открыли, выкидывать жалко

Ответить

Легендарный велосипед

Ху
4

Сами бы распили по чуть-чуть, чего добру пропадать

Ответить

Nastya Kogalymskaya

Ху
2

надеюсь оставят на новый год, чтобы ДЕД доел

Ответить

Denis Shiryaev

Легендарный
11

На реддите местные эксперты-химики пишут, что он довольно просто делается, поэтому такой популярный – но было бы интересно реального химика послушать

Ответить

Книжный утюг

Denis
4

@Mattur 

Ответить

Небольшой томагавк_два

Denis
2

Нет, сделать его сложно, для обычного человека даже невозможно.

Ответить
4 комментария

Mattur

Denis
1

Полагаю, при синтезе боевых отравляющих веществ больше проблем не с самой реакцией, а с закупкой палевных реагентов и приспособленности лаборатории к тому, чтобы в процессе не сдохли ни те, кто синтезирует, ни те, кто живёт рядом.

Ответить

Александр Демьяненко

Denis
0

https://meduza.io/amp/feature/2020/09/02/esli-est-simptomy-znachit-yad-mozhno-identifitsirovat

Ответить

Mattur

Denis
0

А он популярный?

Ответить

Госпожа Дыня

Легендарный
0

а как же нефть

Ответить

Легендарный велосипед

Госпожа
0

Нефтяной чай, думаю, Навальный распознал ьы

Ответить

solawind

Легендарный
0

Яды это десятки лет вложений по разработке, по определению дозы и использованию, ради одного оппозиционера или шпиона что-то уникальное разрабатывать просто нет резона

Ответить

Владислав Никитин

–154

Ничего удивительного, "Новичок " был ожидаем. Вот вы реально верите,что его травили новичком?

Ответить

solawind

Владислав
156

Да

Ответить

Принцесса Пеночка

Владислав
47

Наверное, просто чай протух

Ответить

Резиновый ихтиандр

Принцесса
67
Ответить
5 комментариев

Александр Ярви

Принцесса
2

Просто заварили тот же пакетик еще несколько раз

Ответить

Jabas

Принцесса
1

Стаканчик же

Ответить

Dmitry Seleznyov

Владислав
9

уже не верим, а знаем

Ответить

Владислав Никитин

Dmitry
–50

Думаете его отравители настолько тупые,чтоб опять споткнуться на новичке и подставить себя и все правительство?

Ответить
19 комментариев

Алиса Барышман

Владислав
7

это группа веществ и их производных, а не одно вещество

Ответить

Голубой пришелец

Владислав
2

Шортим на нем
@Биржа TJ уведомление

Ответить

Биржа TJ

Голубой
0

Я тебя не понял. Проверь соответствие запроса формату. Должно быть, например, так: "купить 10 85142". Обрати внимание на возможные лишние пробелы.

Ответить

Вторичный мангал

Владислав
0

Есть противоречащие факты?

Ответить

Владислав Никитин

Вторичный
–29

Факты здравого смысла и выгоды каким либо сторонам

Ответить
3 комментария

??? ???

Владислав
–2

Создатели "новичка" уже прокомментировали этот случай. Они обвинили немецких токсикологов в непрофессионализме и что, конечно же, если бы это был новичок - 1. Начальному было бы сразу очень плохо, так как это быстродействующий яд.
2. То что он бы подействовал на окружающих.
(верить этому, или нет решайте сами)
https://iz.ru/1056039/2020-09-02/sozdatel-novichka-prokommentiroval-otravlenie-navalnogo

Ответить

Roman E.

52

Реакция Российских властей.

Ответить

Константин Курасов

43

когда в политике ты новичок

Ответить

1 2

Константин
28

С 20-летним стажем

Ответить

Голубой пришелец

1
8

Вечно молодой, вечно пьяный

Ответить

Bkmz Иванов

Константин
0

Комментарий удалён

Ответить

Одетый Петя

44

Какие же тупые мрази. Они даже тактики не меняют, настолько им плевать и настолько они тупые

Ответить

Сергей Яковенко

Одетый
3

Тупые? Если тактика работает, то зачем что-то менять? Они травонули в Лондоне людей и немного не было, а тут Томск какой-то

Ответить

Одетый Петя

Сергей
1

Если тактика работает, то зачем что-то менять?

Если уже был прецедент и в крови нашли вещества, схожие с Новичком, будут искать в первую очередь Новичок. Это проигрышная тактика для мразей, ващето

Ответить
6 комментариев

Natron

Одетый
2

У них в методичке написано как действовать. Боятся откланиться от курса партии.

Ответить

Константин Курасов

Одетый
0

Самое странное, что да, можно ведь чем попроще травить и это вызовет меньше подозрений. Да и яд любой химик сделать на коленке сможет.
Странно это

Ответить

Dmitry Smirnoff

Одетый
0

Они не тупые. Держат за жопу 140 млн, так и кто тупой спрашивается?

Ответить

Следующий нос

38

Как мы, блять, удивлены.

Ответить

Собака

29

Путина в Гаагу

Ответить

Вова А.

Собака
7

до или после 2036?

Ответить

Собака

Вова
10

right now

Ответить

Долгосрочный теркин30см

Собака
0

В камеру с Лукашенко 

Ответить

Jabas

29

МИД Германии также вызовет посла России.

Ответить

God Damn

27

Долбанные фрицы в след за западом решили на нас надавить, ну уж неет, нас не сломить🤪 да че нам эти ваши доллары, в пятёрочку на них не сходишь, щас перетерпим эти ваши санкции да в Крыму отогреемся и покажем вам всем 😎😎😎😎

Ответить

Shepard

God
3

Можем повторить так сказатб😎😎😎

Ответить

Darial Отважная

19

Привет, санкции, нищета и самоубийство

Ответить

Ирина Голунова

Darial
4

впрочем, ничего нового

Ответить

Сергей Борозенец

14

Я другое понять не могу, у нас газ такой херовой или шпионы не очень?

Я тут версию придумал.

Чай, который пил Навальный, заказали с Али. Чай летел в том же самолёте, где случайно перевозили "Новичок". Часть яда попало в чай, и именно ядовитый чай попал к Навальному. Доза была маленькая совсем, но, как мы знаем, у Навального были проблемы с обменом веществ, плюс печень плохо работала после попойки, поэтому, ему даже от маленькой дозы стало плохо.

Нормуль? Ждём завтра это у Пескова?

Ответить

Владислав Никитин

Сергей
–35

А может тут дело не в газе и не в шпионаж?

Ответить

Вторичный мангал

Владислав
25

Навальный сам себя отравил, чтобы насолить Путину.

Ответить
1 комментарий

solawind

Сергей
1

Судя по тому цирку с шпилями который пришлось устроить на весь мир, второе.

Ответить

Алиса Барышман

solawind
0

Угу, ведь есть столько веществ, которыми можно отравить и попортить имидж. Но нет, надо пользоваться нервно-паралитической хернёй в Европе и РФ.

Ответить
2 комментария

Viktor Kushnarov

16

Снова во всем обвинят невинных фсб-шников,которые несколькими днями до визита Навального в кафетерий аеропорта поняли,что их призвание-быть официантами.

Ответить

Романелло Кивогенс

11

Хм, а вот это уже интересно. Я поначалу грешил на мелких сошек, которые траванули Навального без отмашки сверку по собственной инициативе. Но вряд ли у них есть доступ к Новичку. А стало быть, если не брать в расчет Самого, под подозрением остаются только Повар и Академик. Однако враги последнего как показывает практика погибают от более явных причин. Так что выводы делайте сами.

Ответить

Далекий файл

Романелло
0

Там вроде этот Новичок ещё в 90-х из лаборатории стащили

Ответить
4 комментария

Маленький холод

Романелло
0

Ну да, если это было желание выслужиться со стороны лиц с доступом к новичку, то если Путин отойдет от паханского принципа не сдавать своих, то может еще и пронесет.

Ответить

Vladimir Medvedev

Романелло
0

Вы упускаете главное - возможно, это путин.

Ответить

Многолетний глобус

11

Эксперты с TJ как всегда всё знали наперед

Ответить

Словесный Интервент

8

Сейчас эксперты расскажут, что такие яды лечатся рафаэлкой. 

Ответить

Голубой пришелец

Словесный
6

Не пизди, рафаэлка от грусти и тоски заебись лечит
К чаю самое оно

Ответить

Mikhail Efremov

7

интрига раскрыта!

Ответить

Tanqwer

Mikhail
1

вах, какие парадокс красавцы. Годноту клепают нон стоп

Ответить

Bad Mother Fucker

Mikhail
0

ето сложный мем

Ответить

Принцесса Пеночка

7

 Федеральное правительство Германии осуждает это нападение

Ой, я это проходила, потом цивилизация объявляет тебе войну и роботами топчет каменоломни

Ответить

Евгений Бакатуев

7

Не понимаю, если травила кговая гебня новичком, зачем нужно было отправлять его в Германию, зная, что там найдут следы? Не знали как ещё опустить рубль?

Ответить

Денис Лисовски

5
Ответить

Данила

Денис
5

нет пагади не пей нет не надо

Ответить

Darial Отважная

6

А знаете шо, мы и это схаваем как всегда

Ответить

Yaroslav Gryaznov

–8

Кажется мы все забыли что не только в России производились БОВ из группы Новичок... и Германия в том числе его производила и не уничтожала, как и Чехия, как и Великобритания.

Ответить

nonsense

Yaroslav
14

И что дальше? Т.е. ФСБники и другие каловики настолько хуево следили за Навальным, что допустили его отравление иностранным агентом? И даже когда это произошло не стали искать виновных, а вместо этого всеми силами отбрыкиваются от того чтобы завести уголовное дело и начать собирать доказательства?
Бля, настолько поломанную логику даже совсем ватным дебилам продать трудно. Впрочем люди иногда не перестают удивлять своей тупостью, так что может и такую версию кто то примет всерьез.

Ответить
6 комментариев

Александр Ярви

Yaroslav
5

Чешский след!

Ответить
3 комментария

Mmmax

Yaroslav
0

То есть, чехи могут незаметно провести операцию по отравлению российского политика на территории России, еще и в людном месте?
Ловко у тебя получилось ФСБ и Кремль мокнуть.
АПД. Снимается. ты ответил ниже.

Ответить

Удивленный якорь

4

Умные люди учатся на чужих ошибках
Глупые учатся на своих
Эти ебанаты необучаемы

Ответить

Матвей Полтарыхин

3

По этим событиям тоже снимут сериал?

Ответить

1 2

Матвей
3

Было бы сасно. Кто бы сыграл Навального, кто Соболь? Ваши дримкасты, господа?

Ответить
5 комментариев

Кузькин отец

4

Теперь всё понятно. Хотели чтобы умер, пока самолет был в воздухе. Использовали тот яд, который был у спецслужб в наличии. Не стали убивать как Немцова просто потому, что пои отравлении можно было бы спихнуть на то, что Навальный «сам заболел» и внезапно умер. И никаких новых санкций.

Ответить

Егор Гаврилов

Кузькин
2

Тогда зачем в Германию отпустили? Могли бы и дальше держать, заявляя, что он не транспортабелен

Ответить
12 комментариев

Роман Трусов

–3

Чёт не понял. Сперва ингибиторы были, теперь уже новичок.

Ответить

Романелло Кивогенс

Роман
12

Новичок - семейство фторфосфорорганических отравляющих веществ нервно-паралитического действия, ингибиторов ацетилхолинэстеразы.

Ответить

Принцесса Пеночка

Роман
7

Путаешь, да, там обмен веществ шалил

Ответить