Новости
Алексей Боржонов
5863

Клиника Charite: Навальный остаётся на аппарате ИВЛ, он по-прежнему в тяжёлом состоянии Материал редакции

Симптомы отравления продолжают спадать.

32 комментария
В закладки

Берлинская клиника Charite выпустила пресс-релиз о состоянии Алексея Навального. Он по-прежнему находится в реанимации и подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Врачи отметили, что активность холинэстеразы восстанавливается, из-за чего симптомы отравления продолжают уменьшаться. Немецкие медики не исключают долгосрочных последствий отравления и ожидают длительного лечения политика. В пресс-релизе отмечается, что публичное освещение состояния Навального согласовано с его женой.

Правительство Германии ранее 2 сентября заявило, что в организме политика обнаружили вещество из группы «Новичок» и Навальный «стал жертвой нападения с химическим нервно-паралитическим веществом».

Навальному стало плохо утром 20 августа во время полёта из Томска в Москву. Самолёт экстренно посадили в Омске, политика госпитализировали, с тех пор он находится в коме.

22 августа Навального доставили в немецкую клинику, врачи которой заявили об отравлении политика. Российские медики ядов в его организме не обнаружили.

#новости #навальный #отравлениенавального

Алексей Боржонов PLUS
+42 341
5
54
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Алексей Боржонов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043e\u0442\u0440\u0430\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435\u043d\u0430\u0432\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0433\u043e","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043d\u0430\u0432\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0439"], "comments": 32, "likes": 54, "favorites": 5, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 207089, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Wed, 02 Sep 2020 18:27:01 +0300", "is_special": false }
Скидки на новые Honor в «Связном»
Купите смартфон серии Honor 30 Series с выгодой до 7 500 рублей
Узнать
Объявление на TJ
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
32 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Госпожа Дыня

34

@Вахтёр Травля 

Ответить

Ваня Погост

Госпожа
59

Отравля.

Ответить

Илья Синица

14

Ну вот, потому что медицина там Х Р Е Н О В А Я, у нас уже давно был бы не на ИВЛ

Ответить

Thomas O'Harriedge

Илья
59

а в гробу, через онлайн-сервис

Ответить

Илья Синица

Thomas
6

Это не важно, главное, что не на ИВЛ!

Ответить

Принятый супер_стар

Илья
10

Потому что российские аппараты ивл не работают и загораются?

Ответить

Bad Mother Fucker

Принятый
5

русофоб!

Ответить

Илья Синица

Принятый
4

Ну почему, работают же, прям с огоньком так надувают 

Ответить

Влажный

Илья
0
Ответить

Бессмысленный кубок

Принятый
1

Во славу Сатане!!!

Ответить

ouxen

Принятый
0

сгорают на работе

Ответить

rossoshmap

Thomas
2

@Домой в гробу полетишь 

Ответить

Владимир Климов

Илья
0

отец сергий давно бы вылечил 

Ответить

Парижский лолипоп

–43

Напичкают новичком, сделают жертвой режима, хомяки будут довольны. Бгг

Ответить

Владимир Климов

Парижский
35

тебя хуями пичкают и ты  доволен

Ответить

Парижский лолипоп

Владимир
–2

Специально убрал климова из ЧС, что же там пишет, а он опять про письки. Иди назад предсказуемый)

Ответить

Владимир Климов

Парижский
0

ну добавил и добавил в чс, мне то какое до этого дело? :)

Ответить

Звездный Филипп

Владимир
0

как будто тебя не пичкают

Ответить

Владимир Климов

Звездный
1

Ну не в таких огромных объёмах же. Там потом никакая клиника Charite не поможет Меглину.

Ответить

Звездный Филипп

Владимир
0

или ты не доволен?

Ответить

Stanislav Sobolev

Парижский
3

Очень толсто

Ответить

Парижский лолипоп

Stanislav
–18

Жри и не открывай рот, натовец.

Ответить

Stanislav Sobolev

Парижский
6

Служу демократии!

Ответить

Dias001 Rrn

Парижский
0

Говорит вата на подсосе у Китая

Ответить

Федеральный коктейль

5

Свежая методичка уже подъехала.

ГЕЙ НА ПЕРЕДЕРЖКЕ
Пизда "Северному потоку". Американцы выебали и нас, и немцев. Не впервой.
Ответить

Dmitriy Volkov

Федеральный
5

Так смешно, будто доходы от продажи нефти\газа распределяются между населением 

Ответить

Далекий файл

Dmitriy
0

- Папа, водка подорожала. Ты будешь меньше пить?

- Нет, сына, ты будешь меньше есть.

Ответить

Bad Mother Fucker

Федеральный
2

Тот самый случай, когда даже "хуесос" выглядит комплиментом

Ответить

Semen Semenov

Федеральный
0

Кто-то привык к ебле и других зачем-то приписывает. Каких таких нас гей на передержке? Только вас 😆

Ответить

Orbital_Cat

2

Херовый у него обмен веществ конечно...

Ответить

solawind

1

Навальный живи

Ответить

ouxen

0

Российские медики ядов в его организме не обнаружили.

потому что нечем и некому

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Интернет
Белла Торн загрузила на OnlyFans фото в одежде вместо обнажённого. Подписчикам вернули деньги, условия ухудшили для всех
Сервис впервые столкнулся с настолько массовыми возвратами и ужесточил условия.
138
Технологии
Nvidia представила видеокарты RTX 3070, 3080 и 3090. Базовая модель стоит 500 долларов, в топовой — 24 Гб видеопамяти
Видеокарты стали до двух раз мощнее по сравнению с прошлым поколением.
170
Кино и сериалы
TJ ностальгирует: 10 российских сериалов нулевых
Во время «мёртвого» сезона мы решили посмотреть любимые сериалы юности — «Убойную силу», «Солдат» и даже «Ранеток».
149
Популярное за три дня
Новости
Военные токсикологи Германии нашли в организме Навального следы яда из группы «Новичок»
Правительство Германии заявило, что Навальный «стал жертвой нападения с химическим нервно-паралитическим веществом».
377
Twitter
12
Интернет
В соцсетях раскритиковали Comment Out за шутки про Белоруссию и Хабаровск. Лидер The Hatters отказался выполнять задания
Участник шоу Юрий Музыченко отказался дочитать комментарий о том, что протестный флаг Белоруссии — это «след от месячных на прокладке».
321
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Комментарии

Романелло Кивогенс

«Есть сложные вопросы, на…

Righteous Hippie

Военные токсикологи Германии…

Артур Логвинов

В России предпродажи билетов…

Максим Шпилёв

«Египетская сила навсегда»: в…

Романелло Кивогенс

«Есть сложные вопросы, на…

Кисель Имбиревич

«Есть сложные вопросы, на…

Православие…

«Есть сложные вопросы, на…