Симптомы отравления продолжают спадать.

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Берлинская клиника Charite выпустила пресс-релиз о состоянии Алексея Навального. Он по-прежнему находится в реанимации и подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Врачи отметили, что активность холинэстеразы восстанавливается, из-за чего симптомы отравления продолжают уменьшаться. Немецкие медики не исключают долгосрочных последствий отравления и ожидают длительного лечения политика. В пресс-релизе отмечается, что публичное освещение состояния Навального согласовано с его женой.

Правительство Германии ранее 2 сентября заявило, что в организме политика обнаружили вещество из группы «Новичок» и Навальный «стал жертвой нападения с химическим нервно-паралитическим веществом».

Навальному стало плохо утром 20 августа во время полёта из Томска в Москву. Самолёт экстренно посадили в Омске, политика госпитализировали, с тех пор он находится в коме.