Клиника Charite: Навальный остаётся на аппарате ИВЛ, он по-прежнему в тяжёлом состоянии Материал редакции
Симптомы отравления продолжают спадать.
Берлинская клиника Charite выпустила пресс-релиз о состоянии Алексея Навального. Он по-прежнему находится в реанимации и подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких.
Врачи отметили, что активность холинэстеразы восстанавливается, из-за чего симптомы отравления продолжают уменьшаться. Немецкие медики не исключают долгосрочных последствий отравления и ожидают длительного лечения политика. В пресс-релизе отмечается, что публичное освещение состояния Навального согласовано с его женой.
Правительство Германии ранее 2 сентября заявило, что в организме политика обнаружили вещество из группы «Новичок» и Навальный «стал жертвой нападения с химическим нервно-паралитическим веществом».
Навальному стало плохо утром 20 августа во время полёта из Томска в Москву. Самолёт экстренно посадили в Омске, политика госпитализировали, с тех пор он находится в коме.
22 августа Навального доставили в немецкую клинику, врачи которой заявили об отравлении политика. Российские медики ядов в его организме не обнаружили.
@Вахтёр Травля
Ну вот, потому что медицина там Х Р Е Н О В А Я, у нас уже давно был бы не на ИВЛ
а в гробу, через онлайн-сервис
Это не важно, главное, что не на ИВЛ!
Принятый супер_стар
Потому что российские аппараты ивл не работают и загораются?
Ну почему, работают же, прям с огоньком так надувают
тебя хуями пичкают и ты доволен
Парижский лолипоп
Специально убрал климова из ЧС, что же там пишет, а он опять про письки. Иди назад предсказуемый)
как будто тебя не пичкают
Ну не в таких огромных объёмах же. Там потом никакая клиника Charite не поможет Меглину.
Очень толсто
Парижский лолипоп
Жри и не открывай рот, натовец.
Свежая методичка уже подъехала.
Так смешно, будто доходы от продажи нефти\газа распределяются между населением
Далекий файл
- Папа, водка подорожала. Ты будешь меньше пить?
- Нет, сына, ты будешь меньше есть.
Тот самый случай, когда даже "хуесос" выглядит комплиментом
Кто-то привык к ебле и других зачем-то приписывает. Каких таких нас гей на передержке? Только вас 😆