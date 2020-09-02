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Алексей Боржонов
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«Есть сложные вопросы, на которые должна ответить Россия»: Меркель выступила с заявлением об отравлении Навального Материал редакции

И сказала, что немецкое правительство осуждает произошедшее.

97 комментариев
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Канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала ситуацию с госпитализацией Алексея Навального. Трансляцию пресс-конференции вёл RT.

По словам Меркель, основатель ФБК стал жертвой отравления веществом группы «Новичок». По её словам, из-за сложившейся ситуации возникли «сложные вопросы», на которые должна ответить Россия.

Алексей Навальный стал жертвой преступления. Кто-то пытался заставить его замолчать, и от имени правительства Германии я осуждаю то, что с ним произошло.

Ангела Меркель
канцлер Германии

Меркель отметила, что ситуация с Навальным привлекла внимание «всего мира», и теперь он ждёт ответов. Канцлер Германии надеется, что Россия выступит с заявлением.

Российский МИД при этом заявил, что Германия не предоставляет фактов об отравлении Навального. «Если задача заключается в том, чтобы обосновать некие заранее подготовленные „ответные меры“, о которых ранее уже заявлялось, то становится понятным, почему в ход идут мегафонная дипломатия, подмена нормального сотрудничества информационной кампанией, публичные обращения в ЕС и НАТО, упоминание ОЗХО».

Правительство Германии ранее 2 сентября заявило, что в организме политика обнаружили вещество из группы «Новичок» и Навальный «стал жертвой нападения с химическим нервно-паралитическим веществом».

20 августа Навального госпитализировали в Омске, с тех пор он находится в коме. 22 августа его доставили на лечение в немецкую клинику Charite, врачи которой заявили об отравлении политика. Российские медики утверждали при этом, что ядов в его организме не обнаружили.

Обновление 19:26 Добавлена позиция МИД России.

#новости #навальный #отравлениенавального

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97 комментариев
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A big purple banana 🍆

39

10 озабоченностей из 10

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Litnikov Danil

A
0

12 из 10, 2 на кончике языка

Ответить

Роман Андронов

A
0

Ну осуждение это же первый этап. Это просто выражение принципиальной позиции. Не волнуйся, санкции будут. За пару лет 3 документальных случая применения боевого химического оружия. Безумие полное.

Ответить

Голубой украинец

27

«Есть сложные вопросы, на которые должна ответить Россия»

А именно: "Как?" и "Нахуя?"

Ответить

MEGAtraXXXer666

Голубой
8

Собственно Россия должна ответить на эти вопросы относительно каждого гражданина этой страны

Ответить

MEGAtraXXXer666

MEGAtraXXXer666
1

А то мне тут хуево, не так чтобы совсем, но достаточно

Ответить

Мертвый шмель

MEGAtraXXXer666
2

Недостаток новичка в организме

Ответить

MEGAtraXXXer666

Мертвый
1

К врачу ходил, недостаток не нашел. Хотя дело в России было, не удивительно.

Ответить

Пространственный волк

MEGAtraXXXer666
1

Явился, не запылился

Ответить

MEGAtraXXXer666

Пространственный
0

И тебе за щеку.

Ответить

Пространственный волк

MEGAtraXXXer666
0

Не, за щеку не надо, достаточно члена в лс

Ответить

Одетый Петя

Голубой
4

меня радует, что ты не добавил вопрос "кто"

Ответить

Одетый Петя

Одетый
0

потому что он очевиден, конечно же

Ответить

Litnikov Danil

Одетый
0

На самом деле нет. Интересно чья была инициатива, не абстрактная страна же предлагала травить именно этим

Ответить

Одетый Петя

Litnikov
0

Ну, давай станем символистами на секунду и скажем так - если говорить глобально, то мы точно знаем, кто.

Ответить

Litnikov Danil

Одетый
0

Ну да, но конкретно кто - интересно. Например сомневаюсь что Кириенко.

Ответить

Детский вентилятор

Голубой
0

"Володья, ты чево наделал!?"

Ответить

Парижский лолипоп

–78

Россия как великая самодостаточная держава никому ничего не должна и ни перед кем из других стран не обязана отчитываться.

На сегодня быть "отравленным кровавым режимом" это максимальный КПД Навального. Ресурс израсходован.

Ответить

Звездный Филипп

Парижский
17

@Вахтёр Меглин обещал на счёт политики больше не писать

Ответить

Парижский лолипоп

Звездный
–4

бу-бу-бу

Ответить

Serge Shima

Парижский
2

хуй из-за щеки достань.
не понятно, что ты бубнишь.

Ответить

Litnikov Danil

Звездный
1

Да это ж и не политика, просто белочка в гости зашла

Ответить

Звездный Филипп

Litnikov
1

Да это же Меглин, это не белочка, а тупой толстый троллинг

Ответить

Litnikov Danil

Звездный
0

Да я не первый день. Но сдается вдохновение он черпает таки от нее

Ответить

Христов микроскоп

Парижский
6

+100р

Ответить

Символический Петя

Христов
13

Почему Меглину целую сотку платят, а всем остальным по 15?

Ответить

solawind

Символический
2

Наскулил на добавку
Натяфкал

Ответить

Litnikov Danil

Символический
0

За стаж

Ответить

Kir Kirsky

Символический
0

За выдрочку лет

Ответить

Книжный утюг

Парижский
2

Я вот не пойму, почему Меглин такой сильный, а Деда Пихто смог стравить какой-то пидор?

Ответить

Голубой украинец

Книжный
2

Я вот не пойму, почему Меглин такой сильный

Усердно крутит педали.
Либерахи едут только до ближайшей Польши и прочих Эстоний, а Меглин круги наворачивает
Ну а дед вообще сломался бы, если на велик залез

Ответить

Сибирский парфюмер

Книжный
0

Так нейромеглина ещё никто не делал

Ответить

Голубой украинец

Парижский
1

Это круто!

Ответить

Голубой украинец

Голубой
2

Я искренне рад, что живу в такой стране!!!

Ответить

Black Jack

Голубой
6
Ответить

Dmitry Markov

Парижский
1

+15

Ответить

Голубой пришелец

Парижский
1

@Ветеринар уведомление

Ответить

Одетый Петя

Парижский
1

 Россия как великая самодостаточная держава

ну ты же тролль. ты тролль, да? скажи что да, пожалуйста

Ответить

LinkID

Парижский
0
Ответить

Холодный пёс_анон

LinkID
0

Откуда?

Ответить

Maxim Kshishtovski

Холодный
0

так жч2 же

Ответить

Orbital_Cat

Парижский
0

у тебя тоже нарушение обмена веществ по жизни?!

Ответить

Илюхер XXX

Парижский
0

россия - страна-говно и не способна ни на что, кроме поклейки танчиков, продажи сырья и массового воспитывания покорных терпил, а единственная специфично российская продукция, которая востребована за рубежом - это пропагандоны в беларуси

а про навального ты прав

Ответить

Bkmz Иванов

Парижский
0

(новости от 2019 года , но не думаю что многое изменилось)

В России как в Великой самодостаточной державе:            

Более трех тысяч российских школ не оборудованы теплыми туалетами. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, назвав ситуацию "позором российской власти" и в очередной раз призвав решить проблему.

"Хуже быть не может". Три тысячи российских школ…
Более трех тысяч российских школ не оборудованы теплыми туалетами. Об этом заявила спикер Совета…
www.svoboda.org
Ответить

Федеральный коктейль

Bkmz
1

Целый спецпроект НГ про это есть.

#поуши
«Новая газета» разбиралась, как в России эпохи диджитал люди живут без централизованной канализации
sortiry.novayagazeta.ru
Ответить

Bkmz Иванов

Федеральный
0

Великая самодостаточная Держава..

Ответить

Владимир Климов

Парижский
0

А ты перед кем отчитываешься? А то так стараешься.

Ответить

one channel

Парижский
0

Про «великую» перегнул конечно

Ответить

Ленинград Amsterdam

Парижский
–2

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ИринаЛогинова

–62

Россия должна ответить, а Германия не смогла даже на официальный запрос дать ответ. Охренеть какая тайна! Сами там что-то набздили, данные скрыли и что-то требуют. Реально Меркель пребывает в экстазе, выставляя требования к России))) 

Ответить

Словесный Интервент

ИринаЛогинова
29

 Сами там что-то набздили

набздили

Вам тут не одноклассники, надо формулировать тезисы из методички учитывая ЦА сайта. Надеюсь 15 (или какие там сейчас расценки) рублей не заплатят за подобную халтуру. 

Ответить

Нижний интернет

Словесный
1

Вернее, "вам тут не МИД РФ"

Ответить

Bad Mother Fucker

Нижний
0

непонятно, что хуже

Ответить

Аристарх Знаменский

ИринаЛогинова
6
Ответить

Алиса Барышман

Аристарх
0

Можно накинуть ещё десяточку за использование самой распространённой фамилии в РФ евпочя.

Ответить

Аристарх Знаменский

Алиса
0

Да хватит, а то накопит и свалит в европку

Ответить

Алиса Барышман

Аристарх
1

если только в вену

Ответить

Одетый Петя

ИринаЛогинова
0

пукни в суп

Ответить

Vitali

1

Чую володьке приходит конец, точнее хочется на это надеяться(видя такие новости)
Песков как всегда ответит: Кремль не в курсе кто такой господин Навальный и что такое новичок

Ответить

Макс Романенко

Vitali
14

Приходил конец уже и после Грузии и Украины. Опять побухтят@озаботятся, влепят пакет санкций но мир продолжит считаться с Путиным

Ответить

GoDLikUS .

Vitali
5

Да володьке вообще похуй, он ща нассыт в уши, что кругом враги, сгнивший запад совсем охуел, присоединит Беларусь, и по второму кругу разыграет карту "крымнаш". Доллар будет по сотке, но его электорат будет доволен, им чем глубже хуец в недра загоняешь, тем кайфовее

Ответить

ouxen

GoDLikUS
0

тем выше курс бакса, тем больше рублей для бюджетников, он же уже объяснял ( ͡° ͜ʖ ͡°) 

Ответить

Sloy Pyli

Vitali
1

У нас новичков нет, одни только профессионалы.

Ответить

ouxen

Vitali
0

его власть только крепнет

Ответить

Словесный Интервент

6

Есть сложные вопросы, на которые должна ответить Россия

При этом ни разу не произнёся фамилию "Навальный" 

Ответить

Amentessa

Словесный
1

да и нет не говорите, черный с белым не берите

Ответить

Alexander Petcoglo

1

Мне кажется, максимум, на что будет способно российское государство - найти козла отпущения, какого-нибудь прапорщика Залупкина, который в приступе неистового патриотизма решил отомстить Навальному за все вмешательства госдепа в дела РФ. А Новичок он спиздил с местного склада ФСБ, подкупив сторожа.

Ответить

Федеральный коктейль

Alexander
4

Такое в принципе невозможно, это бы создало картину того, что паханат в принципе может кого-то сдать. Гарантия невыдачи для "своих" - это, фактически, последнее, что может предложить своим опричникам загнивающая диктатура.

Сдав любого из них, даже самого замшелого или отставного, ты потеряешь возможность отдавать приказы избивать людей, набивать ими пативены и (впоследствии) лагеря. Каждый будет бояться какого-либо эксцесса в процессе и того, что именно его потом отдадут на растерзание толпе, пока остальные его коллеги будут получать уютненькие квартирки и жить припеваючи.

Любой диктаторский режим строится на том, что его опричники не должны бояться эксцессов. Что бы ни случилось - сломалась нога, утонул в кипятке, случайно упал на нож тридцать три раза - система прикроет и отмажет своего. Всегда.

Ответить

Alexander Petcoglo

Федеральный
1

Мне скорее кажется, если кого-то сдадут, все остальные подумаю "Хорошо, что не я" и пойдут дальше работать. Вон, с солдатами, погибшими или покалеченными в Сирии сколько историй было мутных, никаких серьёзных последствий в военной среде, вроде бы, это не вызвало.

Ответить

Романелло Кивогенс

Федеральный
0

Сдать не сдадут, но вот сами расправиться вполне могут:

https://www.currenttime.tv/a/29557016.html

Ответить

Bad Mother Fucker

Alexander
0

Нет, это слишком сложная схема. 

"Вывсёврёти" и "Ничевонидаказано" - гораздо проще.

Ответить

Андрей Парусников

2

чо , когда на митинг?

Ответить

Bad Mother Fucker

Андрей
1

Надо подождать, пока мэрия согласует

Ответить

Свойственный браслет

0

А что если Россию подставили, поэтому они держали его до последнего в попытках понять как его отравили, но врачи так и не смогли понять и что бы он не скопытился у них, разрешили отправить его?😱
Утопично, согласен, репутация слишком низкая у правительства что бы так думалось)

Ответить

Итальянский историк

Свойственный
2

А что если Путин хочет уйти из власти но его не отпускают, поэтому он приносит Невельного как сакральную жертву и отдаёт его в Германию что бы все всё поняли

Ответить

Итальянский историк

Свойственный
0

А что если Нэвельный рептилоид и новичок действует только на хладнокровных, а Путин такой молодец, политик лидер и боец, что создал по сути оружие которое поможет искоренить нам, СЛАВЯНАМ, сих змий которые раскрыли пасть на РУСЬ?

Ответить

Свойственный браслет

Итальянский
0

Поделись, что там у тебя
Забористей чем моя

Ответить

Итальянский историк

Свойственный
0

Мой наркотик — холодный ум и горячее сердце

Ответить

Итальянский историк

Свойственный
0

А что если Нэвельный — ребенок-индиго и его сверхспособность это трансмодифицировать новосибирский самогон в новичок?

Ответить

Свойственный браслет

Итальянский
0

Нужна экспертиза, может быть 🤷‍♂️

Ответить

Итальянский историк

Свойственный
–1

А что если это спецоперация Украины?

Ответить

Итальянский историк

Свойственный
–1

А что если Навальному надоело сидеть на карантине и он захотел попутешествовать в европу, прочитал что там больницы все включено как в Турции и раздобыл по своим связям в Кремле новичок, что бы слетать туда на чартере?

Ответить

Свойственный браслет

Итальянский
0

Расскажи еще, я пока нарисую схему всех теорий на доске

Ответить

Итальянский историк

Свойственный
0

Кхмкхм, мне уже позвонили что я темы вскрываю, которые не стоит вскрывать, ведь я уже не так молод, да и не просто это и не так уж смешно.

Ответить

Marhal_New _Arleana

1

И сказала, что немецкое правительство осуждает произошедшее.

Выразили бы уже сразу обеспокоенность. Осуждать уже недостаточно

Ответить

Валентин Жетонофф

1

пруфы бы

Ответить

Андрей Владимирович

0

Блин, вот один раз с новичком не повезло, зачем второй раз так палиться? Недальновидно как-то... 

Ответить

Нижний интернет

Андрей
1

Потому что на этот-то раз все точно получится, нутром чую

Ответить

Энергетический химик

0

чую надо доллар закупать

Ответить

Словесный Интервент

Энергетический
0

Беги за телевизорами! 

Ответить

ouxen

0

ну всё, очередная пизда дорогим россиянам от антисанкций

Ответить

Мертвый шмель

0

Почалося

Ответить

Илья Синица

0

Вопросы сложные, ответы - простые (^:

Ответить

Кисель Имбиревич

0

Это будет долбоебизмом но Германия должна заморозить NS2, просто потому что нельзя сидеть на двух стульях одновременно 

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