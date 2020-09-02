«Есть сложные вопросы, на которые должна ответить Россия»: Меркель выступила с заявлением об отравлении Навального Материал редакции
И сказала, что немецкое правительство осуждает произошедшее.
Канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала ситуацию с госпитализацией Алексея Навального. Трансляцию пресс-конференции вёл RT.
По словам Меркель, основатель ФБК стал жертвой отравления веществом группы «Новичок». По её словам, из-за сложившейся ситуации возникли «сложные вопросы», на которые должна ответить Россия.
Меркель отметила, что ситуация с Навальным привлекла внимание «всего мира», и теперь он ждёт ответов. Канцлер Германии надеется, что Россия выступит с заявлением.
Российский МИД при этом заявил, что Германия не предоставляет фактов об отравлении Навального. «Если задача заключается в том, чтобы обосновать некие заранее подготовленные „ответные меры“, о которых ранее уже заявлялось, то становится понятным, почему в ход идут мегафонная дипломатия, подмена нормального сотрудничества информационной кампанией, публичные обращения в ЕС и НАТО, упоминание ОЗХО».
Правительство Германии ранее 2 сентября заявило, что в организме политика обнаружили вещество из группы «Новичок» и Навальный «стал жертвой нападения с химическим нервно-паралитическим веществом».
20 августа Навального госпитализировали в Омске, с тех пор он находится в коме. 22 августа его доставили на лечение в немецкую клинику Charite, врачи которой заявили об отравлении политика. Российские медики утверждали при этом, что ядов в его организме не обнаружили.
10 озабоченностей из 10
Ну осуждение это же первый этап. Это просто выражение принципиальной позиции. Не волнуйся, санкции будут. За пару лет 3 документальных случая применения боевого химического оружия. Безумие полное.
Собственно Россия должна ответить на эти вопросы относительно каждого гражданина этой страны
А то мне тут хуево, не так чтобы совсем, но достаточно
Мертвый шмель
Недостаток новичка в организме
К врачу ходил, недостаток не нашел. Хотя дело в России было, не удивительно.
Явился, не запылился
И тебе за щеку.
Одетый Петя
меня радует, что ты не добавил вопрос "кто"
Одетый Петя
потому что он очевиден, конечно же
На самом деле нет. Интересно чья была инициатива, не абстрактная страна же предлагала травить именно этим
Одетый Петя
Ну, давай станем символистами на секунду и скажем так - если говорить глобально, то мы точно знаем, кто.
Ну да, но конкретно кто - интересно. Например сомневаюсь что Кириенко.
Парижский лолипоп
бу-бу-бу
Да это ж и не политика, просто белочка в гости зашла
Звездный Филипп
Да это же Меглин, это не белочка, а тупой толстый троллинг
Да я не первый день. Но сдается вдохновение он черпает таки от нее
Христов микроскоп
+100р
Символический Петя
Почему Меглину целую сотку платят, а всем остальным по 15?
Книжный утюг
Я вот не пойму, почему Меглин такой сильный, а Деда Пихто смог стравить какой-то пидор?
Голубой украинец
Я вот не пойму, почему Меглин такой сильный
Усердно крутит педали.
Либерахи едут только до ближайшей Польши и прочих Эстоний, а Меглин круги наворачивает
Ну а дед вообще сломался бы, если на велик залез
Голубой украинец
Это круто!
Голубой украинец
Я искренне рад, что живу в такой стране!!!
Одетый Петя
Россия как великая самодостаточная держава
ну ты же тролль. ты тролль, да? скажи что да, пожалуйста
россия - страна-говно и не способна ни на что, кроме поклейки танчиков, продажи сырья и массового воспитывания покорных терпил, а единственная специфично российская продукция, которая востребована за рубежом - это пропагандоны в беларуси
а про навального ты прав
(новости от 2019 года , но не думаю что многое изменилось)
В России как в Великой самодостаточной державе:
Более трех тысяч российских школ не оборудованы теплыми туалетами. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, назвав ситуацию "позором российской власти" и в очередной раз призвав решить проблему.
Федеральный коктейль
Целый спецпроект НГ про это есть.
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Россия должна ответить, а Германия не смогла даже на официальный запрос дать ответ. Охренеть какая тайна! Сами там что-то набздили, данные скрыли и что-то требуют. Реально Меркель пребывает в экстазе, выставляя требования к России)))
Сами там что-то набздили
набздили
Вам тут не одноклассники, надо формулировать тезисы из методички учитывая ЦА сайта. Надеюсь 15 (или какие там сейчас расценки) рублей не заплатят за подобную халтуру.
Вернее, "вам тут не МИД РФ"
Можно накинуть ещё десяточку за использование самой распространённой фамилии в РФ евпочя.
Да хватит, а то накопит и свалит в европку
Чую володьке приходит конец, точнее хочется на это надеяться(видя такие новости)
Песков как всегда ответит: Кремль не в курсе кто такой господин Навальный и что такое новичок
Приходил конец уже и после Грузии и Украины. Опять побухтят@озаботятся, влепят пакет санкций но мир продолжит считаться с Путиным
Да володьке вообще похуй, он ща нассыт в уши, что кругом враги, сгнивший запад совсем охуел, присоединит Беларусь, и по второму кругу разыграет карту "крымнаш". Доллар будет по сотке, но его электорат будет доволен, им чем глубже хуец в недра загоняешь, тем кайфовее
Есть сложные вопросы, на которые должна ответить Россия
При этом ни разу не произнёся фамилию "Навальный"
Мне кажется, максимум, на что будет способно российское государство - найти козла отпущения, какого-нибудь прапорщика Залупкина, который в приступе неистового патриотизма решил отомстить Навальному за все вмешательства госдепа в дела РФ. А Новичок он спиздил с местного склада ФСБ, подкупив сторожа.
Федеральный коктейль
Такое в принципе невозможно, это бы создало картину того, что паханат в принципе может кого-то сдать. Гарантия невыдачи для "своих" - это, фактически, последнее, что может предложить своим опричникам загнивающая диктатура.
Сдав любого из них, даже самого замшелого или отставного, ты потеряешь возможность отдавать приказы избивать людей, набивать ими пативены и (впоследствии) лагеря. Каждый будет бояться какого-либо эксцесса в процессе и того, что именно его потом отдадут на растерзание толпе, пока остальные его коллеги будут получать уютненькие квартирки и жить припеваючи.
Любой диктаторский режим строится на том, что его опричники не должны бояться эксцессов. Что бы ни случилось - сломалась нога, утонул в кипятке, случайно упал на нож тридцать три раза - система прикроет и отмажет своего. Всегда.
Мне скорее кажется, если кого-то сдадут, все остальные подумаю "Хорошо, что не я" и пойдут дальше работать. Вон, с солдатами, погибшими или покалеченными в Сирии сколько историй было мутных, никаких серьёзных последствий в военной среде, вроде бы, это не вызвало.
Сдать не сдадут, но вот сами расправиться вполне могут:
Нет, это слишком сложная схема.
"Вывсёврёти" и "Ничевонидаказано" - гораздо проще.
чо , когда на митинг?
А что если Россию подставили, поэтому они держали его до последнего в попытках понять как его отравили, но врачи так и не смогли понять и что бы он не скопытился у них, разрешили отправить его?😱
Утопично, согласен, репутация слишком низкая у правительства что бы так думалось)
А что если Путин хочет уйти из власти но его не отпускают, поэтому он приносит Невельного как сакральную жертву и отдаёт его в Германию что бы все всё поняли
А что если Нэвельный рептилоид и новичок действует только на хладнокровных, а Путин такой молодец, политик лидер и боец, что создал по сути оружие которое поможет искоренить нам, СЛАВЯНАМ, сих змий которые раскрыли пасть на РУСЬ?
Поделись, что там у тебя
Забористей чем моя
А что если Нэвельный — ребенок-индиго и его сверхспособность это трансмодифицировать новосибирский самогон в новичок?
А что если Навальному надоело сидеть на карантине и он захотел попутешествовать в европу, прочитал что там больницы все включено как в Турции и раздобыл по своим связям в Кремле новичок, что бы слетать туда на чартере?
Расскажи еще, я пока нарисую схему всех теорий на доске
Кхмкхм, мне уже позвонили что я темы вскрываю, которые не стоит вскрывать, ведь я уже не так молод, да и не просто это и не так уж смешно.
И сказала, что немецкое правительство осуждает произошедшее.
Выразили бы уже сразу обеспокоенность. Осуждать уже недостаточно
Блин, вот один раз с новичком не повезло, зачем второй раз так палиться? Недальновидно как-то...
Это будет долбоебизмом но Германия должна заморозить NS2, просто потому что нельзя сидеть на двух стульях одновременно