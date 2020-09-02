Германия установила, что Навального отравили веществом группы «Новичок»: реакция Запада, России и соцсетей Материал редакции
Германия и Великобритания призывают российское правительство к ответу, США грозит «финансовыми ограничениями», а МИД РФ заявляет об отсутствии фактов.
2 сентября немецкое правительство объявило, что в организме Алексея Навального нашли следы яда из группы «Новичок». Исследование провела лаборатория Бундесвера по просьбе клиники Charite, где находится политик. В кабмине ФРГ подчеркнули, что анализы показали «недвусмысленные доказательства», что Навального отравили именно этим нервно-паралитическим веществом.
Это заявление — главное продвижение в ситуации с Алексеем Навальным с момента его перевоза в Германию. Он при этом до сих пор находится в тяжёлом состоянии и подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Симптомы отравления уменьшаются, говорят в Charite, но медики ожидают длительного течение болезни.
По поводу следов яда в организме Навального на специальной конференции выступила канцлер Германии Ангела Меркель: она заявила, что политика пытались «заставить замолчать», и после результатов анализов у ФРГ есть «серьёзные вопросы» к России. Посла России в Берлине Сергея Нечаева вызвали в министерство иностранных дел Германии. Следом высказались США, Великобритания, Евросоюз и НАТО. Со стороны России ситуацию с Навальным и «Новичком» прокомментировали Кремль, МИД и омские врачи.
Заявления Запада
Заявления в России
Реакция соцсетей
Без позиций русских рэпперов по данному вопросу пост неполноценен
Ну раз уж ты попросил:
Позиции РУССКИХ РЭППЕРОВ по данному вопросу.
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» Витя СД - сидит итт и активно поддерживает травлю мразей.
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» Павел Техник - пожелал лично расправиться с мразями физически.
»
» Галат - предложил ОБОССАТЬ МРАЗЕЙ, а не сидеть на жопе.
»
» Хованский - предлагает больно и унизительно ПОКАРАТЬ ИХ СВОЕЙ ЕЛДОЙ.
»
» Саша Скул - предложил наказать ОХУЕВШИХ ДЫРОК.
»
» СЛАВА КПСС ХРАНИТ МОЛЧАНИЕ.
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» Шокк - высрал два невнятных твита.
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» ОКСИМИРОН - УБОЖЕСТВО, ЗАКОМПЛЕКСОВАННЫЙ НЕДОНОСОК - БУКВОЕД.
Ни фактов, ни данных, ни формул, ни материалов, ни справок. Ровным счётом ничего
Не ну а по сути - что-то есть? Пока кроме заявлений Меркель ничего. Остается лишь верить в то, что диагноз немецких врачей правдив - проверить всё равно некому.
Не ну а по сути - что-то есть?
Да, репутация
Политковская
Литвиненко
Кара-Мурза
Скрипаль
Верзилов
Навальный
Если ошибки в порядке или кого-то упустил исправьте
По боингу тоже требовали доказательств сразу, а процесс только в этом году выходит на финишную прямую
Немцы могут и ошибаться(очень маловероятно) , но русские сделали все что бы оставить жирный репутационный "русский след" в начале 21 века
Ну репутация Меркель и Германии очень дорого стоит. А вот путина сто раз на вранье ловили "ихтамнет/наши вежливые зеленые человечки" и тд
Германия заявила об отравлении Навального «Новичком»
Реакция Кремля:
Беларусь
И снова Кремль, как с Боингом кричит "Какие ваши доказательства? Дайте нам доступ! Давайте расследовать вместе, вместе!!!" и снова никто маньяка не пустит к вещдокам
Про маньяка и вещдоки весьма иронично звучит, в контексте немцев и отравляющих газов)
Смешно выглядит позиция официальных лиц . Мол дайте нам документы, давайте вместе разбираться. Алло, его отравили не в Солсбери, а в Томске. Это вы должны были уже давно выкатить чёткую, обоснованную версию а не эти бе ме про обмен веществ. Где уголовное дело?
Ну Кремлю же настолько невыгодно его травить, что батальон фсбшников в больнице дежурил круглосуточно, а дело вот завести забыли. Ничего странного, ничего не обычного.
Нет бы хоть для отвлечения внимания завели какие дела, мол ищем, занимается, но они настолько тупые и/или они настолько верят в свою безнаказанность что решили вообще в тупую (считай в открытую) убить человека и не париться.
Я согласен насчет слов про уголовное дело и невнятную ерунду про обмен веществ
Но громкие заявления западного мира без предоставления пруфов - это тоже странно и туповато. Подчеркиваю: я не склонен думать, что немецкие врачи что-то фальсифировали. Но громкие заявления без пруфов я не одобряю
У них все пруфы есть. А кому они должны что-то доказывать? Режиму, который неоднократно травил своих противников?
Они отличаются от режима деда примерно всем. И если ты этого не понимаешь, то самое время тебе достать мозги из помойного ведра
Понимаете, если вы живёте в многоквартирном доме и каждый день выходите в подъезд, чтобы прокричать: "я вас раком поставлю, собаки сутулые, я две войны прошёл, у меня дома ящик гранат лежит, в любой момент вас в клочья разнесу! помните Борю со второго этажа? и где ваш Борис теперь?! в гробу ваш Боря, и вы там будете! мне терять нечего". И когда ваш душераздирающий рассказ о собственной богатырской силушке слушают из года в год, то очевидно, что в любом происшествии в этом доме, будь то обоссанный лифт или убийство, первым подозреваемым окажетесь вы. Потому что все остальные соседи друг с другом здороваются, ходят в гости, а не сидят в ожидании вторжения около входной двери с кухонным ножом. Если вы не хотите, чтобы вас считали маргиналом - не ведите себя как маргинал: не паркуйте на газоне у подъезда свой танк, не тычьте дулом автомата при встрече с соседями, не обещайте в любой момент взорвать дом просто потому, что вам легче укакошить всех, чем навести порядок в собственной квартире
ну а ватники так же скажут, что пиндосы развязали большинство военных конфликтов после второй мировой и понаплодили марионеточные правительства в Европе, теперь США тоже упоротый сосед?
чтобы заткнуть рты кремлевским собакам, лучше предоставить на широкое обозрение побольше фактов, чтобы на Западе сами не дали задний ход, как во многих делах, типа влияния России на выборы в штатах, даже иск Пригожину насчет "фабрики троллей" пришлось отозвать
А точно марионеточное правительство именно в ЕС, если сравнить уровень жизни и инфляцию?
ну, так-то эти соседи каких-то 20 лет назад собрались в кучу и расчленили одного из соседей
периодически ходят в соседние дома и убивают там кого-нибудь
а раньше и к тебе приходили, порезав половину твоих родственников
а потом 50 лет угрожали тебя и всех родственников убить
ну т.е. хуёвое сравнение
здороваются, ходят в гости
если не ходим и не здороваемся, то может не только в нас дело?
просились ведь при Медведеве в НАТО
нас не приняли, только продолжили расширять свои базы вокруг нас
есть вариант, что веди и они себя иначе, Дед бы не вернулся на третий срок
иногда кому-то нужны враги и этот кто-то умело их себе создаёт
спроси ещё, чем Меркель отличается от Деда, если сидит у власти почти столько же?
На самом деле позиция правительства звучит вполне адекватно. Клиника действительно не предоставила документальных доказательств отравления. Пока всё что у нас есть это заявление Меркель. А вместо него лучше бы предоставили результаты анализов, что конкретно в крови нашли, в каком количестве, и на основании чего диагноз был поставлен. А пока что это действительно просто набор политических заявлений, ничем не подкрепленный. Тут необходимо приглашать специалистов из разных стран, демонстрировать результаты исследований каждому, и уже на основании мнений этих специалистов делать выводы.
чтобы на каждое доказательство правительство вкидывало с десяток маргинальных теорий и пыталось запутать следствие? Я думаю они уже имеют негативный опыт сотрудничества по делу MH-17
Ну вот специалистам из разных стран и предоставят, когда экспертная группа соберется международная.
А с этими толку разговаривать. Ничего не обнаружили, дел заведенных нет, виноват обмен веществ, он заболел.
Не понимаю, какие доказательства нужны России, которая лично первая исследовала кровь Навального. Какие еще? Ну напишут бумагу - скажут подделка.. Пошлют кровь - скажут "а мы не нашли". Это же не вопрос технологий. Обнаружить отравление очень просто, как говорят эксперты. Не может быть такого, что наши случайно пропустили. Просто нагло врут в лицо.
В Европе и США все считают доказаным на 100% факт отравления новичком. Лавров с Машей алкоголичкой может сколько угодно пускать слюни - толку от этого НОЛЬ, европейцы то знают правду. Кого они обмануть хотят? Это дешевое шоу рассчитано только для дебилов в России, которые до сих пор считают, что "в мид врать не будут") Это к симонян, оно не лечится.
Опытом! Сколько раз пыню на вранье уже ловили. Да и понятно все было, глядя на омских врачей что они не знают, что им говорить. Человек в коме, а они сопли жуют, что обмен веществ нарушен, но точно не отрава.
Не обязательно исследовать кровь, чтобы быть уверенным в отравлении Навального.
Я как раз максимально объективен и поэтому мои прогнозы как правило сбываются.
Да и понятно все было, глядя на омских врачей что они не знают, что им говорить.
Ну а как ты хотел? Представь себя на их месте. Они по-твоему подготовленные к таким потрясениям люди и всегда готовы отвечать на каверзные вопросы налетевшей прессы? Вот в Германии умно поступили и никакую прессу к врачам не стали пускать, потому что и немецкие врачи стали бы так же жевать сопли.
Не обязательно исследовать кровь, чтобы быть уверенным в отравлении Навального.
Я как раз максимально объективен
Объективность наивысшего уровня демонстрируется
А можно пример уровня десятикилометрового истребителя или ихтамнета от представителей Германии?
молчаливое согласие с действиями США, никаких действий в отношении эмиратов, когда журналиста убили и много чего другого. Каждый действует в своих интересах и поэтому верить нельзя никому, нужны пруфы. Англия также пмздела, что у них есть пруфы по Скрипалям и скоро их покажут, но так ничего и не показали.
По-моему, у них есть все доказательства. Как от своих, так и от немцев скорее всего, ток в обоих случаях они их получили в приватном режиме. Но они же не могут сказать (по крайней мере публично)))))): "ну дамс ээ пук ну да, мы тупые, вы немцы пук ммм правы, даа ээ доказательства есть, будем эээ, да, расследовать, обязательно". Конечно, даже самые оф лица будут пиздаболить так, что мало не покажется, как они всегда это делают. Все уши развесили от Захаровых и Песковых, что никаких доказательств нет, и такие НУ РЕАЛЬНО ЖЕ НЕТ ДОКАЗАТЕЛЬСТВВВВВВ!!!!!!
Так если его Путин отравил пускай он сам на себя и покажет доказательства того, что его спец службы отравили Навального. Элементарная же логика
Чот я реального не вкуриваю с какой стати Германия требует ответа от России по поводу происшествия с гражданином России на территории России. Им же только подлечить отдали Навального.
Вполне могут требовать ответов. Как минимум потому, что Россия не Египет или Сев. Корея; в ОЗХО состоит, конвенцию подписывали/ратифицировали.
Зачем вы так с египтом?
Ну так сколько лет уже прошло, а они всё ещё игнорят конвенцию и ОЗХО (даже Иран уже это сделал). Вместо этого не так уж давно пополняли(и может сейчас пополняют) запасы нервнопаралитиков.
Средний файл
Если бахнуть персональные санкции + конфискацию имущества на дружков путина, высших чинов РФ и, например, ярких пропагандонов, то вполне тянет на поставку к ответу (не забыв, ествественно, их родню).
Не умрут, но гореть будут ярко и долго
Парламентский рубин
Что мешало сделать это после Крыма, после Боинга?
Средний файл
Я думаю тут скорее накопительно. Вряд ли будет и прямо сейчас, но вот через ещё 1-2 громких факапа вполне вероятно.
Чтобы было чем сдерживать в будущем. Ведь если израсходуешь все аргументы сразу - то потом получишь совершенно сорвавшуюся с катушек лошадь, которая закусит удила и будет нести без какого либо контроля. А так хвост отрубают постепенно и это, кстати, работает. Путин все еще пытается делать вид, что он не совсем людоед. Как то оправдывается, Навального выпустил, так или иначе.
Есть еще больные точки на которые может наступить фрау меркель.
Ну типа налицо факт отравления хим. оружием, че. Ну и плюс медийная личность, оппозиционер, а кремль и так критикуют за то, что мол проходу оппозиции не дают
ну где факт, что это боевое хим. оружие? То что это отравление - факт, все остальное пока без пруфоф.
Меркель сказала, какой еще авторитет нужен? Врачи? Тоже сказали. Какие еще доказательства? Кровь прислать тебе лично? В омске была возможность исследовать сколько влезет, а уж если не хочешь видеть, то и не докажешь.
Но на международной арене, как мы видим, факт отравления новичком уже считается доказаным на 100% и сомнений ни у кого не вызывает - ни в Европе ни в США. Что бы там не кудахтала маша-алкоголичка
Меркель сказала, какой еще авторитет нужен?
Ну Меркель-то наверное ученый-химик, ей виднее, да и какой толк ссылаться на авторитеты, если ты пытаешься о фактах говорить?
Но на международной арене, как мы видим, факт отравления новичком уже считается доказаным на 100% и сомнений ни у кого не вызывает
Это вообще просто смешно, че-то там кудахтнули говорящие головы как обычно, ну раз кудахтнули, то значит факт доказан.
Как будто не было ситуаций, когда все эти политики и представители обгаживались, а потом им приходилось извиняться (или нет)
Конечно не было. Перед тем как сказать, что Россия сбила боинг (что опять было понятно сразу), Европа лет 5 расследовала что-то, искала доказательства. Тут доказательства есть, Меркель не надо быть химиком, есть врачи, которым она доверяет. Есть железные доказательства именно поэтому мы видим комментарии от лидеров всего развитого мира. Германия, ЕС, США, Англия. И Меркель умеет выбирать слова, почитай - она сказала, что нет никаких сомнений. Это не случайный оборот, это значит в том, что она уверена в том, что говорит.
Но бот олег может верить машке захаровой.
какие железные доказательства? че тв несешь? История мира показала, что все политики пиздят, что каждый действует в своих интересах. До сих пор нет ФАКТОВ по Скрипалям, лишь десятки косвенных пруфоф (хотя я считаю, что это именно наши сделали). Тут также, пруфоф ноль, я бы все же хотел обьективности, когда обвиняют любые страны, выглядит это также, как Путин обвиняет запад во всех грехах, точно также и без пруфоф.
Кто отдал приказ, с какой целью и еще миллион вопросов.
Слушал интервью с создателем новичка, он говорил, что симптомы не очень похожи на боевое отравление, это лишь догадки офк. Хочу железобетонных пруфоф, чтобы их выслали в РФ, чтобы независимые организации дали анализ этим пруфам. Пока сплошное пиздабольство, как с Скрипалями, когда там пмздели, что у них есть железобетонные факты, но так ничего и не предъявили конкретно.
это от тебя и меркель бла бла идет)) Пруфы бы, хоть какие-нибудь. И про боинг чел тоже правильно написал, там нет пруфоф. Дальше ты можешь верить или нет. Я сяитаю, что сбили ДНР и ЛНР по тупости своей, но это далеко не факт, есть только косвенные доказательства.
Такие дела бы рассыпались в суде, поэтому единственное, что можно реально делать - пиздеть языком. Ни один адекватный суд бы не обвинил россию в отравлении Скрипалей, взрыве боинга и уж точно отравлении Навального (тут единственный косвенные доказательства, что наши реагировали на это все очень странно, но на это есть тысячи причин).
Короче, нужны конкретные доказательства, а пока это "верю", "не верю". С Скрипалями и Боингом хоть что-то было, а тут ничего.
Я это не к оправданию нашего руководства, но нельзя санкции вводить под таким предлогом.
Почитай результаты международного расследования катастрофы с боингом, раз она тебе так покоя не дает, и если для тебя из них следует, что "Россия сбила боинг", то ты наверное идиот. То же самое и со Скрипалями, конечно же было проведено расследование, построенное на железных фактах, которое привело... ни к чему. Ни суда, ни попытки экстрадиции виновных в отравлении и так далее. Конечно интересно воспринимать мир черно-белым и считать, что политические интриги имеют хоть какое-то отношение к объективной реальности, но лучше бы ты больше вопросов задавал к себе и своему мировоззрению, чем к другим.
> Ну Меркель-то наверное ученый-химик, ей виднее ...
Вообще-то, Меркель - phd по химии. Так что, да, она - ученый-химик))
или он просто реально был западным проектом, просто перед нашей хунтой поставили условие - замочите навального, мы выебем всех ваших тут с коксом бегает и всех остальных кто вмешивается в выборы
Контрольный единорожек88
Ну да действительно всех россиян возят в Германию на лечение, а я то думал чего в ру больницы такие убитые. Потому что всех возят в клиники Европы.
Все было хорошо, пока не отравили Навального
Вот тебе и рафаэлка.
Что за мем с рафаэлкой?
симонян сказала, что Навальному надо было просто рафаэлеу съесть и его бы попустило сразу
Очень хочу 120. Лучше больше.
Православный татарин
Всё в баксы перевел?
Переехал в ЕС. Но осталась ипотека в Мск. Хочу скорее закрыть.
Я прогнозирую 90
Откровенный Паша
Ставлю на 92
I M P O S S I B L E
Рубль реально превратится в фантик
Да в общем-то уже — читал , что с 1998 рубль девальвировался в 12.5 раз (!)
Нет более радостной новости для либерала - отравление подтвердилось! Ура блять! Весь твиттер пердит кипятком
ты разве либерал? Докажи
Я тут на одном форуме ещё вычитал прекрасное:
Хреновые новости, для Навального в первую очередь. Боюсь в такой информационной картине никто его ни из какой комы выводить не будет, гораздо удобнее будет держать овощем, так сказать наглядным доказательством для того, чтобы обвинять во всём Россию.
Как будто выйди Навальный из комы, все, вопросов по России не останется
чо за чуш лол
Человеческий огонь
сценарий для программы "Пусть Говорят"
Откровенный Паша
пошли туда экспертами!
Откровенный Паша
харкнём в рожу малахову и убежим
Ватники, мэм
Честно говоря, идея что его траванули свои же, не кажется такой бредовой...
Да что уж там. Можно еще дальше поразмыслить: Путина из президентского кресла противники Кремля не выпускают.
Парламентский рубин
Зачем?
Ни один из ФБК движ даже на уровне Навального не потянет, не говоря уже про амбиции посерьезнее.
И если бы теоретически свои, щас самое время рейтинг поднимать, а чет очереди на должность лидера российской оппозиции нет.
Да и Кремль эту тему слабо педалит, почему-то.
*Учитывая бардак, который в Омске устроили, скорее кто-то из совсем *не своих* средней руки постарался, а когда в Москве узнали, стали на ходу прикрывать. Имхо.
ну не фбк, конечно, но нужно искать кому выгодно, его и не грохнули и санкций нам напихают ¯\_(ツ)_/¯
Зачем говноедов (типа ремесла или хохлятки витезевой) на зарплате в подборку включать? Они не обладают никакой субъектностью, что им скажут говорить, то и будут, а позицию властей можно узнать и из симонян с песковым
Парламентский рубин
позицию властей можно узнать и из симонян с песковым
поправка - только от пескова, от симоньян можно узнать только позицию тупой ватной пизды
Пока что лучшим доказательством вины властей в данном случае является то, что уголовное дело не возбуждено, следственные действия не ведутся. И я сомневаюсь, что они когда-либо будут вестись.
Очень жаль Навального. Скорее всего ему это тяжело дастся. Хоть бы инвалидом не остался :(
Чего-то они одну и ту же повесточку форсят, будто бы Новичек это биологическое оружие, а не химическое
В противном случае отравились бы десятки человек в России.
итп формулировочки
Растительный единорожек88
Они намекают на то, что при отравлении Скрипаля весь его дом разбирали спустя много дней после отравления, на состояние здоровья жаловались многие люди, задело ещё дочь. А тут все живы и здоровы.
Так проблема в такой "грязности" не из-за самого вещества, а из-за метода распространения(контактного) и доставки в организм(трансдермального), вследствие которого его разнесли по округе. Плюс остатки они выкинули в помойку.
А дом они вроде снесли, т.к. чистить его было нецелесообразно.
Если так интересно, то можешь лично убедиться и потестить на чем-нибудь, что просто так через кожу не проникает при помощи вот этого в-ва, продаётся в аптеках https://www.rlsnet.ru/tn_index_id_1401.htm без рецепта.
задело ещё дочь.
Там много кого задело
Создатель Новичка на Эхе говорил, что есть другая твердая вариация новичка, которая подействует только при применении во внутрь
Символический браслет
Терпят, или на коронавирус списали. Ну, или отравители действовали немного аккуратнее.
Фундаментальный лолипоп
Я хз как это действует, но может зависит от дозировки?