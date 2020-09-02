Клиника «Шарите» поручила специалистам-токсикологам бундесвера исследовать медицинские пробы господина Навального. Теперь специальная лаборатория бундесвера сделала ясное заключение: Алексей Навальный стал жертвой нападения с использованием химического нервно-паралитического вещества из группы «Новичок». Этот яд, без каких-либо сомнений, присутствует в пробах.

Поэтому ясно, что Алексей Навальный стал жертвой преступления. Его должны были заставить замолчать, и я это осуждаю, в том числе от имени всего федерального правительства, самым резким образом.

Во второй половине дня российский посол был проинформирован министерством иностранных дел о результатах тестов. Мы ожидаем, что российское правительство выскажется об этом происшествии. Возникают серьёзные вопросы, на которые может и должно ответить только российское правительство.

К судьбе Алексея Навального привлечено внимание всего мира. Мир будет ждать ответов. Мы информируем наших партнёров в ЕС и НАТО о результатах исследований. Мы вместе обсудим это и с учетом российской позиции решим, какая общая реакция будет соразмерной.

Преступление против Алексея Навального направлено против основных прав и ценностей, которые мы защищаем.