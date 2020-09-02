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Женя Кузьмин
15 231

Германия установила, что Навального отравили веществом группы «Новичок»: реакция Запада, России и соцсетей Материал редакции

Германия и Великобритания призывают российское правительство к ответу, США грозит «финансовыми ограничениями», а МИД РФ заявляет об отсутствии фактов.

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Маркус Шрайбер, Reuters

2 сентября немецкое правительство объявило, что в организме Алексея Навального нашли следы яда из группы «Новичок». Исследование провела лаборатория Бундесвера по просьбе клиники Charite, где находится политик. В кабмине ФРГ подчеркнули, что анализы показали «недвусмысленные доказательства», что Навального отравили именно этим нервно-паралитическим веществом.

Военные токсикологи Германии нашли в организме…
Правительство Германии заявило, что Навальный «стал жертвой нападения с химическим…
tjournal.ru

Это заявление — главное продвижение в ситуации с Алексеем Навальным с момента его перевоза в Германию. Он при этом до сих пор находится в тяжёлом состоянии и подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Симптомы отравления уменьшаются, говорят в Charite, но медики ожидают длительного течение болезни.

По поводу следов яда в организме Навального на специальной конференции выступила канцлер Германии Ангела Меркель: она заявила, что политика пытались «заставить замолчать», и после результатов анализов у ФРГ есть «серьёзные вопросы» к России. Посла России в Берлине Сергея Нечаева вызвали в министерство иностранных дел Германии. Следом высказались США, Великобритания, Евросоюз и НАТО. Со стороны России ситуацию с Навальным и «Новичком» прокомментировали Кремль, МИД и омские врачи.

Заявления Запада

Клиника «Шарите» поручила специалистам-токсикологам бундесвера исследовать медицинские пробы господина Навального. Теперь специальная лаборатория бундесвера сделала ясное заключение: Алексей Навальный стал жертвой нападения с использованием химического нервно-паралитического вещества из группы «Новичок». Этот яд, без каких-либо сомнений, присутствует в пробах.

Поэтому ясно, что Алексей Навальный стал жертвой преступления. Его должны были заставить замолчать, и я это осуждаю, в том числе от имени всего федерального правительства, самым резким образом.

Во второй половине дня российский посол был проинформирован министерством иностранных дел о результатах тестов. Мы ожидаем, что российское правительство выскажется об этом происшествии. Возникают серьёзные вопросы, на которые может и должно ответить только российское правительство.

К судьбе Алексея Навального привлечено внимание всего мира. Мир будет ждать ответов. Мы информируем наших партнёров в ЕС и НАТО о результатах исследований. Мы вместе обсудим это и с учетом российской позиции решим, какая общая реакция будет соразмерной.

Преступление против Алексея Навального направлено против основных прав и ценностей, которые мы защищаем.

Ангела Меркель
канцлер Германии

Соединённые Штаты глубоко обеспокоены опубликованными сегодня результатами. Отравление Навального — полностью недопустимый поступок. Россия уже использовала нервно-паралитическое вещество «Новичок» в прошлом.

Мы будем работать с союзниками и международным сообществом над тем, чтобы привлечь к ответственности причастных в России, к кому бы ни привели доказательства, и ввести против них финансовые ограничения за их злонамеренные действия. Россияне имеют право выражать свое мнение мирно, не опасаясь возмездия любого рода, и уж тем более с использованием химического оружия.

Совет безопасности США
Boris Johnson @BorisJohnson
It’s outrageous that a chemical weapon was used against Alexey Navalny. We have seen first-hand the deadly consequences of Novichok in the UK. The Russian government must now explain what happened to Mr Navalny – we will work with international partners to ensure justice is done.
[Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон] То, что против Алексея Навального применили химическое оружие — это возмутительно. Мы своими глазами увидели смертельные последствия «Новичка» в Британии. Российское правительство должно объяснить, что случилось с мистером Навальным — мы продолжим работу с нашими международными партнёрами, чтобы добиться свершения правосудия
Jens Stoltenberg @jensstoltenberg
Germany announced Alexey Navalny was victim of a Novichok attack. I utterly condemn the use of a military-grade nerve agent, which makes it even more urgent that Russia conducts full & transparent investigation. We’ll consult with Germany & all #NATO Allies on the implications.
[Генсек НАТО Йенс Столтенберг] Германия объявила, что Алексей Навальный пал жертвой нападения с использованием «Новичка». Я категорически осуждаю применение боевого отравляющего вещества, что делает еще более неотложным проведение Россией полного и прозрачного расследования
Ursula von der Leyen @vonderleyen
I was informed by Chancellor Merkel that Russian opposition leader Navalny was attacked with a nerve agent, in his own country. This is a despicable and cowardly act - once again. Perpetrators need to be brought to justice.
Я была проинформирована канцлером Меркель, что лидер российской оппозиции Навальный был отравлен нервно-паралитическим средством в своей собственной стране. Это ещё один подлый и трусливый поступок. Виновные должны быть привлечены к ответственности

Заявления в России

В очередной раз становимся свидетелями ситуации, когда тщательной, основанной на конкретных фактах и доказательствах работе, предметному взаимодействию по линии правоохранительных органов и медицинских учреждений наши партнёры предпочитают громкие публичные заявления без предъявления хоть какой-либо фактуры, полностью пренебрегая существующими правовыми механизмами сотрудничества. Всё это превращается в очередную информационную кампанию.

Как вы считаете, задал ли наш посол, господин Нечаев, немецким коллегам тот самый вопрос, который волнует сейчас очень многих: а где факты, где формулы, где хоть какие-либо данные? Отвечу: да, задал. Как вы считаете, какой ответ он получил от немецких коллег? Никакой. Ни фактов, ни данных, ни формул, ни материалов, ни справок. Ровным счётом ничего.

Если задача заключается в том, чтобы обосновать некие заранее подготовленные «ответные меры», о которых ранее уже заявлялось, то становится понятным, почему в ход идут мегафонная дипломатия, подмена нормального сотрудничества информационной кампанией, публичные обращения в ЕС и НАТО, упоминание ОЗХО.

Если истинной целью является всё-таки обстоятельное расследование правоохранительными органами с участием медицинских организаций, на чем мы решительно настаиваем, тогда призываем наших партнеров к полноценному сотрудничеству и обмену информацией с задействованием имеющихся двусторонних правовых механизмов.

Мария Захарова
представитель МИД РФ

В настоящий момент мы не можем квалифицированно отреагировать на упомянутые заявления. В целом мы подтверждаем, что готовы и заинтересованы в полном взаимодействии и обмене данными по этой теме с ФРГ.

Наши врачи также официально предложили обмен данными и пока не получили, к сожалению, ответ от немецких коллег. До вывоза больного в Берлин, в соответствии со всеми международными стандартами, был проведен целый комплекс анализов у нас в стране, никаких отравляющих веществ выявлено не было.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь Путина

Самые главные органы, отвечающие за детоксикацию — это почки, печень, лёгкие — на момент пребывания пациента в нашей клинике были интактны. То есть, не было повреждений и гипотезы о прохождении токсиканта через эти органы — а любой токсикант, естественно, должен через них пройти. Организм всё равно будет бороться.

Мы эти экспертизы провели в первую очередь — на тяжёлое отравление, тяжёлые яды, яды летальные, яды сильнодействующие, включая наркотические вещества, спирты, лекарственные препараты — но это не подтвердилось лабораторными исследованиями, в том числе повторными в других клиниках. Да и клиническая картина не соответствовала этому.

Александр Сабаев
заведующий отделением острых отравлений омской БСМП

Реакция соцсетей

Усы Пескова @Sandy_mustache
Обмен веществ - Новичок
0 - 1 https://t.co/Kq1nbbvkYS
Mikhail Svetov @msvetov
Германия сообщила, что Навального отравили новичком. Сейчас важно поименно запомнить каждую мразь, которая писала, что «не всё так однозначно», рассказывала про низких сахар, получала грамоты за помои о компетентных Омских врачах и лгала, лгала, лгала. https://twitter.com/mediazzzona/status/1301154512351178755
Leonid ❌ Volkov @leonidvolkov
И несколько слов о вкладе во всемирную историю.

Хрущев: Sputnik
Горбачев: Perestroyka
Путин: Novitchok
Смирнов @sssmirnov
Владимир Путин принял Россию в Большой Восьмерке, оставит с программой «Нефть в обмен на продовольствие» https://zona.media/chronicle/navalny_omsk?_share=1&event=35233
Дмитрий Гудков @gudkovd
Вот и все. Тайное стало явным, очевидное – медицинским. Фактом. Навальный отравлен «Новичком».

То есть государством.
Roman Dobrokhotov @Dobrokhotov
Какой замечательный шпиль у томского Богоявленского собора https://t.co/t5SUgccdzO
Нерезидент @neresident
- Мы отравили Навального "Новичком", ждем пока откинется, какие будут указания?
- А отправьте его вон немцам, пусть они этот новичок найдут и нас обвинят!
- Отличный план!
- Не вижу никаких изъянов!
Евгений Понасенков @Ponasenkov
Я бы сформулировал научно точнее: отравление Навального старичком. #Навальный #скрепы #отравлениеНавального
Tania Felgengauer @t_felg
Кажется, российские власти считают, что если лаборатория в РФ не может обнаружить Новичок, то и никакая другая лаборатория в мире не сможет. Но давайте вспомним, что из технологических достижений у нас робот Федор, криво нарисованные ракеты и не всегда едущий танк.
Пeрзидент Роисси @KermlinRussia
А ведь омский главврач предупреждал как мог:

Нарушение
Обмена
Веществ
и
Человек
Оказался в
Коме
Маргарита Симоньян @M_Simonyan
Я не знаю, кто отравил Навального и травили ли его вообще.

Верить немецким спецслужбам оснований не больше, чем каким бы то ни было.

В отсутствие непреложных фактов человек всегда выбирает, кому верить, исходя исключительно из собственных симпатий и предпочтений.
Маргарита Симоньян @M_Simonyan
Сколько слов-то знакомых.

Новичок, ОЗХО, Шарите.

Ни ума, ни фантазии.

Осталось понять, у кого.
Vitaly Tretyakov @v_tretyakov
Неделю думали, какое новое вещество занести. Решили, что "Новичок" имени Скрипаля - лучше всего.
Но неужели Меркель этого не понимает?
За что её держат так крепко англосаксы?
Радио Стыдоба @RadioStydoba
Меркель: "Яд группы Новичок в организме Навального определен точно, сомнений быть не может".

Тогда не может быть сомнений и в том, что яд попал в Навального уже в Германии.

В противном случае отравились бы десятки человек в России. Это элементарная логика.
Илья Ремесло @iremeslo
1. Кровавый режим сначала недоотравил Скрипаля "Новичком";
2. Получил кучу проблем на голову;
3. Недоотравил Навального тем же "Новичком" (других нет, яды закончились);
4. Следов так и не нашли, летевшие с Навальным живы-здоровы.

Я всё правильно понял, это звучит логично?
Армен Гаспарян @A_Gasparyan
Что и требовалось доказать: в Германии заявили, что Навального отравили веществом из группы «Новичок». Если бы это было действительно так, то действие вещества уже бы отразилось на здоровье Юлии Навальной, лечащих врачей Навального, пассажиров самолета и сотрудниках ФБК... https://t.co/awuhtORz1n
Юлия Витязева @Vityzeva
Итак: сопровождающие Навального сотрудники ФБК; посетители Томского аэропорта и пассажиры самолета; врачи и пациенты Омской клиники; перевозчики в Берлин; персонал и клиенты Шарите - опять таки, по логике, все они должны были дать хоть какие-то признаки отравления.

Где симптомы?
Skabeeva
А почему Навальный не отравил всех остальных? Пассажиров, с которыми летел одним самолётом? Омских врачей, которые его лечили? Своих соратников? Немецких врачей?

Все ведь были без спецкостюмов, а ‘новичок’- нам рассказывали после Солсбери- очень опасен. Вопрос!
Алексей обязательно поправится, и мы снова будем смеяться над ним и ныть всей семьей, что не хотим фотографироваться для его инстаграма тысячу раз в день. А государственные террористы так и останутся со своим новичком, заедая его рафаэлкой. И всегда будут жить с этим, сколько бы лет они не стояли со свечкой на Пасху в храме

#отравлениенавального #новости #соцсети

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197 комментариев
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Иван Сидоров

66

Без позиций русских рэпперов по данному вопросу пост неполноценен 

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Meg Walker

Иван
30

Ну раз уж ты попросил:

Позиции РУССКИХ РЭППЕРОВ по данному вопросу.
»
» Витя СД - сидит итт и активно поддерживает травлю мразей.
»
» Павел Техник - пожелал лично расправиться с мразями физически.
»
» Галат - предложил ОБОССАТЬ МРАЗЕЙ, а не сидеть на жопе.
»
» Хованский - предлагает больно и унизительно ПОКАРАТЬ ИХ СВОЕЙ ЕЛДОЙ.
»
» Саша Скул - предложил наказать ОХУЕВШИХ ДЫРОК.
»
» СЛАВА КПСС ХРАНИТ МОЛЧАНИЕ.
»
» Шокк - высрал два невнятных твита.
»
» ОКСИМИРОН - УБОЖЕСТВО, ЗАКОМПЛЕКСОВАННЫЙ НЕДОНОСОК - БУКВОЕД.

Ответить

Данила

Meg
5

Пора бы обновить пасту, например, поменяв СЛАВУ КПСС на Картрайта

Ответить

Meg Walker

Данила
4
Ответить

Данила

Meg
0
Ответить

Meg Walker

Данила
4
Ответить

Jabas

Meg
0

Хлопнем бургер за здоровье Навального

Ответить

Нижний интернет

Meg
0

Спасибо, храни вас господь 🙏

Ответить

Vitali

Meg
0

Камикадзе Ди просит найди родителей этих ублюдков

Ответить

Максим Шпилёв

43

Ни фактов, ни данных, ни формул, ни материалов, ни справок. Ровным счётом ничего

Ответить

Soul Reaver

Максим
6

Не ну а по сути - что-то есть? Пока кроме заявлений Меркель ничего. Остается лишь верить в то, что диагноз немецких врачей правдив - проверить всё равно некому. 

Ответить

Атлант поправил плечи

Soul
23

Не ну а по сути - что-то есть?

Да, репутация
Политковская
Литвиненко
Кара-Мурза
Скрипаль
Верзилов
Навальный

Если ошибки в порядке или кого-то упустил исправьте
По боингу тоже требовали доказательств сразу, а процесс только в этом году выходит на финишную прямую
Немцы могут и ошибаться(очень маловероятно) , но русские сделали все что бы оставить жирный репутационный "русский след" в начале 21 века

Ответить

Vladimir Medvedev

Soul
3

Ну репутация Меркель и Германии очень дорого стоит. А вот путина сто раз на вранье ловили "ихтамнет/наши вежливые зеленые человечки" и тд

Ответить

Alex Antipov

Максим
0
Ответить

Taktischer Corgi

43

Германия заявила об отравлении Навального «Новичком»

Реакция Кремля:

Ответить

Атлант поправил плечи

Taktischer
7

Беларусь

Ответить

Taktischer Corgi

Атлант
3

панад усiм!

Ответить

Имя Фамилия

Атлант
0

*Беларусь

Ответить

Eugen T

Taktischer
0

МИД РФ 

Ответить

Атлант поправил плечи

40

И снова Кремль, как с Боингом кричит "Какие ваши доказательства? Дайте нам доступ! Давайте расследовать вместе, вместе!!!"  и снова никто маньяка не пустит к вещдокам

Ответить

Иван Клюхин

Атлант
–6

Про маньяка и вещдоки весьма иронично звучит, в контексте немцев и отравляющих газов)

Ответить

Виталий Ситников

Иван
0
Ответить

Илья Гераськин

37

Смешно выглядит позиция официальных лиц . Мол дайте нам документы, давайте вместе разбираться. Алло, его отравили не в Солсбери, а в Томске. Это вы должны были уже давно выкатить чёткую, обоснованную версию а не эти бе ме про обмен веществ. Где уголовное дело?

Ответить

Evgeny Gladkikh

Илья
11

Ну Кремлю же настолько невыгодно его травить, что батальон фсбшников в больнице дежурил круглосуточно, а дело вот завести забыли. Ничего странного, ничего не обычного.
Нет бы хоть для отвлечения внимания завели какие дела, мол ищем, занимается, но они настолько тупые и/или они настолько верят в свою безнаказанность что решили вообще в тупую (считай в открытую) убить человека и не париться.

Ответить

Alexey Kostuk

Илья
1

Я согласен насчет слов про уголовное дело и невнятную ерунду про обмен веществ

Но громкие заявления западного мира без предоставления пруфов - это тоже странно и туповато. Подчеркиваю: я не склонен думать, что немецкие врачи что-то фальсифировали. Но громкие заявления без пруфов я не одобряю

Ответить

Bad Mother Fucker

Alexey
4

У них все пруфы есть. А кому они должны что-то доказывать? Режиму, который неоднократно травил своих противников?

Ответить

Dr. Acula

Bad
3

да, и режиму, и общественности
если обществу не предоставляются пруфы, то чем они отличаются от режима деда, где людей на годы сажают потому что потому
надеюсь, пруфы будут в ближайшее время

Ответить

Bad Mother Fucker

Dr.
1

Они отличаются от режима деда примерно всем. И если ты этого не понимаешь, то самое время тебе достать мозги из помойного ведра

Ответить

Dr. Acula

Bad
3

пиздец аргумент, неплохо лайки накручиваешь, наверное
но репутацию получили они как раз тем, что делают всё гуманно и аргументированно

Ответить

andrej

Dr.
5

Понимаете, если вы живёте в многоквартирном доме и каждый день выходите в подъезд, чтобы прокричать: "я вас раком поставлю, собаки сутулые, я две войны прошёл, у меня дома ящик гранат лежит, в любой момент вас в клочья разнесу! помните Борю со второго этажа? и где ваш Борис теперь?! в гробу ваш Боря, и вы там будете! мне терять нечего". И когда ваш душераздирающий рассказ о собственной богатырской силушке слушают из года в год, то очевидно, что в любом происшествии в этом доме, будь то обоссанный лифт или убийство, первым подозреваемым окажетесь вы. Потому что все остальные соседи друг с другом здороваются, ходят в гости, а не сидят в ожидании вторжения около входной двери с кухонным ножом. Если вы не хотите, чтобы вас считали маргиналом - не ведите себя как маргинал: не паркуйте на газоне у подъезда свой танк, не тычьте дулом автомата при встрече с соседями, не обещайте в любой момент взорвать дом просто потому, что вам легче укакошить всех, чем навести порядок в собственной квартире

Ответить

Dr. Acula

andrej
0

ну а ватники так же скажут, что пиндосы развязали большинство военных конфликтов после второй мировой и понаплодили марионеточные правительства в Европе, теперь США тоже упоротый сосед?
чтобы заткнуть рты кремлевским собакам, лучше предоставить на широкое обозрение побольше фактов, чтобы на Западе сами не дали задний ход, как во многих делах, типа влияния России на выборы в штатах, даже иск Пригожину насчет "фабрики троллей" пришлось отозвать

Ответить

Эдуард Суровый

Dr.
0

А точно марионеточное правительство именно в ЕС, если сравнить уровень жизни и инфляцию?

Ответить

Dr. Acula

Эдуард
0

мне похуй, не я так думаю

Ответить

Константин

andrej
0

ну, так-то эти соседи каких-то 20 лет назад собрались в кучу и расчленили одного из соседей
периодически ходят в соседние дома и убивают там кого-нибудь
а раньше и к тебе приходили, порезав половину твоих родственников
а потом 50 лет угрожали тебя и всех родственников убить
ну т.е. хуёвое сравнение
здороваются, ходят в гости

если не ходим и не здороваемся, то может не только в нас дело?
просились ведь при Медведеве в НАТО
нас не приняли, только продолжили расширять свои базы вокруг нас
есть вариант, что веди и они себя иначе, Дед бы не вернулся на третий срок
иногда кому-то нужны враги и этот кто-то умело их себе создаёт

Ответить

Константин Курасов

Dr.
0

спроси ещё, чем Меркель отличается от Деда, если сидит у власти почти столько же?

Ответить

Богдан Мамаев

Alexey
1

Да будут и пруфы, не все сразу. Они смакуют пока

Ответить

Soul Reaver

11

На самом деле позиция правительства звучит вполне адекватно. Клиника действительно не предоставила документальных доказательств отравления. Пока всё что у нас есть это заявление Меркель. А вместо него лучше бы предоставили результаты анализов, что конкретно в крови нашли, в каком количестве, и на основании чего диагноз был поставлен. А пока что это действительно просто набор политических заявлений, ничем не подкрепленный. Тут необходимо приглашать специалистов из разных стран, демонстрировать результаты исследований каждому, и уже на основании мнений этих специалистов делать выводы. 

Ответить

Артур Мудрик

Soul
13

чтобы на каждое доказательство правительство вкидывало с десяток маргинальных теорий и пыталось запутать следствие? Я думаю они уже имеют негативный опыт сотрудничества по делу MH-17

Ответить

Evgeny Gladkikh

Soul
3

Ну вот специалистам из разных стран и предоставят, когда экспертная группа соберется международная.
А с этими толку разговаривать. Ничего не обнаружили, дел заведенных нет, виноват обмен веществ, он заболел.

Ответить

Vladimir Medvedev

Soul
1

Не понимаю, какие доказательства нужны России, которая лично первая исследовала кровь Навального. Какие еще? Ну напишут бумагу - скажут подделка.. Пошлют кровь - скажут "а мы не нашли". Это же не вопрос технологий. Обнаружить отравление очень просто, как говорят эксперты. Не может быть такого, что наши случайно пропустили. Просто нагло врут в лицо.

В Европе и США все считают доказаным на 100% факт отравления новичком. Лавров с Машей алкоголичкой может сколько угодно пускать слюни - толку от этого НОЛЬ, европейцы то знают правду. Кого они обмануть хотят? Это дешевое шоу рассчитано только для дебилов в России, которые до сих пор считают, что "в мид врать не будут") Это к симонян, оно не лечится.

Ответить

Олег Н.

Vladimir
–2

Ну вот ты, например, считаешь, что "в святой европке врать не будут". И чем ты в таком случае принципиально отличаешься от "дебилов в России"?

Ответить

Vladimir Medvedev

Олег
1

Опытом! Сколько раз пыню на вранье уже ловили. Да и понятно все было, глядя на омских врачей что они не знают, что им говорить. Человек в коме, а они сопли жуют, что обмен веществ нарушен, но точно не отрава.

Не обязательно исследовать кровь, чтобы быть уверенным в отравлении Навального.

Я как раз максимально объективен и поэтому мои прогнозы как правило сбываются.

Ответить

Олег Н.

Vladimir
1

Да и понятно все было, глядя на омских врачей что они не знают, что им говорить.

Ну а как ты хотел? Представь себя на их месте. Они по-твоему подготовленные к таким потрясениям люди и всегда готовы отвечать на каверзные вопросы налетевшей прессы? Вот в Германии умно поступили и никакую прессу к врачам не стали пускать, потому что и немецкие врачи стали бы так же жевать сопли.

Не обязательно исследовать кровь, чтобы быть уверенным в отравлении Навального.

Я как раз максимально объективен

Объективность наивысшего уровня демонстрируется 

Ответить

Эдуард Суровый

Олег
1

А можно пример уровня десятикилометрового истребителя или ихтамнета от представителей Германии?

Ответить

Валентин Жетонофф

Эдуард
0

молчаливое согласие с действиями США, никаких действий в отношении эмиратов, когда журналиста убили и много чего другого. Каждый действует в своих интересах и поэтому верить нельзя никому, нужны пруфы. Англия также пмздела, что у них есть пруфы по Скрипалям и скоро их покажут, но так ничего и не показали. 

Ответить

Anton Kudinov

Soul
2

По-моему, у них есть все доказательства. Как от своих, так и от немцев скорее всего, ток в обоих случаях они их получили в приватном режиме. Но они же не могут сказать (по крайней мере публично)))))): "ну дамс ээ пук ну да, мы тупые, вы немцы пук ммм правы, даа ээ доказательства есть, будем эээ, да, расследовать, обязательно". Конечно, даже самые оф лица будут пиздаболить так, что мало не покажется, как они всегда это делают. Все уши развесили от Захаровых и Песковых, что никаких доказательств нет, и такие НУ РЕАЛЬНО ЖЕ НЕТ ДОКАЗАТЕЛЬСТВВВВВВ!!!!!!

Ответить

Big Dick Energy

Soul
1

На любые пруфы пропаганда найдет ответ. Смысла ноль.

Ответить

Гриша Почуев

Soul
–1

Так если его Путин отравил пускай он сам на себя и покажет доказательства того, что его спец службы отравили Навального. Элементарная же логика

Ответить

Просто Тимуррр

–34

Чот я реального не вкуриваю с какой стати Германия требует ответа от России по поводу происшествия с гражданином России на территории России. Им же только подлечить отдали Навального.

Ответить

Алиса Барышман

Просто
40

Вполне могут требовать ответов. Как минимум потому, что Россия не Египет или Сев. Корея; в ОЗХО состоит, конвенцию подписывали/ратифицировали.

Ответить

Виталий Ситников

Алиса
0

Зачем вы так с египтом?

Ответить

Алиса Барышман

Виталий
0

Ну так сколько лет уже прошло, а они всё ещё игнорят конвенцию и ОЗХО (даже Иран уже это сделал). Вместо этого не так уж давно пополняли(и может сейчас пополняют) запасы нервнопаралитиков.

Ответить

solawind

Просто
21

Потому что могут, очевидно же. Почему бы не поставить к ответу запиздевшегося царька бензиново банановой республики который травит своих граждан с целью удержания власти?

Ответить

Данила

solawind
1

поставить к ответу

гггг

Ответить

solawind

Данила
8

дддд
дурачки из верхушки союза тоже думали что стране с ядерным оружием ничего не грозит, а потом куриные ножки у сша покупали.

Ответить

Данила

solawind
0

Ну-ну. Выражают озабоченность, готовят пакет санкций.

Ответить

solawind

Данила
3

То ли дело наши искандеры, да? Газпром почти банкрот, Роснефть консервирует и продает добычу потому что нет закупок оборудования для ремонта, но нам санкции не страшны! По телеку сказали.

Ответить

Данила

solawind
0

Не знаю, с чем ты споришь, я просто посмеялся над нелепостью твоей изначальной формулировки.

Ответить

solawind

Данила
0

Нет ничего нелепого, очевидно эти заявления конкретно против Путина и ожидают его реакции.

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Средний файл

Данила
1

Если бахнуть персональные санкции + конфискацию имущества на дружков путина, высших чинов РФ и, например, ярких пропагандонов, то вполне тянет на поставку к ответу (не забыв, ествественно, их родню).

Не умрут, но гореть будут ярко и долго

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Парламентский рубин

Средний
0

Что мешало сделать это после Крыма, после Боинга?

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Средний файл

Парламе…
–1

Я думаю тут скорее накопительно. Вряд ли будет и прямо сейчас, но вот через ещё 1-2 громких факапа вполне вероятно.

Ответить

Парламентский

Средний
3

Да, нет. Тогда не сделали, значит и не сделают уже.

Ответить

Vladimir

Парламе…
0

Чтобы было чем сдерживать в будущем. Ведь если израсходуешь все аргументы сразу - то потом получишь совершенно сорвавшуюся с катушек лошадь, которая закусит удила и будет нести без какого либо контроля. А так хвост отрубают постепенно и это, кстати, работает. Путин все еще пытается делать вид, что он не совсем людоед. Как то оправдывается, Навального выпустил, так или иначе.

Есть еще больные точки на которые может наступить фрау меркель.

Ответить

Данила

Средний
0

Помню давнишние шутки на этот счёт, что в такой ситуации у всех этих людей появится мотивация способствовать развитию внутренней экономики и пр. — деваться типа некуда.

Ответить

Упоротый Голубь

Просто
3

Ну типа налицо факт отравления хим. оружием, че. Ну и плюс медийная личность, оппозиционер, а кремль и так критикуют за то, что мол проходу оппозиции не дают

Ответить

Валентин Жетонофф

Упоротый
0

ну где факт, что это боевое хим. оружие? То что это отравление - факт, все остальное пока без пруфоф.

Ответить

Vladimir Medvedev

Валентин
–1

Меркель сказала, какой еще авторитет нужен? Врачи? Тоже сказали. Какие еще доказательства? Кровь прислать тебе лично? В омске была возможность исследовать сколько влезет, а уж если не хочешь видеть, то и не докажешь.

Но на международной арене, как мы видим, факт отравления новичком уже считается доказаным на 100% и сомнений ни у кого не вызывает - ни в Европе ни в США. Что бы там не кудахтала маша-алкоголичка

Ответить

Олег Н.

Vladimir
0

Меркель сказала, какой еще авторитет нужен?

Ну Меркель-то наверное ученый-химик, ей виднее, да и какой толк ссылаться на авторитеты, если ты пытаешься о фактах говорить?
Но на международной арене, как мы видим, факт отравления новичком уже считается доказаным на 100% и сомнений ни у кого не вызывает

Это вообще просто смешно, че-то там кудахтнули говорящие головы как обычно, ну раз кудахтнули, то значит факт доказан.

Как будто не было ситуаций, когда все эти политики и представители обгаживались, а потом им приходилось извиняться (или нет)

Ответить

Vladimir

Олег
1

Конечно не было. Перед тем как сказать, что Россия сбила боинг (что опять было понятно сразу), Европа лет 5 расследовала что-то, искала доказательства. Тут доказательства есть, Меркель не надо быть химиком, есть врачи, которым она доверяет. Есть железные доказательства именно поэтому мы видим комментарии от лидеров всего развитого мира. Германия, ЕС, США, Англия. И Меркель умеет выбирать слова, почитай - она сказала, что нет никаких сомнений. Это не случайный оборот, это значит в том, что она уверена в том, что говорит.

Но бот олег может верить машке захаровой.

Ответить

Валентин

Vladimir
0

какие железные доказательства? че тв несешь? История мира показала, что все политики пиздят, что каждый действует в своих интересах. До сих пор нет ФАКТОВ по Скрипалям, лишь десятки косвенных пруфоф (хотя я считаю, что это именно наши сделали). Тут также, пруфоф ноль, я бы все же хотел обьективности, когда обвиняют любые страны, выглядит это также, как Путин обвиняет запад во всех грехах, точно также и без пруфоф. 
Кто отдал приказ, с какой целью и еще миллион вопросов. 
Слушал интервью с создателем новичка, он говорил, что симптомы не очень похожи на боевое отравление, это лишь догадки офк. Хочу железобетонных пруфоф, чтобы их выслали в РФ, чтобы независимые организации дали анализ этим пруфам. Пока сплошное пиздабольство, как с Скрипалями, когда там пмздели, что у них есть железобетонные факты, но так ничего и не предъявили конкретно. 

Ответить

Vladimir

Валентин
–1

История мира показала, что блаблабла от ботов никого не волнует, мне даже читать лень.

Можешь начинать ныть, что кругом русофобы и нас не любят)

Ответить

Валентин

Vladimir
–1

это от тебя и меркель бла бла идет)) Пруфы бы, хоть какие-нибудь. И про боинг чел тоже правильно написал, там нет пруфоф. Дальше ты можешь верить или нет. Я сяитаю, что сбили ДНР и ЛНР по тупости своей, но это далеко не факт, есть только косвенные доказательства. 
Такие дела бы рассыпались в суде, поэтому единственное, что можно реально делать - пиздеть языком. Ни один адекватный суд бы не обвинил россию в отравлении Скрипалей, взрыве боинга и уж точно отравлении Навального (тут единственный косвенные доказательства, что наши реагировали на это все очень странно, но на это есть тысячи причин). 
Короче, нужны конкретные доказательства, а пока это "верю", "не верю". С Скрипалями и Боингом хоть что-то было, а тут ничего.

Я это не к оправданию нашего руководства, но нельзя санкции вводить под таким предлогом.

Ответить

Олег Н.

Vladimir
–1

Почитай результаты международного расследования катастрофы с боингом, раз она тебе так покоя не дает, и если для тебя из них следует, что "Россия сбила боинг", то ты наверное идиот. То же самое и со Скрипалями, конечно же было проведено расследование, построенное на железных фактах, которое привело... ни к чему. Ни суда, ни попытки экстрадиции виновных в отравлении и так далее. Конечно интересно воспринимать мир черно-белым и считать, что политические интриги имеют хоть какое-то отношение к объективной реальности, но лучше бы ты больше вопросов задавал к себе и своему мировоззрению, чем к другим. 

Ответить

Bulat Fattakhov

Олег
1

> Ну Меркель-то наверное ученый-химик, ей виднее ...

Вообще-то, Меркель - phd по химии. Так что, да, она - ученый-химик))

Ответить

Конструктивный Данила

Vladimir
0

В немецкой клинике и отравили.

Ответить

Vladimir

Констру…
0

Вот да, говорить с властями РФ смысла нет, на любое доказательство придумают какую-нибудь совершенно нелепую чушь. Что-то вроде этого.

Ответить

Конструктивный

Vladimir
0

Ты предвзятый.

Ответить

Ilya Grigöryev

Упоротый
0

или он просто реально был западным проектом, просто перед нашей хунтой поставили условие - замочите навального, мы выебем всех ваших тут с коксом бегает и всех остальных кто вмешивается в выборы

Ответить

Конструктивный Данила

Просто
1

Всё спланировано ты не понимаешь.

Ответить

ouxen

Просто
0

некому больше впрягаться

Ответить

Контрольный единорожек88

Просто
–7

Ну да действительно всех россиян возят в Германию на лечение, а я то думал чего в ру больницы такие убитые. Потому что всех возят в клиники Европы.

Ответить

Олег Мильдзихов

15

Все было хорошо, пока не отравили Навального

Ответить

Bad Mother Fucker

Олег
–1

неплохо, у кого украл?

Ответить

Andrey Svetlov

12

Вот тебе и рафаэлка.

Ответить

Dmitry Yashin

Andrey
1

Что за мем с рафаэлкой?

Ответить

Alex Shkatelov

Dmitry
14

симонян сказала, что Навальному надо было просто рафаэлеу съесть и его бы попустило сразу

Ответить

Православный татарин

11

Моя ставка: 80-85 за один доллар.
Кто даст больше?

Ответить

Bradstreet Smith

Православный
1

Очень хочу 120. Лучше больше.

Ответить

Православный татарин

Bradstreet
1

Всё в баксы перевел?

Ответить

Bradstreet Smith

Православный
11

Переехал в ЕС. Но осталась ипотека в Мск. Хочу скорее закрыть.

Ответить

ouxen

Православный
2

ваше очко уходит в зрительный зал

Ответить

Sergey Volkov

Православный
0

Я прогнозирую 90

Ответить

Откровенный Паша

Sergey
0

Ставлю на 92

Ответить

Sergey Volkov

Откровенный
0

I M P O S S I B L E  
Рубль реально превратится в фантик

Ответить

Александр Ярви

Sergey
2

Да в общем-то уже — читал , что с 1998 рубль девальвировался в 12.5 раз (!)

Ответить

ouxen

Алексан…
0

намного больше

Ответить

Александр Ярви

Православный
0

120

Ответить

Max Payne

Православный
0

68

Ответить

Роман Яремчук

Православный
0

440 на чёрное 

Ответить

Госпожа Дыня

–31

Нет более радостной новости для либерала - отравление подтвердилось! Ура блять! Весь твиттер пердит кипятком

Ответить

Православный паркур

Госпожа
14
Ответить

Sergey Volkov

Госпожа
0

ты разве либерал? Докажи

Ответить

Госпожа Дыня

Sergey
1

Напомни кто ты

Ответить

Sergey Volkov

Госпожа
1

порваха всея TJ

Ответить

Dra

–15

Я тут на одном форуме ещё вычитал прекрасное:

Хреновые новости, для Навального в первую очередь. Боюсь в такой информационной картине никто его ни из какой комы выводить не будет, гораздо удобнее будет держать овощем, так сказать наглядным доказательством для того, чтобы обвинять во всём Россию.

Ответить

Атлант поправил плечи

Dra
24

Как будто выйди Навальный из комы, все, вопросов по России не останется 

Ответить

Откровенный Паша

Dra
5

чо за чуш лол

Ответить

Человеческий огонь

Откровенный
8

сценарий для программы "Пусть Говорят"

Ответить

Откровенный Паша

Человеческий
1

пошли туда экспертами!

Ответить

Откровенный Паша

Откровенный
3

харкнём в рожу малахову и убежим

Ответить

Откровенный Паша

Открове…
4

это будет наша экспертиза

Ответить

Эффективный

Открове…
0

Там уже другой, не малахов. Такой скандал был!

Ответить

Откровенный Паша

Эффекти…
0

на этот скандал пригласили малахова в качестве гостя? вот был бы парадокс

Ответить

Dra

Откровенный
6

Ватники, мэм

Ответить

Откровенный Паша

Dra
1

снимаю шялпу!

Ответить

Dra

Dra
1

Господи, неужели непонятно, что "прекрасное" написано в ироничном смысле? Минусаторы хреновы.

Ответить

Rodion Kutsaev

Dra
–1

поддержал плюсиком

Ответить

Фундаментальный лолипоп

9

Как всегда одно и то же. Пустой пердежь как с одной, так и с другой стороны. 

Ответить

Sakari Sauso

–16

Честно говоря, идея что его траванули свои же, не кажется такой бредовой...

Ответить

Rodion Kutsaev

Sakari
23

Да что уж там. Можно еще дальше поразмыслить: Путина из президентского кресла противники Кремля не выпускают. 

Ответить

Парламентский рубин

Sakari
1
Ответить

Sakari Sauso

Парламентский
0

🤝

Ответить

Mmmax

Sakari
0

Зачем? 
Ни один из ФБК движ даже на уровне Навального не потянет, не говоря уже про амбиции посерьезнее.

И если бы теоретически свои, щас самое время рейтинг поднимать, а чет очереди на должность лидера российской оппозиции нет.
Да и Кремль эту тему слабо педалит, почему-то.

*Учитывая бардак, который в Омске устроили, скорее кто-то из совсем *не своих* средней руки постарался, а когда в Москве узнали, стали на ходу прикрывать. Имхо.

Ответить

Sakari Sauso

Mmmax
0

ну не фбк, конечно, но нужно искать кому выгодно, его и не грохнули и санкций нам напихают ¯\_(ツ)_/¯

Ответить

Петр Овечкин

Sakari
0

Ага, ярмыш сама в подвале яды варит...

Ответить

Universaw

8

Зачем говноедов (типа ремесла или хохлятки витезевой) на зарплате в подборку включать? Они не обладают никакой субъектностью, что им скажут говорить, то и будут, а позицию властей можно узнать и из симонян с песковым

Ответить

Парламентский рубин

Universaw
1

позицию властей можно узнать и из симонян с песковым

поправка - только от пескова, от симоньян можно узнать только позицию тупой ватной пизды

Ответить

Nikolay Doo

Парламентский
0

сидящей на гос зарплате, что есть суть одно и тоже 

Ответить

Фундаментальный лолипоп

8

Пока что лучшим доказательством вины властей в данном случае является то, что уголовное дело не возбуждено, следственные действия не ведутся. И я сомневаюсь, что они когда-либо будут вестись. 

Очень жаль Навального. Скорее всего ему это тяжело дастся. Хоть бы инвалидом не остался :(

Ответить

Откровенный Паша

6

доллар делает скачок
путин, чай, не новичок

Ответить

сироп от щекотки

Откровенный
0
Ответить

Dra

5

Божечки, столько ватных твитов, что мне аж очень мягко стало.

Ответить

Алиса Барышман

4

Чего-то они одну и ту же повесточку форсят, будто бы Новичек это биологическое оружие, а не химическое

В противном случае отравились бы десятки человек в России.

итп формулировочки

Ответить

Растительный единорожек88

Алиса
3

Они намекают на то, что при отравлении Скрипаля весь его дом разбирали спустя много дней после отравления, на состояние здоровья жаловались многие люди, задело ещё дочь. А тут все живы и здоровы. 

Ответить

Алиса Барышман

Растительный
5

Так проблема в такой "грязности" не из-за самого вещества, а из-за метода распространения(контактного) и доставки в организм(трансдермального), вследствие которого его разнесли по округе. Плюс остатки они выкинули в помойку.
А дом они вроде снесли, т.к. чистить его было нецелесообразно.

Если так интересно, то можешь лично убедиться и потестить на чем-нибудь, что просто так через кожу не проникает при помощи вот этого в-ва, продаётся в аптеках https://www.rlsnet.ru/tn_index_id_1401.htm без рецепта.

задело ещё дочь.

Там много кого задело

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Ответить

A big purple banana 🍆

Растительный
4

Создатель Новичка на Эхе говорил, что есть другая твердая вариация новичка, которая подействует только при применении во внутрь

Ответить

Символический браслет

Растительный
0

Терпят, или на коронавирус списали. Ну, или отравители действовали немного аккуратнее.

Ответить

Фундаментальный лолипоп

Символический
2

Я хз как это действует, но может зависит от дозировки?

Ответить

Алиса Барышман

Фундаментальный