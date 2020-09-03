Кандидат в президенты США считает, что действующий глава государства «отказывается противостоять Путину».

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Джозеф Байден Фото AP

Кандидат в президенты США от демократической партии Джозеф Байден раскритиковал Дональда Трампа за то, что он не выступил с заявлением о ситуации с Алексеем Навальным. Об этом сообщается на сайте политика.

Байден считает, что «Кремль снова использовал любимое оружие, чтобы заставить замолчать своего оппонента». Как считает демократ, нет сомнений, что ответственность за произошедшее лежит на российском государстве. Байден заявил, что Трамп «отказывается противостоять Путину».

Он не осудил нападение на Навального. Его молчание — это соучастие. Джозеф Байден кандидат в президенты США от демократический партии

Байден заявил, что на посту президента сделает то, что Трамп отказывается делать — сотрудничать с союзниками, чтобы «привлечь режим Путина к ответственности за его преступления».

2 сентября военные токсикологи Германии нашли в организме Навального следы яда из группы «Новичок». На это заявление отреагировали США, ЕС и Великобритания: Штаты пообещали ввести экономические санкции против ответственных за отравление Навального, а Великобритания призвала российское правительство к ответу.