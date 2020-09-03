«Это соучастие»: Байден раскритиковал Трампа за молчание о ситуации с Навальным Материал редакции
Кандидат в президенты США считает, что действующий глава государства «отказывается противостоять Путину».
Кандидат в президенты США от демократической партии Джозеф Байден раскритиковал Дональда Трампа за то, что он не выступил с заявлением о ситуации с Алексеем Навальным. Об этом сообщается на сайте политика.
Байден считает, что «Кремль снова использовал любимое оружие, чтобы заставить замолчать своего оппонента». Как считает демократ, нет сомнений, что ответственность за произошедшее лежит на российском государстве. Байден заявил, что Трамп «отказывается противостоять Путину».
Байден заявил, что на посту президента сделает то, что Трамп отказывается делать — сотрудничать с союзниками, чтобы «привлечь режим Путина к ответственности за его преступления».
2 сентября военные токсикологи Германии нашли в организме Навального следы яда из группы «Новичок». На это заявление отреагировали США, ЕС и Великобритания: Штаты пообещали ввести экономические санкции против ответственных за отравление Навального, а Великобритания призвала российское правительство к ответу.
Есть такое. Но еще забавно то, что Соловьев и т.п всегда называли его блогером. А сейчас когда его отравили, уже говорят мол это политик, который имеет вес. И это действительно так всегда было.
сейчас когда его отравили, уже говорят мол это политик
Чо, уже про негу по ящику говорят?
Рыночный Мика
Cоловьев же терь ютюбер, лайвы ведет
За донаты? Кек, в этом Навального сами ж обвиняли
Сначал прочитал "байтсы" и теперь захотел курiчки из KFC
ну по сути он стал настолько известен вот только теперь
не факт, про навального часто и в газетах писали и по телеку рассказывали, особенно после митингов, так что про него и до отравления очень много людей знало
не накаркай, а то ж вся оппозиция побежит травится наперегонки, чтобы раскрутиться
Сумасшедший алмаз
Когда Константин курасов перестанет писать хуйню?
Постоянно видел в крупнейшей финской газете Helsingin Sanomat новости о нём, иногда даже целый разворот давали. Уверен, в других странах то же самое было.
Алексей - борец с коррупцией, Байден - известный коррупционер. Все логично
Дед пей таблетки а то получишь по жопе
Фундаментальный лолипоп
Сними шапочку из фольги
Совсем не выкупаешь сарказм, печальное зрелище...
Трамп - классический alt-right. Для него Путин - символ борьбы с SJW. И он будет его отмазывать. В ущерб рейтингу и здравому смыслу
Есть подозрение, что ему просто похуй
Как и всей мурике в целом похуй на рашку
И поэтому кандидат в президенты от демократической партии истерит,что действующий президент молчит,и не высказывается по поводу отравления блогера из далёкой России.ОМГ.Почти вся повестка СМИ США основана на России,Китае,и проблемах черных пидарасов.
Ну не о проблемах белых пидорасов же, подобных тебе, говорить
Ты в любом случае будешь о ком то говорить,ведь даже в онлайне ты останешься омегой)А если человек в онлайне не способен придумать статус,и иметь мнение,то он настолько плох что даже пятнадцать рублей оплаченных за разрыв его виртуального очка,и обесценивания его либеральных ценностей очень много)
О, ватный тампон пытается умничать! Полезай обратно туда, где тебе место. Если не поймёшь - могу картинку нарисовать
Почти вся повестка СМИ США основана на США, США и ещё раз США, и чуть-чуть на Китае и проблемах черных пидарасов.
я починил
Россия - маленькая бедная страна. Реально маленькая, если считать население и обитаемую зону страны. США больше и в сто раз богаче. И не только на деньги, но и на повестку. На нас всем похуй, если их СМИ специально не будут форсить тему РФ по заказу Пентагона, которому нужно свои военбюджеты в очередной раз утверждать.
Часовой микрофон
У него тактика травли Трампа, он еще осудил его за то, что он нормально школы не смог открыть.
Что касается повестки России и Китая, то СМИ США абсолютно похуй на эти темы, если они не связаны с США. Я даже прочекал несколько американских сми, и все упоминания Навального заканчиваются мнениями «экспертов».
Путин сам совкодрочер, да и Навальный давно превратился в левого либерала, самый нормальный это Светов - правый либертарианец
либертарианец
нормальный
Не зря Байден представитель демократов, его высказывания очень похожие на помойку под названием Твич, там тоже надо осуждать некоторые слова.
Байден полный хуесос, в сша он как жириновский у нас
Как Жириновский, но с реальным шансом стать президентом.
Нет. Трампа выберут, только он в отличии от других клоунов выполняет обещания предвыбырные и реальную политику ведет смелую, а это очень в духе сша. Кто такой байден не каждый американец знает да и высказывания байдена часто встречают смехом толпы его сторонников. Аминь
Выполняет обещания? Стена стоит, мексы не могут попасть в страну? Трамп типикал популист, любитель громких заяв
Нелегалам стало тяжелее жить, безработица до короны очень упала, а акции местных компаний ощутимо выросли. С позиции экономики он хороший президент. Даже сами американцы иногда шутят, что трамп стал "расистом" после того как заявил о своих президентских амбициях, до этого его любила вся страна.
Еще бы страна за океаном лезла в дела россии. Байден ебанутый, а Трамп похоже самый адекватный. Навального хуй знает кто траванул, но судя по тому что его отдали спокойно на все четыре стороны лишь бы жена его не ебала мозги истериками, это точно не КГБ и не вампиры из кремля. Для школоты это прям суперсобытие, так и дрочат из каждого утюга на это отравление. Ну реально настоебали со своей диванной политикой мудаки ебливые
>но судя по тому что его отдали спокойно на все четыре стороны
Спокойно отдали, промурыжив почти трое суток, постоянно лепя отмазы по поводу диагноза, наводнив больницу мутными силовиками в гражданском, не пуская жену поговорить с немецкими врачами.
Нуууу дааа, сука. Очень спокойно отдали.
Мразь пригожинская ты.
Не надо переоценивать школоту, многие из них толком не знают кто такой Навальный, зато знают наизусть каждый трек Моргенштерна
Один американский пиздабол пиздаболит про другого американского пиздабола, что он ещё не пиздаболил про русских пиздаболов.
Вот это НОВОСТЬ, мама родная!!!
«Это соучастие»: Байден раскритиковал Трампа за молчание о ситуации со Скрипалем.