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Артём Мазанов
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«Это соучастие»: Байден раскритиковал Трампа за молчание о ситуации с Навальным Материал редакции

Кандидат в президенты США считает, что действующий глава государства «отказывается противостоять Путину».

56 комментариев
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Джозеф Байден Фото AP

Кандидат в президенты США от демократической партии Джозеф Байден раскритиковал Дональда Трампа за то, что он не выступил с заявлением о ситуации с Алексеем Навальным. Об этом сообщается на сайте политика.

Байден считает, что «Кремль снова использовал любимое оружие, чтобы заставить замолчать своего оппонента». Как считает демократ, нет сомнений, что ответственность за произошедшее лежит на российском государстве. Байден заявил, что Трамп «отказывается противостоять Путину».

Он не осудил нападение на Навального. Его молчание — это соучастие.

Джозеф Байден
кандидат в президенты США от демократический партии

Байден заявил, что на посту президента сделает то, что Трамп отказывается делать — сотрудничать с союзниками, чтобы «привлечь режим Путина к ответственности за его преступления».

2 сентября военные токсикологи Германии нашли в организме Навального следы яда из группы «Новичок». На это заявление отреагировали США, ЕС и Великобритания: Штаты пообещали ввести экономические санкции против ответственных за отравление Навального, а Великобритания призвала российское правительство к ответу.

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#новости #сша #отравлениенавального

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56 комментариев
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Фундаментальный лолипоп

87

Я в шоке насколько Навальный оказывается известен в мире. Игнор его имени при таком раскладе выглядит ещё более комично. Кремль выглядит по-шутовски

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Slow Zeleniy

Фундаментальный
18

Есть такое. Но еще забавно то, что Соловьев и т.п всегда называли его блогером. А сейчас когда его отравили, уже говорят мол это политик, который имеет вес. И это действительно так всегда было.

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Litnikov Danil

Slow
0

сейчас когда его отравили, уже говорят мол это политик

Чо, уже про негу по ящику говорят?

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Рыночный Мика

Litnikov
3

Cоловьев же терь ютюбер, лайвы ведет

Ответить

Litnikov Danil

Рыночный
2

За донаты? Кек, в этом Навального сами ж обвиняли

Ответить

Icipher

Litnikov
0

Битсы на Твитче ему кидают.

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Александр Ярви

Icipher
3

Сначал прочитал "байтсы" и теперь захотел курiчки из KFC

Ответить

Ваша Закладко

Алексан…
1

с утра лучше стрипсы с терияки, считаю

Ответить

Иван Гессе

Фундаментальный
0

ну по сути он стал настолько известен вот только теперь

Ответить

Alex Shkatelov

Иван
15

не факт, про навального часто и в газетах писали и по телеку рассказывали, особенно после митингов, так что про него и до отравления очень много людей знало

Ответить

Константин Курасов

Иван
–12

не накаркай, а то ж вся оппозиция побежит травится наперегонки, чтобы раскрутиться

Ответить

Сумасшедший алмаз

Константин
8

Когда Константин курасов перестанет писать хуйню?

Ответить

Bad Mother Fucker

Сумасшедший
0

не дождёшься

Ответить

Фундаментальный лолипоп

Иван
1

Когда Немцова убили, такого хайпа не было.

Ответить

Кирилл Боронин

Иван
0

Постоянно видел в крупнейшей финской газете Helsingin Sanomat новости о нём, иногда даже целый разворот давали. Уверен, в других странах то же самое было.

Ответить

Serg Bootlegger

Фундаментальный
1

Алексей - борец с коррупцией, Байден - известный коррупционер. Все логично

Ответить

Слава Сычев

21

Дед пей таблетки а то получишь по жопе

Ответить

Dev

Слава
7

какой из?)

Ответить

Litnikov Danil

Dev
5

На брудершафт

Ответить

Аристарх Знаменский

22

Трамп за россиян, он не хочет чтобы доллар был по 100!

Ответить

Разнообразный череп

5

Отравление Навального - предвыборная кампания США 🧐
Теперь всё стало ясно 👍

Ответить

Фундаментальный лолипоп

Разнообразный
0

Сними шапочку из фольги

Ответить

Евгений Мартынов

Фундаментальный
0

Совсем не выкупаешь сарказм, печальное зрелище...

Ответить

Фундаментальный лолипоп

Евгений
0

Я тогда еще не проснулся

Ответить

Ваша Закладко

Разнообразный
0

ага ага, полуфинал

Ответить

Садовый Мурод

9
Ответить

Eduard Vakhitov

–7

Трамп - классический alt-right. Для него Путин - символ борьбы с SJW. И он будет его отмазывать. В ущерб рейтингу и здравому смыслу

Ответить

Константин Курасов

Eduard
5

Есть подозрение, что ему просто похуй
Как и всей мурике в целом похуй на рашку

Ответить

Андрей Иванов

Константин
2

И поэтому кандидат в президенты от демократической партии истерит,что действующий президент молчит,и не высказывается по поводу отравления блогера из далёкой России.ОМГ.Почти вся повестка СМИ США основана на России,Китае,и проблемах черных пидарасов.

Ответить

Bird is the word

Андрей
2

Ну не о проблемах белых пидорасов же, подобных тебе, говорить

Ответить

Андрей Иванов

Bird
0

Ты в любом случае будешь о ком то говорить,ведь даже в онлайне ты останешься омегой)А если человек в онлайне не способен придумать статус,и иметь мнение,то он настолько плох что даже пятнадцать рублей оплаченных  за разрыв его виртуального очка,и обесценивания его либеральных ценностей очень много)

Ответить

Bird is the word

Андрей
0

О, ватный тампон пытается умничать! Полезай обратно туда, где тебе место. Если не поймёшь - могу картинку нарисовать

Ответить

Мир Май

Bird
0

Го картинку

Ответить

Bird is the word

Мир
1
Ответить

Константин Курасов

Андрей
1

Почти вся повестка СМИ США основана на США, США и ещё раз США, и чуть-чуть на Китае и проблемах черных пидарасов.

я починил
Россия - маленькая бедная страна. Реально маленькая, если считать население и обитаемую зону страны. США больше и в сто раз богаче. И не только на деньги, но и на повестку. На нас всем похуй, если их СМИ специально не будут форсить тему РФ по заказу Пентагона, которому нужно свои военбюджеты в очередной раз утверждать.

Ответить

Часовой микрофон

Андрей
0

У него тактика травли Трампа, он еще осудил его за то, что он нормально школы не смог открыть.
Что касается повестки России и Китая, то СМИ США абсолютно похуй на эти темы, если они не связаны с США. Я даже прочекал несколько американских сми, и все упоминания Навального заканчиваются мнениями «экспертов».

Ответить

Dias001 Rrn

Eduard
0

Путин сам совкодрочер, да и Навальный давно превратился в левого либерала, самый нормальный это Светов - правый либертарианец

Ответить

alexferman

Dias001
1

либертарианец

нормальный

Ответить

Dias001 Rrn

alexferman
0

Это коммунисты ненормальные, и отчасти западные леваки

Ответить

Яня

Eduard
0

Трамп очень прагматичный дядька, ему просто пофигу на идейность и позиционирование чего-то там

Ответить

YeezySpace

0

Не зря Байден представитель демократов, его высказывания очень похожие на помойку под названием Твич, там тоже надо осуждать некоторые слова.

Ответить

Jesus Surfer

YeezySpace
–5

Байден полный хуесос, в сша он как жириновский у нас

Ответить

YeezySpace

Jesus
0

Как Жириновский, но с реальным шансом стать президентом.

Ответить

Jesus Surfer

YeezySpace
0

Нет. Трампа выберут, только он в отличии от других клоунов выполняет обещания предвыбырные и реальную политику ведет смелую, а это очень в духе сша. Кто такой байден не каждый американец знает да и высказывания байдена часто встречают смехом толпы его сторонников. Аминь

Ответить

Abram Dikoy

Jesus
0

Выполняет обещания? Стена стоит, мексы не могут попасть в страну? Трамп типикал популист, любитель громких заяв

Ответить

Lian Niko

Abram
0

Нелегалам стало тяжелее жить, безработица до короны очень упала, а акции местных компаний ощутимо выросли. С позиции экономики он хороший президент. Даже сами американцы иногда шутят, что трамп стал "расистом" после того как заявил о своих президентских амбициях, до этого его любила вся страна.

Ответить

Abram Dikoy

Jesus
0

Трамп тоже как Жириновский у нас) боролись два говна

Ответить

Jesus Surfer

–18

Еще бы страна за океаном лезла в дела россии. Байден ебанутый, а Трамп похоже самый адекватный. Навального хуй знает кто траванул, но судя по тому что его отдали спокойно на все четыре стороны лишь бы жена его не ебала мозги истериками, это точно не КГБ и не вампиры из кремля. Для школоты это прям суперсобытие, так и дрочат из каждого утюга на это отравление. Ну реально настоебали со своей диванной политикой мудаки ебливые

Ответить

Кирилл Боронин

Jesus
2

>но судя по тому что его отдали спокойно на все четыре стороны

Спокойно отдали, промурыжив почти трое суток, постоянно лепя отмазы по поводу диагноза, наводнив больницу мутными силовиками в гражданском, не пуская жену поговорить с немецкими врачами.

Нуууу дааа, сука. Очень спокойно отдали.

Мразь пригожинская ты.

Ответить

Дмитрий Кузьмин

Jesus
1

а можно подробнее про спокойно отдали на все четыре стороны?

Ответить

Darya Timofeeva

Jesus
1

Ты на полном серьезе такое высрал?

Ответить

Dias001 Rrn

Jesus
0

Не надо переоценивать школоту, многие из них толком не знают кто такой Навальный, зато знают наизусть каждый трек Моргенштерна

Ответить

alexferman

Jesus
0

Что-то обоссанная ботня активизировалась в последний месяц

Ответить

Константин Курасов

0

Один американский пиздабол пиздаболит про другого американского пиздабола, что он ещё не пиздаболил про русских пиздаболов.
Вот это НОВОСТЬ, мама родная!!!

Ответить

сироп от щекотки

0

«Это соучастие»: Байден раскритиковал Трампа за молчание о ситуации со Скрипалем.  

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ilowen

0

Байден раскритиковал Трампа за то, что рубль все еще не пробил очередное дно. 

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