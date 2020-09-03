Минэкономики разработало правила продажи «красивых» автомобильных номеров через торги. Минимальная цена — 5 тысяч рублей Материал редакции
«Красивый» номер владельцы авто не смогут получить случайно, в обычном порядке.
Минэкономики направило в правительство проект постановления о правилах продаж «красивых» автомобильных и мотоциклетных номеров черезсайт госуслуг. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Регионы смогут сами выставлять «красивые» номера на аукционы. Пользователь госуслуг сможет выбрать а сайте интересующий его номер и принять участие в аукционе. Самые дорогие номера — с одинаковыми цифрами и буквами (111АА или В888ВВ), базовая ставка по ним будет составлять 600 тысяч рублей. Но регионы смогут увеличивать или уменьшать базовую цену в десять раз, поэтому начальная стоимость такого номера сможет достигать шесть миллионов рублей. Самая минимальная ставка будет у номеров без повторяющихся символов или «специальных» сочетаний — пять тысяч рублей. Аукцион будет длится месяц.
Как пишет «Ъ», «красивые» номера владельцы авто не смогут получить случайно, в обычном порядке. А при покупке машины с уже установленным таким номером новому владельцу придётся заплатить аукционную цену в бюджет. Доходы от аукционов пойдут в федеральный и региональные бюджеты — поровну. Правила должны заработать с 2022 года.
Разработать порядок проведения конкурсов по торговле номерами еще в 2010 году поручал Владимир Путин, занимавший тогда пост главы правительства. Проект постановления для общественного обсуждения опубликовали в январе 2020 года.
Парламентский рубин
Это ещё какого хуя?
Чтобы ты с рук покупать не мог. Купил с рук - зоплоти нологи.
Парламентский рубин
Бля, дак я ж с машиной покупаю, значит владелец либо уже заплатил за номер, либо получил его до введения платных номеров. Какого хуя ко мне приходит государство при покупке машины и говорит: "что-то ты красиво жить начал"?
Щас просто такие номера покупаются именно этим способом: вешают на копейку номера типа а007аа, и продают машину, с которой ты этот номер имеешь перевесить на свою. Только вот если ты на самом деле покупаешь тачку не из-за номера, а на ней висит красивый номер - это натурально какое-то наебалово.
Парламентский
А если владелец уже заплатил за номер 200к, они не охуели ли снова какие-то деньги хотеть?
Номера - это собственность государства. Что оно хочет - то и делает. Нет денег - отдадим тому, у кого есть.
Вопрос был в другом: если за номер уже заплатил предыдущий владелец или получил его бесплатно до введения этого закона, то нелогично требовать заплатить за него ещё раз.
Но номер это просто табличка с буквами и цифрами. Если он так дорог, ты можешь его оставить себе.
Ты же не торгуешь красивыми номерами ИНН или ОМС?
ИНН пацаны на стрелке не заценят
Можно скинуть СНИЛСы перед встречей
Что значит "оставить себе" ? Сам знак забрать? Раньше так точно нельзя было, знак сдавался, да и сейчас наверняка тоже.
Вы же не в Стране Логики из детских книжек живете?
Я вон указал в комменте, что там даже ценообразование нелогичное - рандомные номера могут стоить дороже зеркальных.
Так и в реале рандомные номера бывают дороже зеркальных, алё)
Алё, "бывают" не означают "должны стоить". Вы внимательно табличку посмотрите.
Посмотрел, где подвох?
Ну да, тупо. Причём в серии ААА самые дорогие - это не зеркальные цифры, а первая десятка.
Это тоже весело, ага. Ещё прикольнее, что есть номера, за которые сейчас просят по 5-6 мультов. Если описанная в статье система на самом деле заработает именно так, как написано, то изменится только то, что эти номера станут стоить 5-6 мультов + ещё 6 мультов государству :)
Ну по идее сдаёшь железку и получаешь обычную. По сути ничего не меняется для тебя.
Хотя нет, меняется, плата за новую железку.
Человеческий огонь
нужно доказать, что ты ровный пацан - в общак скинуться.
В кои-то веки адекватные правила, но уверен, что для нужных людей оставят лазейку.
Мне как-то дали 909 бесплатно, не просил даже. Не знаю, правда, считался ли он каким-то особенным. Вроде зеркально цифры стоят.
Если переврнуть 909 получится 606. Вроде бы ничего примечательного? Поехали дальше:
Именно в 606 ноду нашей эры случается Ирано-византийская война— персидские войска после двухлетней осады захватили крепость Хесна-де-Кефа в Тур-Абдине.
Кульминацией которой будет осада Константинополя.
Кое что уже проясняется, не так ли?
Давай приглядимся внимательнее: "Константинополь" "осада".
Чуть раслабя глаз, и дав ему самому пробежать по маршруту этих двух слов,
Он спотыкается на нужных нам кочках.
Ко-но-пля и са-дом.
Два вопроса по итогу, носишь ли ты платок в заднем кармане и какие планы на вечер.
Давным давно один мой знакомый получал номера. Ему предложили заплатить некоторую сумму за номер с буквами ВОР. Он подумал, нафиг надо за такое платить. В итоге ему и так такие буквы выдали.
Судебный велосипед
Всего 5 лет строгача
Выбирай
АУЕ понтово с номером статьи брать, по которой сидел) ВОР - туда же)
Красивый номер очень удобный индикатор долбоеба.
Что делать если вы пешеход? Хм, обращайте внимание на поднятый воротничок поло
Самый дорогие номера (для тжшников)
Вторая картинка явно же хуита какая-то.
Фундаментальный лолипоп
й нет в числе букв на номерах
Парламентский рубин
Предположим, владелец мог подрисовать галочку над И, но ХУИ по идее, тоже не должны выдавать, как ХЕР и прочие, вроде постановление какое-то было.
Хер много раз видел
У нас в регионе много СРУ, ССУ, и ХЕР
Парламентский
Регион прост такой)
Буквы И тоже нет, алё
Лет 7 назад продали а777аа за 800. С учетом нововвидения он будет стоить 1600. Нарм.
800 тыс 7 лет назад - это не сильно хуже 1600 в 2022 году.
Пестрый Паша
Раз уж вы прямо пишете, что вы покупали, можно ли поинтересоваться: нафига оно надо?
Охуенно. Раньше дегенераты платили "темщикам по номерам", теперь будут платить государству. Жду разрыва жоп темщиков и как любители циферок будут страдать что деньги надо будет государству за это отдавать.
А кто в курсе, как это повлияет на передачу красивого номера от одной машины собственника к другой того же собственника? Не надо оплачивать пошлину в этом случае?
Где именно про этот случай написано? Не про покупку, а про передачу с моей старой машины на мою же новую?
так я же не про это.
У тебя есть машина с номером а777аа. Ты покупаешь новую. Берешь номер со старой и ставишь этот номер на новую. Вот об этом я случае.
Платить за номер стоит ровно столько, сколько стоит сама металлическая болванка, всё остальное попытка потешить своё закомплексованное чсв
Так а если денег дохуя. Или с ними в могилу?
Пестрый Паша
На благотворительность
Красивый номер и раньше нельзя было получить в случайном порядке. История: Выходит чувак с номером 198, следующий 199, затем заходит мой батя, ожидает получить 200... Выдают 201.
предлагаю следующий шаг - платить налоги за красивый мобильный номер
Ёмкости мобильных номеров государству не принадлежат, за них деньги берут операторы ;)
Так уже операторы давно продают красивые номера. Налоги с операторов и берутся.
Приму в дар самый уродливый номер. Откуда у них вообще взялось понимание, что все население состоит из дегенератов, готовых платить за номер?
Те кто не готовы платить, булут получать обычные. Кто готов, будут выбирать.
Блин, я хочу цифры 500 на fiat 500, но за сто тысяч? Что-то это перебор ;)
Вариант заплатить в карман сотрудника поменьше, а не в казну побольше, скорее всего останется и даже будет приветствоваться самими сотрудниками
Зато владельцам Lancia 037 (если таковые есть в РФ) их номер дёшево обойдётся)
Замечал, что на пежо народ постоянно выбирает номера, соответсвующие модели машины
Так, то есть по этой таблице номер типа А010АА будет стоить дешевле, чем рандомный номер типа А589АА ??
150 тыс за зеркальные цифры против 200 тысяч за любые цифры?
Я что-то не так понял? В чем прикол?
Не переживай. Все самое сладкое, как обычно менты отожмут
Я не про ментов, а про логику ценности номеров.
Именно такая. Но чем руководствовались непонятно.
Фундаментальный лолипоп
хуе мое блядь а это сколько будет стоить нахуй?
хуй знает блядь поставь 200 косарей ебанарот
ебать хорошо
Это стартовые цены аукциона, как я понял. Т.е. будут выше
ну... тем не менее как бы странно ставить на более привлекательный номер меньшую начальную ставку, не?
Лучше бы свободные номера сделали, как татьяныч предлагал и даже задизайнил
Ну наконец-то узаконили взятку, вот это прорыв!
Теперь это не взятка, а пошлина.
Совсем другое дело!
Ну, честно говоря, да. Лучше уж в бюджет, чем крысам в погонах. Плохо, что бюджет потом разворовывают как хотят, но это уже отдельный разговор.
Абсолютно верно. Для рядового гражданина то место, куда он отдает свои деньги - черная кубышка. Будь это карман товарища майора или государственная казна, все одинаково. Эти деньги уйдут на содержание чинов.
Блять дискриминация! То есть дид не сможет на свою волгочку получить номера 777? Ахуеть несправедливость! У каждого должен быть шанс получить любое сочетание букв и цифр! Например в001ор!!
Дёшево кстати ,давно хотел Е124МВ
Так с такими номерами чаще тормозят, потому что очевидно, что есть лишние бабки 😂
Прям вижу как выставляют на аукцион АМР97, ага...
Все предложенное в посте для домохозяек с деньгами, рэперов, ютуб-блоггеров и мужиков с психическими расстройствами и комплексами
Когда-нибудь я буду брать новую машину и куплю номера серии МЕМ. И для машины жены. Обязательно.