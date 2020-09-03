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Артём Мазанов
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Минэкономики разработало правила продажи «красивых» автомобильных номеров через торги. Минимальная цена — 5 тысяч рублей Материал редакции

«Красивый» номер владельцы авто не смогут получить случайно, в обычном порядке.

104 комментария
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Минэкономики направило в правительство проект постановления о правилах продаж «красивых» автомобильных и мотоциклетных номеров черезсайт госуслуг. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Регионы смогут сами выставлять «красивые» номера на аукционы. Пользователь госуслуг сможет выбрать а сайте интересующий его номер и принять участие в аукционе. Самые дорогие номера — с одинаковыми цифрами и буквами (111АА или В888ВВ), базовая ставка по ним будет составлять 600 тысяч рублей. Но регионы смогут увеличивать или уменьшать базовую цену в десять раз, поэтому начальная стоимость такого номера сможет достигать шесть миллионов рублей. Самая минимальная ставка будет у номеров без повторяющихся символов или «специальных» сочетаний — пять тысяч рублей. Аукцион будет длится месяц.

Таблица «Коммерсанта»

Как пишет «Ъ», «красивые» номера владельцы авто не смогут получить случайно, в обычном порядке. А при покупке машины с уже установленным таким номером новому владельцу придётся заплатить аукционную цену в бюджет. Доходы от аукционов пойдут в федеральный и региональные бюджеты — поровну. Правила должны заработать с 2022 года.

Разработать порядок проведения конкурсов по торговле номерами еще в 2010 году поручал Владимир Путин, занимавший тогда пост главы правительства. Проект постановления для общественного обсуждения опубликовали в январе 2020 года.

#новости #автомобили

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104 комментария
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Общий Никита

50

при покупке машины с уже установленным таким номером новому владельцу придётся заплатить аукционную цену в бюджет

Пиздец, просто пиздец

Ответить

Парламентский рубин

Общий
4

Это ещё какого хуя?

Ответить

Vitaly FlieTantie

Парламентский
3

Чтобы ты с рук покупать не мог. Купил с рук  - зоплоти нологи.

Ответить

Парламентский рубин

Vitaly
34

Бля, дак я ж с машиной покупаю, значит владелец либо уже заплатил за номер, либо получил его до введения платных номеров. Какого хуя ко мне приходит государство при покупке машины и говорит: "что-то ты красиво жить начал"?

Ответить

Umberto Eco

Парламентский
11

Такого.

Ответить

Dmitry Yashin

Парламентский
6

Щас просто такие номера покупаются именно этим способом: вешают на копейку номера типа а007аа, и продают машину, с которой ты этот номер имеешь перевесить на свою. Только вот если ты на самом деле покупаешь тачку не из-за номера, а на ней висит красивый номер - это натурально какое-то наебалово.

Ответить

Парламентский

Dmitry
6

А если владелец уже заплатил за номер 200к, они не охуели ли снова какие-то деньги хотеть?

Ответить

Umberto Eco

Парламе…
4

Номера - это собственность государства. Что оно хочет - то и делает. Нет денег - отдадим тому, у кого есть.

Ответить

Dmitry Yashin

Umberto
3

Вопрос был в другом: если за номер уже заплатил предыдущий владелец или получил его бесплатно до введения этого закона, то нелогично требовать заплатить за него ещё раз.

Ответить

плюшевый батон

Dmitry
0

Но номер это просто табличка с буквами и цифрами. Если он так дорог, ты можешь его оставить себе.

Ты же не торгуешь красивыми номерами ИНН или ОМС?

Ответить

Парламентский

плюшевый
0

ИНН пацаны на стрелке не заценят

Ответить

плюшевый батон

Парламе…
2

Можно скинуть СНИЛСы перед встречей

Ответить

Парламентский

плюшевый
0

Братан, зацени мой СНИЛС

Ответить

Александр Мухаев

плюшевый
0

Что значит "оставить себе" ? Сам знак забрать? Раньше так точно нельзя было, знак сдавался, да и сейчас наверняка тоже.

Ответить

Dmitry Yashin

плюшевый
0

Определенные серии номеров пользуются привилегиями на дорогах.

Ответить

Umberto Eco

Dmitry
0

Вы же не в Стране Логики из детских книжек живете?
Я вон указал в комменте, что там даже ценообразование нелогичное - рандомные номера могут стоить дороже зеркальных.

Ответить

Dmitry Yashin

Umberto
0

Так и в реале рандомные номера бывают дороже зеркальных, алё)

Ответить

Umberto Eco

Dmitry
0

Алё, "бывают" не означают "должны стоить". Вы внимательно табличку посмотрите.

Ответить

Dmitry Yashin

Umberto
0

Посмотрел, где подвох?

Ответить

Umberto Eco

Dmitry
1

https://tjournal.ru/news/207319-minekonomiki-razrabotalo-pravila-prodazhi-krasivyh-avtomobilnyh-nomerov-cherez-torgi-minimalnaya-cena-5-tysyach-rubley?comment=4051250

Ответить

CommentBot

Umberto
0
Ответить

Dmitry Yashin

Comment…
1

Ну да, тупо. Причём в серии ААА самые дорогие - это не зеркальные цифры, а первая десятка.

Ответить

Dmitry Yashin

Парламе…
1

Это тоже весело, ага. Ещё прикольнее, что есть номера, за которые сейчас просят по 5-6 мультов. Если описанная в статье система на самом деле заработает именно так, как написано, то изменится только то, что эти номера станут стоить 5-6 мультов + ещё 6 мультов государству :)

Ответить

Дмитрий Новик

Парламентский
0

Ну по идее сдаёшь железку и получаешь обычную. По сути ничего не меняется для тебя. 
Хотя нет, меняется, плата за новую железку. 

Ответить

Человеческий огонь

Парламентский
4

нужно доказать, что ты ровный пацан - в общак скинуться.

Ответить

Alexander Smirnov

Общий
0

Да пох любому долбаебу можно продать потом

Ответить

Dra

9

В кои-то веки адекватные правила, но уверен, что для нужных людей оставят лазейку.

Ответить

Dmitry Yashin

Dra
1

Да нужные люди не постремаются доплатить за понты, хоспаде.

Ответить

Petr

Dra
0

Там скорее для ненужных ее закрыли и плотить за красивый номер придется постоянно

Ответить

Ху Эмай

0

Мне как-то дали 909 бесплатно, не просил даже. Не знаю, правда, считался ли он каким-то особенным. Вроде зеркально цифры стоят.

Ответить

сироп от щекотки

Ху
19

Если переврнуть 909 получится 606. Вроде бы ничего примечательного? Поехали дальше:
Именно в 606 ноду нашей эры случается Ирано-византийская война— персидские войска после двухлетней осады захватили крепость Хесна-де-Кефа в Тур-Абдине.
Кульминацией которой будет осада Константинополя.

Кое что уже проясняется, не так ли?
Давай приглядимся внимательнее: "Константинополь" "осада".
Чуть раслабя глаз, и дав ему самому пробежать по маршруту этих двух слов, 
Он спотыкается на нужных нам кочках.
Ко-но-пля и са-дом.

Два вопроса по итогу, носишь ли ты платок в заднем кармане и какие планы на вечер.

Ответить

Ху Эмай

сироп
0

Ирано-византийская война (602—628) 

Ответить

сироп от щекотки

Ху
3

Красиво отшил 

Ответить

Marat Khamadeev

Ху
2

Давным давно один мой знакомый получал номера. Ему предложили заплатить некоторую сумму за номер с буквами ВОР. Он подумал, нафиг надо за такое платить. В итоге ему и так такие буквы выдали. 

Ответить

Vladimir Medvedev

Marat
1

Может ему предлагали доплатить чтобы _не_ вешать вор?

Ответить

Sloy Pyli

Marat
0

Папе бесплатно такой попался, а мне просто зеркальный.

Ответить

Нижний огонь

4

Комментарий удалён по решению Верховного Суда РФ.

Ответить

Судебный велосипед

Нижний
6

Всего 5 лет строгача

Ответить

Роман Соллвьев

Судебный
0

всего один раз то)

Ответить

Бесплатный крюк

Нижний
2

Комментарий удалён по решению Верховного Суда Пивоварения РФ.

Ответить

Vitaly FlieTantie

Нижний
1

Выбирай

Ответить

Dmitry Yashin

Vitaly
3

АУЕ понтово с номером статьи брать, по которой сидел) ВОР - туда же)

Ответить

сироп от щекотки

5

Красивый номер очень удобный индикатор долбоеба.

Что делать если вы пешеход? Хм, обращайте внимание на поднятый воротничок поло

Ответить

Грэм Грэмский

–2

Самый дорогие номера (для тжшников)

Ответить

Дмитрий Новик

Грэм
12

Вторая картинка явно же хуита какая-то. 

Ответить

Фундаментальный лолипоп

Дмитрий
4

й нет в числе букв на номерах

Ответить

Парламентский рубин

Фундаментальный
0

Предположим, владелец мог подрисовать галочку над И, но ХУИ по идее, тоже не должны выдавать, как ХЕР и прочие, вроде постановление какое-то было.

Ответить

Dmitry R.

Парламентский
8

И тоже нет. только латинские))

Ответить

Захар Родионов

Парламентский
0

Хер много раз видел

Ответить

Парламентский

Захар
12

Везучий

Ответить

Umberto Eco

Парламентский
0

У нас в регионе много СРУ, ССУ, и ХЕР

Ответить

Парламентский

Umberto
10

Регион прост такой)

Ответить

Umberto Eco

Парламе…
3

Да, регион соответствует.

Ответить

Михаил Матюшко

Парламентский
0

Буквы И тоже нет, алё

Ответить

Парламентский

Михаил
1

Понял, принял

Ответить

Vitaly FlieTantie

2

Лет 7 назад продали а777аа за 800. С учетом нововвидения он будет стоить 1600. Нарм.

Ответить

Umberto Eco

Vitaly
5

800 тыс 7 лет назад - это не сильно хуже 1600 в 2022 году.

Ответить

Последовательный ящик

Umberto
9

В 2022 это будет прожиточный минимум

Ответить

Пестрый Паша

Vitaly
0

Раз уж вы прямо пишете, что вы покупали, можно ли поинтересоваться: нафига оно надо?

Ответить

Дмитрий Новик

4

Охуенно. Раньше дегенераты платили "темщикам по номерам", теперь будут платить государству. Жду разрыва жоп темщиков и как любители циферок будут страдать что деньги надо будет государству за это отдавать. 

Ответить

Umberto Eco

3

А кто в курсе, как это повлияет на передачу красивого номера от одной машины собственника к другой того же собственника? Не надо оплачивать пошлину в этом случае?

Ответить

Ху Эмай

Umberto
1

написано же в статье, что надо платить пошлину по новой

Ответить

Umberto Eco

Ху
0

Где именно про этот случай написано? Не про покупку, а про передачу с моей старой машины на мою же новую?

Ответить

Ху Эмай

Umberto
1

А при покупке машины с уже установленным таким номером новому владельцу придётся заплатить аукционную цену в бюджет.

Ответить

Umberto Eco

Ху
1

так я же не про это.
У тебя есть машина с номером а777аа. Ты покупаешь новую. Берешь номер со старой и ставишь этот номер на новую. Вот об этом я случае.

Ответить

Ху Эмай

Umberto
0

хуй его знает

Ответить

Stan Islav

3

Платить за номер стоит ровно столько, сколько стоит сама металлическая болванка, всё остальное попытка потешить своё закомплексованное чсв

Ответить

# realfiddy

Stan
0

Так а если денег дохуя. Или с ними в могилу?

Ответить

Пестрый Паша

#
0

На благотворительность

Ответить

# realfiddy

Пестрый
0

Я туда уже въебал больше половины своего заработанного. Что дальше?

Ответить

Alexander

3

Красивый номер и раньше нельзя было получить в случайном порядке. История: Выходит чувак с номером 198, следующий 199, затем заходит мой батя, ожидает получить 200... Выдают 201.

Ответить

FOX

2

предлагаю следующий шаг - платить налоги за красивый мобильный номер

Ответить

Anatoly Yudov

FOX
2

Ёмкости мобильных номеров государству не принадлежат, за них деньги берут операторы ;)

Ответить

Umberto Eco

FOX
1

Так уже операторы давно продают красивые номера. Налоги с операторов и берутся.

Ответить

Ян Гурин

0

Приму в дар самый уродливый номер. Откуда у них вообще взялось понимание, что все население состоит из дегенератов, готовых платить за номер?

Ответить

Vitaly FlieTantie

Ян
4

Те кто не готовы платить, булут получать обычные. Кто готов, будут выбирать.

Ответить

Ян Гурин

Vitaly
3

Спасибо. Проснулся

Ответить

Anatoly Yudov

1

Блин, я хочу цифры 500 на fiat 500, но за сто тысяч? Что-то это перебор ;)

Ответить

Stan Islav

Anatoly
1

Вариант заплатить в карман сотрудника поменьше, а не в казну побольше, скорее всего останется и даже будет приветствоваться самими сотрудниками

Ответить

Anatoly Yudov

Stan
0

Ну этого я принципиально делать не хочу.

Ответить

Алмаз Ахметзянов

Anatoly
0

Зато владельцам Lancia 037 (если таковые есть в РФ) их номер дёшево обойдётся)

Ответить

Marat Khamadeev

Anatoly
0

Замечал, что на пежо народ постоянно выбирает номера, соответсвующие модели машины

Ответить

Umberto Eco

1

Так, то есть по этой таблице номер типа А010АА будет стоить дешевле, чем рандомный номер типа А589АА ??
150 тыс за зеркальные   цифры против 200 тысяч за любые цифры?
Я что-то не так понял? В чем прикол? 

Ответить

Vitaly FlieTantie

Umberto
0

Не переживай. Все самое сладкое, как обычно менты отожмут

Ответить

Umberto Eco

Vitaly
0

Я не про ментов, а про логику ценности номеров.

Ответить

Vitaly FlieTantie

Umberto
0

Именно такая. Но чем руководствовались непонятно.

Ответить

Фундаментальный лолипоп

Vitaly
3

хуе мое блядь а это сколько будет стоить нахуй?

хуй знает блядь поставь 200 косарей ебанарот

ебать хорошо

Ответить

Alexey Remizov

Umberto
0

Это стартовые цены аукциона, как я понял. Т.е. будут выше

Ответить

Umberto Eco

Alexey
0

ну... тем не менее как бы странно ставить на более привлекательный номер меньшую начальную ставку, не?

Ответить

Аристарх Знаменский

1

Начальство гибдд лишается подработок

Ответить

Золотой Наномишка

1

Лучше бы свободные номера сделали, как татьяныч предлагал и даже задизайнил

Ответить

Неведомый огонь

0

Найс что не включили номера совпадающие с номером региона, а то я себе такой хочу)

Ответить

Какой Кошмар

0

Ну наконец-то узаконили взятку, вот это прорыв!

Ответить

Vladimir Medvedev

Какой
0

Теперь это не взятка, а пошлина.

Ответить

Какой Кошмар

Vladimir
0

Совсем другое дело!

Ответить

Vladimir Medvedev

Какой
0

Ну, честно говоря, да. Лучше уж в бюджет, чем крысам в погонах. Плохо, что бюджет потом разворовывают как хотят, но это уже отдельный разговор.

Ответить

Какой Кошмар

Vladimir
0

Абсолютно верно. Для рядового гражданина то место, куда он отдает свои деньги - черная кубышка. Будь это карман товарища майора или государственная казна, все одинаково. Эти деньги уйдут на содержание чинов.

Ответить

Alexander Smirnov

0

Блять дискриминация! То есть дид не сможет на свою волгочку получить номера 777? Ахуеть несправедливость! У каждого должен быть шанс получить любое сочетание букв и цифр! Например в001ор!!

Ответить

Сергей Ахрем

0

Дёшево кстати ,давно хотел Е124МВ

Ответить

Dmitry Ogloblin

Сергей
0

Не пали тему

Ответить

Иван Ташкинов

0

Так с такими номерами чаще тормозят, потому что очевидно, что есть лишние бабки 😂

Ответить

Андрей Иванов

0

Много богатых людей,и такая опция будет востребована.

Ответить

MEGAtraXXXer666

0

Прям вижу как выставляют на аукцион АМР97, ага...

Все предложенное в посте для домохозяек с деньгами, рэперов, ютуб-блоггеров и мужиков с психическими расстройствами и комплексами

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Глеб Горохов

0

Когда-нибудь я буду брать новую машину и куплю номера серии МЕМ. И для машины жены. Обязательно. 

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