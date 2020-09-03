«Красивый» номер владельцы авто не смогут получить случайно, в обычном порядке.

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Минэкономики направило в правительство проект постановления о правилах продаж «красивых» автомобильных и мотоциклетных номеров черезсайт госуслуг. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Регионы смогут сами выставлять «красивые» номера на аукционы. Пользователь госуслуг сможет выбрать а сайте интересующий его номер и принять участие в аукционе. Самые дорогие номера — с одинаковыми цифрами и буквами (111АА или В888ВВ), базовая ставка по ним будет составлять 600 тысяч рублей. Но регионы смогут увеличивать или уменьшать базовую цену в десять раз, поэтому начальная стоимость такого номера сможет достигать шесть миллионов рублей. Самая минимальная ставка будет у номеров без повторяющихся символов или «специальных» сочетаний — пять тысяч рублей. Аукцион будет длится месяц.

Таблица «Коммерсанта»

Как пишет «Ъ», «красивые» номера владельцы авто не смогут получить случайно, в обычном порядке. А при покупке машины с уже установленным таким номером новому владельцу придётся заплатить аукционную цену в бюджет. Доходы от аукционов пойдут в федеральный и региональные бюджеты — поровну. Правила должны заработать с 2022 года.

Разработать порядок проведения конкурсов по торговле номерами еще в 2010 году поручал Владимир Путин, занимавший тогда пост главы правительства. Проект постановления для общественного обсуждения опубликовали в январе 2020 года.