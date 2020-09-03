О том, что Ефремов признает вину до начала судебного заседания заявил его адвокат Эльман Пашаев. 3 сентября прокуратура должна запросить сроки для Ефремова. Прокурор считает, что вина актёра доказана.

Ефремов попал в ДТП на Смоленской площади в Москве 8 июня, пострадавший в этой аварии водитель фургона умер в больнице. 17 июня во время дачи показаний актёр признал вину, но 5 августа отказался от своих слов, заявив, что «ничего не помнит». «Мне было проще согласиться, чем защищать себя, как я это делаю сейчас», — объяснял тогда он.