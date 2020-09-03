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Артём Мазанов
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Михаил Ефремов снова признал вину в смертельном ДТП. Ранее он отказывался от своих показаний Материал редакции

Актёр называл признание вины желанием общественности.

59 комментариев
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Адвокат Эльман Пашаев и Михаил Ефремов

Михаил Ефремов вначале очередного судебного заседания признал вину в смертельном ДТП. Об этом пишет РИА «Новости».

У меня заявление. Признаю свою вину.

Михаил Ефремов
актёр

О том, что Ефремов признает вину до начала судебного заседания заявил его адвокат Эльман Пашаев. 3 сентября прокуратура должна запросить сроки для Ефремова. Прокурор считает, что вина актёра доказана.

Ефремов попал в ДТП на Смоленской площади в Москве 8 июня, пострадавший в этой аварии водитель фургона умер в больнице. 17 июня во время дачи показаний актёр признал вину, но 5 августа отказался от своих слов, заявив, что «ничего не помнит». «Мне было проще согласиться, чем защищать себя, как я это делаю сейчас», — объяснял тогда он.

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Сразу после происшествия актёр признал вину, заявив, что не будет «отмазываться», однако во время…
tjournal.ru

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59 комментариев
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Арбитражный Мурод

84

 Михаил Ефремов

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Mikhail Efremov

Арбитражный
8

сори(

Ответить

Icipher

Арбитражный
4

Падажжи ещё, пока не заебал!

Ответить

rossoshmap

Арбитражный
0

Лучше это, чем хрень про третье число

Ответить

Evgeny Delyukin

46

Сейчас выяснится, что признал вину в том, что он актёр или ещё что-то

Ответить

Милый клуб

Evgeny
11

Тактика Тириона Ланнистера

Ответить

Судебный велосипед

Милый
10

Осталось испытание поединком и выебать шлюху.

Ответить

Парламентский рубин

Судебный
0

Не удивлюсь, если он реально потребует испытание поединком

Ответить

Petr Petrov

Парламентский
0

воскресить курьера при помощи алхимии, как Гору в ИП

Ответить

Anastasiya Kosenko

Evgeny
2

Признал вину в том, что в самом начале признавал вину

Ответить

Ваша Закладко

Evgeny
1

новостной сериал это нормально

Ответить

Ринат Вакилов

38

Ефремов называл признание вины желанием общественности.

Лол, это как?)
Что-то вроде: ”ладно, хуй с вами, так и быть – ведите меня в тюрьму, ваша взяла”

Ответить

Алериф

Ринат
4

Я полагаю, что какая-то совесть у него осталась и он готов был признать вину просто. Потом адвокат убедил, что «правильно» отрицать вину, а Ефремов радостно подхватил идею, но зашло слишком далеко, до абсурда, который он сам не сразу осознал. Если теперь не начнет отмазываться снова, то можно сказать, что он не совсем потерян.

Ответить

Евгений Наумов

Алериф
13

Ну хз, мне кажется он просто охуевший и когда начал понимать, что не туда качнул лодку и что такими темпами ему по максимому вхерачат - стал переобуваться. После всего, что он уже сказал - выглядит сомнительным, что у него осталось хоть что-то внутри. 

Ответить

Водный

Ринат
0

Все так

Ответить

Dmitriy Krylov

Ринат
0

Просто ему нужно было время чтобы для него подготовили "тюрьму". Посадят в номер с теликом, душем и всяческими удобствами. Кормить хорошо будут, а потом через пару месяцев, когда хайп уляжется его просто выпустят.
Либо вообще не посадят, нашел другой способ избежать, а сейчас устраивал цирк чтобы просто тянуть время.

Ответить

alexferman

26

— Слушай, говорят, Петрович погиб?
— Да, увы. Пришёл домой, выпил, лег на диван, закурил, ну и как загорелось всё...
— И что, сгорел?
— Да не... Успел он окно открыть и в форточку прыгнуть...
— И разбился?
— Да не... Он перед тем как прыгать успел пожарных вызвать, они тент успели натянуть, он спружинил неудачно и опять в окно влетел...
— Таки сгорел?!
— Да не... Он за раму зацепился и обратно сиганул...
— И разбился всё-таки?
— Да не... Там же пожарники с тентом, он спружинил и на проезжую часть, а там камаз тентованный шел. Он отскочил от него и обратно в окно...
— Да блять, как он погиб-то?
— Да пристрелили его, заебал всех.

Ответить

Безумный магнит

24

Бля, пора букмекерам делать ставки с такими качелями

Ответить

Судебный велосипед

Безумный
1

да уже есть такие, я думаю.

Ответить

Евгений Клочков

11

Неужто до обеда забыл опрокинуть?

Ответить

Парламентский рубин

10

Биполярочка

Ответить

Moo Dq

Парламентский
0

Биполяр-очка 

Ответить

Какой Кошмар

6

И нахера спрашивается был весь этот цирк и уничтожение своей репутации? Типа а вдруг прокатит?

Ответить

Судебный велосипед

Какой
4

Ну продавить невиновность в таком случае - из разряда вообще невозможного. Видимо прогнозы по отказняку неутешительные были, и решили выйти на признание для меньшего наказания.

Ответить

Словесный Интервент

Судебный
0

 из разряда вообще невозможного

Ответить

Парламентский рубин

Словесный
0

А его оправдали разве?

Ответить

Словесный Интервент

Парламентский
1

За убийство с расчлененкой, да. 

Ответить

Парламентский

Словесн…
0

Его, оказывается, до сих пор не осудили. Хрена он юркий.

Ответить

Судебный велосипед

5

Дед перечитал сценарий и даже сам перестал в него верить

Ответить

Игорец Обыкновенный

4

Так называемый актёр Шредингера.

Ответить

Человекоподобный кот

4
Ответить

Символический браслет

3
Ответить

Serg Bootlegger

3

Актёр называл признание вины желанием общественности

какой же мудак

Ответить

Сумасшедший алмаз

0

Ему сложно пять лет посидеть?? Тем более его наверняка все любить будут. 

Ответить

Sergey Volkov

Сумасшедший
6

В тюрьме любить?

Ответить

Евгений Мартынов

2

Определись уже, блять...

Ответить

Судебный велосипед

2

В судебном заседании скажет, что РИА Новости забыли частицу "не"

Ответить

linette rayne

2
Ответить

Coronadoden

1

Ссыкло, нужно было давить до конца!

Ответить

Белорусский Паша

1

Найс время тянут

Ответить

Император Всероссийский

1

ДА ПОСАДИТЕ ЕГО УЖЕ НАКОНЕЦ! Он заебал уже. Обычный бухой алкаш.

Ответить

MEGAtraXXXer666

1

Он походу играет в плохого и хорошего обвиняемого в цирке (суде).

Ответить

Символический браслет

MEGAtraXXXer666
0

Театр одного актёра

Ответить

MEGAtraXXXer666

Символический
0

У которого нет Оскара.

Ответить

Александр Жмака

1

Пацаны в суде Гамлета ставят

Ответить

Уполномоченный файл

1
Ответить

Единственный Макс

0

Ага, когда уже вконец обосрался когда его свидетелей уличили в даче ложных показаний, после всего этого цирка и наездов с его стороны на родственников погибшего из-за него человека, когда уже куча видео появилось с подтверждением его вины, он признался, надеюсь ему влепят максимально большой срок по его статьям..

Ответить

Vladimir Medvedev

Единственный
0

Ой, надеюсь свидетелей терь за дачу ложных показаний судить будут

Ответить

Просто Хэнк

0

Сейчас присядет в элитную вип камеру. Будет там коньячок пить и «страдать».

Ответить

Антон Лисин

0

Качели с показаниями устроил пиздюк.

Ответить

Viktoriya Schmidt

0

Мне кажется, что суд может признать это типа как смягчающим обстоятельством, потом на фоне злоупотребления всякими веществами и алкоголем у него найдут какое-то психическое расстройство и в больничку подлечиться отправят и всё

Ответить

Andre Macareno

0

Ооооооооооо

Ответить

Александр Жмака

0

Ща у него на фоне этих качель биполярОчка обнаружат или другое расстройство, посидит годик на реабилитации, попьёт таблеточки и дальше людей убивать пойдёт 

Ответить

Лазиз Ганиев

0

Ефремов каждый день

Ответить

Тарас Набутылко

0

Гражданин-гандон порвался.

Ответить

Дмитрий Соловьев

0

Помню, раньше его защищала тусовка, говорили, что он мужик, признаёт вину, не бежит от ответственности. Как только начался этот сериал, тусовка резко пропала)

Ответить

онотолей харизматыч

0

охуенный у него адвокат.

Ответить

Романелло Кивогенс

0

На самом деле ничего удивительного нет. О подобной тактике адвокат Ефремова предупреждал с самого начала процесса:

«Основная задача адвоката заключается в том, чтобы собирать доказательства. Я этим занимался, я собрал достаточно доказательств его невиновности, — сказал Пашаев в интервью телеканалу „Россия-24“. — Я с ним разговаривал и убеждал подождать — вину всегда признать успеем». Адвокат заявляет, что о признании вины не может быть и речи, пока Ефремов не вспомнит обстоятельства того вечера.

https://aif.ru/society/law/effektivna_li_taktika_nepriznaniya_viny_kotoruyu_vybral_advokat_efremova

Были и ещё высказывания со стороны Ефремова и Пашаева, суть которых сводилась к тому, что Ефремов формально не отрицает свою вину, а просто не признаёт её. Дескать, он был пьян, ничего не помнит и не может сказать, он был за рулём или нет. Но если на суде прозвучат достаточно убедительные доказательства его вины, от которых нельзя будет отвертеться, актёр так и быть согласится, что он виновен в случившемся.

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