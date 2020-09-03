Михаил Ефремов снова признал вину в смертельном ДТП. Ранее он отказывался от своих показаний Материал редакции
Актёр называл признание вины желанием общественности.
Михаил Ефремов вначале очередного судебного заседания признал вину в смертельном ДТП. Об этом пишет РИА «Новости».
О том, что Ефремов признает вину до начала судебного заседания заявил его адвокат Эльман Пашаев. 3 сентября прокуратура должна запросить сроки для Ефремова. Прокурор считает, что вина актёра доказана.
Ефремов попал в ДТП на Смоленской площади в Москве 8 июня, пострадавший в этой аварии водитель фургона умер в больнице. 17 июня во время дачи показаний актёр признал вину, но 5 августа отказался от своих слов, заявив, что «ничего не помнит». «Мне было проще согласиться, чем защищать себя, как я это делаю сейчас», — объяснял тогда он.
Сейчас выяснится, что признал вину в том, что он актёр или ещё что-то
Милый клуб
Тактика Тириона Ланнистера
Судебный велосипед
Осталось испытание поединком и выебать шлюху.
Парламентский рубин
Не удивлюсь, если он реально потребует испытание поединком
Ефремов называл признание вины желанием общественности.
Лол, это как?)
Что-то вроде: ”ладно, хуй с вами, так и быть – ведите меня в тюрьму, ваша взяла”
Я полагаю, что какая-то совесть у него осталась и он готов был признать вину просто. Потом адвокат убедил, что «правильно» отрицать вину, а Ефремов радостно подхватил идею, но зашло слишком далеко, до абсурда, который он сам не сразу осознал. Если теперь не начнет отмазываться снова, то можно сказать, что он не совсем потерян.
Ну хз, мне кажется он просто охуевший и когда начал понимать, что не туда качнул лодку и что такими темпами ему по максимому вхерачат - стал переобуваться. После всего, что он уже сказал - выглядит сомнительным, что у него осталось хоть что-то внутри.
Просто ему нужно было время чтобы для него подготовили "тюрьму". Посадят в номер с теликом, душем и всяческими удобствами. Кормить хорошо будут, а потом через пару месяцев, когда хайп уляжется его просто выпустят.
Либо вообще не посадят, нашел другой способ избежать, а сейчас устраивал цирк чтобы просто тянуть время.
— Слушай, говорят, Петрович погиб?
— Да, увы. Пришёл домой, выпил, лег на диван, закурил, ну и как загорелось всё...
— И что, сгорел?
— Да не... Успел он окно открыть и в форточку прыгнуть...
— И разбился?
— Да не... Он перед тем как прыгать успел пожарных вызвать, они тент успели натянуть, он спружинил неудачно и опять в окно влетел...
— Таки сгорел?!
— Да не... Он за раму зацепился и обратно сиганул...
— И разбился всё-таки?
— Да не... Там же пожарники с тентом, он спружинил и на проезжую часть, а там камаз тентованный шел. Он отскочил от него и обратно в окно...
— Да блять, как он погиб-то?
— Да пристрелили его, заебал всех.
И нахера спрашивается был весь этот цирк и уничтожение своей репутации? Типа а вдруг прокатит?
Судебный велосипед
Ну продавить невиновность в таком случае - из разряда вообще невозможного. Видимо прогнозы по отказняку неутешительные были, и решили выйти на признание для меньшего наказания.
из разряда вообще невозможного
Парламентский рубин
А его оправдали разве?
За убийство с расчлененкой, да.
Он походу играет в плохого и хорошего обвиняемого в цирке (суде).
Символический браслет
Театр одного актёра
Ага, когда уже вконец обосрался когда его свидетелей уличили в даче ложных показаний, после всего этого цирка и наездов с его стороны на родственников погибшего из-за него человека, когда уже куча видео появилось с подтверждением его вины, он признался, надеюсь ему влепят максимально большой срок по его статьям..
Ой, надеюсь свидетелей терь за дачу ложных показаний судить будут
Мне кажется, что суд может признать это типа как смягчающим обстоятельством, потом на фоне злоупотребления всякими веществами и алкоголем у него найдут какое-то психическое расстройство и в больничку подлечиться отправят и всё
Ща у него на фоне этих качель биполярОчка обнаружат или другое расстройство, посидит годик на реабилитации, попьёт таблеточки и дальше людей убивать пойдёт
Помню, раньше его защищала тусовка, говорили, что он мужик, признаёт вину, не бежит от ответственности. Как только начался этот сериал, тусовка резко пропала)
На самом деле ничего удивительного нет. О подобной тактике адвокат Ефремова предупреждал с самого начала процесса:
«Основная задача адвоката заключается в том, чтобы собирать доказательства. Я этим занимался, я собрал достаточно доказательств его невиновности, — сказал Пашаев в интервью телеканалу „Россия-24“. — Я с ним разговаривал и убеждал подождать — вину всегда признать успеем». Адвокат заявляет, что о признании вины не может быть и речи, пока Ефремов не вспомнит обстоятельства того вечера.
https://aif.ru/society/law/effektivna_li_taktika_nepriznaniya_viny_kotoruyu_vybral_advokat_efremova
Были и ещё высказывания со стороны Ефремова и Пашаева, суть которых сводилась к тому, что Ефремов формально не отрицает свою вину, а просто не признаёт её. Дескать, он был пьян, ничего не помнит и не может сказать, он был за рулём или нет. Но если на суде прозвучат достаточно убедительные доказательства его вины, от которых нельзя будет отвертеться, актёр так и быть согласится, что он виновен в случившемся.