Прокурор запросила 11 лет колонии для Ефремова по делу о ДТП в Москве

Актёр признал вину.

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Государственное обвинение запросило 11 лет колонии общего режима для Михаила Ефремова, сообщает корреспондент агентства «Москва» из зала Пресненского суда.

Прокурор считает, что исправление Ефремова без реальной изоляции от общества невозможно. Кроме того, она добавила, что у актёра алкогольная зависимость, а «звание народного артиста не даёт права ездить пьяным за рулем», сообщает «Медуза».

Ранее 3 сентября Ефремов признал вину в смертельном ДТП, хотя раньше неоднократно отрицал её. Он объяснил признание вины желанием общественности.