Прокурор запросила 11 лет колонии для Ефремова по делу о ДТП в Москве Материал редакции
Актёр признал вину.
Государственное обвинение запросило 11 лет колонии общего режима для Михаила Ефремова, сообщает корреспондент агентства «Москва» из зала Пресненского суда.
Прокурор считает, что исправление Ефремова без реальной изоляции от общества невозможно. Кроме того, она добавила, что у актёра алкогольная зависимость, а «звание народного артиста не даёт права ездить пьяным за рулем», сообщает «Медуза».
Ранее 3 сентября Ефремов признал вину в смертельном ДТП, хотя раньше неоднократно отрицал её. Он объяснил признание вины желанием общественности.
Вечером 8 июня Ефремов устроил ДТП на Садовом кольце в Москве, в нетрезвом состоянии выехав на полосу встречного движения и столкнувшись с фургоном, водитель которого погиб в больнице утром следующего дня.
Как оказывается легко разрушить всё чем жил
Всего-то лет 20 синячить, разрушая свою личность
Символический браслет
Вот это здоровье и воля у человека! Я дольше недели синячить не могу, потом месяц об алкашке даже думать противно.
А ты попробуй не думая
Думаешь то, что он оппозиционер на срок и строгость приговора никак не повлияет?
Судебный велосипед
Думаю нет. В первую неделю после события, Ефремова начали поддерживать "коллеги по цеху". А эти "коллеги" без одобрения власти свою позицию излагать не будут.
Подобное было и в деле Голунова - когда за него начали вступаться люди типа Канделаки, стало уже понятно, что Ивана отпустят - значит власть вожжи отпустила.
Здесь, как мне кажется, то же самое - раз высказываются свободно, и нагнетания обстановки со стороны провластных СМИ нет - то и отношение актера к оппозиции роли сыграть не должно. По крайней мере определяющей.
Он уже переобулся
Тактика не есть стратегия, спасать свою шкуру в моменте - это нормально
Ну ебана рот, ну это тоже перебор
Не знаю, он человека убил
Убил же ненамеренно
Уполномоченный файл
ну когда ты угашенный садишься за руль, можно считать что умышленно
Нет, нельзя.
Уполномоченный
Почему?
Как минимум, потому что не было умысла.
Было сознательное игнорирование последствий, что аналогично наличию такого умысла.
игнорирование возможных последствий не аналогично наличию умысла, для этого есть специальные термины, обозначающие виды вины в форме неосторожности, типа небрежности или легкомыслия. Непонятно только, зачем неюристы лезут в обсуждение того, что такое умысел, а что нет.
Это - не умышленное преступление, это не значит совсем, что оно невиновное. Дискуссия на эту тему без понимания терминов - идиотская и бессмысленная.
Предстоящий
Причинение смерти по неосторожности, находясь в нетрезвом состоянии за рулем.
Тут не про умысел вообще (даже если бы он был), а просто феерическое комбо в рамках УК.
Тут всем нравится суды Линча, только потом будут удивляться, а меня то за что?
При чем тут суд Линча?
Человек сознательно многократно садился за руль. Прекрасно осознавая опасность последствий этого. И продолжал это делать. Ну и дождался последствий
Ну и должно последовать наказание, а сейчас все как с Кокориным и Мамаевым, шоу и показательная порка
ну вроде еще никакой показательной порки в этом деле нет. Притягиваний за уши пока нет. Суд не вынес пригоовр
Только слабо верится, что после запроса прокуратуры вдруг дадут 5 лет
Как правило, суд никогда не дает столько, сколько запросил прокурор. Прокурор всегда запрашивает максимум.
Ну тогда
Да нет, я за то чтобы суд был беспристрастный, а сегодня все напоминает Кокориных и Мамаева или Пусси райот
Если человек в торговом центре случайно выронит гранату без чеки - его тоже пожалеть?
Автомобиль – источник повышенной опасности.
Ну он же не в толпу въехал, что ты передергиваешь?
Да ему было пофиг: толпа там, один человек, кошка или никого.
ну судить должны за то что совершил, а не за то что мог
И учитывать опасность для общества
что ты несешь, он маньяк-насильник
Он далеко не первый раз пьяный за рулём - значит ещё не понял, что так не надо делать, и далеко не нулевой шанс, что он снова сядет за руль пьяный и снова кого-нибудь собьёт.
Твои рассуждения похожи на те, что высказывают в "Пусть говорят", а должны быть факты, судимостей нет, убивать он его не хотел, отобрать права и дать срок который дают ноунейму в регионе
дать срок который дают ноунейму в регионе
Полностью согласен.
А теперь найди кому дали 11 лет
Прокурор всегда запрашивает наказание с запасом
А ему ещё и в толпу нужно было въехать, что бы все увидели ебчиху этож автомобиль..большой автомобиль быстрый автомобиль..Как бы вы рассуждали в иной ситуации..
это не напоминает Кокориных и Пусси ровно потому, что здесь были серьезные последствия (причинение смерти) и вообще нехилая такая общественная опасность самого действия. И подсудимого тоже - регулярное пьянство, ощущение безнаказанности, вот это все - это должно влиять так или иначе на решение.
Другое дело то, что 11 - это реально несоизмеримо с другими статьями. Если я тебе с прямым умыслом кому-нибудь отрублю ногу, мне меньше могут дать, чем за неосторожное убийство. В общем все путанно и несоизмеримо. Но органы работают с теми сроками, которые им дал законодатель, и приближение к максимальной планке здесь логично.
Да только практически по всем статьям у нас от года до ста лет, либо штраф равный двум прожиточным минимумам
То что у нас дают за 2 одинаковых преступления, совершенно разные сроки, а потому что за одни и те-же статьи наказание в УК прописаны (от двух до 15 лет)
наказывается лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Статья по которой проходит Ефремов, от 5 до 12, а должно быть от 5 до 7 либо от 10 до 12, зачем такие размытые понятия
Раньше было меньше, но г-да депутаты повелись на громкое дело в Питере и решили перевести преступление в категорию особо тяжких, что их не красит, но имеем, что имеем. В самой по себе широкой вилке нет никаких проблем, это нормально для преступлений, которые могут быть совершенны с тонной разных обстоятельств, в зависимости от которых суд может определить реальную степень общественной опасности и необходимость в изоляции. Но конкретно здесь для неосторожного преступления, мне кажется, немного перебор. Но, опять же, правоохранительные органы и суд работают с теми сроками, которые им дал законодатель, просить срок близкий к максимум в этом деле довольно логично.
Если ты пьян ..притормози коней не гони лошадей и ТД..А то разогнался как ужаленный
Только это применяется избирательно
Наивный велосипед
Алкоголь это отягчающее, если что
ну не 11 же лет, будто он его по пьяни зарезал зверски
Он его по пьяни зверски раздавил...
ты, не понимаешь разницы?
Чувак, да я может и за то, чтобы око за око, но сейчас это одна из показательных казней.
Ты так говоришь, как будто он в первый раз пьяный за руль садится и впервые узнал, что в пьяном состоянии хреново водить автомобиль. Прям Лунтик!
алкоголь здесь не может быть отягчающим, потому что это и так уже квалифицирующий признак состава преступления. без алкоголя была бы друга часть статьи и другие пределы сроков.
Удивленный файл
Наказание за пьяное дтп с жертвами по действующему законодательству расценивается как умышленное убийство.
глупости какие-то. ничего никуда не расценивается, там русским по белом написано "неосторожное причинение смерти"
В 2019 году Дума приняла поправки в УК, целью которых было приравнять срок наказания за пьяное ДТП с жертвами к срокам, даваемым за умышленное убийство. Законодательно оно по прежнему квалифицируется как причинение смерти по неосторожности, поэтому я и написал "расценивается". Эта была цель этих поправок и вот дословная цитата с сайта Думы - "Фактически наказание за «пьяные» ДТП стало таким же, как за умышленное убийство".
http://duma.gov.ru/news/48790/
Постафактум интерпретация у ГосДумы, которая принимала эти поправки? Ну ок.
Бесспорно, только это не постфактум интерпретация, а заложенный в эти поправки правовой смысл.
нет, к правовому смыслу это никакого отношения не имеет вообще, потому что вообще не имеет под собой ничего правового, кроме терминов.
это именно PR-подача госдумы на фоне громкого дела. постфактум - потому что уже после принятия. до этого шла речь о том, что надо сделать его особо тяжким (т.е. макс планка выше десяти лет).
это именно PR-подача госдумы на фоне громкого дела
Эта PR-подача "как за умышленное убийство" началась в 2019 году, а не "на фоне громкого дела".
не имеет под собой ничего правового, кроме терминов
Поэтому в первом комменте я и написал "расценивается", а не "квалифицируется". А какой смысл в поправки закладывали наши законотворцы виднее им, чем тебе.
это было на фоне громкого дела в 2019 г, я говорю не про дело ефремова, а про дело, которое ровно перед внесением законопроекта было в Питере.
Поэтому в первом комменте я и написал "расценивается"
по действующем законодательству оно никак не расценивается, а частными лицами пусть расценивается хоть как изнасилование
А какой смысл в поправки закладывали наши законотворцы виднее им, чем тебе
То, о чем вы говорите вообще не относится к категории смысла поправок. Если правда интересно, что и как там было - почитайте ленту за то время, внесенный законопроект и пояснительную записку и стенограмму заседаний, а не пресс-релизы постфактум.
Если правда интересно, что и как там было - почитайте ленту за то время, внесенный законопроект и пояснительную записку и стенограмму заседаний, а не пресс-релизы постфактум.
Спасибо, я и так это все читаю постоянно.
Посмотри сроки ментам, которые убивают в отделениях группой лиц умышленно, предварительно разорвав прямую кишку бутылкой.
это уже вопросы к продажным судам. И тех и тех надо наказывать очень строго.
максимальное наказание за это - 12 лет. Он вину признавать отказался, начал искать каких-то липовых свидетелей, устраивать по сути цирк. Прокурор тут должен был все 12 требовать.
Нахуй вы выключаете пуши?
Чтобы не пропустить новости о Навальном.
Ты и так с сайта не выходишь, че ты пропускаешь?
Дожился, Орлов травит
Я смотрю аниме
Ты меня разбанил:)
Сумасшедший алмаз
Давно
Я тебя прощаю, отменяю применение ответных мер
Уполномоченный файл
Заплачь
Плачь, плачь, танцуй, танцуй
Уполномоченный файл
Бля, флешбеки
Беги от меня, покa не поздно
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Ефремов отказался от своих слов и сказал "ахах, я пошутил, я не признаю вину))0 общественность? да я их всех собью потом, лол"
«звание народного артиста не даёт права ездить пьяным за рулем»
Согласен, другое дело - звание прокурора/сына прокурора, судьи/сына судьи, депутата/сына депутата
11 лет вы чиканулись?
Ну так то это убийство с отягчающими по сути
Это хорошо что его 11 лет посадили но почему не больше а еще лучше почему его нах по жизнено за убийство не сажают если человека не стало значит и его не должно быть не справедливо как то.
Остальной динозавр
А сколько, по-твоему, справедливо за вождение в нетрезвом виде, которое привело к гибели человека?
Добавь еще то, что он был в умат под кокосом и алкашкой и потом еще отказывался от признания вины. Плюс ранее привлекался к ответственности за вождение в нетрезвом.
А судья добавит что "он всё таки признался" и дай бог его вообще посадит
Некоторых с отрубленными руками ловят в речке и не очень торопятся садить
учитывая весь этот цирк с переобуваниями все справедливо. Твоего родственника сбивают насмерть, а следующие 3 месяца все только и обсуждают, что же будет с репутацией алкаша, который не в первый раз устраивает пьяное дтп.
Охуеть
Вот так блять! Говорили тебе, сука, что нужно было сразу на месте решать! Разнылся теперь!
Он пьяница, раздолбай, но всё-таки не убийца... 11 лет...Пока, Миша, спасибо, что своим творчеством защищал обычного человека и не боялся высказываться; спасибо, что в тяжелое время пытался нас веселить. Они считают, что тебе необходимо отсидеть 11лет!!! чтобы осознать, что не надо за руль садиться пьяным. Жаль
чтобы осознать, что не надо за руль садиться пьяным. Жаль
А что нужно?
Серьезный разговор? Пощёчина?
лол
своим творчеством защищал обычного человека и не боялся высказываться
лол х2
Так как правильно то?
Уполномоченный файл
Это просто сервис-уникализатор для сео. Вводишь предложение и он его переформулирует по-другому, где-то меняет слова на синонимы и т.д.
Да посадили бы его давно, и дело с концом!
Вот носятся, как с писаной торбой...
Ну нет же видео, свидетели левые, заставили под дулом пистолета признаться в том, что он не делал! МИШУ ПОДСТАВИЛИ!
Не может же быть такого, чтобы алконавт, который из своей роли не выходит 24/7, у которого достаточно денег, чтобы откупиться от любых ментов, охуел настолько, что пьяная езда для него — обыденность, и в итоге произошло неизбежное. Ведь он же (с какой-то радости) свой, а свой не может ужравшимся в хламину ездить на рулем.
Пить и нюхать теперь негде.
Забавно конечно, что очень многие из тех кто призывают линчевать Ефремова, сами садились за руль выпивши.
До цирка в суде я бы сказал, что это много. Но после того цирка с адвокатом даже как-то не так жалко. Лишь под конец процесса он тявкнул "я признаю вину". Хотя дадут ему наверное лет 6 всё равно.