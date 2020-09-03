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Алексей Боржонов
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Прокурор запросила 11 лет колонии для Ефремова по делу о ДТП в Москве Материал редакции

Актёр признал вину.

147 комментариев
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Государственное обвинение запросило 11 лет колонии общего режима для Михаила Ефремова, сообщает корреспондент агентства «Москва» из зала Пресненского суда.

Прокурор считает, что исправление Ефремова без реальной изоляции от общества невозможно. Кроме того, она добавила, что у актёра алкогольная зависимость, а «звание народного артиста не даёт права ездить пьяным за рулем», сообщает «Медуза».

Ранее 3 сентября Ефремов признал вину в смертельном ДТП, хотя раньше неоднократно отрицал её. Он объяснил признание вины желанием общественности.

Вечером 8 июня Ефремов устроил ДТП на Садовом кольце в Москве, в нетрезвом состоянии выехав на полосу встречного движения и столкнувшись с фургоном, водитель которого погиб в больнице утром следующего дня.

Дело Ефремова: как показания актёра изменились…
Сразу после происшествия актёр признал вину, заявив, что не будет «отмазываться», однако во время…
tjournal.ru

#новости #ефремовдтп

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147 комментариев
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Уполномоченный файл

56

Гражданин Осужденный

Ответить

Abram Dikoy

9

Как оказывается легко разрушить всё чем жил 

Ответить

alexferman

Abram
73

Всего-то лет 20 синячить, разрушая свою личность

Ответить

Символический браслет

alexferman
24

Вот это здоровье и воля у человека! Я дольше недели синячить не могу, потом месяц об алкашке даже думать противно.

Ответить

Атлант поправил плечи

Символический
0

А ты попробуй не думая

Ответить

Icipher

Атлант
1

Не, это сложна.

Ответить

rossoshmap

Abram
1

Известность сыграла против него

Ответить

Судебный велосипед

20

Просят 11, дадут 5, выйдет через 2.

Ответить

1 2

Судебный
9

... дня домашнего ареста

Ответить

Вова А.

1
7

за водочкой в магазин

Ответить

Иван Прохоров

Судебный
–1

Думаешь то, что он оппозиционер на срок и строгость приговора никак не повлияет?

Ответить

Судебный велосипед

Иван
1

Думаю нет. В первую неделю после события, Ефремова начали поддерживать "коллеги по цеху". А эти "коллеги" без одобрения власти свою позицию излагать не будут. 
Подобное было и в деле Голунова - когда за него начали вступаться люди типа Канделаки, стало уже понятно, что Ивана отпустят - значит власть вожжи отпустила.
Здесь, как мне кажется, то же самое - раз высказываются свободно, и нагнетания обстановки со стороны провластных СМИ нет - то и отношение актера к оппозиции роли сыграть не должно. По крайней мере определяющей.

Ответить

Евгений Клочков

Иван
0

Он уже переобулся

Ответить

Иван Прохоров

Евгений
0

Тактика не есть стратегия, спасать свою шкуру в моменте - это нормально

Ответить

MEGAtraXXXer666

–31

Ну ебана рот, ну это тоже перебор

Ответить

Abram Dikoy

MEGAtraXXXer666
48

Не знаю, он человека убил

Ответить

rossoshmap

Abram
–24

Убил же ненамеренно

Ответить

Уполномоченный файл

rossoshmap
92

ну когда ты угашенный садишься за руль, можно считать что умышленно

Ответить

MEGAtraXXXer666

Уполномоченный
–22

Нет, нельзя.

Ответить

Уполномоченный

MEGAtra…
8

Почему?

Ответить

MEGAtraXXXer666

Уполном…
0

Как минимум, потому что не было умысла.

Ответить

Нижний интернет

MEGAtra…
20

Было сознательное игнорирование последствий, что аналогично наличию такого умысла.

Ответить

Сергей

Нижний
4

игнорирование возможных последствий не аналогично наличию умысла, для этого есть специальные термины, обозначающие виды вины в форме неосторожности, типа небрежности или легкомыслия. Непонятно только, зачем неюристы лезут в обсуждение того, что такое умысел, а что нет.

Это - не умышленное преступление, это не значит совсем, что оно невиновное. Дискуссия на эту тему без понимания терминов - идиотская и бессмысленная. 

Ответить

Предстоящий

Сергей
0

Причинение смерти по неосторожности, находясь в нетрезвом состоянии за рулем.

Тут не про умысел вообще (даже если бы он был), а просто феерическое комбо в рамках УК.

Ответить

rossoshmap

MEGAtra…
0

Тут всем нравится суды Линча, только потом будут удивляться, а меня то за что?

Ответить

Уполномоченный

rossosh…
8

При чем тут суд Линча?
Человек сознательно многократно садился за руль. Прекрасно осознавая опасность последствий этого. И продолжал это делать. Ну и дождался последствий

Ответить

rossoshmap

Уполном…
0

Ну и должно последовать наказание, а сейчас все как с Кокориным и Мамаевым, шоу и показательная порка

Ответить

Уполномоченный

rossosh…
5

ну вроде еще никакой показательной порки в этом деле нет. Притягиваний за уши пока нет. Суд не вынес пригоовр

Ответить

rossoshmap

Уполном…
0

Только слабо верится, что после запроса прокуратуры вдруг дадут 5 лет

Ответить

Уполномоченный

rossosh…
5

Как правило, суд никогда не дает столько, сколько запросил прокурор. Прокурор всегда запрашивает максимум.

Ответить

Символический

rossosh…
0

Ну тогда

Ответить

rossoshmap

Символи…
0

Да нет, я за то чтобы суд был беспристрастный, а сегодня все напоминает Кокориных и Мамаева или Пусси райот

Ответить

Символический

rossosh…
0

Если человек в торговом центре случайно выронит гранату без чеки - его тоже пожалеть?
Автомобиль – источник повышенной опасности.

Ответить

rossoshmap

Символи…
0

Ну он же не в толпу въехал, что ты передергиваешь?

Ответить

Символический

rossosh…
2

Да ему было пофиг: толпа там, один человек, кошка или никого.

Ответить

rossoshmap

Символи…
1

ну судить должны за то что совершил, а не за то что мог

Ответить

Символический

rossosh…
0

И учитывать опасность для общества

Ответить

rossoshmap

Символи…
0

что ты несешь, он маньяк-насильник

Ответить

Символический

rossosh…
0

Он далеко не первый раз пьяный за рулём - значит ещё не понял, что так не надо делать, и далеко не нулевой шанс, что он снова сядет за руль пьяный и снова кого-нибудь собьёт.

Ответить

rossoshmap

Символи…
2

Твои рассуждения похожи на те, что высказывают в "Пусть говорят", а должны быть факты, судимостей нет, убивать он его не хотел, отобрать права и дать срок который дают ноунейму в регионе

Ответить

Символический

rossosh…
1

дать срок который дают ноунейму в регионе

Полностью согласен.

Ответить

rossoshmap

Символи…
0

А теперь найди кому дали 11 лет

Ответить

Символический

rossosh…
1

Прокурор всегда запрашивает наказание с запасом

Ответить

rossoshmap

Символи…
0

Ну проверим, в этом деле все может быть

Ответить

Символический

rossosh…
0

А теперь найди, где Ефремову дали 11 лет

Ответить

SnG BanliK

rossosh…
0

А ему ещё и в толпу нужно было въехать, что бы все увидели ебчиху этож автомобиль..большой автомобиль быстрый автомобиль..Как бы вы рассуждали в иной ситуации..

Ответить

Сергей

rossosh…
0

это не напоминает Кокориных и Пусси ровно потому, что здесь были серьезные последствия (причинение смерти) и вообще нехилая такая общественная опасность самого действия. И подсудимого тоже - регулярное пьянство, ощущение безнаказанности, вот это все - это должно влиять так или иначе на решение. 

Другое дело то, что 11 - это реально несоизмеримо с другими статьями. Если я тебе с прямым умыслом кому-нибудь отрублю ногу, мне меньше могут дать, чем за неосторожное убийство. В общем все путанно и несоизмеримо. Но органы работают с теми сроками, которые им дал законодатель, и приближение к максимальной планке здесь логично. 

Ответить

rossoshmap

Сергей
0

Да только практически по всем статьям у нас от года до ста лет, либо штраф равный двум прожиточным минимумам

Ответить

Сергей

rossosh…
0

что? я ничего не понял.

Ответить

rossoshmap

Сергей
1

То что у нас дают за 2 одинаковых преступления, совершенно разные сроки, а потому что за одни и те-же статьи наказание в УК прописаны (от двух до 15 лет)

Ответить

Сергей

rossosh…
0

дают за 2 одинаковых преступления, совершенно разные сроки

за какие?

а потому что за одни и те-же статьи наказание в УК прописаны (от двух до 15 лет)

снова не понимаю, о чем именно речь

Ответить

rossoshmap

Сергей
1

наказывается лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Статья по которой проходит Ефремов, от 5 до 12, а должно быть от 5 до 7 либо от 10 до 12, зачем такие размытые понятия

Ответить

Сергей

rossosh…
1

Раньше было меньше, но г-да депутаты повелись на громкое дело в Питере и решили перевести преступление в категорию особо тяжких, что их не красит, но имеем, что имеем. В самой по себе широкой вилке нет никаких проблем, это нормально для преступлений, которые могут быть совершенны с тонной разных обстоятельств, в зависимости от которых суд может определить реальную степень общественной опасности и необходимость в изоляции. Но конкретно здесь для неосторожного преступления, мне кажется, немного перебор. Но, опять же, правоохранительные органы и суд работают с теми сроками, которые им дал законодатель, просить срок близкий к максимум в этом деле довольно логично. 

Ответить

SnG BanliK

MEGAtra…
0

Если ты пьян ..притормози коней не гони лошадей и ТД..А то разогнался как ужаленный

Ответить

rossoshmap

Уполномоченный
0

Только это применяется избирательно

Ответить

Уполномоченный

rossosh…
6

А это уже проблема нашей системы правосудия

Ответить

Наивный велосипед

rossoshmap
9

Алкоголь это отягчающее, если что

Ответить

rossoshmap

Наивный
–8

ну не 11 же лет, будто он его по пьяни зарезал зверски

Ответить

Наивный

rossosh…
20

Он его по пьяни зверски раздавил...

Ответить

rossoshmap

Наивный
–7

ты, не понимаешь разницы?

Ответить

Наивный

rossosh…
17

Пьяный человек с ножом так-то представляет гораздо меньшую опасность, чем пьяный человек с тяжеленным куском металла, который может разгоняться до огромных скоростей

Ответить

Символический

rossosh…
1

Так же опасен для общества в случае рецидива.

Ответить

Дмитрий

rossosh…
5

Как дёшево ценят некоторые человеческую жизнь.

Ответить

rossoshmap

Дмитрий
1

Чувак, да я может и за то, чтобы око за око, но сейчас это одна из показательных казней. 

Ответить

Символический

rossosh…
9

Ты так говоришь, как будто он в первый раз пьяный за руль садится и впервые узнал, что в пьяном состоянии хреново водить автомобиль. Прям Лунтик!

Ответить

Дмитрий

rossosh…
0

Я тоже не в вакууме, понятно что это в принципе практика. Просто наказания за убийство, компенсации за гибель и прочее в таком духе у нас, говорят многое о нашем обществе.

Ответить

Rudolf

rossosh…
0

Почему нет? 11 за убийство - мало.

Ответить

Сергей Куторжевский

Наивный
0

алкоголь здесь не может быть отягчающим, потому что это и так уже квалифицирующий признак состава преступления. без алкоголя была  бы друга часть статьи и другие пределы сроков.

Ответить

Удивленный файл

rossoshmap
2

Наказание за пьяное дтп с жертвами по действующему законодательству расценивается как умышленное убийство.

Ответить

Сергей Куторжевский

Удивленный
0

глупости какие-то. ничего никуда не расценивается, там русским по белом написано "неосторожное причинение смерти"

Ответить

Удивленный файл

Сергей
0

В 2019 году Дума приняла поправки в УК, целью которых было приравнять срок наказания за пьяное ДТП с жертвами к срокам, даваемым за умышленное убийство. Законодательно оно по прежнему квалифицируется как причинение смерти по неосторожности, поэтому я и написал "расценивается". Эта была цель этих поправок и вот дословная цитата с сайта Думы - "Фактически наказание за «пьяные» ДТП стало таким же, как за умышленное убийство".
http://duma.gov.ru/news/48790/

Ответить

Сергей

Удивлен…
0

целью поправок изначально было перевести преступление в категорию особо тяжких, это уже какая-то постфактум-интерпретация, не имеющая сама в себе никакого юридического смысла. Художественного смысла в ней тоже немного, потому что сроки несколько отличаются

Ответить

Удивленный файл

Сергей
0

Постафактум интерпретация у ГосДумы, которая принимала эти поправки? Ну ок.

Ответить

Сергей

Удивлен…
0

она может что угодно комментировать после принятия, значение имеет только текст, отраженный в законе, который потом уже будут применять и толковать совсем другие люди.

Ответить

Удивленный файл

Сергей
0

Бесспорно, только это не постфактум интерпретация, а заложенный в эти поправки правовой смысл.

Ответить

Сергей

Удивлен…
0

нет, к правовому смыслу это никакого отношения не имеет вообще, потому что вообще не имеет под собой ничего правового, кроме терминов. 

это именно PR-подача госдумы на фоне громкого дела. постфактум - потому что уже после принятия. до этого шла речь о том, что надо сделать его особо тяжким (т.е. макс планка выше десяти лет). 

Ответить

Удивленный файл

Сергей
0

это именно PR-подача госдумы на фоне громкого дела

Эта PR-подача "как за умышленное убийство" началась в 2019 году, а не "на фоне громкого дела".
не имеет под собой ничего правового, кроме терминов

Поэтому в первом комменте я и написал "расценивается", а не "квалифицируется". А какой смысл в поправки закладывали наши законотворцы виднее им, чем тебе.

Ответить

Сергей

Удивлен…
0

это было на фоне громкого дела в 2019 г, я говорю не про дело ефремова, а про дело, которое ровно перед внесением законопроекта было в Питере. 

Поэтому в первом комменте я и написал "расценивается"

по действующем законодательству оно никак не расценивается, а частными лицами пусть расценивается хоть как изнасилование

А какой смысл в поправки закладывали наши законотворцы виднее им, чем тебе

То, о чем вы говорите вообще не относится к категории смысла поправок. Если  правда интересно, что и как там было - почитайте ленту за то время, внесенный законопроект и пояснительную записку и стенограмму заседаний, а не пресс-релизы постфактум.

Ответить

Удивленный файл

Сергей
0

Если правда интересно, что и как там было - почитайте ленту за то время, внесенный законопроект и пояснительную записку и стенограмму заседаний, а не пресс-релизы постфактум.

Спасибо, я и так это все читаю постоянно.

Ответить

SnG BanliK

rossoshmap
0

А пьяным сесть за руль..это как раз намеренно

Ответить

MEGAtraXXXer666

Abram
–2

Посмотри сроки ментам, которые убивают в отделениях группой лиц умышленно, предварительно разорвав прямую кишку бутылкой.

Ответить

Владимир Климов

MEGAtraXXXer666
9

это уже вопросы к продажным судам. И тех и тех надо наказывать  очень строго.

Ответить

Zeychba

MEGAtraXXXer666
5

максимальное наказание за это - 12 лет. Он вину признавать отказался, начал искать каких-то липовых свидетелей, устраивать по сути цирк. Прокурор тут должен был все 12 требовать.

Ответить

MEGAtraXXXer666

Zeychba
0

С другой стороны да.

Ответить

Umberto Eco

MEGAtraXXXer666
0

перегар

Ответить

Капитальный теркин30см

–12

Нахуй вы это пушите?

Ответить

Сумасшедший алмаз

Капитальный
39

Нахуй вы выключаете пуши?

Ответить

Капитальный теркин30см

Сумасшедший
8

Чтобы не пропустить новости о Навальном.

Ответить

Сумасшедший алмаз

Капитальный
36

Ты и так с сайта не выходишь, че ты пропускаешь?

Ответить

Капитальный теркин30см

Сумасшедший
27

Дожился, Орлов травит

Ответить

Евгений Клочков

Капитал…
3

Жаль

Ответить

Капитальный теркин30см

Сумасшедший
4

Я смотрю аниме

Ответить

Сумасшедший

Капитал…
18

Здоровья маме

Ответить

Человеческий

Сумасше…
4

Спасибо

Ответить

Человеческий

Человеч…
4

И тебе

Ответить

Берг

Сумасше…
0

@Дмитрий Орлов травля

Ответить

Берг

Берг
0

@Вахтёр премследования

Ответить

rossoshmap

Сумасшедший
5

Отвлекается на дрочку на 2д

Ответить

Иван Прохоров

Сумасшедший
1

Ты меня разбанил:)

Ответить

Сумасшедший алмаз

Иван
2

Давно

Ответить

Иван Прохоров

Сумасшедший
2

Я тебя прощаю, отменяю применение ответных мер

Ответить

Сумасшедший

Иван
1

👍

Ответить

Уполномоченный файл

Капитальный
8

Заплачь

Ответить

Георгий Турманидзе

Уполномоченный
6

Плачь, плачь, танцуй, танцуй 

Ответить

Уполномоченный файл

Георгий
3

Бля, флешбеки

Ответить

Владимир Климов

Уполномоченный
3

Беги от меня, покa не поздно

Ответить

Уполномоченный

Владимир
11

от тебя это звучит угрожающе

Ответить

Виктор Ганелес

Уполном…
0
Ответить

Rusty Nail

13

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Ефремов отказался от своих слов и сказал "ахах, я пошутил, я не признаю вину))0 общественность? да я их всех собью потом, лол"

Ответить

Предстоящий цветок

Rusty
0

лол кек затраллил)))00000)00000)0000000)))))))

Ответить

Иван Прохоров

9

«звание народного артиста не даёт права ездить пьяным за рулем»

Согласен, другое дело - звание прокурора/сына прокурора, судьи/сына судьи, депутата/сына депутата

Ответить

Роман Соллвьев

–9

11 лет вы чиканулись?

Ответить

Антон Курочкин

Роман
21

Ну так то это убийство с отягчающими по сути

Ответить

Роман Соллвьев

Антон
1

Это хорошо что его 11 лет посадили но почему не больше а еще лучше почему его нах по жизнено за убийство не сажают если человека не стало значит и его не должно быть не справедливо как то.

Ответить

Остальной динозавр

Роман
2

А сколько, по-твоему, справедливо за вождение в нетрезвом виде, которое привело к гибели человека?

Ответить

Евгений Наумов

Остальной
16

Добавь еще то, что он был в умат под кокосом и алкашкой и потом еще отказывался от признания вины. Плюс ранее привлекался к ответственности за вождение в нетрезвом. 

Ответить

Rusty Nail

Евгений
2

А судья добавит что "он всё таки признался" и дай бог его вообще посадит
Некоторых с отрубленными руками ловят в речке и не очень торопятся садить 

Ответить

Роман Соллвьев

Евгений
0

спасибо я понял

Ответить

Serega Khobta

Роман
0

учитывая весь этот цирк с переобуваниями все справедливо. Твоего родственника сбивают насмерть, а следующие 3 месяца все только и обсуждают, что же будет с репутацией алкаша, который не в первый раз устраивает пьяное дтп.

Ответить

rossoshmap

7

Охуеть

Ответить

Coronadoden

rossoshmap
1

Вот так блять! Говорили тебе, сука, что нужно было сразу на месте решать! Разнылся теперь!

Ответить

Имя Фамилия

6

Лучше б по максимуму 12 лет. За весь этот каламбур с отрицанием вины.

Ответить

Евгений Большаков

3

#ЕфремовСиди

Ответить

DMTR

3

Ну запросил и запросил

Ответить

Парламентский рубин

1

Сейчас он опять не за рулем окажется

Ответить

Остальной динозавр

Парламентский
5
Ответить

Парламентский рубин

Остальной
0

Паркур!

Ответить

Иван Прохоров

–3

Он пьяница, раздолбай, но всё-таки не убийца... 11 лет...Пока, Миша, спасибо, что своим творчеством защищал обычного человека и не боялся высказываться; спасибо, что в тяжелое время пытался нас веселить. Они считают, что тебе необходимо отсидеть 11лет!!! чтобы осознать, что не надо за руль садиться пьяным. Жаль

Ответить

Anton Gostev

Иван
3

чтобы осознать, что не надо за руль садиться пьяным. Жаль

А что нужно?
Серьезный разговор? Пощёчина?
лол
своим творчеством защищал обычного человека и не боялся высказываться

лол х2

Ответить

Александр Гонтарев

2

Запросил максимум, это еще ничего не значит

Ответить

Alexey Khudyakov

0

Так как правильно то?

Ответить

Уполномоченный файл

Alexey
3

Это просто сервис-уникализатор для сео. Вводишь предложение и он его переформулирует по-другому, где-то меняет слова на синонимы и т.д.

Ответить

Парламентский рубин

Уполномоченный
2

До чего техника дошла

Ответить

Иван Ташкинов

Alexey
0

Первую новость писал Йода.

Ответить

Scary Lane

1

Запросить легче, чем осудить, синк абауд ит

Ответить

Надежда Воронцова

1

Да посадили бы его давно, и дело с концом!
Вот носятся, как с писаной торбой...

Ответить

Anton Gostev

0

Ну нет же видео, свидетели левые, заставили под дулом пистолета признаться в том, что он не делал! МИШУ ПОДСТАВИЛИ!

Ответить

Anton Gostev

Anton
1

Не может же быть такого, чтобы алконавт, который из своей роли не выходит 24/7, у которого достаточно денег, чтобы откупиться от любых ментов, охуел настолько, что пьяная езда для него — обыденность, и в итоге произошло неизбежное. Ведь он же (с какой-то радости) свой, а свой не может ужравшимся в хламину ездить на рулем.

Ответить

DJ Ебан

0

-10 год тюрьми, в Кіровоград його.
- Ти на зону їдеш, труба тобі

Ответить

Антон Курочкин

0

Дадут 5, выйдет через 2

Ответить

Антон Лисин

0

Пить и нюхать теперь негде.

Ответить

Ярослав

Антон
0

На зоне с веществами дела обстоят не хуже чем на воле.

Ответить

Seon

0

Забавно конечно, что очень многие из тех кто призывают линчевать Ефремова, сами садились за руль выпивши.

Ответить

Black Jack

0

За противодействие правосудию, пиздeж и цирк надо впаять ему по полной.

Ответить

Рыночный Мика

0

Читаю комментарии и диву даюсь, сколько людей считают пьяную езду за рулем не отягчающим обстоятельством, а непреднамеренным убийством...

Ответить

Alexander Kopeikin

0

До цирка в суде я бы сказал, что это много. Но после того цирка с адвокатом даже как-то не так жалко. Лишь под конец процесса он тявкнул "я признаю вину". Хотя дадут ему наверное лет 6 всё равно.

Ответить

Посторонний фитиль

0

Эх! Почти попал.

Ответить
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