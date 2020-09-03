Кремль: нет повода обвинять Россию в причастности к отравлению Навального, Германия не предоставила результаты анализов Материал редакции
В Кремле считают, что отравление Навального вряд ли могло быть кому-то выгодно.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не склонна воспринимать обвинения по ситуации с Навальным в свой адрес, Кремль не видит для них повода. Об этом пишет РИА «Новости».
Песков рассказал, что послу России в Германии не предоставили информацию об исследовании германских специалистов, «которая позволила им прийти к выводу об отравлении». «Многочисленные анализы, взятые до отправки пациента в Берлин, не выявили никаких отравляющих веществ», — добавил он.
Песков также сообщил, что Кремль пока не видит повода для реакции Владимира Путина на слова Ангелы Меркель, которая осудила произошедшее с Навальным. Россия также пока не понимает, что «может быть причиной санкций». «Мы в целом не приемлем санкционного разговора и санкционного языка, считаем это абсолютно неприемлемым», — объяснил Песков.
Навальному стало плохо утром 20 августа во время полёта из Томска в Москву. Самолёт экстренно посадили в Омске, где политика госпитализировали в тяжёлом состоянии и подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.
22 августа Навального доставили в немецкую клинику, где считают, что оппозиционера отравили веществом из той же группы, что и «Новичок». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ заявил, что в Кремле не понимают спешки с озвучиванием версии об отравлении Навального.
2 сентября военные токсикологи Германии нашли в организме Навального следы яда из группы «Новичок».
мне кажется, они уже просто рофляют с этого умалчивания фамилии, смотря, как от этого рвется публика
возможно среди дедов есть некий "челлендж"
как бы так поинтересней сказать "Навальный" не называя фамилию
вполне себе развлекуха для поехавшей престарелой элитки.
а в конце месяца они собираются, выбирают победителя, пьют шампанское, обмазываются плацентой нерожденных детей и купаются в крови девственниц попутно трахая друг друга в дикой оргии
Обслуга просто не понимает, можно или нельзя. А дед конкретных указаний не даёт и рофлит.
«Не думаю вообще, что кому-то это могло бы быть выгодно».
Вот и все ваши аргументы.
Какие вы бесполезные...
Внатуре, как будто в комменты в группе RT зашёл, там такие же картиночки только в другую сторону, низко как-то
Прохладный крюк
Нужно было спросить "А назовите, пожалуйста, кого Кремлю выгодного?"
Выгода есть всегда. А стоит ли оно того и возможно ли это другой вопрос.
мне например выгодна что бы тебя не стало. но я или другие заниматься этим не будут.
Вот только бы натянуть...
обвинять Россию
А кто такой Россия, простите, и какую должность он занимает?
Заебали говорить о стране как о личности. Россия то, Россия это, блять, не Россия а сука конкретные люди.
Большинство избирателей выбрали этих конкретных людей, чтобы те говорили от имени всей страны, представляя интересы большинства
На самом деле, это самый обыкновенный новояз по Оруэллу. Он говорит "Россия" специально, для того чтобы у людей возникало ощущение что это клятые фашисты обвиняют именно россиян, а не эту шайку бандитов.
А я думаю, что скорее да. В России очень много ушлепков, которые голосуют за едро и путина
Не могу ответить на вопрос, кому было бы выгодно отравление этого человека. Не думаю вообще, что кому-то это могло бы быть выгодно
Пригожин выкупил долг. Они над ним стебутся.
Выкупим долг, а потом отравим... так чтоли?
Отрицание
Гнев
Торг
Депрессия
Принятие
Отрицание
Гнев
Торг
Доллар по 100
Принятие
<Доллар по 100
Да вы оптимист, батенька
*Предъявляют результаты анализов*
- Это не мы.
- Это не новичок.
- Когда его отдавали такого не было.
- Фотошоп.
Это может длится вечно и немцы это прекрасно знают, благо примеров хватает: MH17, Скрипали, Литвиненко... Собственно поэтому скорее всего даже не будут заморачиваться отвечать МИД'у и пытаться им что-то доказывать.
Новичок можно купить в любом парфюмерном
Ваши диагнозы - не диагнозы.
Чем больше Песков что-то комментирует, тем больше назревает вопрос, нахуя нужен Кремль? Любой более или менее серьёзный вопрос вне их компетенции, а пиздануть про 200 украинских экстремистов или другую дичь - всегда пожалуйста.
отравление навального выгодно только западным смутьянам
Как и разбитые дороги
Опять западные смутьяны в лифтах срут и деньги на строительство школ разворовывают!
А Россия предоставила док-ва, что он был не отравлен? Собрала докторов на пресс-конференцию? Результаты анализов показала? Начала расследование? Проверяла самолет и других пассажиров на возможность отравиться?
Все что происходит в России должен объяснять запад ведь он во всем виноват!!!1
работают по заветам классика: https://www.youtube.com/watch?v=-c9I4ixB3Rg
А кому было выгодно мочить Немцова? Какому-то дворнику, который узнал, что Борис якобы плохо говорил про чеченцев и на фоне этого дворник решил за 15 лямов заказать его бойцам главы одной республики?
Он и так был политический труп после 90х, кому до него было дело..хз.
Здрасьте. Политический труп это Медведев и почти любой из серой путинский камарильи, которые даже имея высокую должность не существуют в политическом поле и имеют нулевой вес влияния на людей. Немцов был и всегда оставался весомой рок-звездой оппозиционного фланга, может чуть тусклее и не такой деятельный и боевой как Навальный, но дай им обоим доступ к телеку и они бы стали суперпопулярны в народе.
Диабет.
Болезни печени. Цироз.
Болезни поджелудочной железы.
Гипоксия.
И при этих заболеваниях ставят атропин и вводят в медицинскую кому?
Я не врач. А разве нет?
Никто не отрицал отравление. Есть разные факторы, отравление может быт вызвано и внешними и внутренними химическими соединениями. Диагноз был что внутренними, возникшими результате взаимодействия веществ.
И к комментарию ниже
Вообще не плохо революционеры и борцы с коррупцией живут во вражеском государстве. Личный тренер, врач, загородный дом, поездки за границу.
А какие проблему с личным тренером и врачом, если человек может себе их позволить и официально публикует декларации о доходах? Навальный когда-то в принципе выступал против богатства или отрицал, что он обеспеченный человек?
Я тебе открою секрет, нанять врача и тренера может почти любой представитель западного среднего класса. И ты замечаешь как ты позорно юлишь и скатываешься на обсуждение второстепенных тем?
Исключительный парфюмер
Никто не отрицал отравление
Пиздёж
Личный тренер, врач, загородный дом, поездки за границу.
А у кого их нет?
во вражеском государстве
кто с кем враги?
враги обычно не имеют между собой максимально тесные бизнес процессы на разных уровнях
Личный тренер, врач, загородный дом, поездки за границу.
это про каких то депутатов гд?
Это внезапно обнаружилось у Навального, у которого, на секундочку, есть личный тренер по бегу и личный врач, и который даже за час до комы был бодр и весел? Да у меня из нескольких десятков родственников и знакомых всех возрастов, которые забили на свое здоровье уже в момент рождения, и у которых букеты заболеваний, и то в коме и на ИВЛ никто никогда не лежал.
Кстати, ни один из этих диагнозов омские доктора так и не поставили. Они сейчас настаивают, что "занимались спасением жизни пациента", но какая именно болезнь привела состояние пациента к этому краю так и не установлено.
В Кремле считают, что отравление Навального вряд ли могло быть кому-то выгодно
Демагогия детектед
никому не выгодно!!! отстатьте от кремля
Не могу ответить на вопрос, кому было бы выгодно отравление этого человека. Не думаю вообще, что кому-то это могло бы быть выгодно.
Сутягина по делу Скрипалей, ни результатов анализов, ни самого Леху мы можем не увидеть
немцы чтото мутят со своим навальным
теперь понятно у кого сосальный на зарплате сидит хех
И че они собираются делать с ними? Им хоть фотку Пыни подкидывающего в чай кубик с новичком покажи, они скажут что это не доказательство
Не могу ответить на вопрос, кому было бы выгодно отравление этого человека. Не думаю вообще, что кому-то это могло бы быть выгодно.
То есть, вы полагаете что все произошло случайно. Ведь так бывает, иногда и очень случайно
Очень твёрдая позиция
Отрицание
Гнев
Торг
Доллар по 30
Принятие
Отрицание
Гнев
Торг
Доллар по 66
Принятие
Отрицание
Гнев
Торг
Доллар по 76
Принятие
Отрицание
Гнев
Торг
Доллар по 100
Принятие
Отрицание
Гнев
Торг
Доллар по 150
Принятие
Отрицание
Гнев
Торг
Доллар по 200
Пенсия
Смерть
Потому что существует институт репутации и доверия в этом мире, и на любое гавканье шавки плевать хотели цивилизованные страны.