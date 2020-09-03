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Артём Мазанов
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Кремль: нет повода обвинять Россию в причастности к отравлению Навального, Германия не предоставила результаты анализов Материал редакции

В Кремле считают, что отравление Навального вряд ли могло быть кому-то выгодно.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не склонна воспринимать обвинения по ситуации с Навальным в свой адрес, Кремль не видит для них повода. Об этом пишет РИА «Новости».

Песков рассказал, что послу России в Германии не предоставили информацию об исследовании германских специалистов, «которая позволила им прийти к выводу об отравлении». «Многочисленные анализы, взятые до отправки пациента в Берлин, не выявили никаких отравляющих веществ», — добавил он.

Не могу ответить на вопрос, кому было бы выгодно отравление этого человека. Не думаю вообще, что кому-то это могло бы быть выгодно.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ

Песков также сообщил, что Кремль пока не видит повода для реакции Владимира Путина на слова Ангелы Меркель, которая осудила произошедшее с Навальным. Россия также пока не понимает, что «может быть причиной санкций». «Мы в целом не приемлем санкционного разговора и санкционного языка, считаем это абсолютно неприемлемым», — объяснил Песков.

Навальному стало плохо утром 20 августа во время полёта из Томска в Москву. Самолёт экстренно посадили в Омске, где политика госпитализировали в тяжёлом состоянии и подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

22 августа Навального доставили в немецкую клинику, где считают, что оппозиционера отравили веществом из той же группы, что и «Новичок». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ заявил, что в Кремле не понимают спешки с озвучиванием версии об отравлении Навального.

2 сентября военные токсикологи Германии нашли в организме Навального следы яда из группы «Новичок».

#новости #отравлениенавального

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80 комментариев
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Прохладный крюк

67

Ох уж "этот человек"

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Vadim Nemnasev

Прохладный
14

мне кажется, они уже просто рофляют с этого умалчивания фамилии, смотря, как от этого рвется публика

Ответить

Litnikov Danil

Vadim
24

Нет, просто долбоебы

Ответить

Иван Грозный

Vadim
9

возможно среди дедов есть некий "челлендж"
как бы так поинтересней сказать "Навальный" не называя фамилию
вполне себе развлекуха для поехавшей престарелой элитки.

а в конце месяца они собираются, выбирают победителя, пьют шампанское, обмазываются плацентой нерожденных детей и купаются в крови девственниц попутно трахая друг друга в дикой оргии

Ответить

Дмитрий Григорьев

Vadim
6

Обслуга просто не понимает, можно или нельзя. А дед конкретных указаний не даёт и рофлит.

Ответить

Иван Иванов

Прохладный
0

Тот-кого-нельзя-называть!

Ответить

Критический якорь

36
Ответить

Jabas

31

«Не думаю вообще, что кому-то это могло бы быть выгодно».

Ответить

Eugen T

Jabas
11
Ответить

Justin Moore

Eugen
0

Вот и все ваши аргументы.
Какие вы бесполезные...

Ответить

Олег Иванов

Justin
0

Внатуре, как будто в комменты в группе RT зашёл, там такие же картиночки только в другую сторону, низко как-то

Ответить

Eugen T

Justin
0

Бисер дорог. 
Это ты, крайне полезный, сейчас накидаешь аргументов

Ответить

Минеральный чайник

30

Если им Навального отравлять невыгодно, то вы представьте как охуеют те, кого Кремлю выгодно отравлять.

Ответить

Прохладный крюк

Минеральный
2

Нужно было спросить "А назовите, пожалуйста, кого Кремлю выгодного?"

Ответить

Justin Moore

Прохладный
0

Про кремль вопросов не было.

Ответить

Justin Moore

Минеральный
–2

Выгода есть всегда. А стоит ли оно того и возможно ли это другой вопрос.
мне например выгодна что бы тебя не стало. но я или другие заниматься этим не будут.

Вот только бы натянуть...

Ответить

Alex Sharp

26

обвинять Россию

А кто такой Россия, простите, и какую должность он занимает?

Заебали говорить о стране как о личности. Россия то, Россия это, блять, не Россия а сука конкретные люди.

Ответить

Ruslan Shashkov

Alex
–7

Большинство избирателей выбрали этих конкретных людей, чтобы те говорили от имени всей страны, представляя интересы большинства

Ответить

Alex Sharp

Ruslan
10

На самом деле, это самый обыкновенный новояз по Оруэллу. Он говорит "Россия" специально, для того чтобы у людей возникало ощущение что это клятые фашисты обвиняют именно россиян, а не эту шайку бандитов.

Ответить

Шило

Ruslan
0
Ответить

Ruslan Shashkov

Шило
0

А я думаю, что скорее да. В России очень много ушлепков, которые голосуют за едро и путина

Ответить

Alex Sharp

Ruslan
0

Очень много != Большинство

Ответить

Атлант поправил плечи

Alex
0

Да конечно, это так не работает

Ответить

Anton Gostev

24

Не могу ответить на вопрос, кому было бы выгодно отравление этого человека. Не думаю вообще, что кому-то это могло бы быть выгодно

Ответить

Justin Moore

Anton
0

Пригожин выкупил долг. Они над ним стебутся.
Выкупим долг, а потом отравим... так чтоли?

Ответить

Kanojo Tenohira

2

Отрицание
Гнев
Торг 
Депрессия 
Принятие

Ответить

Алексей Панкратов

Kanojo
24

Отрицание
Гнев
Торг 
Доллар по 100
Принятие

Ответить

Кирилл

Алексей
5

Ой не надо тут мне. Смотри что СМИ пишут

Ответить

Злобный Капитан Немо

Алексей
0

<Доллар по 100
Да вы оптимист, батенька 

Ответить

Кирилл Боронин

Злобный
0

Ставлю на 150+

Ответить

Дмитрий Григорьев

Kanojo
4
Ответить

Vladislav Sapogov

Kanojo
0

Огтдп

Ответить

Владислав Косинов

8

*Предъявляют результаты анализов*

- Это не мы.
- Это не новичок.
- Когда его отдавали такого не было.
- Фотошоп.

Это может длится вечно и немцы это прекрасно знают, благо примеров хватает: MH17, Скрипали, Литвиненко... Собственно поэтому скорее всего даже не будут заморачиваться отвечать МИД'у и пытаться им что-то доказывать.

Ответить

Rodion Kutsaev

7

Новичок можно купить в любом парфюмерном

Ответить

Alexey Snooker

Rodion
2

А полоний в любом хозяйственном магазине

Ответить

ad unguem

5

Ваши диагнозы - не диагнозы.

Ответить

Jabas

ad
0

Ваши врачи - не врачи

Ответить

Жы Dogolonoga

Jabas
0

Машины не машины

Ответить

Alexander Petcoglo

4

Чем больше Песков что-то комментирует, тем больше назревает вопрос, нахуя нужен Кремль? Любой более или менее серьёзный вопрос вне их компетенции, а пиздануть про 200 украинских экстремистов или другую дичь - всегда пожалуйста.

Ответить

Артемия Берта

0

отравление навального выгодно только западным смутьянам

Ответить

Litnikov Danil

Артемия
3

Как и разбитые дороги

Ответить

NiemandDa

Litnikov
2

Разбитые дороги как раз таки выгодны России, а то ведь если дороги нет, то как солдат НАТО подвозить будут?

Ответить

Кирилл Боронин

Артемия
1

Опять западные смутьяны в лифтах срут и деньги на строительство школ разворовывают!

Ответить

Renat Simakov

3

А Россия предоставила док-ва, что он был не отравлен? Собрала докторов на пресс-конференцию? Результаты анализов показала? Начала расследование? Проверяла самолет и других пассажиров на возможность отравиться?

Ответить

Big Dick Energy

Renat
0

Все что происходит в России должен объяснять запад ведь он во всем виноват!!!1

Ответить

Александр Микитенко

Renat
0

работают по заветам классика: https://www.youtube.com/watch?v=-c9I4ixB3Rg

Ответить

Илья Гераськин

2

А кому было выгодно мочить Немцова? Какому-то дворнику, который узнал, что Борис якобы плохо говорил про чеченцев и на фоне этого дворник решил за 15 лямов заказать его бойцам главы одной республики?

Ответить

Дмитрий Сулейманов

Илья
2

Он и так был политический труп после 90х, кому до него было дело..хз.

Ответить

Бипедальный Гоминид

Дмитрий
1

Здрасьте. Политический труп это Медведев и почти любой из серой путинский камарильи, которые даже имея высокую должность не существуют в политическом поле и имеют нулевой вес влияния на людей. Немцов был и всегда оставался весомой рок-звездой оппозиционного фланга, может чуть тусклее и не такой деятельный и боевой как Навальный, но дай им обоим доступ к телеку и они бы стали суперпопулярны в народе.

Ответить

Избирательный браслет

2

Если это не отравление, так предоставьте нормальный вменяемый медицинский диагноз, который объяснит 2 недели в коме на ИВЛ

Ответить

Mr Hidden

Избирательный
0

Диабет.
Болезни печени. Цироз. 
Болезни поджелудочной железы. 
Гипоксия.

Ответить

Роман Величкин

Mr
6

И при этих заболеваниях ставят атропин и вводят в медицинскую кому?

Ответить

Dmitry Teplyakov

Роман
4

Перегибы на местах.

Ответить

Mr Hidden

Роман
–1

Я не врач. А разве нет?
Никто не отрицал отравление. Есть разные факторы, отравление может быт вызвано и внешними и внутренними химическими соединениями. Диагноз был что внутренними, возникшими результате взаимодействия веществ. 

И к комментарию ниже
Вообще не плохо революционеры и борцы с коррупцией живут во вражеском государстве. Личный тренер, врач, загородный дом, поездки за границу.

Ответить

Бипедальный Гоминид

Mr
1

А какие проблему с личным тренером и врачом, если человек может себе их позволить и официально публикует декларации о доходах? Навальный когда-то в принципе выступал против богатства или отрицал, что он обеспеченный человек?

Я тебе открою секрет, нанять врача и тренера может почти любой представитель западного среднего класса. И ты замечаешь как ты позорно юлишь и скатываешься на обсуждение второстепенных тем?

Ответить

Исключительный парфюмер

Mr
0

Никто не отрицал отравление

Пиздёж
Личный тренер, врач, загородный дом, поездки за границу.

А у кого их нет?

Ответить

Ilya Grigöryev

Mr
0

во вражеском государстве

кто с кем враги?
враги обычно не имеют между собой максимально тесные бизнес процессы на разных уровнях
Личный тренер, врач, загородный дом, поездки за границу.

это про каких то депутатов гд?

Ответить

Бипедальный Гоминид

Mr
6

Это внезапно обнаружилось у Навального, у которого, на секундочку, есть личный тренер по бегу и личный врач, и который даже за час до комы был бодр и весел? Да у меня из нескольких десятков родственников и знакомых всех возрастов, которые забили на свое здоровье уже в момент рождения, и у которых букеты заболеваний, и то в коме и на ИВЛ никто никогда не лежал.

Кстати, ни один из этих диагнозов омские доктора так и не поставили. Они сейчас настаивают, что "занимались спасением жизни пациента", но какая именно болезнь привела состояние пациента к этому краю так и не установлено.

Ответить

alexferman

2

В Кремле считают, что отравление Навального вряд ли могло быть кому-то выгодно

Демагогия детектед

Ответить

Mikki Rurk

2

Щас бы верить людям, которые даже фамилию "этого человека" не произносят

Ответить

Артемия Берта

–7

никому не выгодно!!! отстатьте от кремля

Ответить

Избытокъ Хромосомъ

Артемия
6

Прекрасный аккаунт
@
Восхитительные комментарии

Ответить

Alexey Snooker

1

Кремль: нет повода обвинять Россию

Можно так любой заголовок начинать

Ответить

anti kuzma

1

выгодно не выгодно, а вариант "он нам просто не нравится" не рассматривается

Ответить

Alexey Snooker

1

Не могу ответить на вопрос, кому было бы выгодно отравление этого человека. Не думаю вообще, что кому-то это могло бы быть выгодно.

Ответить

Какой Кошмар

1

Вполне ожидаемо от наших "ИхТамНет"

Ответить

Serg Bootlegger

1

Сутягина по делу Скрипалей, ни результатов анализов, ни самого Леху мы можем не увидеть

Ответить

Вова А.

1

Хочется ответить Дмитрию Пескову (песней):

Ответить

Дмитрий Григорьев

1
Ответить

Артемия Берта

–30

немцы чтото мутят со своим навальным

теперь понятно у кого сосальный на зарплате сидит хех

Ответить

Исключительный парфюмер

Артемия
1

@Вахтёр у вас тут боты протекают.

Ответить

тот самый токсик

Артемия
0

ты чё даун хех

Ответить

Непосредственный украинец

0

Понял, вопросов нет.

Ответить

A big purple banana 🍆

0

И че они собираются делать с ними? Им хоть фотку Пыни подкидывающего в чай кубик с новичком покажи, они скажут что это не доказательство

Ответить

Dmitriy Volkov

0

Как заебали эти фраера задрипанные 

Ответить

Bad Mother Fucker

0

советская малина врагу сказала: "нет"

Ответить

Судебный велосипед

0

Не могу ответить на вопрос, кому было бы выгодно отравление этого человека.

Песков за все это время так и не смог запомнить имя АЛЕКСЕЯ НАВАЛЬНОГО.

Ответить

Атлант поправил плечи

0

Не могу ответить на вопрос, кому было бы выгодно отравление этого человека. Не думаю вообще, что кому-то это могло бы быть выгодно.

То есть, вы полагаете что все произошло случайно. Ведь так бывает, иногда и очень случайно

Очень твёрдая позиция

Ответить

# realfiddy

0

Отрицание
Гнев
Торг 
Доллар по 30
Принятие
Отрицание
Гнев
Торг 
Доллар по 66
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Отрицание
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Доллар по 76
Принятие
Отрицание
Гнев
Торг 
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Отрицание
Гнев
Торг 
Доллар по 150
Принятие
Отрицание
Гнев
Торг 
Доллар по 200
Пенсия
Смерть

Ответить

Lee

–1

Потому что существует институт репутации и доверия в этом мире, и на любое гавканье шавки плевать хотели цивилизованные страны.

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