В Кремле считают, что отравление Навального вряд ли могло быть кому-то выгодно.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не склонна воспринимать обвинения по ситуации с Навальным в свой адрес, Кремль не видит для них повода. Об этом пишет РИА «Новости».

Песков рассказал, что послу России в Германии не предоставили информацию об исследовании германских специалистов, «которая позволила им прийти к выводу об отравлении». «Многочисленные анализы, взятые до отправки пациента в Берлин, не выявили никаких отравляющих веществ», — добавил он.

Не могу ответить на вопрос, кому было бы выгодно отравление этого человека. Не думаю вообще, что кому-то это могло бы быть выгодно.

Дмитрий Песков пресс-секретарь президента РФ

Песков также сообщил, что Кремль пока не видит повода для реакции Владимира Путина на слова Ангелы Меркель, которая осудила произошедшее с Навальным. Россия также пока не понимает, что «может быть причиной санкций». «Мы в целом не приемлем санкционного разговора и санкционного языка, считаем это абсолютно неприемлемым», — объяснил Песков.

Навальному стало плохо утром 20 августа во время полёта из Томска в Москву. Самолёт экстренно посадили в Омске, где политика госпитализировали в тяжёлом состоянии и подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

22 августа Навального доставили в немецкую клинику, где считают, что оппозиционера отравили веществом из той же группы, что и «Новичок». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ заявил, что в Кремле не понимают спешки с озвучиванием версии об отравлении Навального.

2 сентября военные токсикологи Германии нашли в организме Навального следы яда из группы «Новичок».