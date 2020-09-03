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Артём Мазанов
23 685

Лукашенко: Белоруссия перехватила разговоры Берлина о том, что заявления об отравлении Навального — фальсификация Материал редакции

Президент Белоруссии пообещал передать эту запись Михаилу Мишустину.

291 комментарий
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Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия перехватила разговоры Берлина о том, что заявления Ангелы Меркель об отравлении Навального — фальсификация. Об этом пишут РИА «Новости» и ТАСС.

По словам Лукашенко, Белоруссия перехватила разговоры Варшавы и Берлина. Он пообещал передать запись премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, с которым они встретились в Минске.

Так я вам должен сказать, что вчера или позавчера, я точно не помню, до выступления Меркель мы перехватили разговор. Мы так понимаем, Варшава разговаривает с Берлином. Два абонента на связи. Перехватила наша радиоэлектронная военная разведка. Поскольку там [на западных рубежах Белоруссии] развёрнуты части, и мы, конечно, ведём и в радиосфере противоборство с натовцами. И мы перехватили интересный разговор, который отчетливо говорит о том, что это фальсификация. Никакого отравления Навального не было.

Александр Лукашенко

Лукашенко также предупредил Мишустина, что Запад готовит «пакости» для РФ перед региональными выборами в стране.

Навальному стало плохо утром 20 августа во время полёта из Томска в Москву. Самолёт экстренно посадили в Омске, где политика госпитализировали в тяжёлом состоянии и подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

22 августа Навального доставили в немецкую клинику, где считают, что оппозиционера отравили веществом из той же группы, что и «Новичок». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ заявил, что в Кремле не понимают спешки с озвучиванием версии об отравлении Навального.

2 сентября военные токсикологи Германии нашли в организме Навального следы яда из группы «Новичок».

#новости #отравлениенавального #лукашенко

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И это не новость ИА «Панорама»
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291 комментарий
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Непосредственный украинец

560

Бля, я тупо не могу с этой дичи)))0000

Ответить

Sloy Pyli

Непосредственный
128

Всё хорошо, выборы в Белоруссии — легитимные, отравление Навального — фальсификация, главное не перепутать.

Ответить

Пестрый Паша

Sloy
57

Отравление Беларуси - фальсификация, а выборы Навального - легитимные?

Ответить
5 комментариев

Fire K

Sloy
0

Отравление Навального легитимно?

Ответить

Evgeny Gladkikh

Sloy
0

Того гляди там у них уже и Бабарико какой заболел бутылизмом на зоне, но Лукашу это не выгодно.

Ответить

Сергей Королевский

Непосредственный
16

Вы что ни разу не слышали про высокопрофессиональные секретные службы Беларуси?!?!?!!??!?!?! 
Агент Три Процента с позывным "Картошка". Разоблачает планы вражеских ЧВК и перехватывает разговоры

Ответить

common sense

Непосредственный
10

Держит марку =)
В прошлом году Теслу "перехватил", сейчас уже разговоры Меркель.
p.s.:
https://tjournal.ru/news/115179

Ответить

LC

Непосредственный
1

"Я вам дам почитать". Как будто речь о перехваченном письме.

Ответить

Непосредственный украинец

LC
2

Это он про свой фанфик, просто журналисты вырвали из контекста.

Ответить

Михаил Бочаров

LC
0

это он про стенограмму разговора, я полагаю

Ответить

Rodion Kutsaev

268

Расшифровка переговоров

— Да?
— Алё!
— Да да?
— Ну как там с Навальным?
— А?
— Как с Навальным-то там?
— Чё с Навальным?
— Чё?
— Куда ты звонишь?
— Тебе звоню.
— Кому?
— Ну тебе.
— Кому тебе?
— А вот тебе вот.
— Ты кто такая?
— Ангела Меркель.
— Какая Ангела Меркель?
— Доротея.
— Такой не знаю, ты ошиблась номером, подруга.
— Кто?
— Ты.
...

Ответить

colorless

Rodion
8

Натравили своих обоссаных пранкеров вована и еще одного чмошника, те дозвонились мелкому чиновнику и "развели его на правду".

Ответить

Защитный вентилятор

colorless
0

Там были Вован и Лексус, лол

Ответить

Анатолий Польский

175

Хах, похоже у двух старых маразматиков окончательно крыша поехала, это уже даже не смешно

Ответить

Plan 🇧&🇨

Анатолий
125
Ответить

Анатолий Польский

Plan
57

Я, кстати, заметил, что теперь при фразе "поехаший плешивый дед" я уже сомневаюсь о ком речь идет.

Ответить
3 комментария

Романелло Кивогенс

Анатолий
8

Сомневаюсь, что это заявление было согласовано с Путиным. Полагаю, после того как Батька оборвал для себя все пути на Запад, он решил во что бы то ни стало утянуть с собой Россию. Потому как именно Россия теперь для него единственная палочка-выручалочка.

Ответить

Jabas

Романелло
3

А Мишустин выходит тоже не в теме ? 

Ответить

Meg Walker

Романелло
0

И это он отравил Навального! 

Ответить
4 комментария

Сергей Замятин

Романелло
0

Россия ею, этой палочкой-выручалочкой, всегда была, в Европе белорусские товары никому нафиг не сдались.

Ответить

Venya Sazonov

Анатолий
5

Не жил бы я тут - было бы смешно

Ответить

Jabas

Venya
1

Да что такого, щас путлер придет и поможет, страну с колен поднимет, смейся хаха...

Ответить
3 комментария

LordChanka

188

-Добрый день, я звоню вам сказать, что отравление Навального — фальсификация
-А вы кто? 
-Я Берлин, а вы? 
-Я Варшава

Ответить

Andre Macareno

LordChanka
9

А кто первым халат надел?

Ответить

Слабый микроскоп

Andre
41
Ответить
2 комментария

Символический кран

LordChanka
1

а я пиво

Ответить

Парламентский рубин

LordChanka
0

@Дитковская признавайся, твой пранк?

Ответить

Mikki Rurk

143

А Мишустин естественно скажет, что запись послушал, теперь все понятно, вот и доказательства, но вам ее не покажу, это гос тайна.

Ответить

Социологический торшер

Mikki
29

Так они перехватили, послушали. А кто сказал, что записали? Записать не успели

Ответить

Mikki Rurk

Социологический
28

Представляю какой там пересказ будет: а она такая... а он ей типа... это самое, ну короче пиздят как дышат, клянусь картофельным богом

Ответить
3 комментария

Yaroslav Gryaznov

Mikki
1

Точно также как Меркель

Ответить

Mikki Rurk

Yaroslav
0

Старики в домино рубятся

Ответить

Глубокий Абдужаббор

Mikki
0

и засекретит на несколько веков

Ответить

colorless

Mikki
0

Я думаю до недавнего времени он даже не в курсе был :D

Ответить

Уполномоченный файл

118

Опубликована схема перехвата белорусскими спецслужбами разговоров Берлина о фальсификации отравления Навального

Ответить

Сумасшедший алмаз

Уполномоченный
–19

Опоздал никто не увидит и не поставит лайки!

Ответить

Пантелеймоналдо Лдо

Сумасшедший
19

@Вахтёр пессимизмичество

Ответить

Твоего деда дед

Сумасшедший
2

Хотел мимо пройти, но теперь придётся лайк ставить

Ответить

alexferman

97

Два брата дегенерата

Ответить

Eugen T

alexferman
12

Лупа и Пупа

Ответить

Слава Инженеров

Eugen
0

Лукин и Пупашенко

Ответить

Иван Грозный

Eugen
1

так. стоп-стоп-стоп

пупа и лупа

это, получается, путин и лукашенко?

Ответить

Роман Соллвьев

Eugen
0

Залупа)

Ответить

Средневековый фонарь

95
Ответить

Алексей Панкратов

82

Что, блядь...? Что, блядь...? Что, блядь...? Что, блядь...? Что, блядь...?Что, блядь...?

Это на полном серьезе заявление президента страны 2020 года? 

Ответить

Bkmz Иванов

Алексей
27

Президент Владимир Путин на выставке «Иннопром-2019» в Екатеринбурге сказал, что зеленые возобновляемые источники энергии — солнечная и энергия ветра — вредят природе и людям. «Комфортно ли людям будет жить на планете, уставленной частоколом ветряков и покрытой несколькими слоями солнечных батарей? Сколько птиц гибнет из-за ветряков! Они так трясутся, что червяки вылезают из земли», — сказал президент

Ответить

Lee

Bkmz
7

Дед опять показал всем своим видом абсолютное непонимание и неразборчивость в очередных вопросах производственной инфраструктуры. Жаль, что не был на Иннопроме в том году, а то посмеялся бы в лицо.
Вред, конечно же, есть, но точно уж не птицам. От ветряков, например, есть шумовое загрязнение (хоть его и не принято, как таковым, загрязнением, считать), но оно всё же незначительное, чтобы составлять какой-то процент ущерба природе/человечеству. Солнечные же батареи сложны в утилизации и соответственно в производстве, что является проблемой уже для заводов, их выпускающих.

Ответить
2 комментария

YourPersonalRobotWaifu

Bkmz
0

Но ветряки же и правда - говно, а зеленые - клоуны, что не так? 

Ответить
1 комментарий

Plan 🇧&🇨

Алексей
17

для 2020 года это норма

Ответить

Уполномоченный файл

60

Перехватчик ебаный

Ответить

Уполномоченный файл

Уполномоченный
42

он только воздушные шарики с флагами вертолетами и ракетами земля-воздух перехватывать может

Ответить

Парламентский рубин

Уполномоченный
33

Вот в одном из них и был разговор из Берлина!

Ответить
3 комментария

Последовательный ящик

Уполномоченный
1

Ты написал два коммента, которые уже были, какого хера тебе ставят в два раза больше лайков, чем оригинальным

Ответить
2 комментария

Владислав Косинов

Уполномоченный
12

Великий прослушиватель, который боится взять трубку и ответить Меркель.

Ответить

Антон Т

61

Отрабатывает кредиты.

Ответить

Любой жар

Антон
29

Норм тема, несешь хуйню, тебе кредит списывают. Когда уже на потребительском рынке такая опция появится? 

Ответить

Jabas

Любой
2

Холопам не положено 

Ответить

Andrey Dolg

Антон
0

Хех, а что делать там кредитов столько сколько не стоит вся экономика Белоруссии, так и ещё уже надо ибо за этот год ещё отдавать и не только РФ.

Ответить

Прочий спрей

52

В переводе с геополитического:
"Владимир, ну посмотри, как я делаю, с проглотом и в раскорячку. Ну помоги ты мне, Владимир!!!"

Ответить

Vladimir Medvedev

Прочий
16

Похоже батька щас в глазах всего мира спалил своего другана) Надеюсь он не согласовывал эту историю и путин щас сидит и обтекает. 

А Песков придумывает как съехать с этой темы. Ну потому что это же такое палево и такое привлечение внимания международного сообщества - президент заявил о сенсации - теперь это во всех газетах мира.

Даже те, кто не следил теперь заинтересуются.

Ответить

Парадный бас

Vladimir
4

Это Песков-то думает? У Пескова будет как обычно его фирменное "комментариев никаких дать не можем"

Ответить
3 комментария

Символический кран

Прочий
4
Ответить

Средневековый фонарь

Прочий
0

Подменить ?)

Ответить

R4as0n

43

Меркель: "И поляков обязательно предупредите что это всё фальсификация"

Ответить

Andrey Dolg

R4as0n
20

Меркель: " - Повторяю! Говорит громко и чётко на русском  -Это была ФАЛЬСИФИКАЦИЯ!!!"

Ответить

Злобный Капитан Немо

47
Ответить

Антон Лисин

30

Перехватчик усатый

Ответить

Парламентский рубин

Антон
49

По усам текло, а в Берлин не попало

Ответить

Ваша Закладко

Антон
0

не. усатый перехватчик

Ответить

Уполномоченный файл

40

мы-то отсосем и выплюнем, а вот они свой член от наших слюней еще долго не отмоют

Ответить

Илья Ишутин

36

Мы живём в сериале Нетфликса

Ответить

Парламентский рубин

Илья
9

И у него пиздец какие ебанутые сценаристы

Ответить

Символический кран

Илья
3

при чем таком очень хуевом, с таким сюжетом я бы дропнул на пилоте

Ответить

Andre Macareno

Символический
1

Вскрываемся?

Ответить
1 комментарий

apranzo

Илья
1

Мы живем по ИА ПАНОРАМА

Ответить

Яня

Илья
0

Я надеюсь, что по этим событиям снимут

Ответить

Дмитрий Зубков

Илья
0

Это все бандерснеч

Ответить

Символический кран

Дмитрий
0

бандерлог

Ответить

Litnikov Danil

34

Батька совсем кукухой в своем дворце от одиночества поехал

Ответить

Ваша Закладко

Litnikov
1

не брат марио но с усами

Ответить

Vladimir Medvedev

29

ссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссукккккаааааааааааааааааааааааааааааааааа

Ответить

Мир Май

28

Там тракторы на полях в мега антенну складываются что ли?

Ответить

Евгений Клочков

Мир
1

при помощи изоленты и такого-то батьки из борон для трактора можно сложить антенную решетку

Ответить

Мир Май

Евгений
3

Если вдруг кто-то (как я, например) не знал, что такое борона:

Борона́ — сельскохозяйственное орудие для обработки почвы. Боронование предохраняет почву от высыхания, выравнивает её поверхность, разрушает почвенную корку, уничтожает сорняки. Могут использоваться как отдельно (например, агрегатироваться с тракторами на сцепках)

Ответить
1 комментарий

Магнитный Артем

26

Ебаный стыд

Ответить

Лесной велосипед

26

И это не новость ИА «Панорама»

@Артём Мазанов точно?

Ответить

Парламентский рубин

22

Вырвал конверт у Меркель из рук и к вертолету, а там Коленька с автоматом от войск Вермахта отстреливается. В общем удалось добыть ценную информацию.

Ответить

Евгений Наумов

16

Не удивлюсь, если МИД РФ реально "получит" эту запись, а потом на основе её будут защищаться. Затем найдут запись с камеры, где варшавский дипломат на ухо в переулке нашептывает гос тайны Меркель. Дальше дед ебнет санкции по Польше, а сам поручит Фонду Кино нахуярить фильм на миллиард так рублей про одинокого русского шпиона, бывшего сотрудника кгб...

Ответить

Уполномоченный файл

Евгений
3

Знакомому мультипликатору уже прислали ТЗ по этой теме

Ответить

Романелло Кивогенс

Евгений
3

Больше походит на разводку европейских политиков от Лексуса и Вована, которую сумела перехватить белорусская сторона и принять за чистую монету (им не впервой, достаточно вспомнить "вагнеровцев").

Ответить

Анатолий Польский

Евгений
0

Я конечно надеюсь, что они проигнорируют этот треш, чтобы еще глубже себя не закапывать, но вспоминая их пруфы по сбитому боингу, боюсь что они и про это серьёзных щах рассказать начнут.

Ответить

Бумажный вентилятор

12

пруфов не будет

Ответить

Энергичный украинец

Бумажный
7

Россия скажет - запись получили, но это засекреченные данные, сорри

Ответить

Litnikov Danil

Бумажный
3

Угу, истории уровня /b

Ответить

Bkmz Иванов

Бумажный
1

Вован и lexus?)

Ответить

Yaroslav Gryaznov

Бумажный
0

А прусы от Германии будут, а то пока что от них прусов тоже нет

Ответить

Михаил Набоков

13

Но лукаш балабол.

Ответить

Кирилл Боронин

Михаил
1

Таки да, если посчитать сколько раз обнаружилось что лукаш напиздел за последние пару недель - поводов верить ему в этом случае нет.

Ответить

Ваша Закладко

Михаил
1

мишустин с таким выражением сидит, что ему бы вполне нквдшная форма зашла 

Ответить

Kris

12

Ну циркачи!

Ответить

Ваша Закладко

Kris
1

не исключено что мини-сериал снимает. для телеграм-канала своего

Ответить

Владимир Филатов

12

А потом вот так скажет

Ответить

Общий крюк

11

Вот пиздабол, он может только шарики самолетами перехватывать

Ответить

Экологический кубок

11
Ответить

Лев Бабенко

10

Отлично, два любимых сериала в одной серии! 
Лучший пока кроссовер 2020 года

Ответить

Анатолий Польский

Лев
1

Кроссовер, который мы заслужили

Ответить

Арбитражный Мурод

10

Саше пора поменять таблетки, а то он начинает слышать несуществующие голоса. 

Ответить

Vladimir Medvedev

9

Добавьте видео в новость, там прекрасно все!

Лицо Мишустина, когда Лукашенко говорит ему всю эту дичь.

Ответить

Vladimir Medvedev

Vladimir
1

https://twitter.com/teamnavalny/status/1301472535989682177

Ответить

Мария Казакова

9

Надеюсь, у Навального будет шанс поорать над этой историей 

Ответить

Евгений Наумов

7

Ахаха, вот он ебанашка. 

Ответить

This is I'm

7

Вот это сюжет закручивается 

Ответить

Сумасшедший алмаз

2

Куда смотрят лечащие врачи Лукашенко??

Ответить

Парламентский рубин

Сумасшедший
14

Мордой в пол

Ответить

Big Dick Energy

5

Курс на Северную Корею, вокруг одни враги которые нас не навидят. Это кстати аргумент всем, кто спрашивает почему запад санкции по самые гланды не вводит, потому что это все больше будет использоваться как пропаганда против запада и страдать будет все-равно обычный народ.

Ответить

Алексей Котт

5

Так лучше, ящитаю.

Ответить

Bkmz Иванов

Алексей
0

Я точно не помню

В радиосфере

Ответить

Никита Большаков

5

Тем временем перехватчики информации на границе Белоруссии

Ответить

Какой Кошмар

2
Ответить

Уполномоченный файл

Какой
10
Ответить

Аккаунт

4

— Да?
— Алё!
— Да да?
— Ну как там с фальсификацией отравления Навального?
— А?
— Как с фальсификацией отравления-то там?
— Чё с фальсификацией?
— Чё?
— Куда ты звонишь?
— Тебе звоню.
— Кому?
— Ну тебе.
— Кому тебе?
— А вот тебе вот.
— Ты кто такой?
— Александр Григорич

Ответить

Уполномоченный файл

4

Бля, Бацька теперь без мыла в жопу влезет кому скажут, чтобы сохранить власть любыми способами

Ответить

Boris Klimenko

Уполномоченный
2

*впустит кого скажут

Ответить

Защитный вентилятор

4

Как уехать из РФ бесплатно без смс и регистрации

Ответить

kubanoid.online

Защитный
1

в Беларусь )

Ответить

Дурной Абдужаббор

4

щекой что ли перехватывали

Ответить

Владислав Косинов

4

Так бывает когда врун не может остановится и со временем впадая в кураж, начинает выдумывать все более и более дикие истории. Сделать тут уже ничего не получится, только игнорить.

Ответить

Волчаркин

4

Кроссовер года. А потом окажется, что все подстроил Ефремов и Бари Алибасов. Они развели Навального и подлили ему "Крота"!!! 

Ответить

Символический браслет

4
Ответить

Bkmz Иванов

4

Азбука Морзе?
Поскольку там [на западных рубежах Белоруссии] развёрнуты части, и мы, конечно, ведём и в РАДИОСФЕРЕ противоборство с натовцами. И мы перехватили интересный разговор

Ответить

этот товарищ

2

Звучит как попытка политического самоубийства

Ответить

Алексей Панкратов

этот
5

Звучит как синдром диагноза шизофрения. 

Ответить

Andy Bezbozhny

3

Александр Григорьевич, про убийство Кеннеди ничего не перехватывали?

Ответить

Яня

Andy
1

Убийца Кеннеди так-то несколько лет в Минске жил, и жена у него оттуда

Ответить

Иван Иванович

Яня
0

и его начальник Беловежские соглашения подписывал

Ответить

Jabas

3

А хуи в свою сторону он там не перехватил случаем

Ответить

👾

Jabas
0

он просто ждет санкций))) 

Ответить

Jabas

Jabas
0

Он пообещал передать запись премьер-министру РФ Дмитрию Мишустину, с которым они встретились в Минске. 

Нарабатывает себе цену в Кремле, чекайте

Ответить

rossoshmap

3

выкладывайте сюда

Ответить

Tagir Chus

3

Лукашенко там случайно переговоры инопланетян не перехватывал с помощью анального зонда???🤦🏻‍♂️

Ответить

Просто Тимуррр

3

Самый прикол будет, если Лукашенко реально вышлет запись (ему же надо показать теперь, что он не пиздабол), а на записи некая женщина представляясь Ангелой Меркель, на русском говорит, что тема с Навальным - вранье. И на вопрос "а какого хуя она говорит по-русски?", Лукашенко скажет, что это белорусские специалисты перевели для удобства Мишустина, причем случайно записали перевод поверх оригинала, как раньше на видеокассетах делали.

Ответить

Валера Певнев

3

Перехватил депешу от Меркель к Пан Дадоку

Ответить

LordChanka

3

"отбить охоту путину сунуть нос...."
 
Цитата приведенная им звучит столь убедительно, что теперь нет никаких сомнений в том, что он придумал её сам. Ну кто кроме него еще так разговаривает)) 

Ответить

Уполномоченный спрей

LordChanka
0

Интересно как звучит эта фраза на оригинальном языке разговора Варшавы и Берлина. 

Ответить

Евгений Фридман

2

Капитулирую.

Ответить

Наташа Буринская

2

господи! скорее бы Навальный все это послушал. он офигеет

Ответить

Парламентский рубин

Наташа
1

Расстроится, что столько рофлов пропустил

Ответить

Kanojo Tenohira

1

клоун

Ответить

Анатолий Польский

Kanojo
4

два клоуна

Ответить

bor_vn

1

Проблема в репутации.
Чтобы Лукашенко и Путин не заявили - люди им не поверят. 
Такую запись подделать безумно легко.

Ответить

Собака

bor_vn
4

бля да нет никаких перехватов уже 2к20 на дврое)
это блять не вторая мировая с энигмой и тьюрингом
там щас все в цифровом виде (а не аналог) и зашифровано все ECDSA c охуенно длинным ключом
только если всякие человеческий фактор / социнженерия
но тут это сложно будет приплести

Ответить

Anton Golovanov

bor_vn
0

Кто их электорат, всему поверят.

Ответить

LordChanka

2

Что там голубиная почта

Ответить

Umberto Eco

2