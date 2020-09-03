Лукашенко: Белоруссия перехватила разговоры Берлина о том, что заявления об отравлении Навального — фальсификация Материал редакции
Президент Белоруссии пообещал передать эту запись Михаилу Мишустину.
Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия перехватила разговоры Берлина о том, что заявления Ангелы Меркель об отравлении Навального — фальсификация. Об этом пишут РИА «Новости» и ТАСС.
По словам Лукашенко, Белоруссия перехватила разговоры Варшавы и Берлина. Он пообещал передать запись премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, с которым они встретились в Минске.
Лукашенко также предупредил Мишустина, что Запад готовит «пакости» для РФ перед региональными выборами в стране.
Навальному стало плохо утром 20 августа во время полёта из Томска в Москву. Самолёт экстренно посадили в Омске, где политика госпитализировали в тяжёлом состоянии и подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.
22 августа Навального доставили в немецкую клинику, где считают, что оппозиционера отравили веществом из той же группы, что и «Новичок». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ заявил, что в Кремле не понимают спешки с озвучиванием версии об отравлении Навального.
2 сентября военные токсикологи Германии нашли в организме Навального следы яда из группы «Новичок».
Всё хорошо, выборы в Белоруссии — легитимные, отравление Навального — фальсификация, главное не перепутать.
Пестрый Паша
Отравление Беларуси - фальсификация, а выборы Навального - легитимные?
Того гляди там у них уже и Бабарико какой заболел бутылизмом на зоне, но Лукашу это не выгодно.
Вы что ни разу не слышали про высокопрофессиональные секретные службы Беларуси?!?!?!!??!?!?!
Агент Три Процента с позывным "Картошка". Разоблачает планы вражеских ЧВК и перехватывает разговоры
Держит марку =)
В прошлом году Теслу "перехватил", сейчас уже разговоры Меркель.
p.s.:
https://tjournal.ru/news/115179
"Я вам дам почитать". Как будто речь о перехваченном письме.
Непосредственный украинец
Это он про свой фанфик, просто журналисты вырвали из контекста.
Расшифровка переговоров
— Да?
— Алё!
— Да да?
— Ну как там с Навальным?
— А?
— Как с Навальным-то там?
— Чё с Навальным?
— Чё?
— Куда ты звонишь?
— Тебе звоню.
— Кому?
— Ну тебе.
— Кому тебе?
— А вот тебе вот.
— Ты кто такая?
— Ангела Меркель.
— Какая Ангела Меркель?
— Доротея.
— Такой не знаю, ты ошиблась номером, подруга.
— Кто?
— Ты.
...
Хах, похоже у двух старых маразматиков окончательно крыша поехала, это уже даже не смешно
Я, кстати, заметил, что теперь при фразе "поехаший плешивый дед" я уже сомневаюсь о ком речь идет.
Сомневаюсь, что это заявление было согласовано с Путиным. Полагаю, после того как Батька оборвал для себя все пути на Запад, он решил во что бы то ни стало утянуть с собой Россию. Потому как именно Россия теперь для него единственная палочка-выручалочка.
И это он отравил Навального!
Россия ею, этой палочкой-выручалочкой, всегда была, в Европе белорусские товары никому нафиг не сдались.
Не жил бы я тут - было бы смешно
-Добрый день, я звоню вам сказать, что отравление Навального — фальсификация
-А вы кто?
-Я Берлин, а вы?
-Я Варшава
А кто первым халат надел?
А Мишустин естественно скажет, что запись послушал, теперь все понятно, вот и доказательства, но вам ее не покажу, это гос тайна.
Социологический торшер
Так они перехватили, послушали. А кто сказал, что записали? Записать не успели
Представляю какой там пересказ будет: а она такая... а он ей типа... это самое, ну короче пиздят как дышат, клянусь картофельным богом
Точно также как Меркель
Сумасшедший алмаз
Опоздал никто не увидит и не поставит лайки!
Два брата дегенерата
Лупа и Пупа
Что, блядь...? Что, блядь...? Что, блядь...? Что, блядь...? Что, блядь...?Что, блядь...?
Это на полном серьезе заявление президента страны 2020 года?
Президент Владимир Путин на выставке «Иннопром-2019» в Екатеринбурге сказал, что зеленые возобновляемые источники энергии — солнечная и энергия ветра — вредят природе и людям. «Комфортно ли людям будет жить на планете, уставленной частоколом ветряков и покрытой несколькими слоями солнечных батарей? Сколько птиц гибнет из-за ветряков! Они так трясутся, что червяки вылезают из земли», — сказал президент
Дед опять показал всем своим видом абсолютное непонимание и неразборчивость в очередных вопросах производственной инфраструктуры. Жаль, что не был на Иннопроме в том году, а то посмеялся бы в лицо.
Вред, конечно же, есть, но точно уж не птицам. От ветряков, например, есть шумовое загрязнение (хоть его и не принято, как таковым, загрязнением, считать), но оно всё же незначительное, чтобы составлять какой-то процент ущерба природе/человечеству. Солнечные же батареи сложны в утилизации и соответственно в производстве, что является проблемой уже для заводов, их выпускающих.
Но ветряки же и правда - говно, а зеленые - клоуны, что не так?
Уполномоченный файл
он только воздушные шарики с флагами вертолетами и ракетами земля-воздух перехватывать может
Парламентский рубин
Вот в одном из них и был разговор из Берлина!
Последовательный ящик
Ты написал два коммента, которые уже были, какого хера тебе ставят в два раза больше лайков, чем оригинальным
Великий прослушиватель, который боится взять трубку и ответить Меркель.
Отрабатывает кредиты.
Любой жар
Норм тема, несешь хуйню, тебе кредит списывают. Когда уже на потребительском рынке такая опция появится?
Хех, а что делать там кредитов столько сколько не стоит вся экономика Белоруссии, так и ещё уже надо ибо за этот год ещё отдавать и не только РФ.
Похоже батька щас в глазах всего мира спалил своего другана) Надеюсь он не согласовывал эту историю и путин щас сидит и обтекает.
А Песков придумывает как съехать с этой темы. Ну потому что это же такое палево и такое привлечение внимания международного сообщества - президент заявил о сенсации - теперь это во всех газетах мира.
Даже те, кто не следил теперь заинтересуются.
Парадный бас
Это Песков-то думает? У Пескова будет как обычно его фирменное "комментариев никаких дать не можем"
Меркель: "И поляков обязательно предупредите что это всё фальсификация"
Меркель: " - Повторяю! Говорит громко и чётко на русском -Это была ФАЛЬСИФИКАЦИЯ!!!"
Перехватчик усатый
Мы живём в сериале Нетфликса
Символический кран
при чем таком очень хуевом, с таким сюжетом я бы дропнул на пилоте
Это все бандерснеч
Батька совсем кукухой в своем дворце от одиночества поехал
ссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссукккккаааааааааааааааааааааааааааааааааа
Там тракторы на полях в мега антенну складываются что ли?
при помощи изоленты и такого-то батьки из борон для трактора можно сложить антенную решетку
Если вдруг кто-то (как я, например) не знал, что такое борона:
Борона́ — сельскохозяйственное орудие для обработки почвы. Боронование предохраняет почву от высыхания, выравнивает её поверхность, разрушает почвенную корку, уничтожает сорняки. Могут использоваться как отдельно (например, агрегатироваться с тракторами на сцепках)
Не удивлюсь, если МИД РФ реально "получит" эту запись, а потом на основе её будут защищаться. Затем найдут запись с камеры, где варшавский дипломат на ухо в переулке нашептывает гос тайны Меркель. Дальше дед ебнет санкции по Польше, а сам поручит Фонду Кино нахуярить фильм на миллиард так рублей про одинокого русского шпиона, бывшего сотрудника кгб...
Больше походит на разводку европейских политиков от Лексуса и Вована, которую сумела перехватить белорусская сторона и принять за чистую монету (им не впервой, достаточно вспомнить "вагнеровцев").
Я конечно надеюсь, что они проигнорируют этот треш, чтобы еще глубже себя не закапывать, но вспоминая их пруфы по сбитому боингу, боюсь что они и про это серьёзных щах рассказать начнут.
Энергичный украинец
Россия скажет - запись получили, но это засекреченные данные, сорри
А прусы от Германии будут, а то пока что от них прусов тоже нет
Но лукаш балабол.
Таки да, если посчитать сколько раз обнаружилось что лукаш напиздел за последние пару недель - поводов верить ему в этом случае нет.
мишустин с таким выражением сидит, что ему бы вполне нквдшная форма зашла
Ну циркачи!
Отлично, два любимых сериала в одной серии!
Лучший пока кроссовер 2020 года
Добавьте видео в новость, там прекрасно все!
Лицо Мишустина, когда Лукашенко говорит ему всю эту дичь.
Курс на Северную Корею, вокруг одни враги которые нас не навидят. Это кстати аргумент всем, кто спрашивает почему запад санкции по самые гланды не вводит, потому что это все больше будет использоваться как пропаганда против запада и страдать будет все-равно обычный народ.
Так лучше, ящитаю.
— Да?
— Алё!
— Да да?
— Ну как там с фальсификацией отравления Навального?
— А?
— Как с фальсификацией отравления-то там?
— Чё с фальсификацией?
— Чё?
— Куда ты звонишь?
— Тебе звоню.
— Кому?
— Ну тебе.
— Кому тебе?
— А вот тебе вот.
— Ты кто такой?
— Александр Григорич
Так бывает когда врун не может остановится и со временем впадая в кураж, начинает выдумывать все более и более дикие истории. Сделать тут уже ничего не получится, только игнорить.
Кроссовер года. А потом окажется, что все подстроил Ефремов и Бари Алибасов. Они развели Навального и подлили ему "Крота"!!!
Азбука Морзе?
Поскольку там [на западных рубежах Белоруссии] развёрнуты части, и мы, конечно, ведём и в РАДИОСФЕРЕ противоборство с натовцами. И мы перехватили интересный разговор
Звучит как попытка политического самоубийства
Александр Григорьевич, про убийство Кеннеди ничего не перехватывали?
А хуи в свою сторону он там не перехватил случаем
Лукашенко там случайно переговоры инопланетян не перехватывал с помощью анального зонда???🤦🏻♂️
Самый прикол будет, если Лукашенко реально вышлет запись (ему же надо показать теперь, что он не пиздабол), а на записи некая женщина представляясь Ангелой Меркель, на русском говорит, что тема с Навальным - вранье. И на вопрос "а какого хуя она говорит по-русски?", Лукашенко скажет, что это белорусские специалисты перевели для удобства Мишустина, причем случайно записали перевод поверх оригинала, как раньше на видеокассетах делали.
"отбить охоту путину сунуть нос...."
Цитата приведенная им звучит столь убедительно, что теперь нет никаких сомнений в том, что он придумал её сам. Ну кто кроме него еще так разговаривает))
Уполномоченный спрей
Интересно как звучит эта фраза на оригинальном языке разговора Варшавы и Берлина.
господи! скорее бы Навальный все это послушал. он офигеет
клоун
Проблема в репутации.
Чтобы Лукашенко и Путин не заявили - люди им не поверят.
Такую запись подделать безумно легко.
бля да нет никаких перехватов уже 2к20 на дврое)
это блять не вторая мировая с энигмой и тьюрингом
там щас все в цифровом виде (а не аналог) и зашифровано все ECDSA c охуенно длинным ключом
только если всякие человеческий фактор / социнженерия
но тут это сложно будет приплести