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Ольга Щербинина
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Ростовчанин ездил на скорой в костюме врача-зомби. Так он привлекал внимание к медикам, которые не помогли его матери Материал редакции

Мужчина утверждает, что она скончалась из-за халатного обращения работников скорой.

20 комментариев
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Житель Ростова-на-Дону Иван Сычёв снял видео, в котором он, переодетый в костюм врача-зомби, пугал людей на остановках. Он ездил по городу на автомобиле скорой помощи с включённым проблесковым маячком. Позже мужчина объяснил смысл ролика, пишет 161.ru.

По словам Сычёва, суть видео не сводилась к коронавирусу и тому, чтобы кого-то напугать. «Я просто показал реальную ситуацию и квалификацию работников скорой помощи. Точнее, её полное отсутствие», — заявил он.

Мужчина рассказал, что решил записать ролик после смерти матери. По его словам, когда ей стало плохо, он вызвал скорую, но врачи не смогли оказать квалифицированную помощь и поставить верный диагноз.

Моя мама скончалась в результате сердечного приступа. Врачи сказали, что у нее всё хорошо и она будет жить. Все симптомы указывали на сердечный приступ: тошнота, рвота, боль в груди, повышенное давление, слабость, липкий пот. Но фельдшер сказала, что всё хорошо. Маме дали успокоительное и сказали поехать в ЦГБ после того, как поспит. Но через несколько часов она умерла.

Иван Сычёв

Сычёв утверждает, что написал заявления в Следственный комитет, полицию, Минздрав и ЦГБ. Но, по его словам, пока не дождался ответов.

В ГИБДД заявили, что в отношении Сычёва проведут проверку. «Будет дана оценка действиям причастных к видеосъёмке лиц и использованию автомобиля скорой помощи с включёнными не по назначению маячками», — заявили в ведомстве. В управлении здравоохранения рассказали, что машина скорой помощи не принадлежит городу, арендовать её в муниципальных медучреждениях нельзя.

#новости #медицина

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20 комментариев
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Судебный велосипед

14

Во-первых, удивлен, что вылезающему из газели зомби не переебали с ноги.
Во-вторых, людей современный кинематограф ничему не научил - при зомби-апокалипсисе все с грустными хлебалами на остановке будут помирать

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Ориентированный томагавк_два

Судебный
1

Это по началу. Когда нельзя будет доехать до работы из-за брошенных машин, начнётся паника. В страну войдут американские военные с томом крузом и порешают всех зомби. 

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Судебный велосипед

Ориентированный
5

Америка в 2020 году наглядно показала, что США в кино и США в реальности - разные вещи

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Сергей Лукин

Судебный
0

США в кино

и 

США в 2020

Ответить

Судебный велосипед

Сергей
1

"В мире" = "в кино" наверное

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Сергей Лукин

Судебный
1

Спасиб, задумался и опечатался

Ответить

Ориентированный томагавк_два

Судебный
0

Ну да, я то только советские фильмы смотрю. 

Ответить

Artem 88

Судебный
1

«Добро пожаловать в Zеленоград»

Ответить

Ориентированный томагавк_два

2

Сядет скриньте 

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Условный Женя

Ориентированный
1

Ну, рассекать на спецтранспотре без права — как бы да.

Ответить

Sakari Sauso

1

Как-то уж очень заморочился😳

Ответить

Abram Dikoy

1

Вот ему делать нехуй

Ответить

Эльдар Рязанов

1

Проблема скорее не в самих врачах, а в недофинансировании медицины в стране, платят гроши, мотивации работать нет, врачей недостаток, у нас на силовиков (без военных) выделяется из бюджета больше, чем на образование и медицину вместе взятые

Ответить

Ilya Grigöryev

1

поэтому, в этой стране надо на высоком бытовом уровне разбираться в симптомах, а так же иметь в аптечке нитроглицерин и тд

Ответить

Сергей Замятин

–4

Деньги на скорую и этот маскарад у него нашлись, а обеспечить матери наблюдение у нормального врача (который в том числе мог приехать на срочный вызов) - нет?

Ответить

Роман Александров

Сергей
1

К сожалению, не все ещё поняли что живут при анкапе. 

Ответить

Виноватый Денис

0

Комментарии лучше не открывать🤦‍♀️ Там портал в ад

Ответить

A big purple banana 🍆

Виноватый
1

дитишик напугал

Ответить

Виноватый Денис

A
0

Реально затрахали со своими детишками 

Ответить

Какой Кошмар

0

Как обычно экстремист это ты.

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