Ростовчанин ездил на скорой в костюме врача-зомби. Так он привлекал внимание к медикам, которые не помогли его матери Материал редакции
Мужчина утверждает, что она скончалась из-за халатного обращения работников скорой.
Житель Ростова-на-Дону Иван Сычёв снял видео, в котором он, переодетый в костюм врача-зомби, пугал людей на остановках. Он ездил по городу на автомобиле скорой помощи с включённым проблесковым маячком. Позже мужчина объяснил смысл ролика, пишет 161.ru.
По словам Сычёва, суть видео не сводилась к коронавирусу и тому, чтобы кого-то напугать. «Я просто показал реальную ситуацию и квалификацию работников скорой помощи. Точнее, её полное отсутствие», — заявил он.
Мужчина рассказал, что решил записать ролик после смерти матери. По его словам, когда ей стало плохо, он вызвал скорую, но врачи не смогли оказать квалифицированную помощь и поставить верный диагноз.
Сычёв утверждает, что написал заявления в Следственный комитет, полицию, Минздрав и ЦГБ. Но, по его словам, пока не дождался ответов.
В ГИБДД заявили, что в отношении Сычёва проведут проверку. «Будет дана оценка действиям причастных к видеосъёмке лиц и использованию автомобиля скорой помощи с включёнными не по назначению маячками», — заявили в ведомстве. В управлении здравоохранения рассказали, что машина скорой помощи не принадлежит городу, арендовать её в муниципальных медучреждениях нельзя.
Это по началу. Когда нельзя будет доехать до работы из-за брошенных машин, начнётся паника. В страну войдут американские военные с томом крузом и порешают всех зомби.
Судебный велосипед
Америка в 2020 году наглядно показала, что США в кино и США в реальности - разные вещи
США в кино
и
США в 2020
Судебный велосипед
"В мире" = "в кино" наверное
Проблема скорее не в самих врачах, а в недофинансировании медицины в стране, платят гроши, мотивации работать нет, врачей недостаток, у нас на силовиков (без военных) выделяется из бюджета больше, чем на образование и медицину вместе взятые
поэтому, в этой стране надо на высоком бытовом уровне разбираться в симптомах, а так же иметь в аптечке нитроглицерин и тд
Деньги на скорую и этот маскарад у него нашлись, а обеспечить матери наблюдение у нормального врача (который в том числе мог приехать на срочный вызов) - нет?
дитишик напугал