Моя мама скончалась в результате сердечного приступа. Врачи сказали, что у нее всё хорошо и она будет жить. Все симптомы указывали на сердечный приступ: тошнота, рвота, боль в груди, повышенное давление, слабость, липкий пот. Но фельдшер сказала, что всё хорошо. Маме дали успокоительное и сказали поехать в ЦГБ после того, как поспит. Но через несколько часов она умерла.