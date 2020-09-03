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Артём Мазанов
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ФБК показал второй ролик Навального про политику Сибири — о Томске, который захватила «коммунальная мафия» единороссов Материал редакции

Навальному стало плохо именно во время перелёта из Томска в Москву.

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Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) показал второй фильм Алексей Навального о политике Сибири. В этом ролике оппозиционер посетил Томск — «студенческую столицу России», которая «нуждается в войне» против «Единой России». Навальный призвал местных жителей принять участие в Умном голосовании, чтобы на выборах 13 сентября депутаты-единороссы проиграли на выборах.

Навальный заявил, что Томск захватила «коммунальная мафия» единороссов, которой достаются деньги с коммунальных платежей жителей города.

Власть в городе захватила настоящая коммунальная мафия, и все ваши деньги за свет, за воду, за обслуживание домов идут в карман депутатам-единороссам.

Алексей Навального

Навальный рассказал, что Владимир Резников, глава «Горсетей» и депутат Томской думы от «Единой России», — «контролирует весь город», так как ему подконтрольна «кровеносная система» города — электричество. Его сын тоже является депутатом и 13 сентября вновь идёт на местные выборы. Ещё один депутат городской думы — Елена Телкова, заместитель Резникова в «Горсетях». Навальный также выяснил:

  • Оборудование для «Горсетей» поставляет компания, которой владеет второй сын Резникова;
  • Воду «Горсетям» поставляет компания внука Резникова;
  • Автомобили компания арендует у фирмы, которой владеет начальница столовой «Горсетей».
  • Семья Резникова также производит водку, владеет крупнейшим провайдером города, руководит гостиницами и парихмахерскими.

По данным Навального, суммарный доход семьи Резникова за три года — 226 миллиона рублей. Основатель ФБК нашел недвижимость, которая принадлежит семье депутата:

  • Дом на участке 1000 м²;
  • Дом 510 м² на участке 7 тысячах м².

Воду в Томске поставляет «Томскводоканал», предприятие принадлежит депутату от «Единой России» Кириллу Новожилову. Он же владеет и компанией, которая занимается сбором коммунальных платежей.

Первый фильм, который Навальный снимал в Сибири перед госпитализацией — о том, как «победить „Единую Россию“», — ФБК показал 31 августа. Он посвящён Новосибирску, городской совет которого «захвачен строительной мафией» — из 50 депутатов 18 работают в строительном комплексе, являются крупными застройщиками или их людьми.

#новости #навальный

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30 комментариев
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Импортный бокал

8

Решил хайпануть на своей смерти

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Арбитражный Мурод

Импортный
9

Решил на второй круг зайти? 

Ответить

Импортный бокал

Арбитражный
1

Хочу побить рекорд! 

Ответить

Сергей Лукин

10

Не могу ответить на вопрос, кому было бы выгодно отравление этого человека. Не думаю вообще, что кому-то это могло бы быть выгодно.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ

Ответить

rossoshmap

Сергей
0

ютуб отравил ИНФА СОТКА

Ответить

Илюхер XXX

6

Спасибо Алексею за всё, что он делает для нас, для страны. Его отравление только подтверждает, как сильно они нас боятся!

Ответить

rossoshmap

Илюхер
3

Делает Алексей, а боятся они вас?

Ответить

Илюхер XXX

rossoshmap
1

Мы - открытые умные честные активные молодые классные люди нового времени, и Алексей - наш главный представитель.

Ответить

Denis Shiryaev

Илюхер
6

У меня иногда ощущение, что твоим аккаунтом пользуются 3-4 человека, и у всех разное мнение

Ответить

Дамир Камалетдинов

Denis
0

Это его стратегия всегда была

Ответить

Denis Shiryaev

Дамир
0

XXX – это не Вин Дизель кажется

Ответить

Litnikov Danil

Denis
0

Тут должна была быть шутка про Билли Миллигана или что куратор развлекается, но стало лень оформлять ее

Ответить

Илюхер XXX

Denis
0

Вы совсем штоле куку, это ж такая жирная шаблонная хрень, что я не знаю, как в ней можно не распознать жирную шаблонную хрень

Ответить

Школьный Влад

1

Хитрый нэвэльный, напился чая чтоб ролики смотрели лучше

Ответить

Константин Курасов

0

Нет худа без добра - новые ролики соберут максимальное количество просмотров

Ответить

rossoshmap

Константин
4

За такой коммент Мартингал получил рекордный отрицательный рост лайков

Ответить

Солдатский цвет

rossoshmap
0

Теперь мы знаем, какой комментарий будет самый заплюсованный: Навальный коричневая жидкая масса.

Ответить

Школьный Влад

Солдатский
2
Ответить

Константин Курасов

Школьный
1

Не понял юмора

Ответить

Школьный Влад

Констан…
1

Блин, видос на превьюхе показывает свастоны. Поищи в ютубе мультик первого канала о Навальном

Ответить

Константин

Школьный
0

Досмотрел до середины, но тут он удалился.
Это чё, реально первый канал такое снял? Пиздец, пока мы в тырнетах скатываемся в пост\мета иронию, они скатываются в пост\мета дичь

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Школьный Влад

Констан…
0

Хз кто снял, видосу лет 7-8, но я прям ору с него до сих пор. Про первый канал написал тк в названии он так ищется)

Ответить

Евгений Клочков

1

Тупа "Мертвая рука" по ФБКашески

Ответить

Александр Демьяненко

0

Так Навальный говорил что доступ к каналу только у него, разве это не вызовет потом вопроса у суда когда снова заставят удалять ролик "Он вам не Димон"? 

Ответить

Школьный Влад

Александр
1

У него просто «хранитель страницы» есть как на фб

Ответить

Романелло Кивогенс

Александр
0

Он же мог теоретически запрограммировать публикацию заранее записанных роликов?

Ответить

alexferman

Александр
0

Навальный говорил что доступ к каналу только у него

Серьёзно? bus factor = 1, пиздец

Ответить

Big Dick Energy

Александр
0

https://ru.wikipedia.org/wiki/Переключатель_мертвеца

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Андрей Галицкий

0

Алексей Коммунальный

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Школьный Влад

Андрей
1

Видеозаливальный в больнице лежальный

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