ФБК показал второй ролик Навального про политику Сибири — о Томске, который захватила «коммунальная мафия» единороссов Материал редакции
Навальному стало плохо именно во время перелёта из Томска в Москву.
Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) показал второй фильм Алексей Навального о политике Сибири. В этом ролике оппозиционер посетил Томск — «студенческую столицу России», которая «нуждается в войне» против «Единой России». Навальный призвал местных жителей принять участие в Умном голосовании, чтобы на выборах 13 сентября депутаты-единороссы проиграли на выборах.
Навальный заявил, что Томск захватила «коммунальная мафия» единороссов, которой достаются деньги с коммунальных платежей жителей города.
Навальный рассказал, что Владимир Резников, глава «Горсетей» и депутат Томской думы от «Единой России», — «контролирует весь город», так как ему подконтрольна «кровеносная система» города — электричество. Его сын тоже является депутатом и 13 сентября вновь идёт на местные выборы. Ещё один депутат городской думы — Елена Телкова, заместитель Резникова в «Горсетях». Навальный также выяснил:
- Оборудование для «Горсетей» поставляет компания, которой владеет второй сын Резникова;
- Воду «Горсетям» поставляет компания внука Резникова;
- Автомобили компания арендует у фирмы, которой владеет начальница столовой «Горсетей».
- Семья Резникова также производит водку, владеет крупнейшим провайдером города, руководит гостиницами и парихмахерскими.
По данным Навального, суммарный доход семьи Резникова за три года — 226 миллиона рублей. Основатель ФБК нашел недвижимость, которая принадлежит семье депутата:
- Дом на участке 1000 м²;
- Дом 510 м² на участке 7 тысячах м².
Воду в Томске поставляет «Томскводоканал», предприятие принадлежит депутату от «Единой России» Кириллу Новожилову. Он же владеет и компанией, которая занимается сбором коммунальных платежей.
Первый фильм, который Навальный снимал в Сибири перед госпитализацией — о том, как «победить „Единую Россию“», — ФБК показал 31 августа. Он посвящён Новосибирску, городской совет которого «захвачен строительной мафией» — из 50 депутатов 18 работают в строительном комплексе, являются крупными застройщиками или их людьми.
Арбитражный Мурод
Решил на второй круг зайти?
Не могу ответить на вопрос, кому было бы выгодно отравление этого человека. Не думаю вообще, что кому-то это могло бы быть выгодно.
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ
Спасибо Алексею за всё, что он делает для нас, для страны. Его отравление только подтверждает, как сильно они нас боятся!
Делает Алексей, а боятся они вас?
Мы - открытые умные честные активные молодые классные люди нового времени, и Алексей - наш главный представитель.
У меня иногда ощущение, что твоим аккаунтом пользуются 3-4 человека, и у всех разное мнение
Это его стратегия всегда была
Тут должна была быть шутка про Билли Миллигана или что куратор развлекается, но стало лень оформлять ее
Вы совсем штоле куку, это ж такая жирная шаблонная хрень, что я не знаю, как в ней можно не распознать жирную шаблонную хрень
Нет худа без добра - новые ролики соберут максимальное количество просмотров
За такой коммент Мартингал получил рекордный отрицательный рост лайков
Солдатский цвет
Теперь мы знаем, какой комментарий будет самый заплюсованный: Навальный коричневая жидкая масса.
Школьный Влад
Не понял юмора
Блин, видос на превьюхе показывает свастоны. Поищи в ютубе мультик первого канала о Навальном
Досмотрел до середины, но тут он удалился.
Это чё, реально первый канал такое снял? Пиздец, пока мы в тырнетах скатываемся в пост\мета иронию, они скатываются в пост\мета дичь
Хз кто снял, видосу лет 7-8, но я прям ору с него до сих пор. Про первый канал написал тк в названии он так ищется)
Так Навальный говорил что доступ к каналу только у него, разве это не вызовет потом вопроса у суда когда снова заставят удалять ролик "Он вам не Димон"?
Он же мог теоретически запрограммировать публикацию заранее записанных роликов?
Навальный говорил что доступ к каналу только у него
Серьёзно? bus factor = 1, пиздец
Алексей Коммунальный