Суд в США признал незаконной раскрытую Сноуденом программу слежки. Спустя семь лет после разоблачения Материал редакции
Бывший сотрудник ЦРУ и АНБ написал, что не рассчитывал дожить до этого момента.
Апелляционный суд девятого округа США в Калифорнии признал незаконной программу слежки, разработанную Агентством национальной безопасности. Её раскрыл бывший сотрудник АНБ Эдвард Сноуден в 2013 году.
Суд рассматривал апелляцию на приговор четырём уроженцам Сомали, которых в 2013 году осудили в США по делу о финансировании сомалийской группировки «Аш-Шабаб». Они посчитали, что доказательства вины собраны через незаконное прослушивание их телефонных разговоров — это нарушает четвёртую поправку к Конституции США.
Приговор оставили в силе, посчитав, что слежка не повлияла на представленные в суде доказательства, но признали, что массовый сбор данных без разрешения суда нарушает «Акт о негласном наблюдении в целях внешней разведки» (FISA) и может противоречить Конституции.
Американские власти настаивали, что намеренно не собирали данные
Как отмечает Reuters, ранее американские власти настаивали, что АНБ умышленно не собирало данные об американцах, а программа помогала бороться с терроризмом, и приводили в пример дело четырёх уроженцев Сомали.
Барак Обама, который в 2013 году был президентом США, заявил после скандала, что программа применяется в соотвествии с законами Соединённых Штатов.
Обама настаивал, что если правоохранительным органам нужно прослушать разговор, то они обратятся в суд и получат разрешение. С помощью программы же они собирают только метаданные — без имён людей и содержания бесед.
Сноуден написал, что не мог представить признания программы незаконной
В 2013 году Эдвард Сноуден, ранее работавший в АНБ и ЦРУ, организовал в Гонконге серию интервью с журналистами, в которых рассказал о деятельности спецслужб и слежке за людьми не только в США, но и других странах. The Guardian первой выпустила материал на основе собранных данных, после чего произошёл международный скандал.
Комментируя решение суда, он написал, что не рассчитывал дожить до этого момента.
С 2013 года Сноуден проживает в России, где ему предоставили политическое убежище. На родине его обвиняют в шпионаже и краже государственной собственности. Программа слежки, о которой шла речь в постановлении суда, официально закрыта в 2015 году, отмечает The Washington Post.
Смотрел его у Рогана, произвёл очень хорошее впечатление. Выглядит, как принципиальный человек, которому поломали за это жизнь. Я понимаю, что это просто интервью и говорить в интернете можно что угодно, да. И обычно я просто жду, не всплывет ли какая-то дополнительная информация, проливающая свет на истинное лицо человека. Например, про Ассанжа моё мнение, надо сказать, со временем радикально изменилось. А про Сноудена пока реально не слышал какого-то говна. Рад, что начались подвижки у него на родине, может ещё удастся вернуться домой. Его положению не позавидуешь, во всех смыслах.
я был очень удивлен насколько точно он доносит свои мысли и идеи. Сразу все понимаешь.
Ассанж вовчика обидел? а Сноуден топовый - предал свою родную страну и смылся в Россию. Вот совсем не жалко предателя. Представь, сейчас какой нибудь Мишустин смоется в США и будет рассказывать про схемы, которые они с вовчиком мутили - сильно будешь его уважать? нет, конечно. хорошо, что мишустин остаётся в России и покрывает все схемы на радость всех Россиян!
сейчас какой нибудь Мишустин смоется в США и будет рассказывать про схемы
Как будто кто-то держит. Пусть пиздует.
Никсона вынудили уйти в остатку после незаконной прослушки. А (ещё и коррупционер) Байден без 5 минут президент США
к чёрту байдена
не любишь байденовцев?
Самое смешное, что про Байдена травят тот же анкдот, что и про Хилари Клинтон, когда ее замкнуло на выступлении - что она отойдет от дел по здоровью в первый год и дела примет перспективный вице-президент, у которого уже есть план решения всех проблем. Голосуйте за Леонида Ильича, а за него будет решать вице-президент, но это не точно. И это икона демократии для нашей оппозиции. Ха.Ха.Ха...
«На родине его обвиняют в шпионаже и краже государственной собственности»
Т.е. теперь ему нельзя домой за то, что он раскрыл (ныне) незаконную программу слежки?
Виноватый Денис
А он же не в России уже давно
Пысы. Черт, я думала он уже свалил отсюда 🤨
Прямо как типичный житель Москвы
Судя по последнему интервью, в Москве
так у него паспорта нет американского, куда он уедет