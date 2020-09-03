Новости
Алексей Боржонов
5926

Суд в США признал незаконной раскрытую Сноуденом программу слежки. Спустя семь лет после разоблачения Материал редакции

Бывший сотрудник ЦРУ и АНБ написал, что не рассчитывал дожить до этого момента.

29 комментариев
В закладки
Слушать
Эдвард Фото EPA-EFE

Апелляционный суд девятого округа США в Калифорнии признал незаконной программу слежки, разработанную Агентством национальной безопасности. Её раскрыл бывший сотрудник АНБ Эдвард Сноуден в 2013 году.

Суд рассматривал апелляцию на приговор четырём уроженцам Сомали, которых в 2013 году осудили в США по делу о финансировании сомалийской группировки «Аш-Шабаб». Они посчитали, что доказательства вины собраны через незаконное прослушивание их телефонных разговоров — это нарушает четвёртую поправку к Конституции США.

Приговор оставили в силе, посчитав, что слежка не повлияла на представленные в суде доказательства, но признали, что массовый сбор данных без разрешения суда нарушает «Акт о негласном наблюдении в целях внешней разведки» (FISA) и может противоречить Конституции.

Американские власти настаивали, что намеренно не собирали данные

Как отмечает Reuters, ранее американские власти настаивали, что АНБ умышленно не собирало данные об американцах, а программа помогала бороться с терроризмом, и приводили в пример дело четырёх уроженцев Сомали.

Барак Обама, который в 2013 году был президентом США, заявил после скандала, что программа применяется в соотвествии с законами Соединённых Штатов.

Я хочу внести ясность в ту шумиху, которую мы слышали в последние дни. Никто не слушает содержание телефонных звонков. Эта программа полностью под контролем не только Конгресса, но и суда FISA — суда, который специально создан для оценки секретных программ, чтобы убедиться, что исполнительная власть или правительство не злоупотребляют ими, что это осуществляется в соответствии с Конституцией и верховенством закона.

Барак Обама

Обама настаивал, что если правоохранительным органам нужно прослушать разговор, то они обратятся в суд и получат разрешение. С помощью программы же они собирают только метаданные — без имён людей и содержания бесед.

Сноуден написал, что не мог представить признания программы незаконной

В 2013 году Эдвард Сноуден, ранее работавший в АНБ и ЦРУ, организовал в Гонконге серию интервью с журналистами, в которых рассказал о деятельности спецслужб и слежке за людьми не только в США, но и других странах. The Guardian первой выпустила материал на основе собранных данных, после чего произошёл международный скандал.

Комментируя решение суда, он написал, что не рассчитывал дожить до этого момента.

Семь лет назад, когда в новостях объявили, что меня обвиняют в преступлении за то, что я говорю правду, я даже не представлял, что доживу до того момента, когда наши суды посчитают деятельность АНБ незаконной, а мне в том же постановлении воздадут должное за разоблачение. И всё же этот день настал.

Эдвард Сноуден

С 2013 года Сноуден проживает в России, где ему предоставили политическое убежище. На родине его обвиняют в шпионаже и краже государственной собственности. Программа слежки, о которой шла речь в постановлении суда, официально закрыта в 2015 году, отмечает The Washington Post.

#новости #сша #сноуден

Алексей Боржонов PLUS
+42 729
18
59
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Алексей Боржонов", "author_type": "editor", "tags": ["\u0441\u0448\u0430","\u0441\u043d\u043e\u0443\u0434\u0435\u043d","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 29, "likes": 59, "favorites": 18, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 207493, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Thu, 03 Sep 2020 16:50:31 +0300", "is_special": false }
Скидки на новые Honor в «Связном»
Купите смартфон серии Honor 30 Series с выгодой до 7 500 рублей
Узнать
Объявление на TJ
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
29 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Дмитрий Григорьев

27

Смотрел его у Рогана, произвёл очень хорошее впечатление. Выглядит, как принципиальный человек, которому поломали за это жизнь. Я понимаю, что это просто интервью и говорить в интернете можно что угодно, да. И обычно я просто жду, не всплывет ли какая-то дополнительная информация, проливающая свет на истинное лицо человека. Например, про Ассанжа моё мнение, надо сказать, со временем радикально изменилось. А про Сноудена пока реально не слышал какого-то говна. Рад, что начались подвижки у него на родине, может ещё удастся вернуться домой. Его положению не позавидуешь, во всех смыслах.

Ответить

Михаил Иванов

Дмитрий
2

я был очень удивлен насколько точно он доносит свои мысли и идеи. Сразу все понимаешь.

Ответить

Alex Nevi

Дмитрий
0

А что там с Ассанжем не так, что мнение изменилось?

Ответить

Dre Dra

Дмитрий
–17

Ассанж вовчика обидел? а Сноуден топовый - предал свою родную страну и смылся в Россию. Вот совсем не жалко предателя. Представь, сейчас какой нибудь Мишустин смоется в США и будет рассказывать про схемы, которые они с вовчиком мутили - сильно будешь его уважать? нет, конечно. хорошо, что мишустин остаётся в России и покрывает все схемы на радость всех Россиян!

Ответить

A patient patient

Dre
0

сейчас какой нибудь Мишустин смоется в США и будет рассказывать про схемы

Как будто кто-то держит. Пусть пиздует.

Ответить

Dre Dra

A
0

Бабки его держат. Бабки россиян)

Ответить

Serg Bootlegger

9

Никсона вынудили уйти в остатку после незаконной прослушки. А (ещё и коррупционер) Байден без 5 минут президент США

Ответить

CHEERS, RASA!

Serg
1

к чёрту байдена

Ответить

Кирилл Канищев

CHEERS,
1

#трампнаш #ямытрамп

Ответить

Владимир Филатов

CHEERS,
0

не любишь байденовцев?

Ответить

CHEERS, RASA!

Владимир
0

трамп должен освободить белых людей от угнетения черными людьми

Ответить

Вертер Робот

Serg
0

Самое смешное, что про Байдена травят тот же анкдот, что и про Хилари Клинтон, когда ее замкнуло на выступлении - что она отойдет от дел по здоровью в первый год и дела примет перспективный вице-президент, у которого уже есть план решения всех проблем. Голосуйте за Леонида Ильича, а за него будет решать вице-президент, но это не точно. И это икона демократии для нашей оппозиции. Ха.Ха.Ха...

Ответить

Serg Bootlegger

Вертер
0

А кто у Хилари должен был быть вице?

Ответить

Ориентированный томагавк_два

4

Суд в США признал устаревшей* раскрытую Сноуденом программу слежки. 

Ответить

Кирилл Канищев

Ориентированный
0

«На родине его обвиняют в шпионаже и краже государственной собственности»

Ответить

Kolyann Tigin

0

Т.е. теперь ему нельзя домой за то, что он раскрыл (ныне) незаконную программу слежки?

Ответить

Условный Женя

Kolyann
4

Ну, он ещё слил гигабайты секретных файлов с софт.

Ответить

Jabas

Kolyann
0

Ему уже давно домой нельзя, еще с момента когда дал дёру оттуда

Ответить

Сумасшедший алмаз

–1

Он недавно че то на рашку бочку катил. Почему бы просто не отправить его в США, чтобы он не выпендривался??

Ответить

Виноватый Денис

Сумасшедший
0

А он же не в России уже давно

Пысы. Черт, я думала он уже свалил отсюда 🤨

Ответить

apranzo

Виноватый
1

А где?

Ответить

Decadence

apranzo
0

Да в Москве живет где-то на "окраине", зарабатывает удалёнными интервью и лекциями, но с радостью бы перебрался в Германию.

Ответить

Богдан Мамаев

Decadence
24

Прямо как типичный житель Москвы

Ответить

ouxen

Богдан
0

Типичный патриот

Ответить

A big purple banana 🍆

apranzo
0

Судя по последнему интервью, в Москве

Ответить

Дамир Камалетдинов

A
0

так у него паспорта нет американского, куда он уедет

Ответить

Alex Nevi

Дамир
1

А российского мало?

Ответить

Виноватый Денис

apranzo
0

Я слышала что он уехал) но видимо это не так

Ответить

A big purple banana 🍆

Виноватый
0

тут все-то. Даже жена его приехала сюда вроде

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
Германия установила, что Навального отравили веществом группы «Новичок»: реакция Запада, России и соцсетей
Германия и Великобритания призывают российское правительство к ответу, США грозит «финансовыми ограничениями», а МИД РФ заявляет об отсутствии фактов.
349
Интернет
В соцсетях раскритиковали Comment Out за шутки про Белоруссию и Хабаровск. Лидер The Hatters отказался выполнять задания
Участник шоу Юрий Музыченко отказался дочитать комментарий о том, что протестный флаг Белоруссии — это «след от месячных на прокладке».
326
Новости
Военные токсикологи Германии нашли в организме Навального следы яда из группы «Новичок»
Правительство Германии заявило, что Навальный «стал жертвой нападения с химическим нервно-паралитическим веществом».
445
Популярное за три дня
Twitter
12
Разборы
Мини-гайд: Как поднять уровень английского дома без затрат
Российские государственные школы и университеты очень плохо учили меня английскому, да и я не особо старался. Но недавно спохватился и решил наверстать упущенное.
111
Разборы
Частые вопросы по отравлению Навального
Решил тезисно собрать и ответить на разные вопросы.
280
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Комментарии

Илюхер XXX

Включаем первый канал

Аристарх Знаменский

Запись в подсайте Дизайн и…

Руслан Кипчакбаев

Как Чедвик Боузман стал…

Антон Лисин

В правительстве Германии…

solawind

Почему многие страны…

Vld Mkrv

В США десятилетний мальчик…

Алексей Нездайминов

В правительстве Германии…

шизл, ёпта

В США десятилетний мальчик…

Dmitry Yashin

Почему многие страны…

Анастасия Армонд

«Предупредили, что изнасилуют…

Dmitry Smirnoff

Военные токсикологи Германии…

Алексей Панкратов

В США десятилетний мальчик…

Sloy Pyli

В США десятилетний мальчик…

Владимир Филатов

Почему многие страны…

Госпожа Дыня

Включаем первый канал

Илюхер XXX

В США десятилетний мальчик…