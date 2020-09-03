Бывший сотрудник ЦРУ и АНБ написал, что не рассчитывал дожить до этого момента.

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Эдвард Фото EPA-EFE

Апелляционный суд девятого округа США в Калифорнии признал незаконной программу слежки, разработанную Агентством национальной безопасности. Её раскрыл бывший сотрудник АНБ Эдвард Сноуден в 2013 году.

Суд рассматривал апелляцию на приговор четырём уроженцам Сомали, которых в 2013 году осудили в США по делу о финансировании сомалийской группировки «Аш-Шабаб». Они посчитали, что доказательства вины собраны через незаконное прослушивание их телефонных разговоров — это нарушает четвёртую поправку к Конституции США.

Приговор оставили в силе, посчитав, что слежка не повлияла на представленные в суде доказательства, но признали, что массовый сбор данных без разрешения суда нарушает «Акт о негласном наблюдении в целях внешней разведки» (FISA) и может противоречить Конституции.

Американские власти настаивали, что намеренно не собирали данные

Как отмечает Reuters, ранее американские власти настаивали, что АНБ умышленно не собирало данные об американцах, а программа помогала бороться с терроризмом, и приводили в пример дело четырёх уроженцев Сомали.

Барак Обама, который в 2013 году был президентом США, заявил после скандала, что программа применяется в соотвествии с законами Соединённых Штатов.

Я хочу внести ясность в ту шумиху, которую мы слышали в последние дни. Никто не слушает содержание телефонных звонков. Эта программа полностью под контролем не только Конгресса, но и суда FISA — суда, который специально создан для оценки секретных программ, чтобы убедиться, что исполнительная власть или правительство не злоупотребляют ими, что это осуществляется в соответствии с Конституцией и верховенством закона. Барак Обама

Обама настаивал, что если правоохранительным органам нужно прослушать разговор, то они обратятся в суд и получат разрешение. С помощью программы же они собирают только метаданные — без имён людей и содержания бесед.

Сноуден написал, что не мог представить признания программы незаконной

В 2013 году Эдвард Сноуден, ранее работавший в АНБ и ЦРУ, организовал в Гонконге серию интервью с журналистами, в которых рассказал о деятельности спецслужб и слежке за людьми не только в США, но и других странах. The Guardian первой выпустила материал на основе собранных данных, после чего произошёл международный скандал.

Комментируя решение суда, он написал, что не рассчитывал дожить до этого момента.

Семь лет назад, когда в новостях объявили, что меня обвиняют в преступлении за то, что я говорю правду, я даже не представлял, что доживу до того момента, когда наши суды посчитают деятельность АНБ незаконной, а мне в том же постановлении воздадут должное за разоблачение. И всё же этот день настал. Эдвард Сноуден