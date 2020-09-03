Новости
Ольга Щербинина
8329

Михаил Ефремов на суде зачитал стихотворение собственного сочинения. Оно обращено к погибшему в ДТП водителю Материал редакции

Приговор актёру огласят 8 сентября.

93 комментария
В закладки

Актёр Михаил Ефремов написал стихотворение, посвященное Сергею Захарову, погибшему в ДТП. Он зачитал его во время судебного заседания. Текст приводит Baza.

FlashNord @flashnord
Ефремов посвятил стихотворение погибшему в ДТП Сергею Захаорову и зачитал его в суде https://www.flashnord.com/news/efremov-v-poslednem-slove-nazval-alkogol-dikim-zlom

Видео: Life Shot https://t.co/rIq3Y8XaNj

Сергей, мы не были знакомы.
Наше знакомство стало ужасным.
Я был в состоянии алкогольной комы,
А ты погиб совершенно напрасно.

Если, Сергей, я смогу пережить твою смерть,
Всё, что будет потом, только во имя твоё.
Я буду молиться, если смогу дотерпеть
До того времени, когда мы станем вдвоём
Там, где никто не сдаёт и никто не злится.
На том свете нет таких понятий
Там у всех, как у тебя, светлые лица,
Меня туда не возьмут, там нет никаких демократий.

Сергей, я не прошу у тебя снисхождения,
Я омерзительный, пьяный, ужасный нечеловек.
Ты, к сожалению, не слышишь к тебе моего обращения.
Мне, к сожалению, не удастся вернуть тебя в этот век.

Господи, дай мне немного сил.
А Сергею — рая.
Вот бы поговорить с ним.
Увидеть его, помолчать.
Я же дошёл до ручки, как в жизни дошёл до края.
Есть на кого поставить Каинову печать.

Михаил Ефремов

«Ваша честь, я признаю свою вину. Если это все сделал я, то я не знаю, что делать дальше. Я искренне раскаиваюсь и соболезную семье Сергея Захарова», — сказал он.

После суда адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявил, что за 20 лет практики не сталкивался с таким суровым обвинением за непредумышленное убийство. По его словам, он не понимает, почему Ефремову должны назначать срок вдвое больше, чем простому человеку. Прокурор запросила для Ефремова 11 лет колонии. Она считает, что исправление актёра без реальной изоляции от общества невозможно.

Ранее 3 сентября Ефремов признал вину в смертельном ДТП, хотя раньше неоднократно отрицал её. Он объяснил признание вины желанием общественности. Адвокат пострадавших Александр Добровинский подчеркнул, что Ефремов не до конца признал вину. По мнению юриста, актёру нужно было быть конкретнее. Приговор Ефремову огласят 8 сентября в 11:00.

Вечером 8 июня Ефремов устроил ДТП на Садовом кольце в Москве, в нетрезвом состоянии выехав на полосу встречного движения. В результате аварии водитель другого автомобиля умер в больнице утром следующего дня.

Дело Ефремова: как показания актёра изменились…
Сразу после происшествия актёр признал вину, заявив, что не будет «отмазываться», однако во время…
tjournal.ru

#новости #ефремовдтп

Ольга Щербинина PLUS
+35 036
6
15
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Ольга Щербинина", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0435\u0444\u0440\u0435\u043c\u043e\u0432\u0434\u0442\u043f"], "comments": 93, "likes": 15, "favorites": 6, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 207516, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Thu, 03 Sep 2020 17:25:58 +0300", "is_special": false }
Скидки на новые Honor в «Связном»
Купите смартфон серии Honor 30 Series с выгодой до 7 500 рублей
Узнать
Объявление на TJ
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
93 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Судебный велосипед

86

2020 - год поехавших дедов.

Ответить

Намерен алмаз

Судебный
11

Интересно, каким будет год, когда большинство пользователей тж станет дедами. Наверно, такой себе год будет

Ответить

Litnikov Danil

Намерен
15

Собственно это будет интересно, первое поколение пенсионеров-активных пользователей интернета, игорь и гаджетов всяких

Ответить

Намерен алмаз

Litnikov
8

Пишущих уже совсем маразматические комменты, как бы поглощённые манямирком и локальностью среды - вон как дыня, только хуже

Ответить

Условный Женя

Litnikov
2

Ну я пенсионер-активный пользователь всей этой фигни. И чо?

Ответить

Намерен алмаз

Условный
0

Ты не доживешь до того времени, о котором мы говорим

Ответить

Условный Женя

Намерен
1

Это поколение уже пришло, очнись.

Ответить

Намерен алмаз

Условный
0
Ответить

Litnikov Danil

Условный
–1

Сомневаюсь, что ты с 10 до 65 провел за комплюхтером

Ответить

Условный Женя

Litnikov
0

Ну не с десяти конечно, примерно с 25. И мне чуть поменьше 65.

Ответить

Andre Macareno

Litnikov
0

А Виталий Иванович чем не угодил?

Ответить

Litnikov Danil

Andre
0

Он с детства за компьютером? И вообще, речь про поколение, а не отдельных представителей

Ответить

Алексей Андрианов

Litnikov
0

давно уже такое поколение есть, в 90х интернет познавшее

Ответить

Острый волк

Алексей
0

Им по 30 макс, если что 

Ответить

Намерен алмаз

31
Ответить

Безумный магнит

23

Кринж

Ответить

Госпожа Дыня

Безумный
5

Малиновый криндж с крыжовниковым сиропом пожалуйста сделай я тороплюсь 

Ответить

Импортный бокал

Госпожа
4

Вам чай или кофе?

Ответить

Безумный магнит

Импортный
6

Ты идиот???

Ответить

Импортный бокал

Безумный
8
Ответить

Госпожа Дыня

Безумный
1

Да 

Ответить

A big purple banana 🍆

Импортный
5

чай-237

Ответить

Maksim Derkach

Госпожа
1

Малиновое вино к пьянящему аромату
Подмешана горечь слез и ранняя боль потерь
Малиновое вино мы пили с тобой когда-то
Хмельное вино любви ты пьешь без меня теперь

Ответить

Иван Иванов

Maksim
0

Да у него все темы вокруг бухлишка.
Винишко! 

Ответить

Илюхер XXX

17

У меня не возникло ощущения, что это упорство адвоката послужит ему хорошей рекламой.
То есть понятно, что защитник должен любыми способами вытягивать любые шансы, в том числе иногда и вынуждая клиента уходить в полное отрицалово, но конкретно в этом случае это сразу выглядело тупиковой и поганой тактикой, которая вряд ли играла на руку подсудимому.

Ответить

solawind

Илюхер
8

 Михаил Ефремов при поиске адвоката ставил условие: 100 % гарантия, что он не отправится в колонию. Никто из адвокатов, кроме Эльмана Пашаева, не был готов дать такие гарантии. При этом большинство защитников изъявляли желание представлять интересы актера бесплатно, тогда, как Пашаев за 11 млн рублей. Они объясняли Ефремову, что его дело на особом контроле, никакие закулисные игры не помогут. Путь один: признавать вину; раскаиваться; возмещать потерпевшим ущерб и искать обстоятельства, спсобные уменьшить вину актера. Например, попробовать доказать, что у этой модели машины неожиданно возникают технические неисправности. Но, адвокаты объсняли, что в колонии по любому какое то время провести придется. И только Пашаев уверял, что любые контроли ему не указ, при помощи своих связей он сделает условный срок. Давал 100 % гарантию.

Ответить

Amentessa

solawind
19

Инфа из секретных документов?

Ответить

Ваня Погост

Amentessa
7

Это и есть Пашаев. Анонимно сидит прост.

Ответить

Илюхер XXX

Amentessa
5

перехваченных лукашенкой

Ответить

Александр Жмака

Amentessa
0

Сериал «как избежать наказания за убийство»

Ответить

Кеша Шушпанов

solawind
3

А, так это из-за наличия связей этот цыган выдумывал байки про то, что Ефремова не было в машине?

Ответить

solawind

Кеша
4

это просто чтобы затянуть время, а цель была Ефремова  развести

Ответить

Pavel Romanov

solawind
5

конечно. взяться за заведомо проигрышное дело, нести абсолютную хуету про перехват управления машиной хакерами / за рулем сидел двойник Ефремова / инопланетяне поработили мозг, а сам получил бабки, сделал себе имя на фоне своего эпатажного поведения и заигрывал в суде с девушками, которые протокол ведут, в то время как все вокруг судьи столпились и смотрели видео с камер наблюдения. Гений, не иначе. Мудак, но гений.

Ответить

Андрей Ионов

Кеша
0

связи с потустронними силами 

Ответить

Символический браслет

Илюхер
0

Он же адвоката сменил

Ответить

Bulat Akhmetshin

Символический
3

Потом вернул, по итогу тот же Пашаев остался. Даже в статье об этом есть.

Ответить

Легкость Бытия

16
Ответить

Судебный велосипед

14

Я буду молиться, если смогу дотерпеть До того времени, когда мы станем вдвоём

Клеить покойника на суде - это что то новое.

Ответить

Дмитрий Зубков

Судебный
0

Загробный секс - это прекрасно

Ответить

Ваня Погост

12

Какой-то беспросветный пиздец. На следующем заседании исполнит танец памяти.

Ответить

Denis Krivonosov

6

Мне может хоть 1 человек пояснить почему стариков надо уважать? Куда ни плюнь - кругом поехавшие деды и бабки

Ответить

Бипедальный Гоминид

Denis
9

А еще мне интересно, а где это знаменитое советское культурное просвещение, образование и воспитание? Куда делись советские сверхлюди, когда и как их подменили на тупорылый, озлобленный, заскорузлый, облезлый скот.

Ответить

Sam Lowry

Denis
0

Чувак,  теперь есть флешки и инет — ты же их уважаешь? Берегёшь свой телефон? Оплачиваешь инет?

Ответить

DEV IL

Sam
2

Уважает флешки? Что?

Ответить

OlegTar

Denis
0

Когда вырастишь до их возраста, узнаешь

Ответить

Виктор Михалёв

Denis
–4

Потому что сейчас тебе 20 и мир делится на черно и белое.
Потом ты начнешь замечать оттенки. Еще позже ты поймешь, что оппозиционеры и прочие те еще вруны и хайпожоры. В 30+ лет начнешь критически мыслить "что сделал этот, что сделал тот".
К 40+ до тебя дойдет что пофигу на тех кто у власти, главное что вокруг тебя, а это местные люди.
Не Путин с оппозиционерами красят лавки и оттирают плевки в подъезде. В этом моменте до тебя дойдет, что местные депутаты-чиновники куда важнее.
И ты посмотришь на тех людей которых предлагает оппозиция для местных депутатов. Посмотришь что эти люди даже у себя в подъезде не могут добиться чистоты, но обещают рай во всем городе.
Почему они (депутаты на местах от опозиции) не могут ничего? Потому что жизнь это связи. Связи людей. Связи нарастают с годами, как и уважение.
Не сможет смазливый депутат построить детскую площадку. Нужно иметь авторитет, связи, взятки и прочее.

Ответить

Svargr

Виктор
0

Аж целый пост про Навального.

Ответить

Виктор Михалёв

Svargr
0

Исправил, смысл правда не поменялся.

Ответить

Острый волк

Виктор
0

Причём тут это. 
За что мне уважать людей старше меня на 30 лет?

Ответить

gs

5
Ответить

Sloy Pyli

gs
6

Бля, кого я вырастил.

Ответить

Danil Oputin

gs
0

Удивительно, что там от кринжа никто не загнулся в комментах. Ох уж эти зумеры пришибленные

Ответить

Aleksey Vasiliev

gs
0

прикольдесно же

Ответить

Evgeny Grigoriev

3

А на завтра он подготовил танец. 

Ответить

AZP

Evgeny
5

Аппликацию склеил.

Ответить

Mike

AZP
0

Из двух ласт

Ответить

Конструктивный Данила

4

Посадите эту ебобо уже, сколько можно этот цирк смотреть.

Ответить

Viktor Kushnarov

–3

Правильный поступок. Не оправдываю его, но в наше время редко люди, имеющие деньги и влияние в подобных ситуациях поступают по человечески. Жаль и бедного Сергея Захарова. Уважение Ефремову, который поступил по совести.

Ответить

Mister Dundie

Viktor
12

Ты, видно, других новостей по теме Ефремова не читал?

Ответить

Viktor Kushnarov

Mister
0

Возможно

Ответить

Pavel Romanov

Viktor
0

какое уважение может быть к пьяным за рулем?

Ответить

Viktor Kushnarov

Pavel
0

Уважение за то, что принял ответственность, и поступил, как человек.

Ответить

Pavel Romanov

Viktor
9

Нет, во всей этой ситуации он только и делал, что поступал как мудак, начиная с того, что сел пьяным за руль, а потом подыгрывал своему не менее мудаку-адвокату, оскорбляя сторону обвинения, неся полнейшую хуету, а как понял, что ему светит реальный срок, сразу переобулся и признал свою вину. 

Ответить

Viktor Kushnarov

Pavel
1

Возможно и так.  Может я слишком наивный,и решил,что он хотел поступить по совести. Тогда, конечно, жаль
 разочарование х2

Ответить

Sakari Sauso

3
Ответить

Владимир Филатов

0

Нахуя?

Ответить

Областной череп

Владимир
7

Видимо, адвокат решил, что если подзащитный будет строить из себя поехавшего - то съедет с дела по психиатрии

Ответить

Владимир Филатов

Областной
0

Ебанутые

Ответить

Госпожа Дыня

2
Ответить

Amentessa

1

Дядя Миша, остановитесь (

Ответить

Mr Hidden

1

Вообще после этого цирка позовёт кто-то Пашаева в адвокаты.
Или будет очередной мем "доказательства Чубаки" 

Ответить

Бипедальный Гоминид

1

Лучше бы бухал.

Ответить

x mst

1

Что это за кринжовая хуйня? Для чего?

Ответить

Руслан Астратов

1

Какой же он мерзкий и жалкий. Червь, а не мужчина

Ответить

Сумасшедший алмаз

–1

@Ольга Щербинина зачем ты порвалась? Поменяй, пожалуйста, описание профиля на нормальное.

Ответить

Сумасшедший алмаз

Сумасшедший
0

Стыдно смотреть

Ответить

Сумасшедший алмаз

Сумасшедший
0

@Илюхер XXX да что. Тебе нравится что ли эта позорная надпись?

Ответить

Илюхер XXX

Сумасшедший
0

оля солнышко 🦊
а ты того

Ответить

Сумасшедший алмаз

Илюхер
0

Так я против неё ничего не говорю

Ответить

Илюхер XXX

Сумасше…
0

у тебя какие-то проблемы с сжв?

Ответить

Сумасшедший

Илюхер
0

Ольга порвалась с троллей и поэтому изменила описание аккаунта. Так не надо делать.

Ответить

Илюхер XXX

Сумасше…
0

а чо там было

Ответить

Госпожа Дыня

Илюхер
1

хуй в очо там было

Ответить

Сумасшедший

Илюхер
0

Пост про негра

Ответить

Иван Прохоров

0

@Ольга Щербинина >Есть на кого оставить тайну.
Откуда у тебя это? Там: "есть на кого поставить Каинову печать"

Ответить

Ольга Щербинина

Иван
1

Бес попутал. Спасибо, поправила

Ответить

Pavel Romanov

0

5 лет общего режима. скриньте

Ответить

alexferman

Pavel
0

6 лет, выйдет через 3

Ответить

M

alexferman
0

Кажется тактика этого мудака - как можно дольше сидеть на домашнем аресте, чтобы этот период засчитался судом за отсидку. 

Ответить

Semen Semenov

0

У дяди страшные ломки

Ответить

asbo

0

Да ладно, выйдет в 67 жизнь только начнётся

Ответить

Grn Wlf

0

Странно он как-то признал свою вину - "Если это все сделал я...". Т.е. у него всё ещё сомнения, он это сделал или нет?

Ответить

Иван Иванов

0

Гражданин-Гандон таки порвался.
Ойц! 

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Технологии
Nvidia представила видеокарты RTX 3070, 3080 и 3090. Базовая модель стоит 500 долларов, в топовой — 24 Гб видеопамяти
Видеокарты стали до двух раз мощнее по сравнению с прошлым поколением.
170
Новости
Прокурор запросила 11 лет колонии для Ефремова по делу о ДТП в Москве
Актёр признал вину.
151
Новости
Минэкономики разработало правила продажи «красивых» автомобильных номеров через торги. Минимальная цена — 5 тысяч рублей
«Красивый» номер владельцы авто не смогут получить случайно, в обычном порядке.
158
Популярное за три дня
Интернет
Пользователь Reddit сделал трубку ко дню рождения Шварценеггера. Актёр пришёл в комментарии и попросил прислать её
А взамен пользователь получил фото Арнольда с подаренной трубкой в виде головы Терминатора и подписью с благодарностями.
52
Новости
Военные токсикологи Германии нашли в организме Навального следы яда из группы «Новичок»
Правительство Германии заявило, что Навальный «стал жертвой нападения с химическим нервно-паралитическим веществом».
445
Новости
ФБК показал второй ролик Навального про политику Сибири — о Томске, который захватила «коммунальная мафия» единороссов
Навальному стало плохо именно во время перелёта из Томска в Москву.
51
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Комментарии

Slowbro

В Череповце провели более 50…

Илюхер XXX

Включаем первый канал

Аристарх Знаменский

Запись в подсайте Дизайн и…

Руслан Кипчакбаев

Как Чедвик Боузман стал…

Антон Лисин

В правительстве Германии…

solawind

Почему многие страны…

Vld Mkrv

В США десятилетний мальчик…

Алексей Нездайминов

В правительстве Германии…

шизл, ёпта

В США десятилетний мальчик…

Dmitry Yashin

Почему многие страны…

Анастасия Армонд

«Предупредили, что изнасилуют…

Dmitry Smirnoff

Военные токсикологи Германии…

Алексей Панкратов

В США десятилетний мальчик…

Sloy Pyli

В США десятилетний мальчик…

Владимир Филатов

Почему многие страны…

Госпожа Дыня

Включаем первый канал

Илюхер XXX

В США десятилетний мальчик…