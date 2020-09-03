Сергей, мы не были знакомы.

Наше знакомство стало ужасным.

Я был в состоянии алкогольной комы,

А ты погиб совершенно напрасно.



Если, Сергей, я смогу пережить твою смерть,

Всё, что будет потом, только во имя твоё.

Я буду молиться, если смогу дотерпеть

До того времени, когда мы станем вдвоём

Там, где никто не сдаёт и никто не злится.

На том свете нет таких понятий

Там у всех, как у тебя, светлые лица,

Меня туда не возьмут, там нет никаких демократий.



Сергей, я не прошу у тебя снисхождения,

Я омерзительный, пьяный, ужасный нечеловек.

Ты, к сожалению, не слышишь к тебе моего обращения.

Мне, к сожалению, не удастся вернуть тебя в этот век.



Господи, дай мне немного сил.

А Сергею — рая.

Вот бы поговорить с ним.

Увидеть его, помолчать.

Я же дошёл до ручки, как в жизни дошёл до края.

Есть на кого поставить Каинову печать.