Михаил Ефремов на суде зачитал стихотворение собственного сочинения. Оно обращено к погибшему в ДТП водителю Материал редакции
Приговор актёру огласят 8 сентября.
Актёр Михаил Ефремов написал стихотворение, посвященное Сергею Захарову, погибшему в ДТП. Он зачитал его во время судебного заседания. Текст приводит Baza.
«Ваша честь, я признаю свою вину. Если это все сделал я, то я не знаю, что делать дальше. Я искренне раскаиваюсь и соболезную семье Сергея Захарова», — сказал он.
После суда адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявил, что за 20 лет практики не сталкивался с таким суровым обвинением за непредумышленное убийство. По его словам, он не понимает, почему Ефремову должны назначать срок вдвое больше, чем простому человеку. Прокурор запросила для Ефремова 11 лет колонии. Она считает, что исправление актёра без реальной изоляции от общества невозможно.
Ранее 3 сентября Ефремов признал вину в смертельном ДТП, хотя раньше неоднократно отрицал её. Он объяснил признание вины желанием общественности. Адвокат пострадавших Александр Добровинский подчеркнул, что Ефремов не до конца признал вину. По мнению юриста, актёру нужно было быть конкретнее. Приговор Ефремову огласят 8 сентября в 11:00.
Вечером 8 июня Ефремов устроил ДТП на Садовом кольце в Москве, в нетрезвом состоянии выехав на полосу встречного движения. В результате аварии водитель другого автомобиля умер в больнице утром следующего дня.
Намерен алмаз
Интересно, каким будет год, когда большинство пользователей тж станет дедами. Наверно, такой себе год будет
Собственно это будет интересно, первое поколение пенсионеров-активных пользователей интернета, игорь и гаджетов всяких
Намерен алмаз
Пишущих уже совсем маразматические комменты, как бы поглощённые манямирком и локальностью среды - вон как дыня, только хуже
Ну я пенсионер-активный пользователь всей этой фигни. И чо?
Ты не доживешь до того времени, о котором мы говорим
Сомневаюсь, что ты с 10 до 65 провел за комплюхтером
А Виталий Иванович чем не угодил?
Он с детства за компьютером? И вообще, речь про поколение, а не отдельных представителей
давно уже такое поколение есть, в 90х интернет познавшее
Малиновый криндж с крыжовниковым сиропом пожалуйста сделай я тороплюсь
Импортный бокал
Вам чай или кофе?
Безумный магнит
Ты идиот???
Малиновое вино к пьянящему аромату
Подмешана горечь слез и ранняя боль потерь
Малиновое вино мы пили с тобой когда-то
Хмельное вино любви ты пьешь без меня теперь
У меня не возникло ощущения, что это упорство адвоката послужит ему хорошей рекламой.
То есть понятно, что защитник должен любыми способами вытягивать любые шансы, в том числе иногда и вынуждая клиента уходить в полное отрицалово, но конкретно в этом случае это сразу выглядело тупиковой и поганой тактикой, которая вряд ли играла на руку подсудимому.
Михаил Ефремов при поиске адвоката ставил условие: 100 % гарантия, что он не отправится в колонию. Никто из адвокатов, кроме Эльмана Пашаева, не был готов дать такие гарантии. При этом большинство защитников изъявляли желание представлять интересы актера бесплатно, тогда, как Пашаев за 11 млн рублей. Они объясняли Ефремову, что его дело на особом контроле, никакие закулисные игры не помогут. Путь один: признавать вину; раскаиваться; возмещать потерпевшим ущерб и искать обстоятельства, спсобные уменьшить вину актера. Например, попробовать доказать, что у этой модели машины неожиданно возникают технические неисправности. Но, адвокаты объсняли, что в колонии по любому какое то время провести придется. И только Пашаев уверял, что любые контроли ему не указ, при помощи своих связей он сделает условный срок. Давал 100 % гарантию.
А, так это из-за наличия связей этот цыган выдумывал байки про то, что Ефремова не было в машине?
конечно. взяться за заведомо проигрышное дело, нести абсолютную хуету про перехват управления машиной хакерами / за рулем сидел двойник Ефремова / инопланетяне поработили мозг, а сам получил бабки, сделал себе имя на фоне своего эпатажного поведения и заигрывал в суде с девушками, которые протокол ведут, в то время как все вокруг судьи столпились и смотрели видео с камер наблюдения. Гений, не иначе. Мудак, но гений.
Символический браслет
Он же адвоката сменил
Потом вернул, по итогу тот же Пашаев остался. Даже в статье об этом есть.
Какой-то беспросветный пиздец. На следующем заседании исполнит танец памяти.
Мне может хоть 1 человек пояснить почему стариков надо уважать? Куда ни плюнь - кругом поехавшие деды и бабки
А еще мне интересно, а где это знаменитое советское культурное просвещение, образование и воспитание? Куда делись советские сверхлюди, когда и как их подменили на тупорылый, озлобленный, заскорузлый, облезлый скот.
Потому что сейчас тебе 20 и мир делится на черно и белое.
Потом ты начнешь замечать оттенки. Еще позже ты поймешь, что оппозиционеры и прочие те еще вруны и хайпожоры. В 30+ лет начнешь критически мыслить "что сделал этот, что сделал тот".
К 40+ до тебя дойдет что пофигу на тех кто у власти, главное что вокруг тебя, а это местные люди.
Не Путин с оппозиционерами красят лавки и оттирают плевки в подъезде. В этом моменте до тебя дойдет, что местные депутаты-чиновники куда важнее.
И ты посмотришь на тех людей которых предлагает оппозиция для местных депутатов. Посмотришь что эти люди даже у себя в подъезде не могут добиться чистоты, но обещают рай во всем городе.
Почему они (депутаты на местах от опозиции) не могут ничего? Потому что жизнь это связи. Связи людей. Связи нарастают с годами, как и уважение.
Не сможет смазливый депутат построить детскую площадку. Нужно иметь авторитет, связи, взятки и прочее.
Удивительно, что там от кринжа никто не загнулся в комментах. Ох уж эти зумеры пришибленные
А на завтра он подготовил танец.
Правильный поступок. Не оправдываю его, но в наше время редко люди, имеющие деньги и влияние в подобных ситуациях поступают по человечески. Жаль и бедного Сергея Захарова. Уважение Ефремову, который поступил по совести.
Ты, видно, других новостей по теме Ефремова не читал?
какое уважение может быть к пьяным за рулем?
Уважение за то, что принял ответственность, и поступил, как человек.
Нет, во всей этой ситуации он только и делал, что поступал как мудак, начиная с того, что сел пьяным за руль, а потом подыгрывал своему не менее мудаку-адвокату, оскорбляя сторону обвинения, неся полнейшую хуету, а как понял, что ему светит реальный срок, сразу переобулся и признал свою вину.
Возможно и так. Может я слишком наивный,и решил,что он хотел поступить по совести. Тогда, конечно, жаль
разочарование х2
Нахуя?
Областной череп
Видимо, адвокат решил, что если подзащитный будет строить из себя поехавшего - то съедет с дела по психиатрии
Вообще после этого цирка позовёт кто-то Пашаева в адвокаты.
Или будет очередной мем "доказательства Чубаки"
@Ольга Щербинина зачем ты порвалась? Поменяй, пожалуйста, описание профиля на нормальное.
Стыдно смотреть
@Илюхер XXX да что. Тебе нравится что ли эта позорная надпись?
оля солнышко 🦊
а ты того
Сумасшедший алмаз
Так я против неё ничего не говорю
у тебя какие-то проблемы с сжв?
Ольга порвалась с троллей и поэтому изменила описание аккаунта. Так не надо делать.
а чо там было
@Ольга Щербинина >Есть на кого оставить тайну.
Откуда у тебя это? Там: "есть на кого поставить Каинову печать"
5 лет общего режима. скриньте
6 лет, выйдет через 3
Кажется тактика этого мудака - как можно дольше сидеть на домашнем аресте, чтобы этот период засчитался судом за отсидку.
Странно он как-то признал свою вину - "Если это все сделал я...". Т.е. у него всё ещё сомнения, он это сделал или нет?