В Череповце провели более 50 обысков и задержали трёх организаторов вебкам-студий Материал редакции
Всего силовики задержали более 70 человек, причастных к делу.
В Череповце следователи и полицейские в течение одной ночи провели более 50 обысков и задержали более 70 человек, участвовавших в создании порнографического контента и его трансляции через интернет. Об этом сообщается на сайте главного управления Следственного комитета. Троих организаторов веб-студий суд отправил под арест.
По версии следствия, в сентябре 2018 года группа жителей Череповца организовала работу вебкам-моделей. Одной из них на момент начала деятельности исполнилось только 17 лет.
В СК рассказали, что организаторы создавали и обустраивали студии, «где девушки обнажались перед видеокамерой и создавали порнографический контент, за что пользователи, преимущественно жители иностранных государств, платили криптовалютой». Их подозревают в незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов, а также в использовании несовершеннолетней в целях изготовления порнографических материалов.
Во время обысков сотрудники правоохранительных органов изъяли более 18 миллионов рублей в российской и иностранных валютах, наркотические средства и психотропные вещества, цифровую и компьютерную технику, интимные принадлежности. Всего в Череповце выявили более 30 подпольных порностудий.
Ну пиздец, хуярят заграницу миллиардами евро, а вебкамщицы - самые опасные преступники, ну нахуй, всем пока, я уезжаю
В Череповец работать
Изящный крюк
Думаю их возьмут за жопу из-за несовершеннолетней. А просто за порнуху у нас осудить практически нереально. Пипец конечно, на 300тысячный Череповец 30 студий. Одна на 10000 человек.
Пипец конечно, на 300тысячный Череповец 30 студий. Одна на 10000 человек.
Такие дела
судя по новости, они ещё вещества у вебкамщиц нашли
Изящный крюк
Насчёт веществ нашей доблестной полиции веры нет. Хотя в этом случае думаю подбрасывать не пришлось. Ради экономии могли подсадить девочек и денег даже не платить.
Да никто их не сажает, они сами торчат на каком-нибудь мефе или реже спидах.
Ты так говоришь, будто ни разу вебкамщиц не встречал.
Только вот нафига с собой это надо было брать - хз.
P.S.
Реальная экономия была на том, что студии находятся в Череповце, следственно зп могли снизить как в регионах.
То есть до тех пор не перестанут "хуярят заграницу миллиардами евро" надо приостановить все ментовские мероприятия?
Это как "не надо заботиться о бездомных собаках пока не побежден голод в африке" :-)
Надо направить ментовские мероприятия в другое русло, а там может быть и девушкам в стране не надо будет так зарабатывать
А ведь это правда так, донат для рашки это богатсво а для америки копейки, потому у нас это и выгодно
В Будапешт снимать легально?
4ереповец 4ереповец
Последовательный ящик
Вена, вальс, идеальные профили
На поражение сражение глазами
Эпоха была охуенна, эпоху испортили
Череповецкая кухня, кто-то режет салями
Всего в Череповце выявили более 30 подпольных порностудий.
С каких это пор Череповец стал столицей отечественного порно, а как же Питер?
В Питере весь центр в студиях, а накрывают череповец? Шта?!
@Хорошо, ок, понял тебя надеюсь ты не успел уволиться с прежней работы?
Череповец, Череповец
«Незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов»
А законное, это если они самозанятыми себя оформили или как это работает?
У нас в стране любое изготовление съемка порнографии незаконна.
Густой огонь
?
А "незаконная продажа наркотиков" – что, бывает законная?
А законное, это если они самозанятыми себя оформили или как это работает?
Не знаю, как сейчас, но лет десять назад прокурорские вроде успешно привязывали оборот порно к какой-то межгосударственной антипорнографической конвенции. Возможно, с тех пор судпрактика изменилась, ибо давно не вижу антипорноугспоров.
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В Питер толпы молодых шлюз казалось съезжает
да да, молодых платёжный шлюз 👍
Типичная ошибка в провайдерском тикете - "Клиент не пинает [пингает] шлюх [шлюз], требуется выезд инженера для проверки на месте"
примеры контента на chaturbate и bongacams
Дурак, благодаря ебнутым двачерам вебкамщицы очень часто блокируют показ в СНГ и бСССР, причем довольно навороченно блокируют.
Мне как-то раз довелось ставить на виртуалку англоязычную ось и подключать нормальный впн (а не бесплатное расширение для браузера), чтобы посмотреть.
Их подозревают в незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов, а также в использовании несовершеннолетней в целях изготовления порнографических материалов.
...а также в отказе отстегивать % с бабок СК России
Всего в Череповце выявили более 30 подпольных порностудий.
Мм, но в Черепе овец живёт немногим более трёхсот тыщ человек. На каждые десять тыщ по студии. 🤨
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Последовательный ящик
да скорее 30-60 вебкамщиц на своих квартирах, а "студия" одна
Давайте уже наконец признаемся, что девушки это делают не по принуждению. Тепло, светло и денежка капает. А главное - приятно)
У меня лично девушки из вебкама вызывают больше уважения чем тысячницы из твиттера с голыми ж.пами и сиськами, вот будет весело когда у них тоже своя студия обнаружится.
Русскоязычные вебкамщицы всё равно не очень, в 90% не умеют, так сказать, вести шоу.