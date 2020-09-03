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Ольга Щербинина
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В Череповце провели более 50 обысков и задержали трёх организаторов вебкам-студий Материал редакции

Всего силовики задержали более 70 человек, причастных к делу.

63 комментария
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В Череповце следователи и полицейские в течение одной ночи провели более 50 обысков и задержали более 70 человек, участвовавших в создании порнографического контента и его трансляции через интернет. Об этом сообщается на сайте главного управления Следственного комитета. Троих организаторов веб-студий суд отправил под арест.

По версии следствия, в сентябре 2018 года группа жителей Череповца организовала работу вебкам-моделей. Одной из них на момент начала деятельности исполнилось только 17 лет.

В СК рассказали, что организаторы создавали и обустраивали студии, «где девушки обнажались перед видеокамерой и создавали порнографический контент, за что пользователи, преимущественно жители иностранных государств, платили криптовалютой». Их подозревают в незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов, а также в использовании несовершеннолетней в целях изготовления порнографических материалов.

Во время обысков сотрудники правоохранительных органов изъяли более 18 миллионов рублей в российской и иностранных валютах, наркотические средства и психотропные вещества, цифровую и компьютерную технику, интимные принадлежности. Всего в Череповце выявили более 30 подпольных порностудий.

#новости #регионы #вебкам

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63 комментария
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Госпожа Дыня

42

Ну пиздец, хуярят заграницу миллиардами евро, а вебкамщицы - самые опасные преступники, ну нахуй, всем пока, я уезжаю 

Ответить

Госпожа Дыня

Госпожа
60

В Череповец работать

Ответить

Victor Ganin

Госпожа
5

Ссылку на профиль скинь потом, подписками поможем по-братски.

Ответить

Изящный крюк

Госпожа
11

Думаю их возьмут за жопу из-за несовершеннолетней. А просто за порнуху у нас осудить практически нереально. Пипец конечно, на 300тысячный Череповец 30 студий. Одна на 10000 человек.

Ответить

Roman Golovin

Изящный
1

Пипец конечно, на 300тысячный Череповец 30 студий. Одна на 10000 человек.

Такие дела

Ответить

Изящный крюк

Roman
8

Градообразующая отрасль.

Ответить

Бумажный микрофон

Изящный
1

требую профсоюз

Ответить

Алиса Барышман

Изящный
1

судя по новости, они ещё вещества у вебкамщиц нашли

Ответить

Изящный крюк

Алиса
0

Насчёт веществ нашей доблестной полиции веры нет. Хотя в этом случае думаю подбрасывать не пришлось. Ради экономии могли подсадить девочек и денег даже не платить.

Ответить

Алиса Барышман

Изящный
1

Да никто их не сажает, они сами торчат на каком-нибудь мефе или реже спидах.
Ты так говоришь, будто ни разу вебкамщиц не встречал.
Только вот нафига с собой это надо было брать - хз.

P.S.
Реальная экономия была на том, что студии находятся в Череповце, следственно зп могли снизить как в регионах.

Ответить

Андрей Рядькин

Госпожа
9

А ведь они привлекают деньги в российскую экономику

Ответить

Константин Чегемов

Госпожа
1

То есть до тех пор не перестанут "хуярят заграницу миллиардами евро" надо приостановить все ментовские мероприятия?
Это как "не надо заботиться о бездомных собаках пока не побежден голод в африке" :-)

Ответить

Госпожа Дыня

Константин
5

Надо направить ментовские мероприятия в другое русло, а там может быть и девушкам в стране не надо будет так зарабатывать 

Ответить

Артём Клиновский

Госпожа
0

А ведь это правда так, донат для рашки это богатсво а для америки копейки, потому у нас это и выгодно

Ответить

Виталий Лановой

Госпожа
0

В Будапешт снимать легально?

Ответить

Госпожа Дыня

Виталий
1

Yes

Ответить

Последовательный ящик

18

Ничего личного, просто пиздец

Ответить

Ваша Закладко

Последовательный
2

4ереповец 4ереповец

Ответить

Последовательный ящик

Ваша
3

Вена, вальс, идеальные профили
На поражение сражение глазами
Эпоха была охуенна, эпоху испортили
Череповецкая кухня, кто-то режет салями

Ответить

Ваша Закладко

Последовательный
2

питерская кухня / кто-то режет людей слоями

Ответить

Александр Ярви

Ваша
1
Ответить

Виталий Лановой

10

Всего в Череповце выявили более 30 подпольных порностудий.

С каких это пор Череповец стал столицей отечественного порно, а как же Питер?

Ответить

rossoshmap

Виталий
17

Питер расчленил первое место с Череповцом 

Ответить

Ваша Закладко

Виталий
3

спб больше в снаф-нишу активно пошел в этом сезоне же

Ответить

Vadim Nemnasev

1

В Питере весь центр в студиях, а накрывают череповец? Шта?!

Ответить

solawind

Vadim
21

В Питере вовремя платят

Ответить

rossoshmap

3

@Хорошо, ок, понял тебя надеюсь ты не успел уволиться с прежней работы? 

Ответить

Острый волк

rossoshmap
0

Успел 

Ответить

rossoshmap

Острый
0

Жаль 

Ответить

Dimitri Knopov

2

Череповец, Череповец

Ответить

Raekwon The Chef

Dimitri
0

Скажи, череп скольких овец? 

Ответить

Владимир Климов

1

я правильно понимаю, что Меглина временно на тж не будет?

Ответить

Мечтательный багет

0

«Незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов»

А законное, это если они самозанятыми себя оформили или как это работает?

Ответить

Виталий Лановой

Мечтательный
4

У нас в стране любое изготовление съемка порнографии незаконна.

Ответить

Ваша Закладко

Виталий
2

мимо премьера-налоговика такие деньги проходят...

Ответить

Густой огонь

Мечтательный
0

?
А "незаконная продажа наркотиков" – что, бывает законная?

Ответить

Символический браслет

Густой
4

Обезболивающее, наркоз...

Ответить

Bob Kentuki

Густой
0
Ответить

Виталий Иванович Иванов

Мечтательный
1

А законное, это если они самозанятыми себя оформили или как это работает?

Не знаю, как сейчас, но лет десять назад прокурорские вроде успешно привязывали оборот порно к какой-то межгосударственной антипорнографической конвенции. Возможно, с тех пор судпрактика изменилась, ибо давно не вижу антипорноугспоров.

Ответить

Антон Лисин

0

В Питер толпы молодых шлюз казалось съезжает 

Ответить

Ваша Закладко

Антон
1

да да, молодых платёжный шлюз 👍

Ответить

Упоротый Голубь

Ваша
0

Типичная ошибка в провайдерском тикете - "Клиент не пинает [пингает] шлюх [шлюз], требуется выезд инженера для проверки на месте"

Ответить

Stanley H. Tweedle

1

Когда просрочил платёж за крышу

Ответить

Добровольный Паша

1
Ответить

Semen Semenov

1

Нормальные модели сами на себя работают, остальное лютый зашквар

Ответить

Особый шмель

1

Три пути в РФ уже: вебкам, бутылка и ТЖ.

Ответить

Нижний огонь

0

На видео все размыто. Где примеры контента?

Ответить

Виталий Лановой

Нижний
1

примеры контента на chaturbate и bongacams

Ответить

Нижний огонь

Виталий
1

Надо в новости для полноты картины.

Ответить

Сумасшедший алмаз

–1

преимущественно жители иностранных государств

Не могут они блядь без приплетения иностранцев

Ответить

Нижний огонь

Сумасшедший
1

У них хотя бы деньги на это есть(

Ответить

Илюхер XXX

Сумасшедший
0

Дурак, благодаря ебнутым двачерам вебкамщицы очень часто блокируют показ в СНГ и бСССР, причем довольно навороченно блокируют.
Мне как-то раз довелось ставить на виртуалку англоязычную ось и подключать нормальный впн (а не бесплатное расширение для браузера), чтобы посмотреть.

Ответить

Сумасшедший алмаз

Илюхер
0

Ладно

Ответить

Toska Toska

0

Их подозревают в незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов, а также в использовании несовершеннолетней в целях изготовления порнографических материалов.

...а также в отказе отстегивать % с бабок СК России 

Ответить

Andrian Bikkel

0

так вот где все эти "горячие разведёнки по соседству" были?

Ответить

KeeF3ar

0

О, мой родной город) надо заглянуть в этом году))

Ответить

Виталий Иванович Иванов

0

Всего в Череповце выявили более 30 подпольных порностудий.

Мм, но в Черепе овец живёт немногим более трёхсот тыщ человек. На каждые десять тыщ по студии. 🤨

Ответить

Последовательный ящик

Виталий
0

да скорее 30-60 вебкамщиц на своих квартирах, а "студия" одна

Ответить

Последовательный ящик

0

Кстати говоря, проституток там совсем немного. Я так понял, мало у кого на это есть деньги.

Ответить

Игорь Рачук

0

Хотелось бы увидеть материалы дела!

Ответить

Иван Иванов

0

Давайте уже наконец признаемся, что девушки это делают не по принуждению. Тепло, светло и денежка капает. А главное - приятно) 

Ответить

Aleksej Fedko

0

У меня лично девушки из вебкама вызывают больше уважения чем тысячницы из твиттера с голыми ж.пами и сиськами, вот будет весело когда у них тоже своя студия обнаружится. 

Ответить

Slowbro

0

Русскоязычные вебкамщицы всё равно не очень, в 90% не умеют, так сказать, вести шоу.

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