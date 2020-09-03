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Ольга Щербинина
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В правительстве Германии назвали неправдой слова Лукашенко о фальсификации отравления Навального Материал редакции

Там подчеркнули, что им «нечего добавить» к сделанным ранее заявлениям.

29 комментариев
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Утверждение Александра Лукашенко о фальсификации властями ФРГ отравления Алексея Навального «является неправдой», заявили в правительстве ФРГ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя германского правительства.

В кабмине отметили, что к сделанным накануне по теме Навального канцлером Ангелой Меркель, главой МИД Хайко Маасом и министром обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявлениям «нечего добавить».

Ранее 3 сентября Лукашенко сообщил премьер-министру России Михаилу Мишустину о перехвате разговора Варшавы и Берлина. По его словам, оттуда следует, что отравление Навального является фальсификацией. Лукашенко пообещал передать российской стороне запись разговора. Он также предупредил Мишустина, что Запад готовит «пакости» для РФ перед региональными выборами в стране.

Навальному стало плохо утром 20 августа во время полёта из Томска в Москву. Самолёт экстренно посадили в Омске, где политика госпитализировали в тяжёлом состоянии и подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. 22 августа Навального доставили в немецкую клинику, где считают, что оппозиционера отравили. 2 сентября военные токсикологи Германии сообщили, что нашли в организме Навального следы яда из группы «Новичок».

#новости #отравлениенавального #лукашенко

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29 комментариев
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solawind

56

Удивительно что они вообще это творчество душевнобольных комментируют.

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Человеческий огонь

solawind
7

Нормальная реакция, правильно что не игнорируют

Ответить

Валентин Жетонофф

Человеческий
1

ну хз, какой-то шут что-то там сказал, он же даже не президент)

Ответить

Краткий ГОСТ

solawind
3

Удивительно, что они не бьют тревогу от того, что душевнобольной управляет страной.

Ответить

Rusty Nail

solawind
0

Удивительно что они не прокомментировали это долгим и громким "ахахахах"

Ответить

Lee

45

Официальный ответ представителя Германии:

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Госпожа Дыня

15

- Пьявда
- НЕПЬЯВДА 

Ответить

Дмитрий Дмитриев

7

Да даже Песков открестился от этого.

https://www.rbc.ru/politics/03/09/2020/5f50d2f89a79477e4e6fa330

Ответить

Илюхер XXX

Дмитрий
4

топ кееееек

Ответить

Денис Сенькин

Илюхер
1

Ух ты, юбилейный Илюхер

Ответить

Bad Mother Fucker

8

А пусть докажут, что неправда!

Ответить

rossoshmap

2

 >мы этих партизанов достанем
Добавил министр обороны 

Ответить

Школьный Влад

2

Когда казалось, что Лукашенко пробил все уровни дна, он умудрился нащупать новое

Ответить

Илюхер XXX

1

Зеленский конечно правильно отскочил
https://tjournal.ru/204271

Ответить

Алексей Панкратов

Илюхер
0

ТА хули там правильного? Все равно как то 200 подготовленных украинских провокаторов нашли. 

Ответить

rossoshmap

Илюхер
0

Веткой ошибся 

Ответить

Эмиль Сулейманов

Илюхер
0

Украина не в том положении, чтобы позволять себе с кем-то ссориться. Если режим Лукашенко сохранится, то на одного соседа-врага больше станет.

Ответить

kubanoid.online

0

Казалось бы, кому верить, королю картофеля или Меркель 🤷‍♂️  Не лукошеску ещё ни разу не рвал, ой, врал, свято верю ему! 

Ответить

Andrey Svetlov

0

Кому верить, люди? Я в растерянности.

Ответить

Вова А.

Andrey
2

Верь в Иисуса

Ответить

FOX

0

потом окажется что это был развод от Вована и лексуса

Ответить

Валентин Жетонофф

FOX
1

они уже опровергли эти слова

Ответить

Jabas

0

Неожиданность то какая

Ответить

Антон Лисин

0

Ес надо хуйлу усатому заблокировать все счета и право въезда в Европу всему правительству Беларуси. Пусть дрочат у себя на родине. Одно приятно, будет этот гандон газ и нефть покупать дальше без выебонов за любую цену.

Ответить

Романелло Кивогенс

Антон
0

Полагаю, что им на это по большому счёту плевать. Беларусь не такая богатая страна, да Лукашенко слишком мнительный, чтобы позволить своей клике иметь заграничное имущество и гражданство. 

 Одно приятно, будет этот гандон газ и нефть покупать дальше без выебонов за любую цену.

Вопрос лишь в том, будут ли ему и дальше выкручивать руки? Или теперь, когда АГЛ снова заделался лучшим другим России, ему снова начнут башлять деньжат для того, чтобы режим устоял?

Ответить

Антон Лисин

Романелло
0

Путин по телеку тоже пиздит, что кругом враги. А на деле наверняка имеет всю Европу.

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Глубокий Абдужаббор

0
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Алексей Нездайминов

0

Конечно, ведь это сказки деда-говноеда.

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Сумасшедший алмаз

–3

Ольга, почему вы не слушаете мои советы??

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