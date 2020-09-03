В правительстве Германии назвали неправдой слова Лукашенко о фальсификации отравления Навального Материал редакции
Там подчеркнули, что им «нечего добавить» к сделанным ранее заявлениям.
Утверждение Александра Лукашенко о фальсификации властями ФРГ отравления Алексея Навального «является неправдой», заявили в правительстве ФРГ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя германского правительства.
В кабмине отметили, что к сделанным накануне по теме Навального канцлером Ангелой Меркель, главой МИД Хайко Маасом и министром обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявлениям «нечего добавить».
Ранее 3 сентября Лукашенко сообщил премьер-министру России Михаилу Мишустину о перехвате разговора Варшавы и Берлина. По его словам, оттуда следует, что отравление Навального является фальсификацией. Лукашенко пообещал передать российской стороне запись разговора. Он также предупредил Мишустина, что Запад готовит «пакости» для РФ перед региональными выборами в стране.
Навальному стало плохо утром 20 августа во время полёта из Томска в Москву. Самолёт экстренно посадили в Омске, где политика госпитализировали в тяжёлом состоянии и подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. 22 августа Навального доставили в немецкую клинику, где считают, что оппозиционера отравили. 2 сентября военные токсикологи Германии сообщили, что нашли в организме Навального следы яда из группы «Новичок».
Удивительно что они вообще это творчество душевнобольных комментируют.
Человеческий огонь
Нормальная реакция, правильно что не игнорируют
ну хз, какой-то шут что-то там сказал, он же даже не президент)
Краткий ГОСТ
Удивительно, что они не бьют тревогу от того, что душевнобольной управляет страной.
Удивительно что они не прокомментировали это долгим и громким "ахахахах"
Да даже Песков открестился от этого.
https://www.rbc.ru/politics/03/09/2020/5f50d2f89a79477e4e6fa330
Зеленский конечно правильно отскочил
https://tjournal.ru/204271
ТА хули там правильного? Все равно как то 200 подготовленных украинских провокаторов нашли.
Украина не в том положении, чтобы позволять себе с кем-то ссориться. Если режим Лукашенко сохранится, то на одного соседа-врага больше станет.
Казалось бы, кому верить, королю картофеля или Меркель 🤷♂️ Не лукошеску ещё ни разу не рвал, ой, врал, свято верю ему!
Кому верить, люди? Я в растерянности.
потом окажется что это был развод от Вована и лексуса
Ес надо хуйлу усатому заблокировать все счета и право въезда в Европу всему правительству Беларуси. Пусть дрочат у себя на родине. Одно приятно, будет этот гандон газ и нефть покупать дальше без выебонов за любую цену.
Полагаю, что им на это по большому счёту плевать. Беларусь не такая богатая страна, да Лукашенко слишком мнительный, чтобы позволить своей клике иметь заграничное имущество и гражданство.
Одно приятно, будет этот гандон газ и нефть покупать дальше без выебонов за любую цену.
Вопрос лишь в том, будут ли ему и дальше выкручивать руки? Или теперь, когда АГЛ снова заделался лучшим другим России, ему снова начнут башлять деньжат для того, чтобы режим устоял?
Путин по телеку тоже пиздит, что кругом враги. А на деле наверняка имеет всю Европу.