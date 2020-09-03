Там подчеркнули, что им «нечего добавить» к сделанным ранее заявлениям.

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Утверждение Александра Лукашенко о фальсификации властями ФРГ отравления Алексея Навального «является неправдой», заявили в правительстве ФРГ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя германского правительства.

В кабмине отметили, что к сделанным накануне по теме Навального канцлером Ангелой Меркель, главой МИД Хайко Маасом и министром обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявлениям «нечего добавить».

Ранее 3 сентября Лукашенко сообщил премьер-министру России Михаилу Мишустину о перехвате разговора Варшавы и Берлина. По его словам, оттуда следует, что отравление Навального является фальсификацией. Лукашенко пообещал передать российской стороне запись разговора. Он также предупредил Мишустина, что Запад готовит «пакости» для РФ перед региональными выборами в стране.