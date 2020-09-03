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Ольга Щербинина
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Хакеры взломали сайт МВД Белоруссии и добавили в список разыскиваемых преступников Лукашенко и Караева Материал редакции

Обоих обвиняют «в военных преступлениях против белорусского народа».

26 комментариев
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Неизвестные взломали официальный сайт МВД Белоруссии. Там появилась информация о розыске «без вести пропавших» Александра Лукашенко и главы ведомства Юрия Караева. Скриншот опубликовал телеграм-канал «Наша Нiва».

Обоим предъявили обвинение «в военных преступлениях против белорусского народа», Лукашенко также назвали узурпатором власти.

Сайт сейчас не открывается.

#новости #белоруссия

Ольга Щербинина PLUS
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26 комментариев
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Alexander Personazhe

10

Опубликованы снимки сервера сайта лукашенковского МВД.

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Закомплексованная Душа

Alexander
1

Это IoT устройство PotatesberryPi 3, не обманывай

Ответить

Taktischer Corgi

3

 сайт МВД Белоруссии

*Беларуси

Ответить

Символический браслет

Taktischer
4

Hviterussland

Ответить

n4rym

Taktischer
3

BYELORUSSIA

Ответить

Little Borat

Taktischer
0

Ну давайте тогда ещё говорить Ингланд, Дойчланд и Ниппон. 

Ответить

n4rym

Little
0

можно Немеция?

Ответить

Алиса Барышман

n4rym
2

нет, Немеция - это рай, где живут немцефилки

Ответить

# realfiddy

Taktischer
0

Ты смог

Ответить

Бумажный вентилятор

6

АААААА опередила =)

Ответить

Владимир Климов

5

Могли бы и Путина добавить

Ответить

anti kuzma

Владимир
0

а он чем белорусскому народу насолил?

Ответить

Bkmz Иванов

anti
0

На опережение

Ответить

Владимир Филатов

5

Почему решили, что взломали?

Ответить

Символический браслет

2

Лукашенко уже перехватил переговоры хакеров?

Ответить

Антон Крутьков

Символический
6

в процессе

Ответить

Руслан Астратов

2

Ахаха. Молодцы, ребята. Так держать

Ответить

Даниил Слюсарев

2

Когда кинул пост в отложку, а он опубликовался раньше.

Ответить

Весёлый Хамелеон

2

Чё эти клоуны смогли перехватить, если уже второй сайт госструктур взломали за два дня

Ответить

Vlad F

Весёлый
0

Сверхсекретные переговоры по старинке отправляются голубями.

Ответить

Намерен алмаз

1

Было бы неожиданно, если бы сын такой, случайно увидев батю на сайте мвд

Ответить

rossoshmap

Намерен
0

@Настя Иванова охарактеризуй человека

Ответить

Намерен алмаз

rossoshmap
0

«Неудачник, завистник, беларусофоб», - так она скажет

Ответить

rossoshmap

Намерен
0

она умещает в одно слово, но думаю тебе повезло ты попадаешь под двойные стандарты

Ответить

Алиса Барышман

0

Опять дефейсы.

Ответить

DC Maniac

0

Интересно что за платформу / cms используют МВД беларуси

Если самопис — то будут крайних искать среди разрабов 🤷🏻‍♂️
Хостеру тоже достанется

Кто пробивал на чем сайт написан ?

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