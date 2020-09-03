Хакеры взломали сайт МВД Белоруссии и добавили в список разыскиваемых преступников Лукашенко и Караева Материал редакции
Обоих обвиняют «в военных преступлениях против белорусского народа».
Неизвестные взломали официальный сайт МВД Белоруссии. Там появилась информация о розыске «без вести пропавших» Александра Лукашенко и главы ведомства Юрия Караева. Скриншот опубликовал телеграм-канал «Наша Нiва».
Обоим предъявили обвинение «в военных преступлениях против белорусского народа», Лукашенко также назвали узурпатором власти.
Сайт сейчас не открывается.
Опубликованы снимки сервера сайта лукашенковского МВД.
сайт МВД Белоруссии
*Беларуси
Ну давайте тогда ещё говорить Ингланд, Дойчланд и Ниппон.
Могли бы и Путина добавить
а он чем белорусскому народу насолил?
Чё эти клоуны смогли перехватить, если уже второй сайт госструктур взломали за два дня
@Настя Иванова охарактеризуй человека
Намерен алмаз
«Неудачник, завистник, беларусофоб», - так она скажет
она умещает в одно слово, но думаю тебе повезло ты попадаешь под двойные стандарты
Интересно что за платформу / cms используют МВД беларуси
Если самопис — то будут крайних искать среди разрабов 🤷🏻♂️
Хостеру тоже достанется
Кто пробивал на чем сайт написан ?