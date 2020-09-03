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Ольга Щербинина
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В США десятилетний мальчик собрал более 315 тысяч долларов, чтобы купить бронежилеты полицейским собакам Материал редакции

Сейчас благодаря его стараниям 257 собак защищены от пуль.

9 комментариев
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Десятилетний Брэди Снаковски из Огайо узнал, что в обмундирование служебных собак не входят бронежилеты и решил помочь животным. В итоге он собрал более 315 тысяч долларов, сообщает CNN.

Брэди Снаковски Фото CNN

Два года назад Брэди с семьёй смотрел программу, в которой заметил, что собаки, в отличие от их кураторов, выезжают на работу без защиты. «Мы вместе смотрели шоу, и я даже не обратила внимания, что на собаке не было жилета. Я была поражена, что восьмилетний ребёнок увидел в этом проблему, да ещё и смог найти её решение. Я очень им горжусь», — сказала мама мальчика Леа Торнабене.

Фото с GoFundMe

В итоге мальчик с мамой основал благотворительный фонд Brady’s K9 Fund, который занимается сбором денег на покупку пуленепробиваемых жилетов для полицейских и военных собак. Он также завёл страницу на GoFundMe — так удалось купить первые четыре жилета.

На данный момент Брэди собрал более 315 тысяч долларов и снабдил жилетами 257 собак. Они достались животным в 23 штатах, Канаде и Афганистане.

Фото с GoFundMe

Мальчик рассказал, что среди служебных собак у него есть любимые, но одна особенно выделяется. «Это полицейский пёс Бенни, потому что его наставник расплакался, когда мы встретились», — рассказал Брэди. Он добавил, что после этого подружился с куратором собаки.

Недавно мальчик занялся ещё одним проектом — собачим парком в Брансуике, недалеко от его родного города. Там шесть дней в неделю могут гулять владельцы домашних животных, а на один день парк будет закрываться, чтобы полицейские собаки могли тренироваться со своими наставниками.

#новости #животные #собаки #сша

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9 комментариев
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Сергей Васильев

5

Через пять дней мальчика официально отменят за то, что он ставит жизнь собак выше жизни негров.

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Магнитный Артем

0

Ааа когда появились хорошие новости Оля изменила подпись

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Алексей Панкратов

Магнитный
0

А что было до этого? 

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Магнитный Артем

Алексей
1

Стоял хештег #shizzlebeer

Ответить

Излишний череп

Магнитный
1

Читай мой блог и делай репост

Ответить

Илюхер XXX

Магнитный
0

но есть и хорошие новости!

Ответить

Алексей Панкратов

0

В США снова можно уважать полицию? 

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rossoshmap

0
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Sloy Pyli

0

 В США десятилетний мальчик собрал более 315 тысяч долларов, чтобы купить бронежилеты полицейским собакам

Трамп решил помочь Лукашенко?

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