В США десятилетний мальчик собрал более 315 тысяч долларов, чтобы купить бронежилеты полицейским собакам Материал редакции
Сейчас благодаря его стараниям 257 собак защищены от пуль.
Десятилетний Брэди Снаковски из Огайо узнал, что в обмундирование служебных собак не входят бронежилеты и решил помочь животным. В итоге он собрал более 315 тысяч долларов, сообщает CNN.
Два года назад Брэди с семьёй смотрел программу, в которой заметил, что собаки, в отличие от их кураторов, выезжают на работу без защиты. «Мы вместе смотрели шоу, и я даже не обратила внимания, что на собаке не было жилета. Я была поражена, что восьмилетний ребёнок увидел в этом проблему, да ещё и смог найти её решение. Я очень им горжусь», — сказала мама мальчика Леа Торнабене.
В итоге мальчик с мамой основал благотворительный фонд Brady’s K9 Fund, который занимается сбором денег на покупку пуленепробиваемых жилетов для полицейских и военных собак. Он также завёл страницу на GoFundMe — так удалось купить первые четыре жилета.
На данный момент Брэди собрал более 315 тысяч долларов и снабдил жилетами 257 собак. Они достались животным в 23 штатах, Канаде и Афганистане.
Мальчик рассказал, что среди служебных собак у него есть любимые, но одна особенно выделяется. «Это полицейский пёс Бенни, потому что его наставник расплакался, когда мы встретились», — рассказал Брэди. Он добавил, что после этого подружился с куратором собаки.
Недавно мальчик занялся ещё одним проектом — собачим парком в Брансуике, недалеко от его родного города. Там шесть дней в неделю могут гулять владельцы домашних животных, а на один день парк будет закрываться, чтобы полицейские собаки могли тренироваться со своими наставниками.
Через пять дней мальчика официально отменят за то, что он ставит жизнь собак выше жизни негров.
А что было до этого?
Магнитный Артем
Стоял хештег #shizzlebeer
В США десятилетний мальчик собрал более 315 тысяч долларов, чтобы купить бронежилеты полицейским собакам
Трамп решил помочь Лукашенко?