 В США десятилетний мальчик собрал более 315 тысяч долларов, чтобы купить бронежилеты полицейским собакам

Сейчас благодаря его стараниям 257 собак защищены от пуль.

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Десятилетний Брэди Снаковски из Огайо узнал, что в обмундирование служебных собак не входят бронежилеты и решил помочь животным. В итоге он собрал более 315 тысяч долларов, сообщает CNN.

Брэди Снаковски Фото CNN

Два года назад Брэди с семьёй смотрел программу, в которой заметил, что собаки, в отличие от их кураторов, выезжают на работу без защиты. «Мы вместе смотрели шоу, и я даже не обратила внимания, что на собаке не было жилета. Я была поражена, что восьмилетний ребёнок увидел в этом проблему, да ещё и смог найти её решение. Я очень им горжусь», — сказала мама мальчика Леа Торнабене.

Фото с GoFundMe

В итоге мальчик с мамой основал благотворительный фонд Brady’s K9 Fund, который занимается сбором денег на покупку пуленепробиваемых жилетов для полицейских и военных собак. Он также завёл страницу на GoFundMe — так удалось купить первые четыре жилета.

На данный момент Брэди собрал более 315 тысяч долларов и снабдил жилетами 257 собак. Они достались животным в 23 штатах, Канаде и Афганистане.

Фото с GoFundMe

Мальчик рассказал, что среди служебных собак у него есть любимые, но одна особенно выделяется. «Это полицейский пёс Бенни, потому что его наставник расплакался, когда мы встретились», — рассказал Брэди. Он добавил, что после этого подружился с куратором собаки.