СМИ сообщили о пропаже анализов болгарского торговца оружием Гебрева, отравленного нервно-паралитическим веществом Материал редакции
Анализы из финской лаборатории нужны были для того, чтобы определить, был ли Гебрев отравлен «Новичком».
Отравленный в 2015 году нервно-паралитическим веществом болгарский торговцев оружием Емельян Гебрев не смог получить из финской лаборатории VERIFIN образцы своих анализов. Об этом сообщили The Insider и Bellingcat.
Именно в эту лабораторию отправили образцы анализов Гебрев через два месяца после отравления. VERIFIN обнаружила в организме бизнесмена фосфорорганические вещества, относящиеся к боевым отравляющим веществам, запрещённым Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО).
В 2018 году СМИ пришли к выводу, что Гебрев мог быть отравлен «Новичком» — такое предположение появилось после того, как The Insider и Bellingcat установили, что в отравлении Гебрева участвовали офицеры ГРУ, отравившие Скрипалей. После этого, в 2019 году, болгарские власти и сам Гебрев обратились в финскую лабораторию с просьбой предоставить образцы для анализа. VERIFIN должна была хранить образцы до июня 2020 года, но там заявили, что образцов у них нет. Из-за этого в Болгарии пришлось приостановить расследование отравления бизнесмена.
27 августа СМИ узнали о найденном врачами сходстве отравления Алексея Навального и Гебрева. 2 сентября военные токсикологи Германии нашли в организме российского оппозиционера следы яда из группы «Новичок».
Волшебный Филипп
Мне казалось их хранят не только в бумажном виде. Должна же быть база данных в электронке и резервная копия базы данных.
Не начинай задавать логичные вопросы))
Так недалеко до вопроса: "А чё они все выживают? Кто-нибудь вообще умер от этого "Новичка"?"