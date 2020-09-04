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Артём Мазанов
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СМИ сообщили о пропаже анализов болгарского торговца оружием Гебрева, отравленного нервно-паралитическим веществом Материал редакции

Анализы из финской лаборатории нужны были для того, чтобы определить, был ли Гебрев отравлен «Новичком».

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СМИ утверждают, что на этом видео сотрудник ГРУ Денис Сергеев (он же Сергей Федотов) наносит «Новичок» на машину Гебрева

Отравленный в 2015 году нервно-паралитическим веществом болгарский торговцев оружием Емельян Гебрев не смог получить из финской лаборатории VERIFIN образцы своих анализов. Об этом сообщили The Insider и Bellingcat.

Именно в эту лабораторию отправили образцы анализов Гебрев через два месяца после отравления. VERIFIN обнаружила в организме бизнесмена фосфорорганические вещества, относящиеся к боевым отравляющим веществам, запрещённым Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО).

В 2018 году СМИ пришли к выводу, что Гебрев мог быть отравлен «Новичком» — такое предположение появилось после того, как The Insider и Bellingcat установили, что в отравлении Гебрева участвовали офицеры ГРУ, отравившие Скрипалей. После этого, в 2019 году, болгарские власти и сам Гебрев обратились в финскую лабораторию с просьбой предоставить образцы для анализа. VERIFIN должна была хранить образцы до июня 2020 года, но там заявили, что образцов у них нет. Из-за этого в Болгарии пришлось приостановить расследование отравления бизнесмена.

27 августа СМИ узнали о найденном врачами сходстве отравления Алексея Навального и Гебрева. 2 сентября военные токсикологи Германии нашли в организме российского оппозиционера следы яда из группы «Новичок».

#новости

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8 комментариев
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Волшебный Филипп

1

А куда они делись? 

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Ze Katze

Волшебный
3

Спиздили

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Волшебный Филипп

Ze
4

Мне казалось их хранят не только в бумажном виде. Должна же быть база данных в электронке и резервная копия базы данных. 

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Иван Клюхин

Волшебный
0

Не начинай задавать логичные вопросы))
Так недалеко до вопроса: "А чё они все выживают? Кто-нибудь вообще умер от этого "Новичка"?"

Ответить

Александр Гонтарев

Волшебный
0

Произошел сбой в компьютере

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AZP

1

Это достойно глубокой обеспокоенности!

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Аристарх Знаменский

1

Скоро этим новичком по бытовухе соседи друг друга начнут травить

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Виртуальный дым

0

Кровавая сухая рука Кремля не дремлет

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