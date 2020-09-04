В России впервые выдали кредит под залог интеллектуальной собственности — двух патентов на изобретения Материал редакции
Это второй такой случай за месяц — в августе в России впервые выдали кредит, обеспеченный блокчейн-токенами.
«МСП банк» выдал компании «Энергоэлемент» первый в России кредит под залог интеллектуальной собственности (ИС) – двух патентов на изобретения. Об этом пишут «Ведомости».
«Энергоэлемент» получила от «МСП банка» 4,3 миллиона рублей под 8,5% годовых. Такие средства им понадобились после выигранного тендера на поставку тяговых литий-ионных аккумуляторов с постоплатой — для закупки материалов, чтобы выполнить обязательства перед заказчиком.
«МСП банк» рассказал, что такой залог для них не стал неожиданностью, так как раньше банк принимал ИС, но только в качестве дополнительного залога. «Залог ИС оценивается путём оценки будущих денежных потоков, которые проистекают из потенциала рынка сбыта объектов ИС», — рассказали в банке.
19 августа «Коммерсантъ» выяснил, что в России впервые выдали кредит, обеспеченный блокчейн-токенами.