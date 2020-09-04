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Артём Мазанов
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В России впервые выдали кредит под залог интеллектуальной собственности — двух патентов на изобретения Материал редакции

Это второй такой случай за месяц — в августе в России впервые выдали кредит, обеспеченный блокчейн-токенами.

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«МСП банк» выдал компании «Энергоэлемент» первый в России кредит под залог интеллектуальной собственности (ИС) – двух патентов на изобретения. Об этом пишут «Ведомости».

«Энергоэлемент» получила от «МСП банка» 4,3 миллиона рублей под 8,5% годовых. Такие средства им понадобились после выигранного тендера на поставку тяговых литий-ионных аккумуляторов с постоплатой — для закупки материалов, чтобы выполнить обязательства перед заказчиком.

Кроме патентов, нам было нечего предложить банку, и я вспомнил про свою идею десятилетней давности — использовать для этих целей ИС, ведь наша компания владеет семью патентами.

Александр Логинов
гендиректор «Энергоэлемента»

«МСП банк» рассказал, что такой залог для них не стал неожиданностью, так как раньше банк принимал ИС, но только в качестве дополнительного залога. «Залог ИС оценивается путём оценки будущих денежных потоков, которые проистекают из потенциала рынка сбыта объектов ИС», — рассказали в банке.

19 августа «Коммерсантъ» выяснил, что в России впервые выдали кредит, обеспеченный блокчейн-токенами.

#новости

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