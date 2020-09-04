Он посчитал информацию фейковой и связал её появление с предстоящими выборами.

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Фото Белого дома, Фейсбук

Президент США Дональд Трамп несколько раз негативно отзывался о погибших военнослужащих Соединённых Штатов. Первым об этом сообщил The Atlantic со ссылкой на источники, некоторые из этих случаев подтвердили источники Associated Press. Президент США отрицает эту информацию.

СМИ сообщили о нескольких случаях, когда Трамп неуважительно высказывался о погибших военных

В частности, речь идёт об отменённой поездке Трампа на американское военное кладбище Эн-Марн неподалёку от Парижа в ноябре 2018 года. Там захоронены солдаты, погибшие во время Первой Мировой войны.

По официальной версии, визит отменён из-за непогоды, но The Atlantic сообщает, что Трамп в день запланированной поездки сказал: «Почему я должен ехать на это кладбище? Оно заполнено неудачниками». В другом разговоре в тот же день, утверждает издание, президент США назвал «лохами» погибших в битве при Белло Вуд американских морских пехотинцев.

Associated Press отмечает, что Сотрудники Совета национальной безопасности и Секретной службы назвали полёт на кладбище на вертолёте рискованным из-за дождя и предложили отвезти Трампа туда. В ответ он и произнёс фразу про «неудачников», сообщил чиновник на условиях анонимности.

Также The Atlantic сообщил о случае в 2017 году на День поминовения — это праздник, посвящённый памяти погибших американских солдат. Тогда Трамп отправился с Джоном Келли, занимавшим пост министра внутренней безопасности, на могилу его сына — Роберта Келли. Он погиб в Афганистане в 2010 году и похоронен на Арлингтонском кладбище возле Вашингтона. По данным издания, Трамп сказал тогда: «Я не понимаю. Чем это всё было для них?» Представитель Министерства обороны США подтвердил этот случай AP.

Кроме того, сообщает The Atlantic, в 2018 году Трамп не хотел поддерживать похороны сенатора-республиканца Джона Маккейна, который несколько лет находился в плену во Вьетнаме. Президент США считал его «неудачником» и во время похорон якобы возмутился приспущенными флагами: «Какого чёрта мы это делаем? Он был ё******м неудачником».

Издание напоминает, что в 2015 году Трамп публично раскритиковал Маккейна, сказав: «Он не герой войны. Он стал героем войны, потому что его взяли в плен. Мне нравятся люди, которых не брали в плен».

Трамп — о Маккейне

Трамп назвал сообщения фейковыми и связал их появление с предстоящими выборами

Трам прокомментировал публикацию The Atlantic и заявил, что не говорил подобного: «Я готов поклясться чем угодно, что никогда не называл наших великих павших солдат никак, кроме как героями». Он назвал сообщения фейковыми и предположил, что это попытка повлиять не результаты осенних выборов президента США.

Кроме того, он признал, что «никогда не был фанатом Маккейна и не соглашался по многим вопросам с ним», но не называл его «неудачником». Он добавил, что «без колебаний» одобрил «первоклассные похороны», поскольку Маккейн «это заслужил».