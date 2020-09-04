СМИ сообщили, что Трамп назвал «неудачниками» и «лохами» погибших военнослужащих США. Президент это отрицает Материал редакции
Он посчитал информацию фейковой и связал её появление с предстоящими выборами.
Президент США Дональд Трамп несколько раз негативно отзывался о погибших военнослужащих Соединённых Штатов. Первым об этом сообщил The Atlantic со ссылкой на источники, некоторые из этих случаев подтвердили источники Associated Press. Президент США отрицает эту информацию.
СМИ сообщили о нескольких случаях, когда Трамп неуважительно высказывался о погибших военных
В частности, речь идёт об отменённой поездке Трампа на американское военное кладбище Эн-Марн неподалёку от Парижа в ноябре 2018 года. Там захоронены солдаты, погибшие во время Первой Мировой войны.
По официальной версии, визит отменён из-за непогоды, но The Atlantic сообщает, что Трамп в день запланированной поездки сказал: «Почему я должен ехать на это кладбище? Оно заполнено неудачниками». В другом разговоре в тот же день, утверждает издание, президент США назвал «лохами» погибших в битве при Белло Вуд американских морских пехотинцев.
Associated Press отмечает, что Сотрудники Совета национальной безопасности и Секретной службы назвали полёт на кладбище на вертолёте рискованным из-за дождя и предложили отвезти Трампа туда. В ответ он и произнёс фразу про «неудачников», сообщил чиновник на условиях анонимности.
Также The Atlantic сообщил о случае в 2017 году на День поминовения — это праздник, посвящённый памяти погибших американских солдат. Тогда Трамп отправился с Джоном Келли, занимавшим пост министра внутренней безопасности, на могилу его сына — Роберта Келли. Он погиб в Афганистане в 2010 году и похоронен на Арлингтонском кладбище возле Вашингтона. По данным издания, Трамп сказал тогда: «Я не понимаю. Чем это всё было для них?» Представитель Министерства обороны США подтвердил этот случай AP.
Кроме того, сообщает The Atlantic, в 2018 году Трамп не хотел поддерживать похороны сенатора-республиканца Джона Маккейна, который несколько лет находился в плену во Вьетнаме. Президент США считал его «неудачником» и во время похорон якобы возмутился приспущенными флагами: «Какого чёрта мы это делаем? Он был ё******м неудачником».
Издание напоминает, что в 2015 году Трамп публично раскритиковал Маккейна, сказав: «Он не герой войны. Он стал героем войны, потому что его взяли в плен. Мне нравятся люди, которых не брали в плен».
Трамп назвал сообщения фейковыми и связал их появление с предстоящими выборами
Трам прокомментировал публикацию The Atlantic и заявил, что не говорил подобного: «Я готов поклясться чем угодно, что никогда не называл наших великих павших солдат никак, кроме как героями». Он назвал сообщения фейковыми и предположил, что это попытка повлиять не результаты осенних выборов президента США.
Кроме того, он признал, что «никогда не был фанатом Маккейна и не соглашался по многим вопросам с ним», но не называл его «неудачником». Он добавил, что «без колебаний» одобрил «первоклассные похороны», поскольку Маккейн «это заслужил».
Комментируя отмену поездки на кладбище во Франции Трамп повторил версию Белого дома: «Вертолёт не мог лететь. Секретная Служба сказала, что я не могу этого сделать […] Они никогда не смогли бы заставить полицию и всех остальных выстроиться в очередь, чтобы президент проехал через очень многолюдный, очень загруженный район».
Такие публикации прям показывают, насколько высасывают из пальца все обвинения. Насколько нечестно играет та сторона. Раздувают из мухи слона, пользуются какими то анонимными источниками, которые сообщают не суть, а какую то фигню. Одно дело, если анонимный источник сдал какое то конкретное действие, и совсем другое, когда он пытается шутки или оговорки президента пересказывать.
Не люблю я Трампа, но вот такие манипуляции еще больше отвратительны.
Низкий чайник
На фоне конкурента с педофилическими замашками надо как-то отстреливаться...
У меня ощущение, что он во многом на протестном электорате и выехал. Ибо те ещё хуже, и они продолжают. Ну хз, может и переизберётся.
кто умер тот лох
никогда не смогли бы заставить полицию и всех остальных выстроиться в очередь, чтобы президент проехал через очень многолюдный, очень загруженный район
АХАХХА
Когда у них уже выборы пройдут, заебала вся эта дичь.
Разнообразный крюк
Если Трамп победит (а он начал стремительно догонять Байдена), то жди еще 4 года увлекательных историй
так потом опять на выборах какая-то залупа и опять четыре года разборок под ковром
Ну такой себе наброс. Попытка сыграть на военных и припомнить человеку все оговорки(некоторые даже интерпретировать как оскорбление сложно). Чёт совсем не густо обычно вычленяют из его слов что-нибудь получше.
"Гитлер построил концлагеря и сжигал в печах всех подряд: и русских, и евреев, и поляков, и всю остальную сволочь". Зюганов
Ждём кадры, где он пинает беззащитную собачку.
собачку-чихуахуа!
Любимицу маленькой девочки из семьи иммигрантов, сбежавших в США от этнических чисток.
Трамп назвал «неудачниками» и «лохами» погибших военнослужащих США
лохами
Штирлиц еще никогда не был так близок к провалу
Несколько месяцев черных погромов в США не прошли бесследно.
В подобных делах всегда участвует жалкое меньшинство, а большинству, в том числе и сторонникам демократов такой протест уже порядком надоел, об этом говорят данные соцопросов и рост рейтинга Трампа.
И что же делать в такой ситуации? Ещё недавно ты стоял на коленях перед BLM и называл антифа рыцарями прогресса, а сегодня от тебя отворачиваются твои же сторонники.
Штаб Байдена запиливает ролик, где тот говорит:
«Бунт – это не протест, лутинг – это не протест. Это беззаконие, только и всего. Те, кто промышляют этим, ответят перед законом.
…
Насилие не принесет перемен. Оно принесет лишь разрушение. Это абсолютно неправильно»
Правда видеоряд у ролика такой, будто все эти мородерства организовали не негры и sjw активисты, а белые сторонники Трампа.
Очень слабая оптика у этих АПМ, Байден совсем не ассоциируется с человеком, который придет и порядок наведёт, особенно, после того как перед неграми на коленях ползал.
Не удержали вожжи протеста демократики, дикари отказались действовать рационально и почувствовав кровь и безнаказанность, вошли во вкус. Кто бы мог подумать, что так будет?
Трамп назвал неудачниками и лохами военнослужащих
президент это отрицает
Конечно отрицает, ведь кто обзывается, сам так называется