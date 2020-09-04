Омские врачи: перед госпитализацией Навальный следовал диетам, у него были проблемы с питанием и пищеварением Материал редакции
Главврач омской больницы называл основным диагнозом Навального нарушение обмена веществ.
Главный токсиколог Омской области Александр Сабаев рассказал, что у госпитализированного Алексея Навального были проблемы с питанием и пищеварением. Об этом пишет РИА «Новости».
Врач сообщил, что основатель ФБК «использовал какие-то диеты» — до попадания в Омскую больницу. По словам Сабаева, углеводный обмен в организме Навального удалось выровнять омским врачам.
Навальному стало плохо утром 20 августа во время полёта из Томска в Москву. Самолёт экстренно посадили в Омске, где политика госпитализировали в тяжёлом состоянии и подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.
22 августа Навального доставили в немецкую клинику, где считают, что оппозиционера отравили веществом из той же группы, что и «Новичок». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ заявил, что в Кремле не понимают спешки с озвучиванием версии об отравлении Навального.
2 сентября военные токсикологи Германии нашли в организме Навального следы яда из группы «Новичок».
Народный бас
Все борются, ищут лекарство, а надо было всего-то привести бабушку, что бы покормила.
Мало того, что поступает в тяжелом, так уже 15 дней находится в искусственной коме в реанимационном отделении. Нехуёво так обмен веществ нарушился.
Народный бас
Котлетки с пюрешкой быстро на ноги поставят. Да разве их достанешь в Германии этой немытой?
Главврач: "надо его к бабушке Ефросиньи сводить. У нас весь город у нее лечится, у меня вот у сына диатез был - сводили, зашептала, бегает довольный смотрите, я вам сейчас фотографии покажу. А эти все болеют, они безбожники потому-что. Ящитаю - Навального бог наказал. Постился он? Не постился. И поделом"
атропин ему вроде как в самолёте уже ебанули
какие-то диеты
топовое заключение врача
Американский цветок
Лопух, а не врач, надо было ВСД с самого начала ставить.
и остеохондроз (от него и кричал)
а нарушение обмена вещество от дисбактериоза
Кому суждено умереть, тот умрет. Врачи от бога. Правильно их хуесосят. Мне стыдно что они позорят эту профессию.
Внутренний огонь
Любые другие врачи уже или в частных клиниках обслуживают региональные или столичные илиты, или пилят бюджеты в креслах главврачей, или свалили на тракторе.
Да все эти "главный врач больницы", "главный токсиколог области" — они уже даже не врачи, а скорее чиновники от медицины. И ведут себя подобающе.
«Губит людей не пиво, губит людей вода», — заключили омские врачи
Не запускайте гастрит, пацаны..
Пестрый крюк
У меня хронический колит, мне пох.
Проедемьте в Шарите
Низкий чайник
А с геморроем берете? Друг спрашивает
У него были проблемы с питанием, поэтому российское правительство решил о нём позаботиться.
А все-то надо было кушать рафаэлки, как советовала главная медиаменеджерка сочинского базара
Засекаем часы, через сколько минут от обилия хуев в панамку токсикологу сыны блядей и блоггеры за еду начнут заведут шарманку про "клятие навэнльнисты доводят бедных врачей до ручки"
Ох уж эта экономия на завтраках
место этих клоунов не в больнице а на эшафоте
я в омск не собираюсь
Им уже в 3D показали как они обосрались в штаны, но они продолжают настаивать, что это аромат духов.
Какие-то диеты
Звучит как охуенно компетентный вывод. От авторов «это нам не выгодно»?
углеводный обмен в организме Навального удалось выровнять омским врачам
Кашу овсяную внутривенно закачали
Врачи, которые отказывались пускать жену Навального и отдавать ей анализы из-за «конфиденциальности больного» за две недели умудрились распиздеть всей России его личные данные о здоровье, включая те, которые с отравлением никак не связаны. Мудозвоны.