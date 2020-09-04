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Артём Мазанов
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Омские врачи: перед госпитализацией Навальный следовал диетам, у него были проблемы с питанием и пищеварением Материал редакции

Главврач омской больницы называл основным диагнозом Навального нарушение обмена веществ.

54 комментария
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Главный токсиколог Омской области Александр Сабаев рассказал, что у госпитализированного Алексея Навального были проблемы с питанием и пищеварением. Об этом пишет РИА «Новости».

Врач сообщил, что основатель ФБК «использовал какие-то диеты» — до попадания в Омскую больницу. По словам Сабаева, углеводный обмен в организме Навального удалось выровнять омским врачам.

Данные анамнеза, то есть история заболевания, со слов сопровождающих его лиц и супруги, указывали на то, что действительно существовали проблемы, и проблемы эти были в течение пяти-семи дней, проблемы с пищеварением были, с питанием. Пациент использовал в своей практике в эти дни еще и диеты, что связано с похудением, снижением массы тела.

Александр Сабаев

главный токсиколог Омской области

Навальному стало плохо утром 20 августа во время полёта из Томска в Москву. Самолёт экстренно посадили в Омске, где политика госпитализировали в тяжёлом состоянии и подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

22 августа Навального доставили в немецкую клинику, где считают, что оппозиционера отравили веществом из той же группы, что и «Новичок». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ заявил, что в Кремле не понимают спешки с озвучиванием версии об отравлении Навального.

2 сентября военные токсикологи Германии нашли в организме Навального следы яда из группы «Новичок».

#новости #отравлениенавального

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54 комментария
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Народный бас

67

Пациент в тяжелом состоянии поступает в больницу, первым делом ему вводят атропин от отравления. Потом перевозят в Германию, где отравление подтверждается.

Германия: Это отравление.
Россия: это нарушение обмена веществ, пациент плохо кушал.

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Народный бас

Народный
17

Все борются, ищут лекарство, а надо было всего-то привести бабушку, что бы покормила.

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Anton Golovanov

Народный
8

Мало того, что поступает в тяжелом, так уже 15 дней находится в искусственной коме в реанимационном отделении. Нехуёво так обмен веществ нарушился.

Ответить

Народный бас

Anton
11

Котлетки с пюрешкой быстро на ноги поставят. Да разве их достанешь в Германии этой немытой?

Ответить

Алиса Барышман

Народный
1

и суп со склизкими макаронами

Ответить

Maxim Kshishtovski

Народный
5

Главврач: "надо его к бабушке Ефросиньи сводить. У нас весь город у нее лечится, у меня вот у сына диатез был - сводили, зашептала, бегает довольный смотрите, я вам сейчас фотографии покажу. А эти все болеют, они безбожники потому-что. Ящитаю - Навального бог наказал. Постился он? Не постился. И поделом"

Ответить

Bob Kentuki

Maxim
4
Ответить

Владимир Климов

Народный
0

атропин ему вроде как в самолёте уже ебанули

Ответить

Maxim Kshishtovski

Владимир
0

не, в скорой

Ответить

Даша Лейзаренко

23

какие-то диеты

топовое заключение врача 

Ответить

Американский цветок

Даша
18

Лопух, а не врач, надо было ВСД с самого начала ставить.

Ответить

Алиса Барышман

Американский
16

и остеохондроз (от него и кричал)
а нарушение обмена вещество от дисбактериоза

Ответить

Eduard Vakhitov

Алиса
7

И лечить анафероном 

Ответить

Соколов Андрей

11

Кому суждено умереть, тот умрет. Врачи от бога. Правильно их хуесосят. Мне стыдно что они позорят эту профессию.

Ответить

Внутренний огонь

Соколов
1

Любые другие врачи уже или в частных клиниках обслуживают региональные или столичные илиты, или пилят бюджеты в креслах главврачей, или свалили на тракторе.

Ответить

T:ema

Соколов
0

Так разве это тот, кто лечил?

Ответить

Anton Golovanov

Соколов
0

Да все эти "главный врач больницы", "главный токсиколог области" — они уже даже не врачи, а скорее чиновники от медицины. И ведут себя подобающе.

Ответить

Дмитрий Алексеевич

9

«Губит людей не пиво, губит людей вода», — заключили омские врачи

Ответить

Icipher

Дмитрий
3

100% когда-либо умерших людей пили воду.

Ответить

Андрей Галицкий

Icipher
0

а новорожденные? 😉

Ответить

Bob Kentuki

Icipher
0

ЗОДУМАЙСЯ

Ответить

Аристарх Знаменский

4

Не запускайте гастрит, пацаны..

Ответить

Пестрый крюк

Аристарх
0

У меня хронический колит, мне пох.

Ответить

Аристарх Знаменский

Пестрый
2

Проедемьте в Шарите

Ответить

Низкий чайник

Аристарх
0

А с геморроем берете? Друг спрашивает

Ответить

Аристарх Знаменский

Низкий
2

Нет, детей лучше оставить у родственников

Ответить

# realfiddy

4

зачем вы цитируете этих режимных пидо1ов?

Ответить

Пестрый крюк

4

Лучше бы молчали

Ответить

Американский цветок

3

Знаменитая диета №21 Вовы Путина

Ответить

Порядочный Филипп

Американский
1

Это же знаменитая кремлёвская диета

Ответить

Владимир Филатов

2

У него были проблемы с питанием, поэтому российское правительство решил о нём позаботиться.

Ответить

Антон Лисин

2

Пиздец какой-то. К врачам стало страшно обращаться.

Ответить

Евгений Долгий

1

Шах и мат, зожники!

Ответить

Евгений Клочков

1

А все-то надо было кушать рафаэлки, как советовала главная медиаменеджерка сочинского базара

Ответить

Евгений Клочков

1

Засекаем часы, через сколько минут от обилия хуев в панамку токсикологу сыны блядей и блоггеры за еду начнут заведут шарманку про "клятие навэнльнисты доводят бедных врачей до ручки"

Ответить

Украденная жизнь

1

Это всё очень важно при смертельной блокировке холинэстеразы.

Ответить

LordChanka

1

Ох уж эта экономия на завтраках 

Ответить

LordChanka

LordChanka
0

Может Навальный уже тогда всё знал и откладывал на RTX 3080

Ответить

Арсений Алвайс

0

место этих клоунов не в больнице а на эшафоте

Ответить

M

Арсений
0

Это ты им в лицо скажи, когда тебя в реанимацию привезут. 

Ответить

Арсений Алвайс

M
0

я в омск не собираюсь

Ответить

M

Арсений
3

Навальный вроде тоже не планировал. 

Ответить

Арсений Алвайс

M
0

омский главврач норм по твоему?

Ответить

Какой Кошмар

0

Им уже в 3D показали как они обосрались в штаны, но они продолжают настаивать, что это аромат духов.

Ответить

Дмитрий Григорьев

0

"Какие-то диеты", сразу видно профессионалов. 

Ответить

Дмитрий Ермакович

0

Какие-то диеты

Звучит как охуенно компетентный вывод. От авторов «это нам не выгодно»?

Ответить

T:ema

0

"Какие-то диеты" - пил воду, ел.

Ответить

Icipher

T:ema
0

Но это не точно.

Ответить

Иван Прохоров

0

Навального в удалось выровнят

@Артём Мазанов так удалось или нет?

Ответить

Kir Kirsky

0

Там номер больницы не 731?

Ответить

Алексъ Кауфманъ

0

углеводный обмен в организме Навального удалось выровнять омским врачам

Кашу овсяную внутривенно закачали

Ответить

Пётр Дерябин

0

Врачи, которые отказывались пускать жену Навального и отдавать ей анализы из-за «конфиденциальности больного» за две недели умудрились распиздеть всей России его личные данные о здоровье, включая те, которые с отравлением никак не связаны. Мудозвоны.

Ответить

1 2

0

У вас опечатка. Не омские врачи, а омские "пиздаболы"

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Max Yankov

0
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