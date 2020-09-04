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Алексей Боржонов
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ФСБ рассказала о задержании «участников интернет-сообщества», готовивших нападения на школы Материал редакции

Они якобы изготавливали бомбы и готовились к массовым убийствам.

25 комментариев
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Видео ФСБ

ФСБ сообщила о задержании в нескольких регионах 13 граждан России, которые готовили массовые убийства. Об этом сообщается на сайте Центра общественных связей ФСБ.

Как утверждается в заявлении, 11 задержанных были «участниками закрытого интернет-сообщества одной из социальных сетей». При задержании у них обнаружили «инструкции по изготовлению зажигательных и взрывных устройств, схемы нападений на учебные заведения, здания правоохранительных структур и места с массовым скоплением людей».

Также у них изъяли самодельные взрывные устройства, компоненты для их сборки и изготовления зажигательных смесей. Кроме того, у них обнаружили гладкоствольное, травматическое и холодное оружие.

В ролике, распространённом Центром общественных связей ФСБ, показаны скриншоты переписки одного из задержанных. Как уточняет ТАСС, один из задержанных готовил нападение на школу 1 сентября.

Скриншот из видео ФСБ

#новости

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25 комментариев
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Американский цветок

21

ВАЙБЕР АХАХАХАХАХАХХ

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Американский цветок

Американский
11

считаю в их мотивации на массовое убийство виноват именно Вайбер, блядский мессенджер с неотключаемой рекламой

Ответить

Низкий чайник

Американский
6

Опять теров по объявлению понабирали

Ответить

Иван Прохоров

Американский
4

Надо было лс тж юзать

Ответить

Viktor Tolkach

7

Выглядит так, будто какой-то специально обученный человек пытался пародировать водителя из Яндекс такси.

Ответить

Витя Камаз

6

Не верится, что террористам хватает ума собрать СВУ, но не хватает ума использовать что-то позащищеннее, чем вайбер.

Ответить

Bob Kentuki

2

хуле не на стене в ВК переписывались
граффити, или как там оно называлось

Ответить

Народный бас

2

Из переписки видно, какой именно урок собиратель бомб прогуливал чаще всего

Ответить

Пестрый крюк

Народный
0

Ну хоть трудовик научил, что изоленту надо брать синюю

Ответить

Пестрый крюк

1

Бомба из "трубы, изаленты и поралона"?

Ответить

Ленинград Amsterdam

Пестрый
2

я думаю там слово Порашенко

Ответить

Дальний хот-дог

Ленинград
0

Секретный ингредиент- визитка Яроша

Ответить

Andre Macareno

Пестрый
0

Это суржик русского и белорусского

Ответить

Dimitri Knopov

Andre
–1

Суржик - это только украинский с русским

Ответить

Андрей Кнорозов

1

Бля обидно наверное мусорам, если они реально поймали террористов, а общество их кроет хуями за их репутацию

Ответить

Системный ихтиандр

Андрей
1

Так это их работа, а выставляют такие случаи как праздничное редкое событие, что и вызывает недовольство.

Ответить

Dmitry Sursin

Андрей
0

Гитлер поднял экономику после первой мировой, он всё ещё Гитлер или самый кровавый диктатор 20-го века?

Ответить

Jiří Kropočev

Андрей
0

Я вам страшную тайну раскрою, реальные террористы, они ну чуть более другие материалы используют, а из "изаленты" и "пораха"(кстати интересно где он его мог взять) только хлопушки мастерить.

Ответить

Илья Синица

0

А когда их задержали? Выглядит так, будто задержали вчера-позавчера (2-3 сентября), а они готовились к 1 сентября, и теперь получают пиздюлей за проёбаный дедлайн

Ответить

Max Yankov

0

Это продолжение истории про школьницу, которая на группу про Колумбайн подписалась, да?

Честно, кто-нибудь верит, что ФСБ умеет ловить реальных террористов, а не просто выбивать их невиновных людей признания ради звёздочек?

Ответить

Жаркий крюк

Max
0

Тоже сначала подумал, что это про тех школьников))

Ответить

Darya Timofeeva

0

Как бы так пошутить-то...

Ответить

thetrickster

0

ФСБ ссыт в лицо населению. Смотреть без регистрации.

Ответить

Elwuts

–1

Вот путин, опять своими репрессивными методами угнетает прогрессивное поколение россии

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Dmitry Korolev

Elwuts
0

Путин опять своими методами довёл до того, что детишки вместо того чтобы мечтать о космонавтике и работе на человечество, хотят это человечество немножечко уничтожать. 

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