ФСБ рассказала о задержании «участников интернет-сообщества», готовивших нападения на школы Материал редакции
Они якобы изготавливали бомбы и готовились к массовым убийствам.
ФСБ сообщила о задержании в нескольких регионах 13 граждан России, которые готовили массовые убийства. Об этом сообщается на сайте Центра общественных связей ФСБ.
Как утверждается в заявлении, 11 задержанных были «участниками закрытого интернет-сообщества одной из социальных сетей». При задержании у них обнаружили «инструкции по изготовлению зажигательных и взрывных устройств, схемы нападений на учебные заведения, здания правоохранительных структур и места с массовым скоплением людей».
Также у них изъяли самодельные взрывные устройства, компоненты для их сборки и изготовления зажигательных смесей. Кроме того, у них обнаружили гладкоствольное, травматическое и холодное оружие.
В ролике, распространённом Центром общественных связей ФСБ, показаны скриншоты переписки одного из задержанных. Как уточняет ТАСС, один из задержанных готовил нападение на школу 1 сентября.
Американский цветок
считаю в их мотивации на массовое убийство виноват именно Вайбер, блядский мессенджер с неотключаемой рекламой
Выглядит так, будто какой-то специально обученный человек пытался пародировать водителя из Яндекс такси.
Не верится, что террористам хватает ума собрать СВУ, но не хватает ума использовать что-то позащищеннее, чем вайбер.
я думаю там слово Порашенко
Это суржик русского и белорусского
Бля обидно наверное мусорам, если они реально поймали террористов, а общество их кроет хуями за их репутацию
Системный ихтиандр
Так это их работа, а выставляют такие случаи как праздничное редкое событие, что и вызывает недовольство.
Гитлер поднял экономику после первой мировой, он всё ещё Гитлер или самый кровавый диктатор 20-го века?
Я вам страшную тайну раскрою, реальные террористы, они ну чуть более другие материалы используют, а из "изаленты" и "пораха"(кстати интересно где он его мог взять) только хлопушки мастерить.
А когда их задержали? Выглядит так, будто задержали вчера-позавчера (2-3 сентября), а они готовились к 1 сентября, и теперь получают пиздюлей за проёбаный дедлайн
Это продолжение истории про школьницу, которая на группу про Колумбайн подписалась, да?
Честно, кто-нибудь верит, что ФСБ умеет ловить реальных террористов, а не просто выбивать их невиновных людей признания ради звёздочек?
Вот путин, опять своими репрессивными методами угнетает прогрессивное поколение россии
Путин опять своими методами довёл до того, что детишки вместо того чтобы мечтать о космонавтике и работе на человечество, хотят это человечество немножечко уничтожать.