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Алексей Боржонов
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Основатель Baza рассказал о слежке службы безопасности WebMoney за собой из-за упоминания компании в материале Материал редакции

По словам Никиты Могутина, службу безопасности послали «поговорить» с ним.

24 комментария
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Основатель Baza Никита Могутин рассказал в своём телеграм-канале, что за ним следила служба безопасности WebMoney из-за упоминания компании в материале издания.

Впервые Могутин рассказал о слежке 21 августа. По его словам, к нему домой пришли три человека «по личному вопросу». Могутина дома не было, и охрана не впустила их. Мужчины приходили якобы потому, что журналист «кинул их на крупную сумму денег и подставил».

Охранник сфотографировал пришедших и номера их автомобиля, а сотрудники Baza сумели их найти. Как утверждает Могутин, сначала он попытался связаться с владельцем машины, но тот «бросил трубку и сделал вид, что ничего не понимает». Потом, утверждает журналист, ему удалось найти главного из группы.

Оказалось, что мужик – один из руководителей службы безопасности очень крупной платёжной системы. Прямо одной из крупнейших. Недавно на Baza была публикация, где эта система косвенно упоминалась. И её руководитель страшно на публикацию разозлился, позвал к себе своего особиста и попросил со мной «поговорить».

Никита Могутин
Основатель Baza

Сотрудник издания Анатолий Сулейманов пояснил, что речь идёт о публикации за 19 августа. В ней рассказано о том, как безработный житель Москвы создал сайт для занятий проституцией. Следователи одна из девушек, зарегистрированных на сайте, рассказала, что отправляла деньги на продвижение страницы через WebMoney.

По словам Могутина, мужчина признал, что был неправ, приехав к нему домой. Он предполагал, что по адресу находится редакция Baza.

Сначала я решил, что не буду называть компанию, чтобы не подставлять особиста, мне почему-то стало его по-человечески жалко — ну борщанул мужик, ну бывает. Но чем больше времени проходило, тем сильнее я убеждался, что не имею права молчать. Почему? Потому что это порождает о******ю безнаказанность. Они прыгнули на меня, отпрыгнули. А сколько тех, кого удалось напугать?

Поэтому я считаю, что вы должны знать, что человек, приезжавший ко мне домой, чтобы со мной «поговорить» – один из руководителей службы безопасности компании WebMoney.

Никита Могутин
Основатель Baza

WebMoney пока не комментировал произошедшее. TJ направит запрос в компанию.

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24 комментария
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Строительный Кирилл

24

Служба безопасности WebMoney

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умный человек

Строительный
–1

По айпи вычислят теперь

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Поразительный якорь

13

Блять это какая то дурка. Каждый день доза повышается. Вчера чекнутый Лугабе. Сегодня служба безопасности вэбмани бегает за основателем телеграм канала. 

Ответить

Поразительный якорь

Поразительный
5

У меня не хватает фантазии придумать панчлайн, о том, что будет завтра

Ответить

Виртуальный дым

Поразительный
5

Уткин заведёт домашнюю свинью

Ответить

Поразительный якорь

Виртуальный
0

Слабовато, это можно представить. Нужны совсем какие то бредовые варианты, о которых ты даже подумать не можешь.

Ответить

Иван Гессе

Поразительный
3

Уткин заведёт домашнего гуся

Ответить

Timur Muratshin

Иван
0

А что тогда сделает Гусев?

Ответить

Chef

Поразительный
1

объявят все церковные праздники государственными выходными, гулять - так по полной, весь год!

Ответить

Дмитрий Зубков

Chef
0

Владимир Соловьев сменит пол.

Ответить

Ватная Корзиночка

11

А кто вообще пользуется сейчас Webmoney, кроме каких-нибудь мутных личностей? Зачем вообще обычному честному человеку может понадобиться это говно?
 

Ответить

Denis Denis

Ватная
2

В эпоху зарождения электронной комерции это было удобно, также как и аська. Сейчас да, как и киви - способ ухода от закона.
Ну и вся эта тема явно принадлежит кому надо, раз так давно парни работают и не травятся чайком

Ответить

YeezySpace

Ватная
0

Мутные личности тоже уходят с Вебмани, лимиты все порезали + власти их прижали, теперь контролируют переводы в рублях (естественно это сделали с целью противодействии терроризму).

Ответить

Вольдемаръ Дурбовскiй

YeezySpace
0

Так у них есть белые рубли и серые

Ответить

Поволжский Мститель .

Ватная
0

170 bl на месте. спрашивайте ваши ответы

Ответить

Роман Александров

Ватная
0

В отличии от Яндекс денег и киви вебмани не крадёт деньги со счетов если ими долго не пользуешься

Ответить

Вольдемаръ Дурбовскiй

Роман
0

Зато украдёт, если обзовёшь их хуесосами

Ответить

Роман Александров

Вольдемаръ
0

А зачем их обзывать? Они мне ничего плохого не сделали 

Ответить

Chef

11

охуеть, так и ICQ скоро рейдерские захваты колбасных цехов организовывать будет

Ответить

Сергей Предэ

4

Природа настолько очистилась, что вернулся webmoney 

Ответить

YeezySpace

Сергей
0

Вебмани никуда и не уходили, серые деньги разных вебмастеров и других искателей денег в интернете шли (и пока идут, правда только в WMZ) через вебмани)

Ответить

God Damn

1

Ох помню это звук и монеточку в трее 🥺

Ответить

Taktischer Corgi

0

Пан Боржонов, жди гостей теперь.

Ответить

N/a

0

А че за сайт? При чем насколько помню про задержание писали мол на счетах 500 лямов рублей также обнаружили, все это сомнительно конечно, в сочетании с вебмани так уж точно

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