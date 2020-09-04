Основатель Baza рассказал о слежке службы безопасности WebMoney за собой из-за упоминания компании в материале Материал редакции
По словам Никиты Могутина, службу безопасности послали «поговорить» с ним.
Основатель Baza Никита Могутин рассказал в своём телеграм-канале, что за ним следила служба безопасности WebMoney из-за упоминания компании в материале издания.
Впервые Могутин рассказал о слежке 21 августа. По его словам, к нему домой пришли три человека «по личному вопросу». Могутина дома не было, и охрана не впустила их. Мужчины приходили якобы потому, что журналист «кинул их на крупную сумму денег и подставил».
Охранник сфотографировал пришедших и номера их автомобиля, а сотрудники Baza сумели их найти. Как утверждает Могутин, сначала он попытался связаться с владельцем машины, но тот «бросил трубку и сделал вид, что ничего не понимает». Потом, утверждает журналист, ему удалось найти главного из группы.
Сотрудник издания Анатолий Сулейманов пояснил, что речь идёт о публикации за 19 августа. В ней рассказано о том, как безработный житель Москвы создал сайт для занятий проституцией. Следователи одна из девушек, зарегистрированных на сайте, рассказала, что отправляла деньги на продвижение страницы через WebMoney.
По словам Могутина, мужчина признал, что был неправ, приехав к нему домой. Он предполагал, что по адресу находится редакция Baza.
WebMoney пока не комментировал произошедшее. TJ направит запрос в компанию.
Поразительный якорь
У меня не хватает фантазии придумать панчлайн, о том, что будет завтра
Виртуальный дым
Уткин заведёт домашнюю свинью
Поразительный якорь
Слабовато, это можно представить. Нужны совсем какие то бредовые варианты, о которых ты даже подумать не можешь.
Уткин заведёт домашнего гуся
объявят все церковные праздники государственными выходными, гулять - так по полной, весь год!
А кто вообще пользуется сейчас Webmoney, кроме каких-нибудь мутных личностей? Зачем вообще обычному честному человеку может понадобиться это говно?
В эпоху зарождения электронной комерции это было удобно, также как и аська. Сейчас да, как и киви - способ ухода от закона.
Ну и вся эта тема явно принадлежит кому надо, раз так давно парни работают и не травятся чайком
Мутные личности тоже уходят с Вебмани, лимиты все порезали + власти их прижали, теперь контролируют переводы в рублях (естественно это сделали с целью противодействии терроризму).
В отличии от Яндекс денег и киви вебмани не крадёт деньги со счетов если ими долго не пользуешься
Зато украдёт, если обзовёшь их хуесосами
Природа настолько очистилась, что вернулся webmoney
Вебмани никуда и не уходили, серые деньги разных вебмастеров и других искателей денег в интернете шли (и пока идут, правда только в WMZ) через вебмани)
А че за сайт? При чем насколько помню про задержание писали мол на счетах 500 лямов рублей также обнаружили, все это сомнительно конечно, в сочетании с вебмани так уж точно