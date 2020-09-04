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Алексей Боржонов
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Сооснователь Baza рассказал о слежке службы безопасности WebMoney за собой из-за упоминания компании в материале Материал редакции

По словам Никиты Могутина, службу безопасности послали «поговорить» с ним.

42 комментария
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Сооснователь Baza Никита Могутин рассказал в своём телеграм-канале, что за ним следила служба безопасности WebMoney из-за упоминания компании в материале издания.

Впервые Могутин рассказал о слежке 21 августа. По его словам, к нему домой пришли три человека «по личному вопросу». Могутина дома не было, и охрана не впустила их. Мужчины приходили якобы потому, что журналист «кинул их на крупную сумму денег и подставил».

Охранник сфотографировал пришедших и номера их автомобиля, а сотрудники Baza сумели их найти. Как утверждает Могутин, сначала он попытался связаться с владельцем машины, но тот «бросил трубку и сделал вид, что ничего не понимает». Потом, утверждает журналист, ему удалось найти главного из группы.

Оказалось, что мужик – один из руководителей службы безопасности очень крупной платёжной системы. Прямо одной из крупнейших. Недавно на Baza была публикация, где эта система косвенно упоминалась. И её руководитель страшно на публикацию разозлился, позвал к себе своего особиста и попросил со мной «поговорить».

Никита Могутин
Сооснователь Baza

Гендиректор Baza Анатолий Сулейманов пояснил, что речь идёт о публикации за 19 августа. В ней рассказано о том, как безработный житель Москвы создал сайт для занятий проституцией и заработал на нём 500 миллионов рублей. Одна из девушек, зарегистрированных на сайте, сообщила, что отправляла деньги на продвижение страницы через WebMoney. Следователи же установили владельца кошелька — им и оказался создатель сайта.

По словам Могутина, мужчина признал, что был неправ, приехав к нему домой. Он предполагал, что по адресу находится редакция Baza.

Сначала я решил, что не буду называть компанию, чтобы не подставлять особиста, мне почему-то стало его по-человечески жалко — ну борщанул мужик, ну бывает. Но чем больше времени проходило, тем сильнее я убеждался, что не имею права молчать. Почему? Потому что это порождает о******ю безнаказанность. Они прыгнули на меня, отпрыгнули. А сколько тех, кого удалось напугать?

Поэтому я считаю, что вы должны знать, что человек, приезжавший ко мне домой, чтобы со мной «поговорить» – один из руководителей службы безопасности компании WebMoney.

Никита Могутин
Сооснователь Baza
Обновление 17:08 Добавлен комментарий WebMoney и реакция Могутина на него.

В компании подтвердили TJ, что сотрудники службы безопасности связывались с Могутиным, однако заверили, что не оказывали давления на него. WebMoney объяснил, что в их компетенцию входит проверка публикаций, где речь идёт о разглашении персональных данных. Также компания начала внутреннюю проверку из-за публикации Baza.

Поскольку выяснение обстоятельств публикаций, тем более содержащих обвинения в разглашении персональных данных якобы предоставленных правоохранительным органам, являются прямой обязанностью службы безопасности, она пыталась провести встречу с автором публикации по адресу, указанному как офис редакции. Однако этот адрес оказался квартирой владельца канала.

При этом ни на кого не оказывалось какого-либо давления, высказывания о «наездах», «слежке», «вымогательстве» и прочие атрибуты 90-х пусть останутся на совести автора. В дальнейшем при посредничестве дознавателя Ломоносовского ОВД состоялся всего лишь один телефонный разговор, в процессе которого Никита Могутин признал свою «информацию» непроверенной, на этом разговор был завершен. Никаких иных требований представителем службы безопасности не выдвигалось и контактов по данному вопросу не было.

Мы с уважением относимся к работе СМИ и активно используем получаемую из внешних источников, в том числе прессы, информацию для обнаружения возможных правонарушений. Но к сожалению, иногда сталкиваемся с недостоверными упоминаниями без должного фактчекинга

WebMoney

Могутин при этом утверждает, что он не признавал информацию Baza «непроверенной»: «Это не так, более того, на каждый указанный нами факт, у нас есть подтверждения».

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42 комментария
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Строительный Кирилл

52

Служба безопасности WebMoney

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умный человек

Строительный
1

По айпи вычислят теперь

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Ватная Корзиночка

36

А кто вообще пользуется сейчас Webmoney, кроме каких-нибудь мутных личностей? Зачем вообще обычному честному человеку может понадобиться это говно?
 

Ответить

Denis Denis

Ватная
8

В эпоху зарождения электронной комерции это было удобно, также как и аська. Сейчас да, как и киви - способ ухода от закона.
Ну и вся эта тема явно принадлежит кому надо, раз так давно парни работают и не травятся чайком

Ответить

Роман Александров

Ватная
3

В отличии от Яндекс денег и киви вебмани не крадёт деньги со счетов если ими долго не пользуешься

Ответить

Вольдемаръ Дурбовскiй

Роман
3

Зато украдёт, если обзовёшь их хуесосами

Ответить

Роман Александров

Вольдемаръ
0

А зачем их обзывать? Они мне ничего плохого не сделали 

Ответить

Вольдемаръ Дурбовскiй

Роман
0

Ну я образно, но суть та же

Как я оплатил самую дорогую в мире карту в…
9 лет и 6 месяцев я был верифицированным клиентом WebMoney, имел аттестат продавца и безупречную…
vc.ru
Ответить

YeezySpace

Ватная
2

Мутные личности тоже уходят с Вебмани, лимиты все порезали + власти их прижали, теперь контролируют переводы в рублях (естественно это сделали с целью противодействии терроризму).

Ответить

Вольдемаръ Дурбовскiй

YeezySpace
0

Так у них есть белые рубли и серые

Ответить

Общественный микроскоп

Вольдемаръ
0

Серых рублей нет, но есть другие валюты.

Ответить

YeezySpace

Вольдемаръ
0

в серых рублях слишком маленькие лимиты для серьезных операций

Ответить

Вольдемаръ Дурбовскiй

YeezySpace
0

Кому надо, у того какие надо лимиты

Ответить

Поволжский Мститель .

Ватная
0

170 bl на месте. спрашивайте ваши ответы

Ответить

Общественный микроскоп

Поволжский
0

У меня 183, но я очень редко пользуюсь webmoney.

Ответить

Поразительный якорь

26

Блять это какая то дурка. Каждый день доза повышается. Вчера чекнутый Лугабе. Сегодня служба безопасности вэбмани бегает за основателем телеграм канала. 

Ответить

Поразительный якорь

Поразительный
6

У меня не хватает фантазии придумать панчлайн, о том, что будет завтра

Ответить

Виртуальный дым

Поразительный
6

Уткин заведёт домашнюю свинью

Ответить

Поразительный якорь

Виртуальный
0

Слабовато, это можно представить. Нужны совсем какие то бредовые варианты, о которых ты даже подумать не можешь.

Ответить

Иван Гессе

Поразительный
3

Уткин заведёт домашнего гуся

Ответить

Timur Muratshin

Иван
0

А что тогда сделает Гусев?

Ответить

Иван Гессе

Timur
1

Га-га-га

Ответить

Petr Petrov

Timur
1
Ответить

Semyon Bochkaryov

Виртуальный
0

Но он же уже завёл домашнего Соловьёва...

Ответить

Chef

Поразительный
1

объявят все церковные праздники государственными выходными, гулять - так по полной, весь год!

Ответить

Дмитрий Зубков

Chef
0

Владимир Соловьев сменит пол.

Ответить

Alex V

Chef
0

ну, главный церковный праздник - воскресенье, он и так выходной  :-)

Ответить

Chef

23

охуеть, так и ICQ скоро рейдерские захваты колбасных цехов организовывать будет

Ответить

Сергей Предэ

12

Природа настолько очистилась, что вернулся webmoney 

Ответить

YeezySpace

Сергей
1

Вебмани никуда и не уходили, серые деньги разных вебмастеров и других искателей денег в интернете шли (и пока идут, правда только в WMZ) через вебмани)

Ответить

Стас Фарбер

YeezySpace
0

какие в жопу серые деньги. давно закон яровой работает, фз об отмывании и легализации денег, фз о финансировании т*рор*зма и обязательная идентификация личности🤔

Ответить

YeezySpace

Стас
0

ахахааххаха, работает)
серые деньги до сих пор идут через вебмани, просто пару месяцев назад прикрыли рубли, но валюту до сих пор никто не проверяет и можешь куда угодно вывести с вебмани без последствий

Ответить

Yura Z.

YeezySpace
0

Блаженный, ей б-гу

Ответить

God Damn

9

Ох помню это звук и монеточку в трее 🥺

Ответить

Матвей Зайцев

God
0

Ммм.. Спасибо, что напомнил)) теперь понимаю как вебкамщицы текут с донатов

Ответить

Димно Сижо

1

Прежде чем сочувствовать Никите Могутину, почитай что это за персонаж 

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Yura Z.

Димно
1

Да всем насрать на него. Вопрос не в нем, а в том насколько ебанулись вебмани.

Ответить

Дмитрий Григорьев

1

"Чисто по понятиям перетереть как нормальные пацаны" добавил их пресс-секретарь.

Ответить

Taktischer Corgi

0

Пан Боржонов, жди гостей теперь.

Ответить

N/a

0

А че за сайт? При чем насколько помню про задержание писали мол на счетах 500 лямов рублей также обнаружили, все это сомнительно конечно, в сочетании с вебмани так уж точно

Ответить

Другой Ник

0

Основатель Baza Никита Могутин

Сотрудник издания Анатолий Сулейманов

Нормально вы так Толю опустили

Ответить

Аня Любимова

0

ТЖ можно переименовывать в телеграм жорнал

Ответить
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