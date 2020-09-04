Сначала я решил, что не буду называть компанию, чтобы не подставлять особиста, мне почему-то стало его по-человечески жалко — ну борщанул мужик, ну бывает. Но чем больше времени проходило, тем сильнее я убеждался, что не имею права молчать. Почему? Потому что это порождает о******ю безнаказанность. Они прыгнули на меня, отпрыгнули. А сколько тех, кого удалось напугать?

Поэтому я считаю, что вы должны знать, что человек, приезжавший ко мне домой, чтобы со мной «поговорить» – один из руководителей службы безопасности компании WebMoney.

