Сооснователь Baza рассказал о слежке службы безопасности WebMoney за собой из-за упоминания компании в материале Материал редакции
По словам Никиты Могутина, службу безопасности послали «поговорить» с ним.
Сооснователь Baza Никита Могутин рассказал в своём телеграм-канале, что за ним следила служба безопасности WebMoney из-за упоминания компании в материале издания.
Впервые Могутин рассказал о слежке 21 августа. По его словам, к нему домой пришли три человека «по личному вопросу». Могутина дома не было, и охрана не впустила их. Мужчины приходили якобы потому, что журналист «кинул их на крупную сумму денег и подставил».
Охранник сфотографировал пришедших и номера их автомобиля, а сотрудники Baza сумели их найти. Как утверждает Могутин, сначала он попытался связаться с владельцем машины, но тот «бросил трубку и сделал вид, что ничего не понимает». Потом, утверждает журналист, ему удалось найти главного из группы.
Гендиректор Baza Анатолий Сулейманов пояснил, что речь идёт о публикации за 19 августа. В ней рассказано о том, как безработный житель Москвы создал сайт для занятий проституцией и заработал на нём 500 миллионов рублей. Одна из девушек, зарегистрированных на сайте, сообщила, что отправляла деньги на продвижение страницы через WebMoney. Следователи же установили владельца кошелька — им и оказался создатель сайта.
По словам Могутина, мужчина признал, что был неправ, приехав к нему домой. Он предполагал, что по адресу находится редакция Baza.
В компании подтвердили TJ, что сотрудники службы безопасности связывались с Могутиным, однако заверили, что не оказывали давления на него. WebMoney объяснил, что в их компетенцию входит проверка публикаций, где речь идёт о разглашении персональных данных. Также компания начала внутреннюю проверку из-за публикации Baza.
Могутин при этом утверждает, что он не признавал информацию Baza «непроверенной»: «Это не так, более того, на каждый указанный нами факт, у нас есть подтверждения».
А кто вообще пользуется сейчас Webmoney, кроме каких-нибудь мутных личностей? Зачем вообще обычному честному человеку может понадобиться это говно?
В эпоху зарождения электронной комерции это было удобно, также как и аська. Сейчас да, как и киви - способ ухода от закона.
Ну и вся эта тема явно принадлежит кому надо, раз так давно парни работают и не травятся чайком
В отличии от Яндекс денег и киви вебмани не крадёт деньги со счетов если ими долго не пользуешься
Зато украдёт, если обзовёшь их хуесосами
А зачем их обзывать? Они мне ничего плохого не сделали
Мутные личности тоже уходят с Вебмани, лимиты все порезали + власти их прижали, теперь контролируют переводы в рублях (естественно это сделали с целью противодействии терроризму).
Так у них есть белые рубли и серые
в серых рублях слишком маленькие лимиты для серьезных операций
170 bl на месте. спрашивайте ваши ответы
Поразительный якорь
У меня не хватает фантазии придумать панчлайн, о том, что будет завтра
Виртуальный дым
Уткин заведёт домашнюю свинью
Поразительный якорь
Слабовато, это можно представить. Нужны совсем какие то бредовые варианты, о которых ты даже подумать не можешь.
Уткин заведёт домашнего гуся
А что тогда сделает Гусев?
объявят все церковные праздники государственными выходными, гулять - так по полной, весь год!
Природа настолько очистилась, что вернулся webmoney
Вебмани никуда и не уходили, серые деньги разных вебмастеров и других искателей денег в интернете шли (и пока идут, правда только в WMZ) через вебмани)
какие в жопу серые деньги. давно закон яровой работает, фз об отмывании и легализации денег, фз о финансировании т*рор*зма и обязательная идентификация личности🤔
ахахааххаха, работает)
серые деньги до сих пор идут через вебмани, просто пару месяцев назад прикрыли рубли, но валюту до сих пор никто не проверяет и можешь куда угодно вывести с вебмани без последствий
Ох помню это звук и монеточку в трее 🥺
Ммм.. Спасибо, что напомнил)) теперь понимаю как вебкамщицы текут с донатов
Прежде чем сочувствовать Никите Могутину, почитай что это за персонаж
"Чисто по понятиям перетереть как нормальные пацаны" добавил их пресс-секретарь.
А че за сайт? При чем насколько помню про задержание писали мол на счетах 500 лямов рублей также обнаружили, все это сомнительно конечно, в сочетании с вебмани так уж точно
Основатель Baza Никита Могутин
Сотрудник издания Анатолий Сулейманов
Нормально вы так Толю опустили