Музей «Яндекса» впервые появится в Петербурге. Сейчас он есть только в Москве Материал редакции
Там можно будет изучить устройства компании и поиграть в старые компьютеры и приставки.
5 сентября в Петербурге откроется магазин и музей «Яндекса». Об этом TJ рассказали в компании. Посетители смогут познакомиться с умными устройствами компании, купить вещи с её символикой и изучить старую технику.
В музейной части выставят компьютеры Amiga, Сommodore 64, iMac G3 и ZX Spectrum, приставки Dendy, Sega Mega Drive и PlayStation. Любой техникой можно будет пользоваться, а к каждому компьютеру и приставке прилагается набор игр, в которые можно играть бесплатно.
Зона умного дома с «Яндекс.Станцией», «Станцией Мини», умным пультом, лампочкам и розетками займёт отдельное место в пространстве. Там можно будет опробовать все устройства, пообщаться с голосовым помощником Алисой и посмотреть, как с её помощью управлять бытовыми приборами.
В магазине будут продавать фирменный мерч: блокноты, кружки, рюкзаки. Одежду и аксессуары создают по оригинальным эскизам, у каждой коллекции есть своя концепция.
Магазин и музей будет работать каждый день с 10:00 до 22:00 по адресу Невский проспект, 68A. Петербург — второй город, где появится магазин и музей «Яндекса». В 2018 году первое такое пространство открыли в Москве, рядом с офисом компании.
Круто!
Хочу сходить чтобы увидеть Менеджер Браузеров и другое вредоносное ПО, которое скрытно ставится на ПК
это не там. такое в музее NSA, в зале цифровой войны, вирт стенд продуктов Я слева от стенда Kaspersky
Сейчас бы промо-стенд с магазином называть музеем. Немного рухляди в оформлении не в счёт.
🤔 спектрум с распбери бы скрестить
Ну вот кстати регулярные воркшопы с живыми и не последними чуваками из Яндекса на подобные темы выглядели бы куда интереснее.
В московском музее не рухлядь, а рабочие старые компы и консоли разных поколений, и на них можно поиграть при желании.
Честно сказать, не вижу противоречий между моим и вашим сообщениями. Вас задевает слово "рухлядь"? Но оно необязательно используется в негативном ключе.
Старая-добрая милая сердцу рухлядь зачем-то была разбросана по всему этому, с позволения сказать, "музею".
Так лучше?
В Петербургском, кстати, тоже рабочие и поиграть можно, насколько я понял из заметки. Правда музеем их магазин от этого, как мне кажется, не становится.
Она не в оформлении, по крайней мере, в московском музее; это его половина. На другой же половине магазин Яндекса.
Строительный Кирилл
Поверь, 99% москвичей будет только рада, если хотя бы половина населения Москвы расползется по остальной России.
Внутренний огонь
Ну так для этого нужно всего ничего - чтобы крупные бизнесы могли туда переехать и иметь там свои головные офисы. Но в РФ это не возможно, потому что у крупного бизнеса и вопросики крупные, а обкашливать их нужно на самом верху. А не обкашливать вопросики нельзя, иначе твой крупный бизнес очень быстро станет не твоим.
Это я не говорю уже про местные голодные налоговые и другие ведомства, которые кинутся на свежее мясо быстрее, чем стая пираний (местных всех подушили, а тут свежак). Про местные суды, где любое решение примут своему человечку за копейки, а обжаловать его всё равно придётся в других регионах. Про аренду, которую этим конторам выставят по ставкам на уровне московских, потому что надо скомпенсировать падение спроса на коммерческую недвигу. И ещё пара десятков причин, одна другой веселее.
Так что в ближайшие лет 20 вряд ли какие-то обратные тренды смогут наметиться.
Да, было бы круто чтобы в России была внутренняя миграция не только в Москву.
Прошу прощения, а какое отношение имеет Яндекс к представленным экспонатам?
Яндекс там футболочки продает и колонки с Алисой. А это вам не это.
Мерч это прикольно, мне нравится, люблю мерч, но я тут глянула каталог на store.yandex....1700 за неавтоматический черный зонтик даже без рисунка? 4к за свитшотик? косарь за пластиковую бутылку? 500 руб за мыло, оно что, грехи смывает с тела? 600 руб за брелок?
Ну знаете ли...я бы может и купила, но мой внутренний еврей не готов такие бабки отваливать. Вон, ребята на vc.ru тоже мерч прикольный сделали, там хоть толстовка за 3,5к, но она хотя бы красивого розового фирменного цвета, а в мерче у яндекса, как мне показалось, даже фирстиль не такой явный
Художественный Мурод
Зачем это покупать если там не работаешь и не работал? Это решение проблемы если хочешь себе корп мерч. Когда пытаются делать это централизовано, то половине не нравится цвет, кто-то хотел зонт а не толстовку, половине не нужно вообще, почти никому не по размеру. А так пошел купил если хочешь.
не, ну можно же было зонтик например сделать яркого желтого фирменного цвета?
Лихачев срочно переезжает, чтобы иметь возможность ходить туда каждый день
Я срочно переезжаю поближе к магазину, чтобы с утра вместо пробежки ходить туда
Какому магазину?
Ты чё бля уже и заголовки читать перестал?
Новость отличная, московский музей топчик. Намедни снова туда заходил, порадовался Sega Dreamcast.
Ещё там проводят экскурсии, где рассказывают для непосвященных историю компьютерной техники.