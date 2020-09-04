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Ольга Щербинина
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Музей «Яндекса» впервые появится в Петербурге. Сейчас он есть только в Москве Материал редакции

Там можно будет изучить устройства компании и поиграть в старые компьютеры и приставки.

33 комментария
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«Яндекс»

5 сентября в Петербурге откроется магазин и музей «Яндекса». Об этом TJ рассказали в компании. Посетители смогут познакомиться с умными устройствами компании, купить вещи с её символикой и изучить старую технику.

В музейной части выставят компьютеры Amiga, Сommodore 64, iMac G3 и ZX Spectrum, приставки Dendy, Sega Mega Drive и PlayStation. Любой техникой можно будет пользоваться, а к каждому компьютеру и приставке прилагается набор игр, в которые можно играть бесплатно.

Зона умного дома с «Яндекс.Станцией», «Станцией Мини», умным пультом, лампочкам и розетками займёт отдельное место в пространстве. Там можно будет опробовать все устройства, пообщаться с голосовым помощником Алисой и посмотреть, как с её помощью управлять бытовыми приборами.

В магазине будут продавать фирменный мерч: блокноты, кружки, рюкзаки. Одежду и аксессуары создают по оригинальным эскизам, у каждой коллекции есть своя концепция.

Магазин и музей будет работать каждый день с 10:00 до 22:00 по адресу Невский проспект, 68A. Петербург — второй город, где появится магазин и музей «Яндекса». В 2018 году первое такое пространство открыли в Москве, рядом с офисом компании.

#новости #яндекс

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33 комментария
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Sergey Volkov

13

Круто!   
Хочу сходить чтобы увидеть Менеджер Браузеров и другое вредоносное ПО, которое скрытно ставится на ПК

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Ваша Закладко

Sergey
0

это не там. такое в музее NSA, в зале цифровой войны, вирт стенд продуктов Я слева от стенда Kaspersky

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Пожарный коктейль

5

При покупке двух билетов деанон в подарок!

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bor_vn

Пожарный
0

Яндекс браузер и  E-mail рассылка в подарок!

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Дмитрий Григорьев

4

Сейчас бы промо-стенд с магазином называть музеем. Немного рухляди в оформлении не в счёт.

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Ваша Закладко

Дмитрий
0

🤔 спектрум с распбери бы скрестить

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Дмитрий Григорьев

Ваша
1

Ну вот кстати регулярные воркшопы с живыми и не последними чуваками из Яндекса на подобные темы выглядели бы куда интереснее. 

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Ваша Закладко

Дмитрий
0

но тут вам не TED 

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Semyon Bochkaryov

Дмитрий
0

В московском музее не рухлядь, а рабочие старые компы и консоли разных поколений, и на них можно поиграть при желании.

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Дмитрий Григорьев

Semyon
0

Честно сказать, не вижу противоречий между моим и вашим сообщениями. Вас задевает слово "рухлядь"? Но оно необязательно используется в негативном ключе.
  
Старая-добрая милая сердцу рухлядь зачем-то была разбросана по всему этому, с позволения сказать, "музею".

Так лучше?

В Петербургском, кстати, тоже рабочие и поиграть можно, насколько я понял из заметки. Правда музеем их магазин от этого, как мне кажется, не становится.

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Semyon Bochkaryov

Дмитрий
0

Она не в оформлении, по крайней мере, в московском музее; это его половина. На другой же половине магазин Яндекса. 

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Разноцветный Влад

3

Многие конторы нужно перенести в Петербург и другие миллионники, хватит кормить Москву.

Ответить

Строительный Кирилл

Разноцветный
2

Поверь, 99% москвичей будет только рада, если хотя бы половина населения Москвы расползется по остальной России.

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Внутренний огонь

Строительный
3

Ну так для этого нужно всего ничего - чтобы крупные бизнесы могли туда переехать и иметь там свои головные офисы. Но в РФ это не возможно, потому что у крупного бизнеса и вопросики крупные, а обкашливать их нужно на самом верху. А не обкашливать вопросики нельзя, иначе твой крупный бизнес очень быстро станет не твоим.

Это я не говорю уже про местные голодные налоговые и другие ведомства, которые кинутся на свежее мясо быстрее, чем стая пираний (местных всех подушили, а тут свежак). Про местные суды, где любое решение примут своему человечку за копейки, а обжаловать его всё равно придётся в других регионах. Про аренду, которую этим конторам выставят по ставкам на уровне московских, потому что надо скомпенсировать падение спроса на коммерческую недвигу. И ещё пара десятков причин, одна другой веселее.

Так что в ближайшие лет 20 вряд ли какие-то обратные тренды смогут наметиться.

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Павел Макров

Разноцветный
0

Да, было бы круто чтобы в России была внутренняя миграция не только в Москву.

Ответить

Художественный Мурод

Разноцветный
0

Сталинские нотки

Ответить

Дмитрий Дмитриев

2

@Eldar ты побежал уже дрочить туда?

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Алексей Панкратов

1

Прошу прощения, а какое отношение имеет Яндекс к представленным экспонатам? 

Ответить

Дмитрий Дмитриев

Алексей
0

Яндекс там футболочки продает и колонки с Алисой. А это вам не это.

Ответить

Алексей Панкратов

Дмитрий
0

Понимаю.

Ответить

аятомат

0

Мерч это прикольно, мне нравится, люблю мерч, но я тут глянула каталог на store.yandex....1700 за неавтоматический черный зонтик даже без рисунка? 4к за свитшотик? косарь за пластиковую бутылку? 500 руб за мыло, оно что, грехи смывает с тела? 600 руб за брелок?
Ну знаете ли...я бы может и купила, но мой внутренний еврей не готов такие бабки отваливать. Вон, ребята на vc.ru тоже мерч прикольный сделали, там хоть толстовка за 3,5к, но она хотя бы красивого розового фирменного цвета, а в мерче у яндекса, как мне показалось, даже фирстиль не такой явный

Ответить

Художественный Мурод

аятомат
1

Зачем это покупать если там не работаешь и не работал? Это решение проблемы если хочешь себе корп мерч. Когда пытаются делать это централизовано, то половине не нравится цвет, кто-то хотел зонт а не толстовку, половине не нужно вообще, почти никому не по размеру. А так пошел купил если хочешь.

Ответить

аятомат

Художественный
0

не, ну можно же было зонтик например сделать яркого желтого фирменного цвета?

Ответить

Илюхер XXX

0

Лихачев срочно переезжает, чтобы иметь возможность ходить туда каждый день

Ответить

Дамир Камалетдинов

Илюхер
0

Я срочно переезжаю поближе к магазину, чтобы с утра вместо пробежки ходить туда

Ответить

Илюхер XXX

Дамир
0

Какому магазину?

Ответить

Дамир Камалетдинов

Илюхер
0

Ты чё бля уже и заголовки читать перестал?

Ответить

Илюхер XXX

Дамир
3

Да блин, нет там никакого магазина

Ответить

Дамир Камалетдинов

Илюхер
0

Новому магазину яндекса в Питере

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Alexander Personazhe

0

Первые сотрудники «Яндекса» используют первые устройства «Яндекса».

Ответить

Semyon Bochkaryov

0

Новость отличная, московский музей топчик. Намедни снова туда заходил, порадовался Sega Dreamcast.

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Semyon Bochkaryov

Semyon
0

Ещё там проводят экскурсии, где рассказывают для непосвященных историю компьютерной техники.

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John Brain

Semyon
0

Yay, SA2, теперь тоже хочу туда сходить! ^D^

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