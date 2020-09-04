Глава МВД России не увидел криминала в отравлении Навального Материал редакции
Омские врачи выявили у Навального нарушение углеводного обмена, а немецкие — нашли яд.
Глава МВД России Владимир Колокольцев считает, что в ситуации с отравлением Алексея Навального нет криминала. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на министра.
Колокольцев добавил, что его ведомство пока «не видит никаких оснований», чтобы считать криминалом госпитализацию Навального.
Навальному стало плохо утром 20 августа во время полёта из Томска в Москву. Самолёт экстренно посадили в Омске, где политика госпитализировали в тяжёлом состоянии и подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.
22 августа Навального доставили в немецкую клинику, где считают, что оппозиционера отравили веществом из той же группы, что и «Новичок». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ заявил, что в Кремле не понимают спешки с озвучиванием версии об отравлении Навального.
2 сентября военные токсикологи Германии нашли в организме Навального следы яда из группы «Новичок».
Пусть Бастрыкина с его лупой привлекает. Может, таки найдется криминал)
Пестрый крюк
Господа минусующие, вы не выкупаете, что эти слова отражают высказывание главы МВД,а не моё?
Поразительный якорь
Я тоже самое думал, когда написал это:
Системный ихтиандр
Отсосу каждому оценившему этот комментарий столько раз, сколько он соберёт минусов
Если тебе нужно объяснять свою шутку – с шуткой что-то не так
Нам просто не нравится этот крашенный петух подлиза-подлива
Пестрый крюк
Если бы вместо него была радужная поняша или феечка Winx - было бы лучше?
Глава МВД России не увидел криминала в убийстве Немцова
Откуда ему [криминалу] там быть? Мы не видим пока никаких оснований
Владимир Колокольцев
Глава МВД России
Вопрос - кто нибудь ещё сталкивался с тем, что не может какать нигде, кроме дома?
Низкий чайник
Я как-то по большому у бывшей дома сходил. Странные были ощущения. Через две недели разошлись. Не знаю, связано ли это как-нибудь
У одного американского актера схожая ситуация была. Телка наделала ему большую кучу на кровати, после чего они расстались. Я ни на что не намекаю, но вот если бы она сделала это в туалете, глядишь, до сих пор бы вместе были.
В каком плане не можешь? Не пробовал, или пробовал, но ничего не лезет?
Каганов выдал обширную статью на тему, можно как угодно к нему относиться, но материал занятный и пишет он хорошо: http://lleo.me/dnevnik/2020/09/04
Назального
@Меглин хуле ты блять минусуешь мое замечание об опечатке?
Народный бас
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а нахуя ты сору из избы выносишь?? Нельзя было в личку редактору написать? Тебе походу только хайп и нужен, за лайки мать родную продашь
Нужно как-то красиво и остроумно зарифмовать с отравлением Навального, но мне лень и не умею.
Использовалось хим.оружие, запрещенное международными конвенциями. Но криминала нет.