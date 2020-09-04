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Артём Мазанов
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Глава МВД России не увидел криминала в отравлении Навального Материал редакции

Омские врачи выявили у Навального нарушение углеводного обмена, а немецкие — нашли яд.

53 комментария
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Глава МВД России Владимир Колокольцев считает, что в ситуации с отравлением Алексея Навального нет криминала. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на министра.

Колокольцев добавил, что его ведомство пока «не видит никаких оснований», чтобы считать криминалом госпитализацию Навального.

Откуда ему [криминалу] там быть? Мы не видим пока никаких оснований.

Владимир Колокольцев
Глава МВД России

Навальному стало плохо утром 20 августа во время полёта из Томска в Москву. Самолёт экстренно посадили в Омске, где политика госпитализировали в тяжёлом состоянии и подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

22 августа Навального доставили в немецкую клинику, где считают, что оппозиционера отравили веществом из той же группы, что и «Новичок». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ заявил, что в Кремле не понимают спешки с озвучиванием версии об отравлении Навального.

2 сентября военные токсикологи Германии нашли в организме Навального следы яда из группы «Новичок».

#новости #отравлениенавального

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53 комментария
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Системный ихтиандр

43

Вот как выглядит этот глава МВД

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solawind

Системный
19
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Dmitry Abt

29

Пусть Бастрыкина с его лупой привлекает. Может, таки найдется криминал)

Ответить

Дмитрий Григорьев

Dmitry
3

За лупой уже выехали.

Ответить

Пестрый крюк

11
Ответить

Пестрый крюк

Пестрый
13

Господа минусующие, вы не выкупаете, что эти слова отражают высказывание главы МВД,а не моё?

Ответить

Поразительный якорь

Пестрый
14

Я тоже самое думал, когда написал это:

Ответить

Системный ихтиандр

Поразительный
0

Отсосу каждому оценившему этот комментарий столько раз, сколько он соберёт минусов

Ответить

Miron Koval

Системный
1

символично - отсосавший Патриотизм

Ответить

Eugene Podosenov

Пестрый
3

Если тебе нужно объяснять свою шутку – с шуткой что-то не так

Ответить

Пестрый крюк

Eugene
1

Я задал вопрос.

Ответить

ОСА

Пестрый
3

Прости

Ответить

Egor

Пестрый
3

Многих раздражает этот клоун. Может отсюда минусы.

Ответить

Иннокентий Поликарпович

Пестрый
0

Зачем ты пустоголовую школоту называешь господами?

Ответить

Stanislav Sobolev

Пестрый
0

Нам просто не нравится этот крашенный петух подлиза-подлива 

Ответить

Пестрый крюк

Stanislav
0

Если бы вместо него была радужная поняша или феечка Winx - было бы лучше?

Ответить

Jabas

12

Да кто этот ваш криминал нахуй

Ответить

Богдан Мамаев

6

«Ой, ну пошалили немного, заигрались, с кем не бывает» - добавил глава МВД

Ответить

Vadim Kraev

6

Глава МВД России не увидел криминала в убийстве Немцова
Откуда ему [криминалу] там быть? Мы не видим пока никаких оснований

Владимир Колокольцев
Глава МВД России

Ответить

Андрей Кнорозов

0

Вопрос - кто нибудь ещё сталкивался с тем, что не может какать нигде, кроме дома?

Ответить

Низкий чайник

Андрей
13

Я как-то по большому у бывшей дома сходил. Странные были ощущения. Через две недели разошлись. Не знаю, связано ли это как-нибудь

Ответить

Романелло Кивогенс

Низкий
7

У одного американского актера схожая ситуация была. Телка наделала ему большую кучу на кровати, после чего они расстались. Я ни на что не намекаю, но вот если бы она сделала это в туалете, глядишь, до сих пор бы вместе были.

Ответить

So Dope

Романелло
5

)

Ответить

Романтический каякер

Низкий
2

Не смыл, наверное

Ответить

Pavel Romanov

Андрей
2

В каком плане не можешь? Не пробовал, или пробовал, но ничего не лезет?

Ответить

Ilya Makeranets

Андрей
0

Я знаю одного человека, который сталкивался.

Ответить

Илья Михалков

Андрей
0

Было такое, но потом решился срать еще и на работе.

Ответить

Пестрый крюк

5

МАЗАНОВ!!!!!

Ответить

Народный бас

Пестрый
2

Учитывая расстояние между "в" и "з" - на очепятку не похоже

Ответить

Плотный пришелец

5
Ответить

Dima Spiridonov

2

Плохо смотрел

Ответить

bor_vn

1

Иногда лучше промолчать

Ответить

Дмитрий Григорьев

1

Каганов выдал обширную статью на тему, можно как угодно к нему относиться, но материал занятный и пишет он хорошо: http://lleo.me/dnevnik/2020/09/04

Ответить

Egor

1
Ответить

Mikki Rurk

1

Ноу криминалити джаст отравлялити 

Ответить

Jakub Marona

–1

Назального

Ответить

Jakub Marona

Jakub
0

@Меглин хуле ты блять минусуешь мое замечание об опечатке?

Ответить

Народный бас

Jakub
0

На будущее:
1. Выделяешь текст с опечаткой
2. Ctrl+Enter
3. Указываешь опечатку.
4. PROFIT!

Ответить

Роман Морозов

Народный
1

Как это в приложении сделать?

Ответить

Jakub Marona

Народный
0

Вот отож, как это бля сделать с телефона

Ответить

Валентин Жетонофф

Jakub
0

а нахуя ты сору из избы выносишь?? Нельзя было в личку редактору написать? Тебе походу только хайп и нужен, за лайки мать родную продашь 

Ответить

Понятный Илья

0

Блять, человека чуть не убили, а они не видят преступления. Воистину ебанутая страна.

Ответить

Народный бас

Понятный
0

Да хватит, у нас и после убийства не всегда замечают преступление.

Ответить

Понятный Илья

Народный
1

Так я это и говорю) я же не акцентирую именно на Навальном 

Ответить

Порядочный Филипп

0

мама ама криминал

Ответить

Stanislav Sobolev

0

Когда криминал легален, то это не криминал, а Клептократия 

Ответить

Максим Хрущаков

0

Глава МВД

Ответить

Litnikov Danil

0

А мы и не спим, - добавили в пресс службе

Ответить

Alexander BredoGen

0

Ноу криминалити

Ответить

Кудлатый Андрей

0
Ответить

Иван Иванович

0
Ответить

kotova lidiya

Иван
0

Нужно как-то красиво и остроумно зарифмовать с отравлением Навального, но мне лень и не умею.

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Роман Величкин

0

Использовалось хим.оружие, запрещенное международными конвенциями. Но криминала нет. 

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