Омские врачи выявили у Навального нарушение углеводного обмена, а немецкие — нашли яд.

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Глава МВД России Владимир Колокольцев считает, что в ситуации с отравлением Алексея Навального нет криминала. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на министра.

Колокольцев добавил, что его ведомство пока «не видит никаких оснований», чтобы считать криминалом госпитализацию Навального.

Откуда ему [криминалу] там быть? Мы не видим пока никаких оснований. Владимир Колокольцев Глава МВД России

Навальному стало плохо утром 20 августа во время полёта из Томска в Москву. Самолёт экстренно посадили в Омске, где политика госпитализировали в тяжёлом состоянии и подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

22 августа Навального доставили в немецкую клинику, где считают, что оппозиционера отравили веществом из той же группы, что и «Новичок». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ заявил, что в Кремле не понимают спешки с озвучиванием версии об отравлении Навального.

2 сентября военные токсикологи Германии нашли в организме Навального следы яда из группы «Новичок».